Rewrite this title: دليل كامل لتحديث خوارزمية Google Penguin

ستساعدك المقالة التالية: دليل كامل لتحديث خوارزمية Google Penguin

لقد مرت عشر سنوات منذ أن قدمت Google خوارزمية Penguin واتخذت موقفًا أقوى بشأن ممارسات بناء الروابط المتلاعبة.

خضعت الخوارزمية لعدد من التحديثات وأصبحت جزءًا من خوارزمية Google الأساسية في الوقت الفعلي، ونتيجة لذلك، أصبحت العقوبات أقل شيوعًا، ولكنها لا تزال موجودة بشكل جزئي وعلى مستوى الموقع.

في أغلب الأحيان، تدعي Google أنها تتجاهل الكثير من الروابط ذات الجودة الرديئة عبر الإنترنت، ولكنها لا تزال في حالة تأهب ومراقبة للأنماط غير الطبيعية مثل مخططات الارتباط، وشبكات PBN، وتبادل الروابط، وأنماط الارتباط الصادرة غير الطبيعية.

مقدمة البطريق

في عام 2012، أطلقت Google رسميًا “تحديث خوارزمية البريد العشوائي” والتي استهدفت على وجه التحديد البريد العشوائي وممارسات بناء الروابط المتلاعبة.

أصبحت خوارزمية البريد العشوائي فيما بعد تُعرف (رسميًا) باسم تحديث خوارزمية Penguin عبر تغريدة من Matt Cutts، الذي كان آنذاك رئيسًا لفريق البريد العشوائي في Google.

في حين أن جوجل أطلقت رسميًا على الخوارزمية اسم Penguin، إلا أنه لا توجد كلمة رسمية حول مصدر هذا الاسم.

جاء اسم خوارزمية Panda من أحد المهندسين الرئيسيين المشاركين فيها، ومن المرجح أن Penguin نشأ من مصدر مماثل.

إحدى نظرياتي المفضلة لتسمية Penguin هي أنها تشيد بـ The Penguin، من DC’s Batman.

تقرير بسيط عن الطقس: لقد قمنا بتحديث بيانات Penguin Algo الأولى منذ ساعة. يؤثر على <0.1% من عمليات البحث باللغة الإنجليزية. سياق: http://t.co/ztJiMGMi

– مات كاتس (@mattcutts) 26 مايو 2012

قبل خوارزمية Penguin، لعب حجم الارتباط دورًا أكبر في تحديد نتيجة صفحة الويب عند الزحف إليها وفهرستها وتحليلها بواسطة Google.

وهذا يعني أنه عندما يتعلق الأمر بتصنيف مواقع الويب حسب هذه النتائج لصفحات نتائج البحث، ظهرت بعض مواقع الويب وأجزاء المحتوى منخفضة الجودة في مواضع أكثر بروزًا في نتائج البحث العضوية مما ينبغي.

لماذا كانت هناك حاجة جوجل البطريق

حرب جوجل على الجودة المنخفضة بدأت مع خوارزمية باندا، وكان Penguin بمثابة امتداد وإضافة إلى ترسانة الأسلحة لخوض هذه الحرب.

كان Penguin بمثابة استجابة Google للممارسة المتزايدة للتلاعب بنتائج البحث (والتصنيفات) من خلال تقنيات بناء روابط القبعة السوداء.

قال كاتس، متحدثًا في مؤتمر SMX Advanced 2012:

نحن ننظر إليه كشيء مصمم لمعالجة المحتوى منخفض الجودة. لقد بدأ الأمر مع Panda، ثم لاحظنا أنه لا يزال هناك الكثير من الرسائل غير المرغوب فيها، وقد تم تصميم Penguin لمعالجة ذلك.

كان هدف الخوارزمية هو الحصول على قدر أكبر من التحكم وتقليل فعالية عدد من تقنيات الرسائل غير المرغوب فيها.

من خلال فهم ومعالجة أنواع الروابط التي كانت مواقع الويب ومشرفو المواقع يكسبونها بشكل أفضل، عملت Penguin على ضمان أن الروابط الطبيعية والموثوقة وذات الصلة تكافئ مواقع الويب التي أشاروا إليها، بينما تم تخفيض مستوى الروابط المتلاعبة والبريد العشوائي.

يتعامل Penguin فقط مع الروابط الواردة للموقع. ينظر Google فقط إلى الروابط التي تشير إلى الموقع المعني ولا ينظر إلى الروابط الصادرة على الإطلاق من هذا الموقع.

الإطلاق الأولي والتأثير

عندما تم إطلاق Penguin لأول مرة في أبريل 2012، أثر على أكثر من 3% من نتائج البحث، وفقًا لتقديرات Google الخاصة.

تقرير بسيط عن الطقس: لقد قمنا بتحديث بيانات Penguin Algo الأولى منذ ساعة. يؤثر على <0.1% من عمليات البحث باللغة الإنجليزية. سياق: http://t.co/ztJiMGMi

– مات كاتس (@mattcutts) 26 مايو 2012

تم إصدار Penguin 2.0، التحديث الرابع (بما في ذلك الإطلاق الأولي) للخوارزمية في مايو 2013 وأثر على ما يقرب من 2.3% من جميع الاستعلامات.

عند الإطلاق، قيل إن Penguin استهدف ممارستين تلاعبيتين محددتين، على وجه الخصوص، وهما مخططات الارتباط وحشو الكلمات الرئيسية.

تعد مخططات الارتباط مصطلحًا شاملاً لممارسات إنشاء الروابط المتلاعبة، مثل التبادلات والدفع مقابل الروابط وممارسات الارتباط غير الطبيعية الأخرى الموضحة في قواعد Google وثائق مخطط الارتباط.

استهدف الإطلاق الأولي لـ Penguin أيضًا حشو الكلمات الرئيسية، والتي أصبحت منذ ذلك الحين مرتبطة بخوارزمية Panda (والتي يُعتقد أنها أقرب إلى خوارزمية جودة المحتوى والموقع).

تحديثات وتحديثات Google Penguin الرئيسية

كان هناك عدد من التحديثات والتحديثات لخوارزمية Penguin منذ إطلاقها في عام 2012، وربما عددًا من التعديلات الأخرى التي دخلت التاريخ كتحديثات خوارزمية غير معروفة.

جوجل البطريق 1.1: 26 مارس 2012

لم يكن هذا تغييرًا في الخوارزمية نفسها، بل التحديث الأول للبيانات الموجودة بداخلها.

في هذه الحالة، شهدت مواقع الويب التي تأثرت في البداية بعملية الإطلاق والتي كانت استباقية في مسح ملفات تعريف الروابط الخاصة بها، بعض التعافي، بينما شهدت مواقع الويب الأخرى التي لم يتم القبض عليها بواسطة Penguin في المرة الأولى تأثيرًا.

جوجل البطريق 1.2: 5 أكتوبر 2012

كان هذا تحديثًا آخر للبيانات. وقد أثر ذلك على الاستعلامات باللغة الإنجليزية، فضلاً عن الاستعلامات الدولية المتأثرة.

تقرير الطقس: تحديث بيانات البطريق قادم اليوم. 0.3% من الاستعلامات باللغة الإنجليزية تأثرت بشكل ملحوظ. تفاصيل: http://t.co/Esbi2ilX

– مخيف مات كاتس (@mattcutts) 5 أكتوبر 2012

جوجل البطريق 2.0: 22 مايو 2013

كانت هذه نسخة أكثر تقدمًا من الناحية الفنية من خوارزمية Penguin وغيرت كيفية تأثير الخوارزمية على نتائج البحث.

أثر Penguin 2.0 على حوالي 2.3% من الاستفسارات باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى اللغات الأخرى بشكل متناسب.

كان هذا أيضًا أول تحديث لـ Penguin يبدو أعمق من الصفحة الرئيسية للموقع وصفحات الفئات ذات المستوى الأعلى بحثًا عن دليل على وجود رابط غير مرغوب فيه يتم توجيهه إلى موقع الويب.

جوجل البطريق 2.1: 4 أكتوبر 2013

التحديث الوحيد لـ Penguin 2.0 (2.1) جاء في 4 أكتوبر من نفس العام. أثرت على حوالي 1٪ من الاستعلامات.

على الرغم من عدم وجود تفسير رسمي من جوجل، تشير البيانات إلى أن تحديث البيانات 2.1 تقدم أيضًا بشأن مدى عمق بحث Penguin في موقع الويب والزحف بشكل أعمق، وإجراء مزيد من التحليل حول ما إذا كان تم احتواء الروابط غير المرغوب فيها.

جوجل البطريق 3.0: 17 أكتوبر 2014

على الرغم من أن هذا تم تسميته كتحديث رئيسي، إلا أنه كان في الواقع تحديثًا آخر للبيانات؛ السماح لأولئك المتأثرين بالتحديثات السابقة بالظهور والتعافي، في حين أن العديد من الأشخاص الآخرين الذين استمروا في استخدام ممارسات الروابط غير المرغوب فيها وأفلتوا من رادار التأثيرات السابقة شهدوا تأثيرًا.

أكد موظف Google Pierre Far ذلك من خلال منشور على ملفه الشخصي في Google+ وأن التحديث سيستغرق “بضعة أسابيع” ليتم طرحه بالكامل.

وذكر فار أيضًا أن هذا التحديث أثر على أقل من 1% من استعلامات البحث باللغة الإنجليزية.

جوجل البطريق 4.0: 23 سبتمبر 2016

بعد عامين تقريبًا من التحديث 3.0، تم إطلاق التحديث النهائي لخوارزمية Penguin.

كان التغيير الأكبر في هذا التكرار هو أن Penguin أصبح جزءًا من الخوارزمية الأساسية.

عندما تتجاوز الخوارزمية لتصبح جزءًا من جوهرها، فهذا لا يعني أن وظائف الخوارزمية قد تغيرت أو قد تتغير بشكل كبير مرة أخرى.

وهذا يعني أن تصور جوجل للخوارزمية قد تغير، وليس الخوارزمية نفسها.

يعمل Penguin الآن بالتزامن مع النواة، ويقوم بتقييم مواقع الويب والروابط في الوقت الفعلي. وهذا يعني أنه يمكنك رؤية التأثيرات الفورية (بشكل معقول) لبناء الروابط أو أعمال الإصلاح.

لم يكن Penguin الجديد أيضًا متشددًا في توزيع العقوبات المستندة إلى الارتباط، بل قلل من قيمة الروابط نفسها. وهذا على النقيض من إصدارات Penguin السابقة، حيث تمت معاقبة السلبية.

ومع ذلك، لا تزال الدراسات، ومن التجربة الشخصية، والعقوبات الخوارزمية المتعلقة بالروابط الخلفية موجودة.

البيانات الصادرة عن محترفي تحسين محركات البحث (على سبيل المثال، مايكل كوتام)، بالإضافة إلى رؤية تخفيضات الخوارزميات التي تم رفعها من خلال ملفات التنصل بعد Penguin 4.0، مما يعزز هذا الاعتقاد.

تخفيضات خوارزمية جوجل البطريق

بعد وقت قصير من تقديم خوارزمية Penguin، بدأ مشرفو المواقع والعلامات التجارية الذين استخدموا تقنيات بناء الروابط المتلاعبة أو ملأوا ملفات تعريف الروابط الخلفية الخاصة بهم بكميات وفيرة من الروابط منخفضة الجودة في رؤية انخفاضات في حركة المرور العضوية والتصنيفات الخاصة بهم.

لم تكن جميع عمليات الرجوع إلى تصنيف Penguin على مستوى الموقع – فبعضها كان جزئيًا ولم يؤثر إلا على مجموعات معينة من الكلمات الرئيسية التي تعرضت لرسائل غير مرغوب فيها بشكل كبير وتم تحسينها بشكل مفرط، مثل المنتجات الرئيسية، وفي بعض الحالات حتى العلامات التجارية.

يمكن أن ينتقل تأثير Penguin أيضًا بين النطاقات، لذا فإن تغيير النطاقات وإعادة توجيه النطاق القديم إلى النطاق الجديد يمكن أن يسبب المزيد من المشكلات على المدى الطويل.

تظهر التجارب والأبحاث أن استخدام إعادة التوجيه 301 أو 302 لن يزيل تأثير Penguin، وفي منتدى جوجل لمشرفي المواقعأكد جون مولر أن استخدام التحديث التعريفي من نطاق واحد إلى نطاق جديد قد يتسبب أيضًا في حدوث مضاعفات.

بشكل عام، نوصي بعدم استخدام عمليات إعادة التوجيه من نوع التحديث التعريفي، حيث يمكن أن يسبب ذلك ارتباكًا مع المستخدمين (وزواحف محركات البحث، الذين قد يخطئون في ذلك على أنه محاولة إعادة توجيه).

جوجل البطريق الانتعاش

لقد كانت أداة التنصل بمثابة أحد الأصول لممارسي تحسين محركات البحث، ولم يتغير هذا حتى الآن بعد وجود Penguin كجزء من الخوارزمية الأساسية.

كما هو متوقع، تم نشر دراسات ونظريات مفادها أن التنصل من الروابط لا يساعد في الواقع في تخفيض التصنيفات الخوارزمية والإجراءات اليدوية المستندة إلى الروابط، ولكن تم إسقاط هذه النظرية من قبل ممثلي Google علنًا.

@ جوشباتشينسكي التنصل يمكن أن يساعد البطريق.

– مات كاتس (@mattcutts) 28 يونيو 2013

ومع ذلك، توصي Google بعدم استخدام أداة التنصل إلا كملاذ أخير عند التعامل مع الروابط غير المرغوب فيها، حيث إن التنصل من الرابط أسهل كثيرًا (وعملية أسرع من حيث تأثيره) من تقديم طلبات إعادة النظر للروابط الجيدة .

ما يجب تضمينه في ملف التنصل

ملف التنصل هو ملف ترسله إلى Google ويطلب منهم تجاهل جميع الروابط المضمنة في الملف حتى لا يكون لها أي تأثير على موقعك.

والنتيجة هي أن الروابط السلبية لن تسبب مشكلات تصنيف سلبية لموقعك بعد الآن، كما هو الحال مع Penguin.

ولكن هذا يعني أيضًا أنه إذا قمت عن طريق الخطأ بتضمين روابط عالية الجودة في ملف التنصل الخاص بك، فلن تساعد هذه الروابط في ترتيبك بعد الآن.

لا تحتاج إلى تضمين أية ملاحظات في ملف التنصل الخاص بك إلا إذا كانت مخصصة لك فقط. من الجيد فقط تضمين الروابط ولا شيء غير ذلك.

لا يقرأ Google أيًا من الملاحظات التي أدخلتها في ملف التنصل الخاص بك، حيث يقوم بمعالجتها تلقائيًا دون أن يقرأها أي إنسان على الإطلاق.

يجد البعض أنه من المفيد إضافة رموز داخلية، مثل تاريخ إضافة مجموعة من عناوين URL إلى ملف التنصل أو تعليقات حول محاولاتهم الوصول إلى مشرف الموقع بشأن إزالة الرابط.

بمجرد تحميل ملف التنصل الخاص بك، سترسل لك Google تأكيدًا.

ولكن على الرغم من أن جوجل ستقوم بمعالجتها على الفور، إلا أنها لن تستبعد هذه الروابط على الفور. لذلك، لن تتعافى على الفور من تقديم التنصل بمفردك.

لا يزال محرك البحث Google بحاجة إلى الخروج والزحف إلى تلك الروابط الفردية التي قمت بتضمينها في ملف التنصل، ولكن ملف التنصل نفسه لن يطالب محرك البحث Google بالزحف إلى تلك الصفحات على وجه التحديد.

أيضًا، لا توجد طريقة لتحديد الروابط التي تم خصمها والروابط التي لم يتم خصمها، حيث ستستمر Google في تضمين كليهما في تقرير الارتباط الخاص بك في Google Search Console.

إذا سبق لك إرسال ملف تنصل إلى Google، فسوف يستبدلون هذا الملف بملفك الجديد، ولن يضيفوه إليه.

لذا، من المهم التأكد من أنك إذا قمت بالتنصل من الروابط مسبقًا، فستظل تقوم بتضمين تلك الروابط في ملف التنصل الجديد.

يمكنك دائمًا تنزيل نسخة من ملف التنصل الحالي في Google Search Console.

التنصل من الروابط الفردية مقابل النطاقات

من المستحسن أن تختار التنصل من الروابط على مستوى النطاق بدلاً من التنصل من الروابط الفردية.

ستكون هناك بعض الحالات التي ستحتاج فيها إلى التنصل من روابط محددة بشكل فردي، كما هو الحال في موقع رئيسي يحتوي على مزيج من الروابط عالية الجودة مقابل الروابط المدفوعة.

ولكن بالنسبة لغالبية الروابط، يمكنك التنصل منها على أساس النطاق.

يحتاج Google فقط إلى الزحف إلى صفحة واحدة على هذا الموقع حتى يتم خصم هذا الرابط على موقعك.

إن التنصل على أساس النطاق يعني أيضًا أنه لا داعي للقلق بشأن فهرسة هذه الروابط على أنها www أو غير www، حيث أن التنصل على أساس النطاق سيأخذ ذلك في الاعتبار.

العثور على الروابط الخلفية الخاصة بك

إذا كنت تشك في أن موقعك قد تأثر سلبًا بواسطة Penguin، فستحتاج إلى إجراء تدقيق للروابط وإزالة الروابط منخفضة الجودة أو غير المرغوب فيها أو التنصل منها.

تتضمن Google Search Console قائمة بالروابط الخلفية لأصحاب المواقع، ولكن انتبه إلى أنها تتضمن أيضًا الروابط التي تمت متابعتها بالفعل.

إذا كان الرابط nofollow، فلن يكون له أي تأثير على موقعك. لكن ضع في اعتبارك أن الموقع قد يزيل هذا nofollow في المستقبل دون سابق إنذار.

هناك أيضًا العديد من أدوات الجهات الخارجية التي ستعرض روابط إلى موقعك، ولكن نظرًا لأن بعض مواقع الويب تمنع برامج الروبوت التابعة لجهات خارجية من الزحف إلى مواقعها، فلن تتمكن من إظهار كل رابط يشير إلى موقعك.

وعلى الرغم من أن بعض المواقع التي تحظر هذه الروبوتات هي مواقع معروفة وعالية الجودة ولا ترغب في إضاعة النطاق الترددي على تلك الروبوتات، إلا أنه يتم استخدامها أيضًا من قبل بعض المواقع غير المرغوب فيها لإخفاء روابطها منخفضة الجودة من الإبلاغ عنها.

تعد مراقبة الروابط الخلفية أيضًا مهمة أساسية، حيث في بعض الأحيان لا تكون الصناعة التي نعمل فيها صادقة تمامًا ويمكن أن تحدث هجمات سلبية لتحسين محركات البحث. وذلك عندما يشتري أحد المنافسين روابط غير مرغوب فيها ويوجهها إلى موقعك.

يستخدم الكثيرون “SEO السلبي” كذريعة عندما يتم اكتشاف موقعهم بواسطة Google بسبب روابط منخفضة الجودة.

ومع ذلك، قالت جوجل إنها جيدة جدًا في التعرف على هذا الأمر عند حدوثه، لذا فهو ليس شيئًا يحتاج معظم مالكي مواقع الويب إلى القلق بشأنه.

ويعني هذا أيضًا أن الاستخدام الاستباقي لميزة التنصل دون وجود علامة واضحة على وجود عقوبة خوارزمية أو إشعار بإجراء يدوي يعد فكرة جيدة.

ومع ذلك، فمن المثير للاهتمام أن استطلاعًا أجرته SEJ في سبتمبر 2017 وجد أن 38٪ من مُحسنات محركات البحث لا تتنصل أبدًا من الروابط الخلفية.

إن تصفح ملف تعريف الارتباط الخلفي، والتدقيق في كل مجال ربط لمعرفة ما إذا كان الرابط الذي تريده أم لا، ليس بالمهمة السهلة.

التوعية بإزالة الارتباط

جوجل يوصي أنك تحاول التواصل مع مواقع الويب ومشرفي المواقع التي تنشأ منها الروابط السيئة أولاً وتطلب إزالتها قبل البدء في التنصل منها.

يطلب بعض مالكي المواقع رسومًا لإزالة الرابط.

توصي Google بعدم الدفع مطلقًا مقابل عمليات إزالة الروابط. ما عليك سوى تضمين هذه الروابط في ملف التنصل الخاص بك بدلاً من ذلك والانتقال إلى إزالة الرابط التالي.

على الرغم من أن التواصل هو وسيلة فعالة للتعافي من العقوبة المستندة إلى الارتباط، إلا أنه ليس ضروريًا دائمًا.

تأخذ خوارزمية Penguin أيضًا في الاعتبار ملف تعريف الرابط ككل، وحجم الروابط الطبيعية عالية الجودة مقابل عدد الروابط غير المرغوب فيها.

بينما في حالات العقوبة الجزئية (التأثير على الكلمات الرئيسية المُحسّنة بشكل مفرط)، قد تستمر الخوارزمية في التأثير عليك. يجب أن تغطيك أساسيات صيانة الروابط الخلفية ومراقبتها.

يذهب بعض مشرفي المواقع إلى حد تضمين “الشروط” ضمن الشروط والأحكام الخاصة بموقعهم على الويب والتواصل النشط مع مواقع الويب التي لا يشعرون بضرورة الارتباط بها:

تقييم جودة الارتباط

يواجه الكثيرون مشكلة عند تقييم جودة الارتباط.

لا تفترض أنه نظرًا لأن الرابط يأتي من موقع .edu فهو عالي الجودة.

يبيع الكثير من الطلاب روابط من مواقعهم الشخصية على نطاقات .edu تلك والتي تعتبر غير مرغوب فيها للغاية ويجب التنصل منها.

وبالمثل، هناك الكثير من المواقع المخترقة ضمن نطاقات .edu التي تحتوي على روابط منخفضة الجودة.

لا تصدر أحكامًا بناءً على نوع المجال بشكل صارم. على الرغم من أنه لا يمكنك وضع افتراضات تلقائية على نطاقات .edu، فإن الأمر نفسه ينطبق على جميع نطاقات TLD وccTLD.

أكدت Google أن مجرد التواجد على نطاق TLD محدد لا يساعد أو يضر بتصنيفات البحث. لكنك تحتاج إلى إجراء تقييمات فردية.

هناك نكتة طويلة الأمد حول عدم وجود صفحة عالية الجودة على نطاق .info أبدًا لأن الكثير من مرسلي البريد العشوائي كانوا يستخدمونها، ولكن في الواقع، هناك بعض الروابط عالية الجودة القادمة من نطاق TLD هذا، وهو ما يوضح سبب التقييم الفردي للروابط مهم جدا.

احذر من الروابط من المواقع المفترضة عالية الجودة

لا تنظر إلى قائمة الروابط وتعتبر تلقائيًا الروابط الواردة من مواقع ويب معينة بمثابة رابط عالي الجودة، إلا إذا كنت تعلم أن الرابط المحدد جدًا عالي الجودة.

إن مجرد حصولك على رابط من موقع ويب رئيسي مثل Huffington Post أو BBC لا يجعل من هذا الرابط رابطًا تلقائيًا عالي الجودة في نظر Google – إذا كان هناك أي شيء، فيجب عليك التشكيك فيه أكثر.

تقوم العديد من هذه المواقع أيضًا ببيع الروابط، وإن كان بعضها متخفيًا كإعلان أو يقوم به مساهم مارق يبيع الروابط الموجودة في مقالاته.

تم تأكيد هذه الأنواع من الروابط من المواقع عالية الجودة والتي هي في الواقع منخفضة الجودة من قبل العديد من مُحسنات محركات البحث الذين تلقوا إجراءات يدوية للارتباط تتضمن روابط من هذه المواقع في أمثلة Google. ونعم، من المحتمل أن يساهموا في قضية Penguin.

مع زيادة المحتوى الإعلاني، سنرى المزيد والمزيد من الروابط مثل هذه يتم وضع علامة عليها على أنها منخفضة الجودة.

تحقق دائمًا من الروابط، خاصة إذا كنت تفكر في عدم إزالة أي منها بناءً على الموقع الذي ينتمي إليه الرابط.

الروابط الترويجية

كما هو الحال مع الإعلانات، عليك أن تفكر في أي روابط قد تكون المواقع قد أشارت إليك والتي يمكن اعتبارها روابط ترويجية.

الروابط المدفوعة لا تعني دائمًا أنه يتم تبادل الأموال مقابل الروابط.

من أمثلة الروابط الترويجية التي تعتبر روابط مدفوعة تقنيًا في نظر Google، أي روابط يتم تقديمها مقابل منتج مجاني للمراجعة أو خصم على المنتجات.

على الرغم من أن هذه الأنواع من الروابط كانت جيدة منذ سنوات مضت، إلا أنها تحتاج الآن إلى المتابعة بميزة nofollow.

ستظل تحصل على قيمة الرابط، ولكن بدلاً من أن يساعد في التصنيف، سيكون ذلك من خلال الوعي بالعلامة التجارية وحركة المرور.

قد تكون لديك روابط من حملة ترويجية تم إجراؤها منذ سنوات مضت والتي تؤثر الآن سلبًا على الموقع.

لكل هذه الأسباب، من المهم للغاية تقييم كل رابط على حدة. تريد إزالة الروابط ذات الجودة الرديئة لأنها تؤثر على Penguin أو قد تتسبب في اتخاذ إجراء يدوي في المستقبل.

لكنك لا تريد إزالة الروابط الجيدة، لأن هذه هي الروابط التي تساعد في تصنيفك في نتائج البحث.

يمكن أن تؤدي الروابط الترويجية التي لم يتم متابعتها أيضًا إلى تشغيل الإجراء اليدوي للروابط الصادرة على الموقع الذي وضع تلك الروابط.

لا يوجد انتعاش البطريق في الأفق؟

في بعض الأحيان، بعد أن يبذل مشرفو المواقع جهودًا كبيرة لتنظيف ملفات تعريف الروابط الخاصة بهم، فإنهم ما زالوا لا يلاحظون زيادة في عدد الزيارات أو التصنيفات.

وهناك عدد من الأسباب المحتملة وراء ذلك، بما في ذلك:

شوهدت الزيادة الأولية في عدد الزيارات والتصنيف قبل أن تكون العقوبة الخوارزمية غير مبررة (ومن المحتمل أن تكون قصيرة المدى) وجاءت من الروابط الخلفية السيئة.

عندما تمت إزالة الروابط، لم يتم بذل أي جهد للحصول على روابط خلفية جديدة ذات قيمة أكبر.

لم يتم التنصل من جميع الروابط الخلفية السلبية، بل تمت إزالة نسبة عالية بما يكفي من الروابط الخلفية السلبية.

لم تكن المشكلة قائمة على الارتباط في البداية.

عندما تتعافى من Penguin، لا تتوقع أن يعود تصنيفك إلى ما كان عليه قبل Penguin، ولا أن تكون العودة فورية.

يوجد لدى عدد كبير جدًا من مالكي المواقع انطباع بأنهم سيبدأون على الفور في الترتيب في الأعلى بالنسبة لأهم استعلامات البحث الخاصة بهم بمجرد رفع Penguin.

أولاً، من المحتمل أن تكون بعض الروابط التي تنصلت منها قد ساهمت في تصنيف مرتفع بشكل مصطنع، لذا لا يمكنك أن تتوقع أن يكون هذا التصنيف مرتفعًا كما كان من قبل.

ثانيًا، نظرًا لأن العديد من مالكي المواقع يواجهون صعوبة في تقييم جودة الروابط، فسيتم حتماً التنصل من بعض الروابط عالية الجودة في هذه العملية، وهي الروابط التي كانت تساهم في التصنيف الأعلى.

أضف إلى هذا حقيقة أن جوجل تعمل باستمرار على تغيير خوارزمية التصنيف الخاصة بها، لذا فإن العوامل التي أفادتك سابقًا قد لا يكون لها تأثير كبير الآن، والعكس صحيح.

جوجل البطريق الأساطير والمفاهيم الخاطئة

أحد الأشياء الرائعة في صناعة تحسين محركات البحث (SEO) والمشاركين فيها هو أنها مجتمع نشط للغاية وحيوي، وهناك دائمًا نظريات جديدة ونتائج التجارب يتم نشرها عبر الإنترنت يوميًا.

وبطبيعة الحال، أدى هذا إلى ظهور عدد من الخرافات والمفاهيم الخاطئة حول خوارزميات Google. البطريق لا يختلف.

فيما يلي بعض الخرافات والمفاهيم الخاطئة حول خوارزمية Penguin التي رأيناها على مر السنين.

الأسطورة: البطريق ضربة جزاء

واحدة من أكبر الخرافات حول خوارزمية Penguin هي أن الناس يطلقون عليها عقوبة (أو ما يشير إليه Google بالإجراء اليدوي).

البطريق خوارزمي بطبيعته. ولا يمكن لشركة Google رفعها يدويًا.

على الرغم من حقيقة أن التغيير الخوارزمي والعقوبة يمكن أن يتسببا في انخفاض كبير في تصنيفات مواقع الويب، إلا أن هناك بعض الاختلافات الجذرية بينهما.

تحدث العقوبة (أو الإجراء اليدوي) عندما يستجيب أحد أعضاء فريق البريد العشوائي على الويب في Google لبلاغ، ويحقق في الأمر، ويشعر بالحاجة إلى فرض عقوبة على النطاق.

ستتلقى إشعارًا من خلال Google Search Console بخصوص هذا الإجراء اليدوي.

عندما تتعرض لإجراء يدوي، لا تحتاج فقط إلى مراجعة الروابط الخلفية الخاصة بك وتقديم التنصل من الروابط غير المرغوب فيها التي تتعارض مع إرشادات Google، ولكن تحتاج أيضًا إلى إرسال طلب إعادة النظر إلى فريق البريد العشوائي في Google.

في حالة النجاح، سيتم إلغاء العقوبة؛ وإذا لم ينجح ذلك، فسيتم العودة إلى مراجعة ملف تعريف الارتباط الخلفي.

يتم الرجوع إلى إصدار سابق من Penguin دون أي مشاركة من أحد أعضاء فريق Google. يتم كل ذلك بطريقة خوارزمية.

في السابق، كان يتعين عليك انتظار التحديث أو تحديث الخوارزمية، ولكن الآن، يعمل Penguin في الوقت الفعلي، لذلك يمكن أن تتم عمليات الاسترداد بشكل أسرع كثيرًا (إذا تم إجراء ما يكفي من أعمال الإصلاح).

الأسطورة: ستقوم Google بإعلامك إذا وصل Penguin إلى موقعك

هناك أسطورة أخرى حول خوارزمية Google Penguin وهي أنه سيتم إعلامك عند تطبيقها.

لسوء الحظ، هذا ليس صحيحا. لن تخطرك Search Console بأن تصنيفاتك قد تراجعت بسبب تطبيق Penguin.

مرة أخرى، يوضح هذا الفرق بين الخوارزمية والعقوبة – سيتم إعلامك إذا تعرضت لعقوبة.

ومع ذلك، فإن عملية التعافي من Penguin تشبه بشكل ملحوظ عملية التعافي من ركلة الجزاء.

الخرافة: التنصل من الروابط السيئة هو الطريقة الوحيدة لعكس اتجاه ضربة البطريق

على الرغم من أن هذا التكتيك سيؤدي إلى إزالة الكثير من الروابط منخفضة الجودة، إلا أنه يستغرق وقتًا طويلاً تمامًا ويحتمل أن يكون مضيعة للموارد.

يبحث Google Penguin في النسبة المئوية للروابط ذات الجودة الجيدة مقارنةً بالروابط ذات الطبيعة غير المرغوب فيها.

لذا، بدلاً من التركيز على إزالة تلك الروابط منخفضة الجودة يدويًا، قد يكون من المفيد التركيز على زيادة عدد الروابط عالية الجودة الموجودة على موقع الويب الخاص بك.

سيكون لهذا تأثير أفضل على النسبة المئوية التي تأخذها Penguin في الاعتبار.

الأسطورة: لا يمكنك التعافي من البطريق

نعم، يمكنك التعافي من Penguin.

هذا ممكن، لكنه سيتطلب بعض الخبرة في التعامل مع الطبيعة المتقلبة لخوارزميات جوجل.

أفضل طريقة للتخلص من التأثيرات السلبية لـ Penguin هي نسيان جميع الروابط الموجودة على موقع الويب الخاص بك، والبدء في الحصول على الروابط الأصلية المقدمة تحريريًا.

كلما اكتسبت المزيد من هذه الروابط عالية الجودة، أصبح من الأسهل تحرير موقع الويب الخاص بك من قبضة Penguin.