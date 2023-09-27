Rewrite this title: دليل المسوق الذكي لتنبيهات جوجل

ستساعدك المقالة التالية: دليل المسوق الذكي لتنبيهات جوجل

تنبيهات Google هي أداة مجانية من Google تتيح لك مراقبة الويب بحثًا عن الإشارات. في الأساس، يقوم بإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى المستخدم عندما يعثر Google على نتائج جديدة تتطابق مع مصطلح بحث المستخدم.

يعد هذا أمرًا رائعًا للمسوقين، حيث يمكنك تلقي تنبيهات عند ذكر اسمك أو شركتك أو كلماتك الرئيسية في أي مكان على الويب.

يعد بدء استخدام تنبيهات Google أمرًا سريعًا وسهلاً. في هذه المقالة، ستتعرف على سبب رغبتك في استخدام هذه الأداة لمراقبة علامتك التجارية وكيفية البدء.

لماذا نستخدم تنبيهات جوجل؟

تعد تنبيهات Google رائعة لأنها تحصل على نتائج عبر الويب. لا تتم العملية في الوقت الفعلي – ولا يتم قصفك باستمرار – وهي ليست رسالة إخبارية يومية.

ومع ذلك، بالنسبة للعديد من خبراء التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو مديري السمعة عبر الإنترنت، فإن استخدام تنبيهات Google يعد أمرًا جيدًا تقريبًا مثل الحصول على تحديثات في الوقت الفعلي حول المشكلات المهمة من جميع أنحاء الويب.

إذا كنت قد أجريت العديد من عمليات البحث على Google أو قمت بمراقبة الوسائط لكلمة رئيسية، فيمكنك استخدام التنبيهات لإنجاز نفس الشيء بشكل أكثر كفاءة.

إدارة السمعة والعلاقات العامة عبر الإنترنت

هل سبق لك أن صدمت من التدفق المفاجئ للصحافة السيئة، أو حتى ميمي يقفز من الأرض؟

يعرف مديرو السمعة عبر الإنترنت هذه المشكلات جيدًا، وحتى مديرو وسائل التواصل الاجتماعي يتعين عليهم التوفيق بين هذه الأنواع من التحولات المفاجئة.

يمكن أن تبدأ القصص الإخبارية وحركات وسائل التواصل الاجتماعي في أي مكان على الويب، ومن المستحيل أن تكون لديك عيون في كل مكان.

يمكن أن تبقيك تنبيهات Google على اطلاع دائم، وعلى أصابع قدميك، وعلى استعداد للانقضاض على حملة العلاقات العامة.

تتبع منافسيك

بالتأكيد، تحتاج إلى تلقي تنبيهات لمعرفة ما يقوله الأشخاص عنك وعن شركتك – ولكن من المهم بنفس القدر مراقبة الويب بحثًا عن التطورات الجديدة التي تتعلق بأقرب منافسيك.

يمكن أن تكون تنبيهات Google لأبحاث المنافسين مفيدة حقًا. على سبيل المثال، إنها طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كان منافسوك يقومون بتكثيف حملة تسويق المحتوى التي قد لا تلتقطها أدوات الارتباط التقليدية.

الأخبار العاجلة حول المواضيع

وبالمثل، لا يمكننا أن نراقب كل وسائل الإعلام في نفس الوقت. إذا صدر عدد كبير من القصص الإخبارية حول علامتك التجارية في مجموعة ما، فقد يكون ذلك سيئًا للغاية أو جيدًا حقًا – وفي كلتا الحالتين، من المهم معرفة ذلك في أسرع وقت ممكن.

يمكن أن تكون هذه طريقة رائعة لمراقبة ما إذا كانت الجهود التسويقية الأخرى تؤدي إلى المحادثات أو الإشارات أو الروابط.

قم بإعداد تنبيه لأسماء المنتجات أو أسماء العلامات التجارية التي تريد تتبعها، وسوف تحصل على الإشارات بينما لا تزال حديثة.

يعد إعداد التنبيهات طريقة رائعة للبقاء على اطلاع بسمعتك.

كيفية استخدام تنبيهات جوجل في التسويق

يمكن أن تساعدك تنبيهات Google في تعزيز إستراتيجية كلماتك الرئيسية من خلال إظهار كيفية استخدام الأشخاص الآخرين لكلماتك الرئيسية.

هل هناك مفاهيم جديدة تتعلق بعلامتك التجارية يتم استكشافها بطرق مثيرة للاهتمام؟ الأخبار العاجلة التي قد ترغب في الكتابة عنها أو الاستفادة منها؟

وبشكل أكثر تحديدًا، من السهل استخدام تنبيهات Google للمحتوى وإنشاء الروابط والعلاقات العامة الرقمية.

إعداد تنبيهات جوجل

كيفية إعداد تنبيهات جوجل

يعد إعداد تنبيهات Google أمرًا سريعًا وسهلاً. هيريس كيفية القيام بذلك.

يزور https://alerts.google.com/. ستقوم بتعيين وإدارة جميع التنبيهات الخاصة بك من هذه الصفحة. اكتب الخاص بك مصطلح البحث المطلوب في الصندوق. إعداد تنبيه Google لمصطلح “جامعة هارفارد”. انقر لتخصيص التنبيهات الخاصة بك. يمكنك تصفية النتائج حسب تكرار التسليم والمصادر واللغة والمنطقة والجودة. يمكنك أيضًا استخدام القائمة المنسدلة لتحديد ما إذا كان يجب أن تظهر نتائجك في حساب Google الخاص بك أو في خلاصة RSS الخاصة بك. حدد متى وكيف تريد تلقي التنبيهات الخاصة بك. اضغط على “إنشاء تنبيه”. ستبدأ في تلقي إشعارات لتنبيهاتك على الفور. ارجع إلى صفحة تنبيهات Google عندما تحتاج إلى إدارة تنبيهاتك أو تحديثها. يمكنك حذف التنبيه أو تغيير إعداداته في أي وقت. تتيح لك أيقونة القلم الرصاص والمهملات تعديل إعدادات التنبيه أو حذفها.

كيفية استخدام تنبيهات جوجل في تسويق المحتوى

أحد الاستخدامات الرائعة لتنبيهات Google هو الحصول على أفكار للمحتوى.

يمكن أن تساعدك التنبيهات في العثور على أفكار جديدة لمنشورات المدونة وزوايا محتوى فريدة لم يغطيها مسوقو المحتوى الآخرون بعد. يمكن أن يساعدك أيضًا في العثور على الكلمات الرئيسية الأخرى ذات الصلة والاستفادة منها، خاصة إذا بدأت في رؤية الأنماط في المواضيع الشائعة.

قم بإعداد تنبيهات لكلماتك الرئيسية والبدائل التي بها أخطاء إملائية. إذا كنت تخطط للتركيز على موضوع معين، فاستخدم التنبيهات لجمع المعلومات والتأكد من تحديث المحتوى الخاص بك.

قم بإعداد التنبيهات للعناوين الخاصة بك ليتم تنبيهك بشأن المحتوى المسروق – خاصة إذا كانت هذه مشكلة كبيرة، أو كنت تعمل على حالة للإبلاغ عن المسروقات.

كيفية استخدام تنبيهات جوجل للعلاقات العامة الرقمية

يمكنك استخدام تنبيهات Google للعثور على الكتاب والمؤثرين الذين من المحتمل أن يكتبوا عن مجال عملك أو كلماتك الرئيسية. يمكن أن يكون هذا أمرًا رائعًا للتواصل؛ وبالمثل، يمكنك استخدام التنبيهات لتتبع هذه الحملات والتأكد من وصولها إلى إمكاناتها الكاملة.

إذا كنت تريد مراقبة مؤلفين محددين، فيمكنك أيضًا وضع تنبيه بأسمائهم عبر الإنترنت.

كيفية استخدام تنبيهات جوجل لبناء الروابط

هناك الكثير من أدلة بناء الروابط ولكن القليل منها فقط يذكر تنبيهات Google كمصدر لبناء الروابط وبالتالي تحسين محرك البحث.

عندما يتم ذكر عملك أو منتجك أو خدمتك في مدونة أو منتدى عام للأسئلة والأجوبة مثل Quora، فلديك فرصة ثمينة لإنشاء رابط خلفي.

سيساعدك استخدام تنبيهات Google المخصصة في العثور على أكبر عدد ممكن من هذه الفرص والاستفادة منها عندما تكون حديثة.

يمكنك البدء في استخدام تنبيهات Google كأداة لبناء الروابط عن طريق إعداد تنبيهات للاستعلامات المتعلقة بمنتجك أو خدمتك.

على سبيل المثال، إذا كانت شركتك تبيع أقلام رصاص ميكانيكية في المملكة المتحدة، فيمكنك تخصيص تنبيهات Google لتتبع العبارات “مكان شراء أقلام الرصاص الميكانيكية” و”أفضل أقلام الرصاص الميكانيكية في المملكة المتحدة”.

ستعرض لك التنبيهات الصفحات الجديدة ذات الصلة حيث يمكنك الإجابة على سؤال شخص ما، والترويج لمنتجك أو علامتك التجارية، وترك رابط يعود إلى موقعك.

كيفية استخدام تنبيهات جوجل في تحسين محركات البحث

يجب أن يكون لديك تنبيهات عند الإشارة إلى العلامة التجارية – ليس فقط لمراقبة سمعتك ولكن أيضًا لاستعادة الروابط وأساليب تحسين محركات البحث الأخرى. إذا قمت بإنشاء تنبيهات للمحتوى الخاص بك، فيمكنك رؤية مدى الوصول الحقيقي لهذا المحتوى عبر الويب.

قد يكون من الصعب تتبع المحتوى الدائم، وفي بعض الأحيان لا يتم تقدير عملك إلا بعد مرور أشهر.

قم بإعداد تنبيهات Google منفصلة لجميع الكلمات الرئيسية لمؤشر الأداء الرئيسي – أي كلمات رئيسية تريد متابعتها. يجب عليك أيضًا إعداد تنبيهات لاسم المجال الخاص بك واسم العلامة التجارية وأي طرق أخرى قد يشير بها الأشخاص إلى علامتك التجارية دون الارتباط بها.

كيفية استخدام تنبيهات جوجل للتحليل التنافسي

يمكن أن تكون تنبيهات Google مفيدة للتحليل التنافسي – قم بإعداد تنبيه لاسم العلامة التجارية والكلمات الرئيسية وأسماء المنتجات الخاصة بمنافسك، إلى جانب اسم العلامة التجارية الخاصة بك.

يمكن أن تكون تنبيهات تحليل المنافسين مفيدة بعدة طرق: يمكنك تتبع ما إذا كان منافسك يحظى بالاهتمام عبر الإنترنت، إما عن طريق حملة العلاقات العامة الخاصة به أو من خلال كيانات إعلامية أخرى.

يمكن أن يمنحك هذا فكرة جيدة عن مواقع الويب التي قد تكون مهتمة بالارتباط بمنتجاتك الخاصة. يمكن أن يمنحك أيضًا نظرة على أنواع تحسين محركات البحث (SEO) التي تشارك فيها الشركات الأخرى في مجال تخصصك.

إذا كنت تعرف كتاب محتوى أو مسوقين معينين في وكالة منافسيك، فيمكنك إعداد تنبيهات لأسمائهم أيضًا – لمراقبة محاولات المحتوى الخاصة بهم.

كيفية استخدام تنبيهات جوجل على وسائل التواصل الاجتماعي

إذا كانت مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا من وظيفتك، فيمكنك استخدام تنبيهات Google لتتبع الحملات.

يمكنك تتبع علامات التصنيف أو الحسابات المحددة، أو حتى استخدام عامل تشغيل البحث site: لتركيز انتباهك فقط على مواقع ويب معينة.

على سبيل المثال:

[brand name] الموقع:twitter.com

سيظهر فقط نتائج لاسم علامتك التجارية Twitter – أداة إضافية رائعة لمراقبة العلامة التجارية.

مراقبة سرقة المحتوى الرقمي

تعد سرقة المحتوى الخاص بك جزءًا من الحياة عبر الإنترنت، خاصة إذا كان محتوى جيدًا.

ولكن يمكنك على الأقل معرفة ما إذا كانت هناك حملة سرقة مركزة – أو ما إذا كان منافسوك قد قرروا استخدام المحتوى الخاص بك كمحتوى خاص بهم – فقط عن طريق إعداد تنبيهات Google للعبارات الرئيسية التي تحدث في المحتوى الخاص بك.

حدد بدلاً من الرقعة الأوسع.

نصائح لتحقيق أقصى استفادة من تنبيهات Google

لا يمكن أن تكون تنبيهات Google أسهل في الإعداد والاستخدام.

ومع ذلك، بالإضافة إلى “دليل المبتدئين”، لا تزال هناك بعض الحيل التي يجب عليك معرفتها للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الجيدة من الأداة عبر الإنترنت قدر الإمكان.

قم بتضمين الأخطاء الإملائية الشائعة في مصطلحات البحث. تتحسن قدرة Google على اكتشاف الأخطاء الإملائية وتصحيحها تلقائيًا، ولكن تظل فكرة تغطية جميع قواعدك فكرة جيدة – لا تستبعد أي شيء قد يكون ذا قيمة.

تتحسن قدرة Google على اكتشاف الأخطاء الإملائية وتصحيحها تلقائيًا، ولكن تظل فكرة تغطية جميع قواعدك فكرة جيدة – لا تستبعد أي شيء قد يكون ذا قيمة. استخدم علامات الاقتباس حول مصطلحات البحث متعددة الكلمات وحدد تنبيهك إذا كنت تريد أن تتضمن نتائجك هذه العبارة بالضبط فقط. يمكنك أيضًا استخدام أخرى رموز البحث الشائعة لتحسين بحثك. على سبيل المثال، ضع عامل التشغيل “+” أمام كلمة معينة لتلقي تنبيهات Google مع تضمين هذه الكلمة في النتائج.

يمكنك أيضًا استخدام أخرى رموز البحث الشائعة لتحسين بحثك. على سبيل المثال، ضع عامل التشغيل “+” أمام كلمة معينة لتلقي تنبيهات Google مع تضمين هذه الكلمة في النتائج. قم بإنشاء تنبيهات متعددة لتغطية أشكال مختلفة من استعلامات البحث الشائعة. يمكنك إنشاء ما يصل إلى 1000 تنبيه عبر جميع حسابات Gmail لديك، لذا كن دقيقًا.

يمكنك إنشاء ما يصل إلى 1000 تنبيه عبر جميع حسابات Gmail لديك، لذا كن دقيقًا. إذا كنت تستخدم موجز RSS، فيمكنك إرسال تنبيهاتك هناك بدلاً من إرسالها إلى بريدك الإلكتروني. وهذا أيضًا يمنع صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك من الانسداد.

وهذا أيضًا يمنع صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك من الانسداد. استخدم Google Inbox لتجميع التنبيهات الخاصة بك لمنع فوضى البريد الإلكتروني. الوصول إلى البريد الوارد الخاص بك عن طريق الذهاب إلى https://inbox.google.com/. ستظهر كل تنبيهاتك تحت عنوان واحد قابل للتوسيع. انقر فوق الرأس لرؤية تفاصيل حول الصفحات الفردية التي تحتوي على مصطلح البحث الخاص بك.

ملخص

تعد تنبيهات Google إحدى أسهل الأدوات التي يمكن للمسوقين أو مديري الوسائط الاجتماعية استخدامها. ولأنه من المهم جدًا أن تكون على دراية بما يقوله الأشخاص حول نشاطك التجاري عبر الإنترنت، فليس هناك سبب وجيه لعدم استخدام تنبيهات Google.

إذا لم تكن قد قمت بالفعل بإعداد تنبيهات Google، فاستغرق بضع دقائق لبدء تتبع أهم الأسماء والكلمات الرئيسية لديك اليوم.

قد يفاجأ في ما تجد!

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صورة مميزة: بيلوزيرسكي / شاترستوك