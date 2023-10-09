Rewrite this title: دليل تحسين محركات البحث (SEO) لشركات استضافة المواقع وتسجيل النطاق

ستساعدك المقالة التالية: دليل تحسين محركات البحث (SEO) لشركات استضافة المواقع وتسجيل النطاق

تحسين محركات البحث (SEO) في مجال استضافة الويب وتسجيل اسم النطاق

سنحاول في هذه المقالة تعميم ممارساتنا في الترويج للشركات التي تقدم خدمات استضافة الويب وتسجيل النطاق.

سنتحدث عن مثل هذه الأسئلة:

تحليل سوق الاستضافة/تسجيل اسم النطاق وإيجاد اتجاهات ترويج مفيدة محتملة؛

ميزات اختيار الكلمات الرئيسية في ظروف ضغط SEO

تعريف استراتيجية الترويج

طرق الحصول على الروابط

ميزات تحويل مجموعات الاستعلامات المختلفة حسب الجغرافيا

المشاكل النموذجية التي تتداخل مع تحويل المواقع وطرق حلها

تحليل السوق والأبحاث التنافسية. العثور على يحتمل أن تكون مفيدة اتجاهات الترويج

بادئ ذي بدء، من الضروري أن نلاحظ أن حركة المرور الكبيرة في مجال استضافة الويب هي أمر خادع. إذا نظرت إلى بيانات أداة الكلمات الرئيسية في Google AdWords ستجد الصورة التالية:

في الواقع، هناك حوالي 400-500 زيارة من المركز الثامن إلى التاسع لاستعلام “استضافة” شهريًا. من الضروري أخذ هذه النقطة ونقاط أخرى بعين الاعتبار أثناء التخطيط لاستضافة ترويج المشروع، نظرًا لأن المعلومات حول عدد كبير من الاستعلامات في أداة الكلمات الرئيسية في Google AdWords “محشوة” بفحوصات لا نهاية لها للمواضع. نظرًا لأن سوق استضافة المشاريع ومسجلي أسماء النطاقات يتسم بالمنافسة الشديدة، فلديك فرصة كبيرة لاستثمار المال والعمل والوقت في الترويج لمثل هذه الاستعلامات المحشوة والتي لا تجلب حركة المرور والمبيعات، وبعد كل شيء يمكن أن تتكبد خسائر و حتى تظل محبطة في ترويج البحث على الإطلاق. ويمكن قول الشيء نفسه عن تسجيل اسم النطاق.

في الواقع، هناك حوالي 500-600 زيارة من المركز الخامس إلى السادس للاستعلام عن “النطاق” شهريًا.

لهذا السبب، في رأينا، من الأفضل البدء في الترويج لمشروع الاستضافة أو مسجل اسم النطاق من خلال العثور على منافسين نشطين في مجال التسويق عبر البحث وتحديد استراتيجياتهم. لهذا الغرض يمكننا أن نوصي بأداة رائعة – SemRush.

لذلك، نحن بحاجة إلى العثور على مواقع منافسة في مجال تخصصنا، والتي تشارك بنشاط في التسويق عبر الإنترنت. نحن فقط نكتب استعلامًا تنافسيًا للغاية يتوافق مع الموضوع في SemRush ونبحث عن المواقع التي تم تصنيفها بشكل جيد لذلك:

الآن نحن بحاجة إلى إجراء التنظيف، أي إزالة المواقع غير ذات الصلة من القائمة. في هذه الحالة، من الواضح أنه يجب إزالة ويكيبيديا من القائمة. وبعد التحقق من بعض الاستفسارات المهمة بالنسبة لك بنفس الطريقة، سنتلقى قائمة “متقاطعة” بالمواقع. تتمتع المواقع من هذه القائمة بتصنيف جيد للعديد من الاستفسارات في هذا الموضوع، لذا يجب فحصها في المقام الأول.

لنأخذ موقع hostgator.com كمثال:

يوضح المثال، أولاً، أن عدد استعلامات البحث التي يظهر لها موقع “hostgator” له اتجاه واضح نحو النمو. وهو يعكس الجهود التي بذلها أصحاب هذا المشروع لزيادة ظهوره في محركات البحث.

بعد اختيار الاستعلامات التي تجلب الحد الأقصى من حركة المرور إلى المشروع وفقًا لـ SemRush، نحصل على قائمة كلمات رئيسية تقريبية يمكن استخدامها لبدء الترويج.

بعد إعداد قائمة الكلمات الرئيسية الضرورية، دعونا نرى ما إذا كان من الجيد بالنسبة لنا أن «نتدخل في معركة» من أجل هذه الكلمات الرئيسية. يجب أن تفكر في عامل مثل ضغط تحسين محركات البحث (SEO) لهذا الغرض.

ميزات اختيار الكلمات الرئيسية في ظروف ضغط SEO

يمكنك استخدام أدوات مختلفة لتقدير المنافسة على الاستعلام المحدد. يعد المكون الإضافي لـ FireFox المسمى SeoQuake أحد الأدوات المجانية الملائمة.

دعنا نكتب استعلامًا ذا صلة يهمنا، على سبيل المثال:

يمكنك أن ترى أن بعض المواقع القوية موجودة في SERP، وبعضها حصل على عدة مئات الآلاف إلى الملايين من الروابط الخلفية وأكثر من ذلك. المنافسة في SERPs على وشك أن تكون قوية حقًا، لذلك أود أن أكرر: يجب عليك تحديد جوهر الدلالات بعناية فائقة. علاوة على ذلك، توجد في بعض الأحيان قطع أثرية في SERPs، ولا يمكن تعلمها إلا من خلال الخبرة. لنأخذ الاستعلام “استضافة التجارة الإلكترونية”. يتكرر هذا الاستعلام بشكل كبير في الموضوع الفرعي «استضافة مواقع التجارة الإلكترونية»، حيث يتم إجراء حوالي 12 ألف عملية بحث شهريًا بالمطابقة التامة على مستوى العالم:

يمكننا أن نرى أن اتجاهات البحث لا تظهر أي قفزات أو انخفاضات مفاجئة.

الجمهور المستهدف لهذه الاستعلامات موجود في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهما أكثر المناطق جدارة ائتمانية بشكل عام. ومع ذلك، فإن حركة المرور لمثل هذا الاستعلام من Google Top5 – Top6 الأمريكية تبلغ حوالي 1-3 أشخاص يوميًا، مع انخفاضات طبيعية في عطلات نهاية الأسبوع؛ إنه يمنحنا حوالي 40 شخصًا شهريًا. معدل التحويل لهذه الاستعلامات منخفض للغاية. بالطبع، يعد الترويج لهذه الاستفسارات مقبولًا فقط لأغراض تحسين تحديد المواقع والوعي بالعلامة التجارية، ولكن بالنسبة للمبيعات، فهو غير فعال.

لنأخذ استعلام “استضافة الويب للموزعين” الذي يحتوي على البيانات التالية من أداة Google KeyWord Tool في جميع أنحاء العالم، للمقارنة:

يجلب الاستعلام ضعف عدد الزيارات من الأماكن من الرابع إلى الخامس مع وجود ضعف عدد عمليات البحث في المطابقة التامة وفقًا لأداة Google KeyWord! معدل التحويل لهذا الاستعلام مرتفع أيضًا. في ذلك الوقت، تقدم Google Insights البيانات التالية:

وفي الوقت نفسه، يأتي الجزء الأكبر من حركة المرور والمعاملات من مستخدمي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الرغم من أن الموقع يحتل مراكز مماثلة أيضًا في Google.co.in.

كل هذه الأنماط تنطبق أيضًا على مسجلي أسماء النطاقات.

من المستحيل معرفة هذه المعلومات دون خبرة في الترويج لموقع لمثل هذه الاستعلامات أو دون تجربة إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) في المطابقة التامة. هناك الكثير من الكلمات الرئيسية مثل هذه، لذا يجب عليك مراقبة جميع الاستعلامات باستمرار في التقدير الإجمالي لفعالية كل منها.

يمكنك أيضًا “سحب” الكلمات الرئيسية المنظورية، مما يؤدي إلى تحليل نص الروابط الخلفية إلى مواقع المنافسين الذين يشاركون بنشاط في التسويق عبر البحث. يمكنك استخدام أدوات خاصة، على سبيل المثال، CS Yazzle أو SEO SpyGlass بواسطة LinkAssistant، إما يدويًا باستخدام Yahoo! مستكشف الموقع.

لتقدير حركة المرور الحقيقية على استعلام ما، يمكنك أيضًا تجربة الدفع لكل نقرة (PPC) في المطابقة التامة.

يمكن استخدام الطريقة التالية لتقدير كفاءة الكلمات الرئيسية. البيانات الأولية الضرورية هي:

موضع الكلمة الرئيسية؛

المرور عليه؛

العدد التقديري لعمليات البحث من أداة الكلمات الرئيسية من Google بالمطابقة التامة ومطابقة العبارة للعالم وأهم المناطق؛

كمية مشاهدات الصفحة؛

الوقت الذي يقضيه في الموقع؛

معدل الارتداد؛

معدل التحويل.

يحسب Microsoft Excel التكافؤ بين كل هذه العوامل بمساعدة الصيغ ويسمح بإدراك الكفاءة/عدم الكفاءة لكل كلمة رئيسية بشكل مرئي.

يتم تمييز حركة المرور المنظورية وكمية عمليات البحث شهريًا (بيانات Google AdwordsKeywordTool) وبيانات التحويل لكل استعلام باللون الأخضر. المؤشرات التي تجاوزت متوسط ​​مؤشرات الموقع إلى الأسوأ يتم تمييزها باللون الأحمر (معدل الارتداد، عدد مراجعات الصفحات). نسبة التحويل التي تختلف بشكل كبير عن الأفضل من متوسط ​​المؤشر للموقع يتم تمييزها باللون الأصفر في العمود الأخير (معدل التحويل).

يسمح استخدام هذه التقنية بتتبع الطلبات الأكثر قابلية للتحويل والحصول على نتائج أكبر من موقع العميل.

اختيار استراتيجية الترويج

بناءً على خبرتنا في الترويج للمشاريع في مجال الاستضافة وتسجيل أسماء النطاقات، يمكننا القول أن الاستعلامات الأكثر تكرارًا والقابلة للتحويل والتنافسية موجودة في هذه المواضيع بالضبط.

مشترك مقابل VPS مقابل مخصص

إذا قمت بمقارنة قوة الربح من بيع الخوادم المخصصة (VPS) وقوة الربح من بيع الاستضافة المشتركة، فسوف تتوصل إلى استنتاج مفاده أن بيع الاستضافة الافتراضية (المشتركة) بشكل عام أكثر ربحية: بيع خادم مخصص واحد يجلب حوالي 200 دولار من الدخل، في نفس الوقت، يتيح بيع نفس الخادم “المقطّع” على الاستضافة الافتراضية (المشتركة) كسب المزيد (~100×5$)، حتى مع الأخذ في الاعتبار الحمل المتزايد على الدعم.

ومع ذلك، فإن حركة المرور في الموضوع الفرعي للاستضافة المشتركة أقل بكثير منها في الموضوع الفرعي للخادم المخصص. الأشخاص المهتمون بمثل هذه الأمور، بحسب ملاحظاتنا، يأتون عن طريق استعلامات مثل “استضافة رخيصة”، “استضافة مواقع رخيصة”، وكمية عمليات البحث هذه قليلة جدًا لأن Godaddy و Hostgator يأخذان نصيب الأسد من هؤلاء العملاء، ويرجع ذلك أساسًا إلى لكتابة حركة المرور.

في هذه الحالة، يبدو أن إجراء الترويج في قطاع VPS والقطاع المخصص هو قرار جيد.

يبدو أن العديد من الشركات توصلت إلى نفس النتيجة: الترويج لاستعلامات المجموعة “المشتركة” أسهل بكثير من الاستعلامات المتعلقة بالخوادم المخصصة.

أنواع الاستضافة المتخصصة

كما ذكرنا أعلاه، فإن حركة المرور ذات التردد المنخفض تجلب جزءًا صغيرًا إلى حد ما من حركة المرور والتحويل بشكل عام؛ لذلك، في رأينا، من الأفضل البدء في الترويج للكلمات الرئيسية عالية التكرار مع إضافة كلمات رئيسية منخفضة ومتوسطة التكرار، والتي توفر قدرًا كبيرًا من المبيعات وحركة المرور المستهدفة على الموقع. ومع ذلك، إذا كان موقع الاستضافة الخاص بك يبيع أنواعًا “غريبة” من الاستضافة، مثل الاستضافة بدعم من Zen Cart أو Django، فإن هذه الكلمات الرئيسية ذات التردد المنخفض والطويل يمكن أن تبرر نفسها في المراحل الأولية من الترويج.

تعتبر تكلفة ترقيتهم إلى المراكز العشرة الأولى صغيرة، وعادةً ما يتم البحث عن “استضافة غريبة” مماثلة بواسطة أشخاص يفهمون الموضوع جيدًا وبالتالي يكتبون استعلامات طويلة في أشرطة البحث.

في النهاية، عندما يبدأ الموقع في الحصول على تصنيف جيد بالنسبة للاستعلامات التنافسية، فمن المنطقي “جمع” الاستعلامات “الطويلة” ذات التردد المنخفض في الموضوعات، حتى لا تفوت هذه القطعة الصغيرة من السوق.

أود أيضًا أن أشير إلى أن الترويج لكلمات رئيسية مثل “استضافة” و”استضافة ويب” يعد عملية صعبة للغاية بسبب المنافسة العالية (على الرغم من أن هذه الكلمات الرئيسية تبدأ في “البيع” بدءًا من أفضل 20 كلمة رئيسية!)

طرق الحصول على الروابط

أساس تحسين البحث في الوقت الحالي هو:

البحث عن الكلمه الرئيسيه؛

تحسين النصوص والعلامات الوصفية وفقًا للكلمات الرئيسية؛

إضافة روابط خلفية مع “المثبتات” الصحيحة (مع النصوص المرجعية الصحيحة).

كما أشرنا سابقًا، تحتوي مواقع الاستضافة على عدد كبير من الروابط الخلفية. كيف يتلقون الكثير من الروابط الخلفية؟ من الواضح أن المراجعات والتعليقات في المنتديات لن تساعد أبدًا في جمع عشرات الآلاف من الروابط. يجب اختيار أربع طرق رئيسية مستخدمة في هذا الموضوع. بعضها نموذجي للمنافذ الأخرى وبعضها يتمتع “بازدهار” غير عادي تمامًا في موضوعات الاستضافة والمجال.

تبادل الارتباط (الطريقة الصحيحة)



(الطريقة الصحيحة) شراء الروابط (الطريقة الذكية)

(الطريقة الذكية) الحصول على الروابط من خلال الخاصة بها إنضم لبرنامج.

تحويل حركة البحث

دعونا ننظر إلى التحليل المقارن لتحويل حركة البحث في مناطق مختلفة (عينة من أكثر من 90.000 عملية بيع لـ “أسماء النطاق” وأكثر من 2000 عملية بيع لسوق “الاستضافة”):

التحويل: موضوع «أسماء النطاق»

تقليديًا، يُعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أوروبا الغربية لديها الجمهور الأكثر قدرة على الملاءة، ومع ذلك، سننتبه إلى أوقيانوسيا التي تحتل المراكز الأولى في كلا الموضوعين. ربما يكون من المنطقي التفكير في توسيع الأعمال التجارية إلى هذه البلدان من خلال إنشاء مجالات إقليمية.

إلى جانب استضافة الاستعلامات المحولة جيدًا في أوقيانوسيا، فهي أيضًا محولة جيدًا في أمريكا وأفريقيا.

المشاكل النموذجية التي تتداخل مع تحويل المواقع وطرق حلها

يمكننا أن نميز بعض المشاكل النموذجية الشائعة التي تتداخل مع التحويل.

أخطاء أثناء اختيار الاستعلامات، والترويج للكلمات الرئيسية غير الفعالة؛

سياسة الأسعار؛

مشاكل في “سهولة الاستخدام” كمسار للانتقالات بعد النقر فوق الزر “إضافة إلى السلة” (اشتر الآن، اطلب، اشترك).

تحدثنا عن الأخطاء النموذجية أثناء اختيار الاستعلامات سابقًا. ومع ذلك، يجب أن أشير إلى أن الاستعلامات المعلوماتية يمكنها أيضًا تحقيق مبيعات، ولكن ليس بكميات مثل الاستعلامات التجارية أو العامة. يمكن اعتبار الاستعلامات التي تبدأ بالكلمات “كيفية” بمثابة استعلامات من هذا القبيل.

أما بالنسبة لسياسة التسعير فيجب أن تكون تنافسية. لذلك لا ينبغي أن تكون كسولًا في إعداد طاولة بأسعار وخدمات المنافسين. ربما ليس من الجيد الترويج لموقعك بسبب الاستعلامات التي لا يمكنك الاحتفاظ بأسعارها على مستوى المنافسين لسبب ما.

إحدى المشاكل الرئيسية هي سهولة الاستخدام في مسار المبيعات على مثل هذه المواقع. غالبًا ما يتم استخدام أنظمة إدارة عملاء الطرف الثالث (على سبيل المثال، WHMCS) في مواقع الاستضافة. لا تفي مسارات تحويل المبيعات هناك بأي متطلبات تتعلق بسهولة الاستخدام. ما يصل إلى 90٪ من الزوار الذين نقروا على زر «أضف إلى السلة» يضيعون في مسار تحويل المبيعات!

لحل المشكلة، يمكنك إعادة تصميم مسار التحويل جزئيًا أو كليًا. يمكن أن يكون موقع hostgator.com مثالاً على ذلك، حيث يحتوي مسار طلب المنتج “الاستضافة المشتركة” على خطوتين بسيطتين فقط:

عملية الخروج من Hostgator. الخطوة 1

الخطوة الأولى. يتم فصل المتغيرات بصريًا بشكل مثالي.

عملية الخروج من Hostgator. الخطوة 2: عملية الخروج من Hostgator. الخطوة 2

الخطوة الثانية. يتم أيضًا فصل النماذج بشكل مرئي؛ يتم تقديم معلومات حول الدفع مرة واحدة وتكون واضحة للعيان. المعلومات حول المبلغ الإجمالي للدفع مرئية أدناه.

بإيجاز، يمكننا التأكيد: الترويج لشركة استضافة أو مسجل النطاق ممكن، على الرغم من المنافسة العالية في هذه المواضيع. ومن خلال التغلب على الأخطاء والمشكلات النموذجية المذكورة في هذا التقرير، نعتقد أن عملك سينجح.