Rewrite this title: دليل لاختيار عنوان تنافسي لتسويق المحتوى

ستساعدك المقالة التالية: دليل لاختيار عنوان تنافسي لتسويق المحتوى

الائتمان شترستوك

كما نعلم جميعًا، المحتوى هو الملك ويلعب دورًا مهمًا في تحسين محركات البحث (SEO). كما أن وجود محتوى جيد في كل صفحة من صفحاتك سيجعل موقع الويب الخاص بك متميزًا بين المواقع الأخرى. وهو أيضًا ما تحبه محركات البحث وتوصي دائمًا بممارسته لتوفير مصدر موثوق وقيم للمعلومات لزوارها.

ومع ذلك، المحتوى/الملك وحده قد لا يكون لديه فرصة للتنافس ضد منافسيه دون مساعدة ومساعدة رفيقه مثل اللقب. العنوان هو المفتاح لجذب انتباه القراء المستهدفين ويلعب دورًا مهمًا في مساعدة المحتوى الخاص بك على أن يصبح ملكًا. صحيح أن المحتوى لا يصبح ملكًا إلا إذا اعترف به القراء. لذا فإن اللقب هو الباب المفتوح أمام المحتوى لامتلاك قلعة. ولكن كيف تختار أفضل عنوان مناسب للمحتوى الخاص بك؟ إليك الطريقة:

عند اختيار عنوان يجب أن تفكر كما يلي:

1. أنت تقوم بإنشاء اسم تجاري – كل اسم تجاري له تفرده الخاص، ومعظم هذه الأسماء تبرز وتتصدر طريقها إلى قمة صناعتها. عندما تكتب عنوانًا لمقالة، يجب أن تفكر أن عنوانك لن يتم تكراره أو تكراره من قبل منافسيك وأيضًا المطالبة بملكيتك باستخدام علامة التأليف.

كن مبدعًا – عند التفكير في عنوان ما، يجب عليك استخدام شيء لم يتم استخدامه من قبل. من المهم أن تقدم لقرائك شيئًا جديدًا ليقرأوه. شيء جديد بالنسبة لهم وتأكد من أن المحتوى الخاص بك وثيق الصلة تمامًا بعنوانك.

اكتب عناوين عشوائية – إذا كان لديك العديد من العناوين الجيدة في ذهنك واحترت بشأن العنوان الذي يجب عليك استخدامه لإبراز المحتوى الخاص بك، فمن الأفضل أن تضع قائمة بالعناوين الخاصة بك في الاعتبار وتقرر أي منها سيبرز بين العناوين الأخرى.

2. أنت تكشف الأسرار – يجب أن تكون العناوين “ملفتة للنظر” وهذا من شأنه أن يساعد المحتوى الخاص بك على التميز إذا كنت تستخدم كلمات أو عبارات مناسبة لتحديد المحتوى الخاص بك، ومن المحتمل أن يجذب هذا القراء للنقر على المحتوى الخاص بك. ولكن يجب عليك التأكد من أن “الأسرار” التي ستكشف عنها حقيقية، ويجب ألا تكون منسوخة من أي كتب أو مجلات أو مقالات أخرى على الإنترنت.

العناوين السردية – عندما تكشف أسرارًا حول موضوعك، تأكد من أن عنوانك يصف ما سيتحدث عنه المحتوى الخاص بك وقدم تفاصيل داعمة لضمان رضا عميلك بعد قراءة المحتوى الخاص بك.

عناوين مميزة – حافظ على عناوينك فريدة وواضحة ومثيرة للاهتمام. هدفنا هو أن نجعل المحتوى الخاص بنا مميزًا وأن يراه العديد من الأشخاص داخل نطاق تركيزنا وخارجه كلما أمكن ذلك، ولكن من أجل القيام بذلك، يجب علينا التأكد من أن عنواننا وحده يمكن أن يبرز ويمكنه المنافسة دون دعم من ملِك.

3. أنت تحل بعض المشاكل – الأهم من ذلك، إذا كنت ترغب في جعل عنوانك جذابًا لقراءك المستهدفين، يجب عليك التفكير في بعض الصعوبات التي يواجهونها والتفكير في الطريقة التي ستساعدهم بها من خلال كتابة مقال لمساعدتهم في حل مواقفهم. ولكن من أجل القيام بذلك، يجب عليك التعرف على مشاكلهم.

على سبيل المثال، في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، تأثرت الكثير من مواقع الويب بتحديث خوارزمية Google (Penguin) وعانت الكثير من مواقع الويب من عقوبات شديدة. من المؤكد أن كتابة مقال يتعلق بكيفية التعافي من خوارزمية البطريق باستخدام أدلة خطوة بخطوة سيكون في المقدمة.

يعد اختيار العنوان الأكثر ملاءمة لكل مقالة أمرًا مهمًا حقًا وسيحدد هذا مدى تكرار عرض المحتوى الخاص بك ومشاركته والترويج له من قبل القراء المستهدفين. العنوان هو المفتاح، والمحتوى هو الملك، وستكون معرفتك أساس نجاحك.