Rewrite this title: دليل تحسين محركات البحث الدولي للتجارة الإلكترونية: تحسين متجرك عبر الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية: دليل تحسين محركات البحث الدولي للتجارة الإلكترونية: تحسين متجرك عبر الإنترنت

يعد تكوين متجرك عبر الإنترنت وتوطينه بشكل فعال أمرًا أساسيًا إذا كنت تريد البدء في التصنيف والبيع في بلدان ولغات أخرى.

بالنسبة لجلسة SEJ الإلكترونية الخاصة بها، أليدا سوليس، SEO الدولي ومؤسس شركة Orinti، مر بالخطوات الحاسمة، بالإضافة إلى ما يجب فعله وما لا يجب فعله في تحسين محركات البحث الدولية لمواقع التجارة الإلكترونية.

كما قدمت أيضًا نصائح وأدوات قابلة للتنفيذ لمنصات التجارة الإلكترونية الأكثر شهرة.

وهنا خلاصة العرض التقديمي لها.

يمكن أن يكون البيع في الخارج طريقة رائعة لتنويع أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك وزيادة إيرادات متجرك.

هناك فرصة مهمة لحركة البحث العضوي في التجارة الإلكترونية خارج الولايات المتحدة

يمكنك استخدام SameWeb أو SEMrush لتحديد حجم حركة المرور التي يجذبها اللاعبون الرقميون بالفعل في تلك الأسواق الدولية التي تتطلع إلى المنافسة فيها.

هناك أيضًا أدوات مثل مستكشف الأسواق من Google سيقترح ذلك فرصًا محتملة في الخارج بناءً على خصائصك وصناعاتك المحددة.

اعتبارات عند الذهاب العالمية

أفضل مسار هو إجراء التحقق المناسب والتحليل والبحث باستخدام بياناتك الخاصة.

تحديد ما هو حجم حركة المرور المحتملة من هذه البلدان الدولية.

تأكد من أن لديك القدرة الداخلية على دعم هذا النوع من الجمهور بشكل فعال وفكر في النوع التشغيلي للقدرة على إرسال منتجاتك والتعامل مع عملات متعددة.

هناك الكثير من العوامل هنا التي تتجاوز تحسين محركات البحث.

من المهم التحقق والتحقق من أن حركة المرور أو التحويلات المحتملة التي ستتمكن من جذبها من هذه البلدان ستؤدي في النهاية إلى تحقيق نتائج إيجابية مع الأخذ في الاعتبار الصعوبات والتكاليف والتحديات والاستثمارات.

يجب أن تأخذ في الاعتبار عائد الاستثمار المتوقع الخاص بك وترتيبه حسب الأولوية مع تقديم أفضل تجربة بحث محلية بلغة لا تتحدثها.

إذا كان التقييم إيجابيا، فيجب عليك بالتأكيد السفر إلى الخارج لتنويع متجرك عبر الإنترنت وتنميته.

إذا لم يكن ذلك ممكنًا في الوقت الحالي، فلا يزال بإمكانك الاستعداد للمستقبل:

قم بشراء وتأمين نطاقات ccTLD الخاصة بك للأنشطة المستقبلية.

قم بإنشاء تنبيهات مخصصة بحيث يتم إعلامك عندما تصل إلى نقطة معينة حيث يمكنك بالفعل تحديد أنه قد يكون من المفيد استهداف أسواق جديدة.

اختبر البيع في الأسواق الحالية وشاهد كيف يتصرف الجمهور.

التحديات الدولية المشتركة في تنفيذ تحسين محركات البحث (SEO).

عند البدء بمشروع تجارة إلكترونية عالمي، فإنك تحتاج إلى معالجة تحديات تنفيذ تحسين محركات البحث الدولية الأكثر شيوعًا.

ما هو أفضل هيكل ويب دولي لاستهداف أسواق جديدة؟

كيف يمكنك توسيع نطاق توطين الفئات والمنتجات بموارد قليلة؟

كيف يمكنك تنفيذ hreflang للتصنيف بملايين عناوين URL دون حدوث أخطاء؟

دعونا نرى كيفية القيام بذلك في ثلاث من منصات التجارة الإلكترونية الأكثر شعبية.

ووكومرس.

ماجنتو.

شوبيفي.

ما هو أفضل هيكل ويب دولي يمكن استخدامه لاستهداف الأسواق الجديدة؟

إذا كنت تريد فقط اختبار الوضع في البداية مع متجرك الحالي، فما يمكنك فعله هو تمكين الشحن الدولي متعدد العملات بنفس بنية عنوان URL.

ومع ذلك، فإن هذا الأسلوب لا يسمح لك حقًا بالنمو على المستوى الدولي وتحقيق أقصى استفادة من سلوكيات وتفضيلات البحث الخاصة بكل بلد لأن الأشخاص في البلدان الأخرى يميلون إلى البحث بلغاتهم الخاصة.

وحتى إذا بحثوا بلغتك الخاصة، فسيكون لديهم موسمية مختلفة وكلمات بحث مختلفة وما إلى ذلك.

ولكن إذا كنت ترغب في السفر إلى الخارج والحصول على أقصى قدر من النتائج، فستحتاج إلى بنية ويب مختلفة لاستهداف بلد جديد إما عن طريق:

نطاقات ccTLD لتحديد الموقع الجغرافي افتراضيًا لهذه البلدان الجديدة.

أو الدلائل الفرعية أو النطاقات الفرعية ضمن نطاقات GTLD التي يمكنك تسجيلها من خلال Google Search Console لتحديد الموقع الجغرافي لكل سوق من هذه الأسواق الجديدة.

يمكن أن يساعدك هذا المخطط الانسيابي في عملية تحديد بنية الويب الخاصة بك.

يعتمد ذلك على قدرتك على النمو في هذه الأسواق.

تحقق من تصنيف اللاعبين في هذه الأسواق ثم تحقق من البنية التي يستخدمونها.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن هذه النطاقات قد تم إنشاؤها بالفعل لسنوات عديدة وقامت ببناء سلطتها في هذا المجال، لذلك قد يكون من الصعب المنافسة.

لتسهيل العملية وتسريعها، قد ترغب في إعادة استخدام نطاقات gTLD الحالية الخاصة بك – دوت كوم الحالي الخاص بك.

قم بتمكين الدلائل الفرعية حتى تتمكن من دمج كل سلطتك في خاصية واحدة والتقدم بشكل أسرع، على سبيل المثال.

ومن ناحية أخرى، قد ترى أنه لا يوجد سوى تصنيف نطاقات gTLD ولا تحتوي نطاقات gTLD هذه بالضرورة على ملايين الروابط، لذا من الممكن التنافس معها بشكل أكبر. في هذه الحالة، قد ترغب في استخدام ccTLD.

أمثلة

باستخدام ccTLD

في المثال أعلاه، تستهدف JD Sports البلدان عبر نطاقات ccTLD، والتي يتم تحديد موقعها الجغرافي بشكل افتراضي لكل سوق.

المشكلة هي أن السلطة يتم تقسيمها بعد ذلك بين خصائص مختلفة.

باستخدام نطاقات gTLD

هنا، تستهدف Asos البلدان التي لديها أدلة فرعية ضمن نطاق gTLD.

يجب تحديد الموقع الجغرافي لكل دليل فرعي (أو نطاق فرعي) عبر Search Console إلى البلد المعني.

في هذا النهج، تحتاج إلى تحديد الموقع الجغرافي لكل منها في Google Search Console، ولكن هذا يوحد السلطة في مجال واحد.

أشياء أخرى يجب مراعاتها

لا تستهدف القارات ككل.

الموقع الجغرافي الخاص بهم غير مدعوم ومن المحتمل أن يختلف سلوك اللغة/البحث من بلد إلى آخر.

إذا طُلب منك استخدام إصدارات القارة، فقم بالتنفيذ كما لو كانت نطاقات gTLD، مما يتيح تحديد الموقع الجغرافي للأدلة الفرعية للدولة.

بخلاف ذلك، قد يكون من الصعب تحديد الموقع الجغرافي لإصدار الاتحاد الأوروبي الخاص بك وتحقيق عائد استثمار إيجابي.

خذ بعين الاعتبار وضع Allbirds.

لديهم إصدار .eu باللغة الإنجليزية، ولكن لديهم أيضًا إصدار .uk باللغة الإنجليزية.

من الناحية الواقعية، في أوروبا، البلد الذي يبحث حقًا باللغة الإنجليزية هو المملكة المتحدة

إذن ما هي الدول التي ينبغي ربط .eu بها؟

معظم هذه البلدان لن تبحث باللغة الإنجليزية.

سيبحثون باللغة الألمانية والفرنسية والإسبانية ولغات أخرى.

لذا فإن هذه النسخة الأوروبية لا تجذب بالضرورة أكبر قدر ممكن إذا كانت تستهدف بلدانًا معينة.

كيفية تنفيذ هياكل الويب الدولية هذه في منصات التجارة الإلكترونية الأكثر شيوعًا

شوبيفي

يدعم Shopify استهداف متعدد اللغات، ويعتمد على تطبيقات الترجمة والموضوعات المتوافقة.

ستحتاج إلى بعض تطبيقات Freemium مثل Translation Lab وWeglot.

تتيح لك الأدوات تمكين الدلائل الفرعية لكل لغة مستهدفة عبر تطبيق الترجمة في مسؤول المتجر.

ومع ذلك، Shopify لا يدعم التكوين “متعدد البلدان”.

ستحتاج إلى إنشاء متاجر مستقلة لتحديد الموقع الجغرافي عبر النطاقات الفرعية أو النطاقات المستقلة.

ووكومرس

يحتوي WooCommerce على دعم WordPress للمكونات الإضافية متعددة اللغات ومتعددة البلدان، لذلك هناك مرونة أكبر لاستهداف بلدان أو لغات متعددة.

توفر العديد من هذه المكونات الإضافية متعددة اللغات تكاملاً محددًا مع WooCommerce.

إنها تسمح لك بالاختيار من الدلائل الفرعية أو النطاقات الفرعية أو النطاقات للإصدارات الدولية – كما تدعم أيضًا الإصدارات القطرية، إلى جانب اللغات.

ماجنتو

يدعم Magento أيضًا إصدارات المتاجر متعددة اللغات والمتاجر القطرية من خلال “متاجر” أو “طرق عرض المتجر” المختلفة، والتي يمكنك من خلالها استخدام نطاقات أو نطاقات فرعية أو أدلة فرعية مختلفة.

كيفية توسيع نطاق توطين محتوى الفئات والمنتجات بموارد قليلة

يمكن أن يؤدي التحول إلى اللغة المحلية إلى تحقيق المبيعات العالمية أو فشلها.

تعد ترجمة المحتوى الخاص بك أمرًا أساسيًا للتواصل مع تفضيلات/سلوك جمهورك الدولي.

الهدف هو توطين المناطق المختلفة التي يواجهها المستخدم في متجرك، من عناوين URL والتنقل والبيانات الوصفية والأوصاف والشعارات والإشعارات وغيرها.

يوضح هذا المثال من Adidas مدى اختلاف فئتيهما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ولكن كيف يمكنك القيام بذلك مع عشرات البلدان، ومئات الفئات، وآلاف المنتجات؟

يتعلق الأمر باتباع نهج تكراري/تزايدي، من الترجمة إلى التعريب وحتى الترجمة الإبداعية، ومواءمتها ضمن عملية تحسين محركات البحث الدولية للتجارة الإلكترونية الخاصة بك بناءً على الموارد المتاحة لديك.

إنشاء أنماط متعددة البلدان لإنشاء عناصر المحتوى الرئيسية لكل نوع صفحة.

كيفية متابعة هذه العملية مع منصات التجارة الإلكترونية الأكثر شهرة

اليوم، أصبح من الممكن الآن الاستفادة من أعلى مستويات الجودة من الجيل الجديد، مثل حلول الترجمة القائمة على الذكاء الاصطناعي ديب إل.

ستوفر بعض هذه الأدوات أيضًا التكامل مع أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب للمترجمين لتسريع عملهم.

شوبيفي

تدعم هذه الأنظمة الأساسية أيضًا تطبيقات الترجمة التابعة لجهات خارجية والموجودة في أسواق التطبيقات/المكونات الإضافية، مثل Translation Lab for Shopify الذي يقدم ترجمات آلية مباشرة.

ماجنتو

يحدث شيء مماثل مع إضافات الترجمة والتعريب في Magento، على الرغم من أن معظمها مدفوع (غير مجاني، على عكس Shopify).

ووكومرس

ويتوفر نفس الشيء أيضًا لمكونات ترجمة WordPress/WooCommerce التي تسمح بالترجمات اليدوية بشكل افتراضي.

يمكنك أيضًا التكامل مع حلول الترجمة التابعة لجهات خارجية، سواء الخدمات الآلية أو عند الطلب.

تقدم أقوى الحلول مثل DeepL واجهات برمجة التطبيقات والمكونات الإضافية المدفوعة التي تسهل الاتصال بمكونات WordPress/WooCommerce المتعددة اللغات أيضًا.

كيفية تطبيق Hreflang للترتيب بالصفحات الصحيحة دون إثارة الأخطاء عندما يكون لديك الملايين من عناوين URL؟

الهدف من التعليقات التوضيحية hreflang هو تحديد إصدار الصفحة ذي الصلة الذي يجب عرضه في كل بلد/سوق لغة في نتائج البحث لتجنب المحاذاة غير الصحيحة.

يجب وضع علامات على عناوين URL القابلة للفهرسة في إصدارات اللغات والبلدان المختلفة بقيمها ذات الصلة.

ويمكن تنفيذها عبر رأس HTML، أو رأس HTTP، أو خريطة موقع XML.

كل له ايجابيات وسلبيات:

رأس HTML: من الأفضل وضع علامة على عدد صغير من الإصدارات وعند استخدام نظام أساسي يقوم بتحرير رأس HTML بسهولة.

من الأفضل وضع علامة على عدد صغير من الإصدارات وعند استخدام نظام أساسي يقوم بتحرير رأس HTML بسهولة. خريطة موقع XML: أفضل للمواقع الأكبر حجمًا التي تحتوي على عدد كبير من الإصدارات لوضع علامات عليها و/أو عندما لا تتمكن من تعديل رأس HTML الخاص بك.

أفضل للمواقع الأكبر حجمًا التي تحتوي على عدد كبير من الإصدارات لوضع علامات عليها و/أو عندما لا تتمكن من تعديل رأس HTML الخاص بك. رأس HTTP: عند تحديد hreflang للمستندات غير بتنسيق HTML مثل ملفات PDF والمستندات وما إلى ذلك.

لسوء الحظ، يعد تنفيذ التعليقات التوضيحية hreflang دون حدوث أخطاء أمرًا معقدًا أيضًا.

وكما قال جون مولر من جوجل:

يعد TBH hreflang أحد الجوانب الأكثر تعقيدًا في تحسين محركات البحث (إن لم يكن الأكثر تعقيدًا). يبدو الأمر سهلاً مثل العلامة الوصفية، لكنه يصبح صعبًا بسرعة كبيرة.

— 🍌 جون 🍌 (@JohnMu) 19 فبراير 2018

يأتي التعقيد من حاجة كل صفحة إلى تضمين استهداف اللغة والبلد، والإشارة إلى إصداراتها الأخرى.

يمكن أن يصبح بسهولة تنفيذًا معقدًا في السيناريوهات الموجودة في مواقع التجارة الإلكترونية، بما في ذلك:

عدد كبير من عناوين URL لكل إصدار بلد/لغة.

مخزون ديناميكي للغاية من المنتجات.

عدم التكافؤ بين المنتجات والمجموعات بين الأسواق الدولية.

ومن الضروري بعد ذلك تحديد أولويات تنفيذ hreflang بناءً على خصائصك واحتياجاتك.

يمكن أن يساعدك هذا المخطط الانسيابي في تحديد كيفية التعامل مع hreflang:

استخدم Search Console وAnalytics، أو إحدى أدوات تحسين محركات البحث المفضلة، لتحديد ما إذا كانت صفحاتك يتم تصنيفها في أسواق غير ذات صلة (على سبيل المثال، صفحات المملكة المتحدة في الولايات المتحدة).

كيف يمكنك تنفيذ التعليقات التوضيحية Hreflang في أهم منصات التجارة الإلكترونية؟

ووكومرس

تشتمل المكونات الإضافية متعددة اللغات لـ WordPress/WooCommerce على hreflang إذا كانت هناك إصدارات صفحات بديلة لعنوان URL هذا.

ماجنتو

يتم دعم Hreflang أيضًا بواسطة ملحق Mageworx Magento 2 SEO الذي يسمح لك بتحديد أنواع الصفحات التي يجب تضمينها فيها، بالإضافة إلى القيم.

شوبيفي

يسمح Shopify بتحرير صفحة تخطيط theme.liquid لتشمل إشارة hreflang إلى عناوين URL الأساسية لكل إصدار.

اعتبارات أخرى

إذا كنت تريد المزيد من المرونة وتنفيذ التعليقات التوضيحية hreflang عبر ملفات Sitemap بتنسيق XML، فيمكنك أيضًا استخدام الحلول المدفوعة مثل منشئ هريفلانج.

يجب عليك أيضًا الزحف إلى التنفيذ قبل إصداره وبعده لتحديد مشكلات صلاحية hreflang المحتملة. أدوات مثل Ryte وSitebulb جيدة لهذا الغرض.

يعد إعداد التنبيهات لتحذيرك عند تغيير تكوينات hreflang أمرًا مهمًا أيضًا. يمكنك استخدام أدوات مثل ContentKing وLittle Warden لإبقائك على اطلاع دائم.

لتلخيص

باتباع هذه الخطوات، ستتجنب تحديات تحسين محركات البحث الدولية الأكثر شيوعًا للتجارة الإلكترونية.

اختيار أفضل بنية ويب دولية لاستهداف الأسواق الجديدة.

توسيع نطاق فئاتك وتوطين محتوى منتجاتك بموارد قليلة.

تنفيذ hreflang للترتيب بالصفحات الصحيحة دون حدوث أخطاء.

تأكد أيضًا من مراعاة الميزات والقيود الخاصة بمنصات التجارة الإلكترونية الأكثر شيوعًا لتوسيع نطاق تحويلاتك وتنويعها بنجاح عبر البلدان واللغات المختلفة.

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يمكنك الآن مشاهدة فيديو العرض التقديمي الكامل الذي قدمته Solis من SEJ eSummit.

المزيد من الموارد: