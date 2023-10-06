Rewrite this title: دليل لإدارة المراجعة الفعالة

ستساعدك المقالة التالية: دليل لإدارة المراجعة الفعالة

لاحظت الشركات ذات التواجد المحلي أن إدارة المراجعة الفعالة أمر بالغ الأهمية لتحقيق الإيرادات. لا شك أن إدارة المراجعة توفر العديد من الفرص المحيطة بتحسين إدراك العلامة التجارية، ومشاركة العملاء، والإيرادات، وحتى ذكاء الأعمال. لكنه عمل شاق! يواجه المسوقون وأصحاب الأعمال يوميًا أسئلة صعبة:

هل تضر المراجعات السلبية بعملي؟

كيف يمكنني الحصول على المزيد من التقييمات؟

كيف يمكنني البقاء على اطلاع بجميع مراجعاتي؟

هل جهودي تؤتي ثمارها؟

لذا، أود أن أعرض بعضًا من أفضل الممارسات للمساعدة في معالجة بعض هذه التحديات. كمسوق بحث، أحد الأسئلة الشائعة التي أطرحها هو ما هي أفضل طريقة للرد على المراجعات السلبية. إجابتي دائمًا هي: كن في الوقت المناسب، وشفافًا، وصادقًا. لا تتخذ موقفًا دفاعيًا، وتذكر الرد على التقييمات الإيجابية أيضًا. هؤلاء الأشخاص هم أكبر المعجبين بك والأبطال الأكثر فعالية!

سؤال شائع آخر هو كيفية زيادة الإيرادات من المراجعات عبر الإنترنت؟ على الرغم من أنه لا يزال من الصعب إلى حد ما قياس مدى تأثير تحسينات التقييمات بدقة على النتيجة النهائية، إلا أننا نعلم ونفهم أن التقييمات الرائعة تقود الأعمال.

1. كيفية الحصول على المزيد من التقييمات

الشركات التي لديها الكثير من المراجعات تحظى بثقة أكبر من قبل المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحصول على تقييمات أكثر من منافسيك يعد مؤشرًا خوارزميًا سيساعد في تحسين ظهور قائمتك. إذًا، متى يكون من المناسب أن تطلب من عملائك ترك تعليق؟ أثناء عملية الدفع/الدفع أو عند تلقي تعليقات غير مرغوب فيها، يكون ذلك أمرًا مقبولًا تمامًا.

بالإضافة إلى ذلك، ستساعد العروض الترويجية والطلبات في أي رسائل بريد إلكتروني للمتابعة في إنشاء محتوى مراجعة قائمتك. وأخيرًا، فإن الاستفادة من تلك الملصقات الموجودة في المتجر وتذكير زوار موقع الويب عن طريق إضافة أيقونات اجتماعية “في الجزء المرئي من الصفحة” ستذكر العملاء بترك التعليقات.

2. كيفية تحسين قائمتك

الخطوة الأولى في تحسين قائمتك المحلية هي المطالبة بها. سواء كان ذلك على أماكن Google، أو Yelp، أو TripAdvisor، فهي طريقة بالغة الأهمية لإعلام موقع الطرف الثالث بالتحقق الرسمي. الخطوة الثانية هي التأكد من اكتمال جميع القوائم بمحتوى محدث يطابق محتوى موقع الويب الخاص بك. كلما زاد عدد الحقول التي تم إكمالها (ساعات المتجر، الصور، مقاطع الفيديو، وما إلى ذلك) زادت القيمة التي تقدمها للمستخدم النهائي، وبالتالي يكون لدى الطرف الثالث مصلحة في “مكافأة” قائمتك برؤية أفضل.

العوامل الأخرى التي تدخل في كيفية ترتيب القوائم ليس من السهل التحكم فيها – أشياء مثل جودة المراجعات وحداثتها بالإضافة إلى مصداقية المراجع (هل هم مستخدمون نشطون لـ Yelp قدموا بالفعل أكثر من 200 تقييم لمختلف الأنشطة التجارية؟) .

3. معالجة المواضيع

إن تجميع المواضيع المشتركة التي تنبع من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون ومعالجتها بفعالية هو، في رأيي، أحد الأساليب الأقل استغلالًا وأكبر الفرص الضائعة للمسوقين وأصحاب الأعمال على حدٍ سواء.

من خلال الفهم على مستوى أعلى لما يبحث عنه العملاء حقًا من عملك، هناك فرصة للتحسين التنظيمي. من خلال العمل بنشاط لمعالجة مشكلات خدمة العملاء على سبيل المثال، فإنك تعمل على تحسين عملك ككل مما سيؤدي في النهاية إلى مراجعات أفضل، والمزيد من الأعمال، وزيادة الإيرادات.

نعم، قد تواجه بعض المواضيع التي قد تكون خارجة عن إرادتك، مثل غرف الفنادق الصغيرة، على سبيل المثال. بعض النصائح حول كيفية معالجة المواضيع المشتركة التي قد تنشأ من تحليلك:

قم بتغيير ما يمكنك التحكم فيه:

خدمة الزبائن -> كن أجمل

كن أجمل الحمامات القذرة -> تنظيفها

تنظيفها خدمة الواي فاي باهظة الثمن -> عرض العروض الترويجية

عرض العروض الترويجية ديكور قديم -> الوقت للتحديث؟

الوقت للتحديث؟ وقت انتظار طويل -> يكون أسرع

أرسل رسالة إلى ما لا يمكنك التحكم فيه:

غرف صغيرة -> فندق تاريخي، جو مريح، الخ.

فندق تاريخي، جو مريح، الخ. لا يوجد موقف للسيارات -> في المدينة! على مسافة قريبة من الأفلام والفن وما إلى ذلك…

النقطة المهمة هي أنه على الرغم من أهمية مراقبة المراجعات والرد عليها، إلا أنه لا تنس النظر إلى الصورة الكبيرة. هذا النوع من المحتوى الذي ينشئه المستخدم هو منجم ذهب يجب الاستفادة منه لتحسين عملك، وليس فقط إدارة سمعتك.

إذا لم تكن قد بدأت بالفعل في تتبع تقدمك رسميًا مع استمرار جهود إدارة المراجعة، فقد حان الوقت للقيام بذلك. بعض المقاييس المفيدة التي يجب التأكد من تتبعها:

المشاعر

ثابت

التقييمات الشائعة

اتجاهات تصنيف المنافسين

الفروق التنافسية (ذكاء الأعمال المجاني!)

الإيرادات من مواقع المراجعة

عدد المراجعات

مرة أخرى، إدارة المراجعة الفعالة هي عمل شاق. ومع ذلك، يمكن تحسين تقييماتك ومستوى ظهورك من خلال التحسين والمراقبة النشطة والاستجابة والتتبع الداخلي. والأهم من ذلك، أن إدارة المراجعة ليست مجرد إدارة للسمعة ولكنها إدارة أعمال رائعة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أرباحك النهائية.