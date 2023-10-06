Rewrite this title: دليل لجعل مدونة WordPress الخاصة بك متوافقة مع معايير خوارزمية Google الحالية

ستساعدك المقالة التالية: دليل لجعل مدونة WordPress الخاصة بك متوافقة مع معايير خوارزمية Google الحالية

تتطلب مواكبة تحديثات خوارزمية Google المتغيرة باستمرار على مدونات WordPress مراقبة وتعديلات مستمرة، وهو ما يفشل العديد من مشرفي المواقع في مواكبته. بعد تحديث خوارزمية Penguin، واجه ملايين المدونين توقفًا أو انخفاضًا في حركة المرور.

على الرغم من أن مواكبة اتجاهات الصناعة تتطلب تحديثات متكررة لمواصلة الأداء الجيد في البحث، إلا أن معظم المهام لا تستغرق وقتًا طويلاً على الإطلاق. سيساعدك هذا الدليل على فهم التغييرات الأخيرة في خوارزمية Google وكيفية تحديث مدونة WordPress الخاصة بك لتتبع معايير الصناعة الجديدة.

ثورة البطريق والباندا

استهدفت تحديثات خوارزمية Penguin وPanda مواقع الويب منخفضة الجودة المليئة بالمحتوى المكرر والروابط غير المرغوب فيها وتجربة المستخدم السيئة. يعد WordPress نظامًا رائعًا لإدارة المحتوى ومنصة تدوين مبتكرة، ولكنه ينشئ كميات هائلة من المحتوى المكرر.

انتهت أيام تبادل الروابط واسعة النطاق والارتباط بمواقع ويب غير ذات صلة ومنخفضة الجودة فجأةً بتحديث Panda. في السنوات السابقة، كان العديد من المدونين يقومون بإنشاء مواقع منخفضة الجودة ذات بنية ربط داخلية سيئة، وعدد قليل من الصفحات عالية الجودة والإعلانات التي تشغل غالبية الصفحات، وهو الأمر الذي أوقفته شركة Penguin. لقد ترك العديد من المدونين، وخاصة المدونين الشخصيين، يتساءلون عما يجب عليهم فعله وكيفية تحقيق الدخل من مدوناتهم.

بناء الروابط للمدونات في عالم ما بعد البطريق

من المؤكد أن أيام الروابط السريعة والسهلة قد انتهت، ولكن هذا لا يعني أن هناك قيمة أقل لبناء الروابط. في الواقع، يتم تقدير الروابط عالية الجودة وذات الصلة أكثر من أي وقت مضى. قبل إنشاء روابط جديدة، من الضروري الرجوع وإصلاح ملف تعريف الرابط الحالي الخاص بك. ابدأ بسحب تقرير الارتباط الخلفي لموقعك على الويب. قم بمراجعة كل النتائج، وحدد أي روابط منخفضة الجودة أو غير ذات صلة. اتصل بكل مشرف موقع لإزالة الروابط. إذا لم تتمكن من العثور على معلومات الاتصال أو رفض مشرف الموقع إزالة الروابط، ففكر في استخدام خدمة Google الجديدة أداة التنصل من الروابط.

الآن بعد أن قمت بإزالة كافة الروابط ذات الجودة المنخفضة التي تشير إلى موقع الويب الخاص بك، قم بإلقاء نظرة على الأشخاص الذين ترتبط بهم. يبيع العديد من المدونين الشخصيين إعلانات الروابط النصية والمشاركات الدعائية للحصول على دخل إضافي. هذه الأيام تقترب من زوالهم. لا يتم تحديد نظام تصنيف الصفحات الخاص بك من خلال الروابط الواردة فحسب، بل أيضًا من خلال الروابط الصادرة.

ما لم ينص المعلن ضمنيًا على ذلك، فإنني أوصي بشدة بإضافة السمة NoFollow إلى أي روابط مدفوعة على موقع الويب الخاص بك. لنفترض أنك تمتلك مدونة سفر، واشترت إحدى شركات السفر منك منشورًا دعائيًا يحتوي على النص الأساسي “باقات سفر رخيصة للعطلات”. يمكنك تغيير ترميز الرابط ليبدو كما يلي:

عروض سفر رخيصة للعطلات

سيؤدي هذا إلى إزالة أي قيمة يتم تمريرها من موقع الويب الخاص بك إلى المعلن، وسيساعد موقع الويب الخاص بك على التوافق مع إرشادات الجودة لمشرفي المواقع من Google مخططات الارتباط.

لا تخف، لا يزال من الممكن تحقيق الدخل من مدونتك. فكر في الاشتراك في شبكة الإعلانات المصوّرة من Google: ادسنس. يعد تقديم خيارات الإعلانات المصورة الطريقة الأكثر أمانًا لمواصلة تحقيق الدخل من المدونات. ففي نهاية المطاف، لن تقدم Google هذه الخدمة إذا كانت ستضر بمواقع الويب. احرص على عدم المبالغة في عرض الإعلانات.

ستتم معاقبة مواقع الويب التي تحتوي على نسبة 50 بالمائة أو أكثر من الإعلانات، لذا سيكون موضع الإعلان وجودة الإعلان أمرًا أساسيًا للسماح بإعلانات فعالة ستدر عليك المال. فكر في تحسين التحويل واختبار أ/ب للعثور على الإعلانات التي تحقق أفضل أداء في أماكن مختلفة على موقع الويب الخاص بك، وتأكد من تصفية أنواع الإعلانات التي يمكن عرضها بحيث تكون ذات صلة بجمهورك. YouTube يمكن أيضًا تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو، لذا فكر في البدء YouTube قناة ودمج الفيديو في مدونتك.

على الرغم من أن Google قد أدرجت معظم ممارسات إنشاء الروابط في القائمة السوداء، إلا أنه لا يزال هناك العديد من الطرق لإنشاء روابط للمدونات. بدلاً من تبادل الروابط على صفحات الروابط الطويلة، فكر في تبادل منشورات الضيوف مع المدونات ذات الصلة للغاية. اكتب محتوى جذابًا وعالي الجودة قد ترغب مواقع الويب الأخرى في الرجوع إليه باستخدام الروابط. قم بالتسجيل في Google Plus وقم بإعداد التأليف.

ابحث عن مواقع الويب التي تحتوي على قوائم المدونات الموصى بها ذات الصلة بمدونتك، واستفسر عن إدراجها في القائمة. قم بمراجعة المنتجات في مجال عملك، واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لإعلام تلك الشركات أنك قمت بمراجعة منتجاتها. قد يدرجون رأيك في قائمة الشهادات الخاصة بهم. قم بالحضور أو العرض في أحداث الصناعة التي تسرد الحاضرين على موقع الويب الخاص بالحدث مع الروابط. كن رائدًا فكريًا في مجال تخصصك من خلال إنشاء الأصول القابلة للربط والترويج لها مثل المستندات التقنية والأدلة ومقاطع الفيديو والكتب الإلكترونية وأفضل الممارسات.

إعداد مدونتك لتحسين محركات البحث

يتطلب تحسين مدونات WordPress بعض المكونات الإضافية والتكوينات لتلبية معايير الصناعة الحالية. ابدأ بتنزيل وتثبيت مكون إضافي يسمى ووردبريس سيو. هذا هو أفضل مكون إضافي SEO متاح لـ WordPress، ويحتوي على ميزة الاستيراد لاستيراد أي إعدادات من مكونات SEO الإضافية الأخرى.

قم بتنزيل وتنشيط مكون إضافي آخر يسمى W3 إجمالي ذاكرة التخزين المؤقت. هذا هو أفضل مكون إضافي متاح للتخزين المؤقت، ويعمل في انسجام مع WordPress SEO. سيساعد W3 Total Cache على تقليل سرعات تحميل الصفحة عن طريق إنشاء ذاكرة تخزين مؤقت لكل صفحة. في أي وقت تقوم فيه بوضع علامة على تعليق كرسالة غير مرغوب فيها، أو حفظ مسودة منشور، أو النقر فوق محرر الصفحة، يقوم WP بإنشاء نسخة مكررة من تلك الصفحات.

باستخدام الفسفور الأبيض-تحسين سيقوم البرنامج المساعد بإزالة جميع تلك النسخ غير الضرورية، مما سيوفر مساحة الخادم ويسرع موقع الويب الخاص بك. الفسفور الأبيض-PageNavi هو مكون إضافي آخر يجب أن يكون لديك لتحسين ترقيم الصفحات الخاص بك عن طريق إضافة سمات rel=prev وrel=next. سيساعد ذلك على فهرسة موقع الويب الخاص بك بشكل أكثر كفاءة وزيادة عمق الزحف.

بمجرد تثبيت جميع هذه المكونات الإضافية وتنشيطها، ستحتاج إلى تهيئتها. استخدم مكون WordPress SEO الإضافي لإعداد أدوات مشرفي المواقع Google وBing من قائمة “لوحة التحكم” في إعدادات المكون الإضافي. بعد ذلك، انتقل إلى قائمة العناوين والوصفات. في علامة التبويب عام، حدد المربع لفرض إعادة كتابة العناوين إذا لم تظهر علامات العنوان المخصصة. حدد المربع لصفحات Noindex الفرعية للأرشيفات. حدد جميع المربعات الأربعة لتنظيف الرأس عن طريق إخفاء روابط RSD، وروابط بيان WLW، والروابط المختصرة، وروابط RSS.

في علامة التبويب الصفحة الرئيسية، اكتب علامة عنوان مخصصة ووصفًا تعريفيًا لصفحتك الرئيسية. ستحتاج أيضًا إلى الاطلاع على جميع الصفحات والمشاركات الموجودة على موقعك وكتابة عناوين وأوصاف مخصصة لكل منها باستخدام محرر المشاركات. أدخل عنوان URL لصفحة العلامة التجارية G+ الخاصة بمدونتك في حقل صفحة ناشر Google. سيؤدي هذا إلى إعداد سمة rel=publisher لصفحتك الرئيسية وربط مدونتك بصفحة +G الخاصة بك.

بمجرد إعداد كل هذه الخيارات، انتقل إلى علامة التبويب “التصنيفات”. ينشئ WordPress كميات هائلة من المحتوى المكرر من خلال التصنيفات. في كل مرة تتم فهرسة فئة أو علامة أو تاريخ أو صفحة أرشيف المؤلف، يتم إنشاء نسخة مكررة من كل من هذه المنشورات.

حدد المربع لـ noindex، واتبع الفئات والعلامات والتنسيق. انتقل إلى علامة التبويب “غير ذلك” وعلامة noindex، واتبع أرشيفات المؤلف وأرشيفات التاريخ. لا تقلق بشأن عمق الزحف من القيام بذلك. طالما قمت بتحسين إعداد ترقيم الصفحات من خلال المكون الإضافي WP-PageNavi، فسيظل يتم الزحف إلى موقع الويب الخاص بك بشكل فعال. لقد قمت مؤخرًا بإجراء تجربة على تصنيفات noindexing في WordPress لاختبار هذه النظرية.

بعد ذلك، انتقل إلى قائمة XML Sitemaps في مكون WordPress SEO الإضافي. حدد المربع لتمكين وظيفة خريطة موقع XML، وأرسل خرائط الموقع الخاصة بك في أدوات Google وBing Webmaster. حدد المربعات لتنفيذ الأمر ping على Yahoo! و Ask.com. حدد المربع لاستبعاد تصنيفات الفئات والعلامات والتنسيق.

انتقل الآن إلى قائمة الروابط الدائمة وحدد المربعات لإزالة قواعد الفئات وإزالة متغيرات الرد. ستحتاج أيضًا إلى الانتقال إلى إعدادات الرابط الدائم في WordPress وإزالة الفئات والطوابع الزمنية أيضًا. في قائمة الروابط الداخلية، تحقق من تمكين مسارات التنقل وتنفيذ مسارات التنقل على منشوراتك. سيتم توفير مقتطف من التعليمات البرمجية في البرنامج المساعد.

إعداد تأليف G+

يعد إعداد تأليف Google Plus سريعًا وسهلاً للغاية على مواقع WordPress. قم بتنزيل وتثبيت مكون إضافي يسمى رابط مؤلف جوجل. ضمن قائمة الإعدادات الخاصة بالمكون الإضافي Google Author Link، حدد مؤلفًا للصفحة الرئيسية لموقعك على الويب. انتقل الآن إلى قائمة المستخدمين في لوحة معلومات WP وقم بتحرير الملف الشخصي لكل مستخدم. أضف عنوان URL إلى الملف الشخصي في +G لكل مؤلف. بعد ذلك، اطلب من كل مؤلف إضافة عنوان URL إلى موقع الويب الخاص بك في قسم “المساهم في” في ملفه الشخصي على +G. تم الآن إعداد التأليف على مدونتك.

إعداد البيانات الجزئية

لا تزال البيانات الجزئية مفهومًا جديدًا نسبيًا، تم تقديمه لأول مرة باستخدام HTML5. Schema.org هو مشروع مشترك بين Google وYahoo وBing لمساعدة مشرفي المواقع على ترميز مواقعهم الإلكترونية حتى تتمكن محركات البحث من فهم محتواها بشكل أفضل. يقدم Bing وYahoo دفعة في التصنيف فقط من أجل إعداده بينما يقوم Google بتغيير مظهر قوائمك في صفحات نتائج محرك البحث لزيادة إمكانية النقر.

قبل إعداد البيانات الجزئية، ستحتاج إلى تغيير نوع المستند لموقع الويب الخاص بك إلى تنسيق HTML5. للقيام بذلك، انتقل إلى المظهر > المحرر. حدد ملف header.php. في أعلى ملف header.php، ستشاهد نوع المستند. إذا لم يكن بتنسيق HTML5 بالفعل، فقم بتغيير نوع المستند إلى

. بعد تحديث الملف، تحقق من موقع الويب الخاص بك للتأكد من أن هذا لم يسبب أي مشاكل في التوافق.

الآن بعد أن أصبح موقع الويب الخاص بك متوافقًا مع HTML5، ستحتاج إلى تنزيل وتثبيت مكون إضافي يسمى منشئ المخطط بواسطة Raven. بمجرد تنشيطه، سيضيف المكون الإضافي بيانات schema.org الجزئية تلقائيًا إلى جميع أنحاء موقع الويب الخاص بك.

يعد إعداد البيانات الجزئية بهذه البساطة. إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من البيانات الجزئية، فانتقل إلى محرر المشاركات أو محرر الصفحة، وستلاحظ رمزًا صغيرًا به الأحرف “SC” أعلى المحرر. ستتيح لك هذه الأداة إضافة بيانات جزئية للأشخاص والمنتجات والأحداث والمؤسسات والأفلام والكتب والمراجعات. سيقوم بإنشاء رمز قصير ووضعه داخل الصفحة لك.

بعض النصائح السريعة

الآن بعد أن أصبح موقع الويب الخاص بك متوافقًا مع معايير خوارزمية Google الحالية، هناك بعض أنشطة الصيانة البسيطة الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار:

قم دائمًا بتحديث إصدار WordPress الخاص بك وجميع المكونات الإضافية بمجرد توفر التحديثات. إذا فشلت في مواكبة تحديث المكونات الإضافية والإصدارات، فقد تواجه مشكلات في التوافق لاحقًا مما سيؤدي إلى تعطيل موقع الويب الخاص بك.

ابذل أيضًا جهدًا لنشر محتوى جديد مرة واحدة على الأقل شهريًا. يحب Google المحتوى الجديد، ويفضل مواقع الويب التي يتم تحديثها بشكل متكرر. إذا كنت كسولًا بشأن النشر بانتظام، فسوف تتأثر حركة المرور والتصنيفات الخاصة بك.

النصيحة الأخيرة هي مراقبة التحليلات وحسابات أدوات مشرفي المواقع الخاصة بك مرة واحدة على الأقل شهريًا. سيساعدك هذا على مراقبة المشكلات الفنية التي قد تنشأ بالإضافة إلى انخفاض حركة المرور. إذا لاحظت أي خلل أو تلقيت رسائل تحذيرية في أدوات مشرفي المواقع، فتعامل مع هذه المشكلات في الوقت المناسب.