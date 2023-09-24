Rewrite this title: دليل لعمليات الترحيل على مستوى المؤسسة (أكثر من 100000 عنوان URL)

ستساعدك المقالة التالية: دليل لعمليات الترحيل على مستوى المؤسسة (أكثر من 100000 عنوان URL)

إن ترحيل موقع الويب الخاص بالمؤسسة ليس بالأمر الهين.

نحن نتحدث عن مئات الآلاف من عناوين URL وسنوات من حقوق تحسين محركات البحث (SEO) على الإنترنت.

لتحقيق ذلك دون فقدان حركة المرور، تحتاج إلى استراتيجية إعادة توجيه قوية.

باستخدام النهج الصحيح، يمكنك ترحيل موقع الويب الخاص بالمؤسسة دون فقدان حركة المرور أو تصنيفات البحث.

إذا بقيت منظمًا، واستفدت من الأدوات لتوسيع نطاق العمل، واهتممت بالتفاصيل، فستكون قد فعلت كل ما في وسعك لضمان استمرارية العمل على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل فيما يتعلق بالأداء العضوي.

وبصرف النظر عن الجوانب الفنية للهجرة، فإن هجرة المؤسسات، في أغلب الأحيان، تأتي مصحوبة بضغوط إضافية تتمثل في:

مستويات قوية من الاهتمام والاتصالات على مستوى C / نائب الرئيس.

تتخذ فرق المشروع المتعددة وأصحاب المصلحة قرارات تؤثر على تحسين محركات البحث.

يجب أن يشارك محترفو تحسين محركات البحث (SEO) في مكالمات SEO “غير التقليدية” واجتماعات التخطيط.

في عملية ترحيل موقع كبير، هناك أيضًا احتمال متزايد لما يُعرف باسم “تأخر الترحيل”.

ما هو تأخر الهجرة؟

يشير تأخر الترحيل إلى الفترة الزمنية التي تلي إطلاق موقع ويب جديد حيث تنخفض حركة المرور والتصنيفات عندما تكتشف محركات البحث الموقع الجديد وفهرسته.

بالنسبة لمواقع المؤسسات الضخمة التي تحتوي على مئات الآلاف من عناوين URL، يمكن أن يستمر هذا التأخير لعدة أشهر.

لتقليل تأخر الترحيل، يجب أن يكون لديك استراتيجية إعادة توجيه قوية قبل إطلاق الموقع الجديد. هذا يعنى:

إعطاء الأولوية لعمليات إعادة التوجيه للصفحات ذات الزيارات العالية والقيمة العالية. ركز على إعادة توجيه الصفحات التي تجذب أكبر عدد من الزيارات والإيرادات أولاً.

ركز على إعادة توجيه الصفحات التي تجذب أكبر عدد من الزيارات والإيرادات أولاً. استخدام أحرف البدل لإعادة توجيه فئات الصفحات. على سبيل المثال، أعد توجيه /product/* إلى /new-site/all-products/.

على سبيل المثال، أعد توجيه /product/* إلى /new-site/all-products/. تضمين معلمات URL في عمليات إعادة التوجيه. تأكد من أن عمليات إعادة التوجيه تمر بأي معلمات استعلام، مثل /product/123?color=red إلى /new-site/product/123?color=red.

تأكد من أن عمليات إعادة التوجيه تمر بأي معلمات استعلام، مثل /product/123?color=red إلى /new-site/product/123?color=red. كسر سلاسل إعادة التوجيه. إذا تمت إعادة توجيه الصفحة عدة مرات، فقم بتوجيه عملية إعادة التوجيه النهائية إلى عنوان URL المقصود الجديد.

إذا تمت إعادة توجيه الصفحة عدة مرات، فقم بتوجيه عملية إعادة التوجيه النهائية إلى عنوان URL المقصود الجديد. إعادة توجيه الروابط الخلفية. ابحث عن جميع الروابط التي تشير إلى الموقع القديم وقم بإعداد عمليات إعادة التوجيه بحيث تشير إلى الصفحات الجديدة المناسبة. وهذا يحافظ على حقوق الارتباط التي قمت ببنائها.

ابحث عن جميع الروابط التي تشير إلى الموقع القديم وقم بإعداد عمليات إعادة التوجيه بحيث تشير إلى الصفحات الجديدة المناسبة. وهذا يحافظ على حقوق الارتباط التي قمت ببنائها. المحاسبة لعمليات إعادة التوجيه الأخيرة. إذا أجريت أي عمليات إعادة توجيه خلال الأشهر الستة الماضية، فقم بإعداد عمليات إعادة توجيه جديدة لتوجيه تلك الصفحات إلى عناوين URL الجديدة المناسبة.

بفضل الخبرة الفنية والصبر في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، يمكنك التنقل في عملية ترحيل موقع الويب الخاص بالمؤسسة مع الحد الأدنى من فقدان حركة المرور والتصنيفات.

ابق على اطلاع على عمليات إعادة التوجيه الخاصة بك واستمر في تحسين بياناتك والتفاعل معها وصفحات نتائج محرك بحث Google المتغيرة باستمرار (SERPs)، وستعود حركة البحث إلى وضعها الطبيعي.

تحديد استراتيجية الهجرة

بمجرد قيامك بمراجعة موقعك الحالي وعمليات إعادة التوجيه، فقد حان الوقت لتحديد الطريقة التي تريد بها التعامل مع الترحيل.

ستحدد الإستراتيجية التي تقوم بتطويرها الآن مدى سلاسة هذا الانتقال لكل من المستخدمين ومحركات البحث.

تحديد الأهداف

ماذا تريد تحقيقه بهذه الهجرة؟ هل تهدف إلى دمج النطاقات، أو الانتقال إلى نظام إدارة محتوى جديد (CMS)، أو إعادة هيكلة المحتوى، أو الجمع بين ذلك؟

كن واضحًا جدًا بشأن أهدافك حتى تتمكن من تطوير أفضل نهج.

تحديد أولويات عمليات إعادة التوجيه

مع وجود مئات الآلاف من عناوين URL، ستحتاج إلى تحديد عمليات إعادة التوجيه الأكثر أهمية للتنفيذ أولاً. ركز في البداية على:

أهم صفحاتك (الصفحة الرئيسية، صفحات المنتج، وما إلى ذلك).

الصفحات التي تولد حركة مرور كبيرة.

الصفحات ذات الملفات الشخصية ذات الروابط الخلفية القوية.

بمجرد معالجة عمليات إعادة التوجيه ذات الأولوية العالية، انتقل إلى الأسفل من هناك. لا تقلق بشأن إعادة توجيه كل عنوان URL على الفور.

طالما أنك قمت بحساب غالبية الصفحات وحركة المرور المهمة، فيمكن إضافة عمليات إعادة التوجيه المتبقية بمرور الوقت.

محتوى الخريطة وبنية URL

حدد الطريقة التي تريد بها إعادة تنظيم أو إعادة هيكلة المحتوى الخاص بك على الموقع الجديد.

حدد عناوين URL الموجودة التي ستعيد التوجيه إلى الوجهات الجديدة. قم بتجميع المحتوى ذي الصلة ودمجه حيثما أمكن ذلك.

ينبغي أن تكون بنية المعلومات الجديدة بديهية وسهلة الاستخدام.

أنواع إعادة التوجيه

بالنسبة للجزء الأكبر من عمليات إعادة التوجيه، استخدم 301 عمليات إعادة التوجيه الدائمة.

في بعض الحالات، قد تكون عمليات إعادة التوجيه 302 المؤقتة منطقية، خاصة إذا كان محتوى الصفحة لا يزال قيد الترحيل.

كن حذرًا للغاية عند استخدام أحرف البدل، وقم دائمًا بإجراء عمليات فحص مفاجئة للتأكد من عدم وجود أخطاء 404. قم بإعادة توجيه المعلمات كلما أمكن ذلك لتجنب مشكلات المحتوى المكررة.

الروابط الخلفية

قم بإنشاء قائمة بأي صفحات ذات ملفات تعريف ارتباط خلفية قوية وتأكد من إعادة توجيهها بشكل صحيح. تواصل مع مشرفي المواقع الذين يرتبطون بهذه الصفحات وأخبرهم بعنوان URL الجديد.

يساعد هذا في الحفاظ على قيمة تحسين محركات البحث (SEO) التي تراكمت بمرور الوقت.

من خلال التخطيط الدقيق وتحديد الأولويات الإستراتيجية، يمكنك ترحيل موقع الويب الخاص بالمؤسسة وتنفيذ عمليات إعادة التوجيه الضرورية دون (الكثير) من الفوضى. لكن اذهب ببطء. هذه ليست مهمة التسرع!

فكر في كل خطوة وتحقق من عملك على طول الطريق.

تحديد الجداول الزمنية لمشروع الهجرة

عند إدارة عملية ترحيل كبيرة لموقع ويب، يعد إنشاء جداول زمنية واقعية أمرًا بالغ الأهمية.

تعد محاولة إعادة توجيه مئات الآلاف من عناوين URL في إطار زمني قصير بمثابة وصفة لكارثة.

أنت بحاجة إلى التخطيط للمستقبل وأن تكون إستراتيجيًا في كيفية تنفيذ العمل على مراحل.

تجنب الهجرات المرحلية/الجزئية

يعد تجنب عمليات الترحيل المرحلية أو الجزئية أمرًا بالغ الأهمية عند إدارة عمليات إعادة التوجيه لموقع ويب خاص بالمؤسسة. لن يؤدي تقسيم هجرتك إلا إلى خلق المزيد من العمل والصداع في المستقبل.

لقد عملت على عملية ترحيل في العامين الماضيين كانت تهدف إلى دمج مجالات (منتجات) متعددة تحت نطاق شامل جديد، وكانت الخطة الأصلية هي القيام بذلك واحدًا تلو الآخر في نهج تدريجي.

وبعد مرور أكثر من عام، لم تسقط قطعة الدومينو الثانية بعد، وبدأت Google في تصنيف النطاق الشامل للمنتجات في المجموعة التي لم يتم تحسينها من أجلها – مما تسبب في تفكيك النطاق الداخلي ومشكلات في الأداء نظرًا لأن كيان العلامة التجارية هو ” “مكسورة” عبر مجالات متعددة.

قبل ذلك، لم أشهد قط هجرة مرحلية أو جزئية تخفف من المخاطر التي تهدد الأداء كما شعر صناع القرار الحذرون أنها ستفعل.

افعل كل ذلك مرة واحدة

أفضل طريقة هي إعادة توجيه جميع عناوين URL في نفس الوقت. وهذا يضمن:

لا يتم ترك أي صفحات يتيمة بدون إعادة توجيه في مكانها.

لم يتم إنشاء سلاسل إعادة توجيه تحتاج إلى التنظيف لاحقًا. يمكن أن تؤثر سلاسل إعادة التوجيه سلبًا على تحسين محركات البحث وتجربة المستخدم.

يمكن أن تؤثر سلاسل إعادة التوجيه سلبًا على تحسين محركات البحث وتجربة المستخدم. تشير جميع الروابط الخلفية إلى صفحة الوجهة الجديدة المناسبة. إذا تم ذلك على مراحل، فقد تتراكم الصفحات القديمة روابط خلفية جديدة تحتاج بعد ذلك إلى إعادة توجيهها.

إعداد عمليات إعادة التوجيه 301 على نطاق واسع

على مستوى المؤسسة، يتطلب إعداد عمليات إعادة التوجيه 301 لعشرات أو مئات الآلاف من عناوين URL بعض التخطيط الاستراتيجي.

فيما يلي بعض النصائح لمعالجة هذا على نطاق واسع:

استخدام أحرف البدل ومعالجة عناوين URL للمعلمات

عند إدارة عمليات إعادة التوجيه لموقع ويب خاص بالمؤسسة، تصبح أحرف البدل والمعلمات أفضل أصدقائك. مع وجود عدد كبير جدًا من عناوين URL، فإن إنشاء عمليات إعادة توجيه فردية لكل عنوان سيكون مهمة لا نهاية لها.

تسمح لك أحرف البدل بإعادة توجيه مجموعات من الصفحات مرة واحدة.

لنفترض أن لديك صفحات منتجات مثل /product/abc123، /product/def456، /product/ghi789. يمكنك إعداد إعادة توجيه بدل مثل /product/* للإشارة إلى صفحة /products الجديدة.

ستؤدي عملية إعادة التوجيه الفردية هذه إلى التقاط جميع صفحات المنتج وإرسال الزوار إلى المكان الصحيح.

غالبًا ما تتغير المعلمات، مثل المعرفات أو وحدات SKU أو التواريخ، عند تحديث محتوى الموقع أو إعادة تنظيمه.

بدلاً من تعقب كل مثيل لمعلمة قديمة لإعادة توجيهها، استخدم عملية إعادة توجيه تتضمن المعلمة.

على سبيل المثال، إذا كان لديك عنوان URL مثل /blog/post?id=123 والذي أصبح الآن /news/story/123، فقم بإعداد إعادة التوجيه /blog/post?id=.

سيؤدي هذا إلى التقاط أي صفحة بها نمط المعلمة هذا وإرسال الزائرين إلى البنية الجديدة.

عند استخدامها بشكل صحيح على مستوى المؤسسة، يمكن لأحرف البدل والمعلمات:

وفر ساعات لا تحصى من إنشاء وصيانة إعادة التوجيه اليدوية.

تأكد من عدم ترك أي صفحة أثناء عملية الترحيل أو تغيير بنية الموقع.

استمر في التقاط الصفحات الجديدة التي تتوافق مع النمط مع نمو الموقع وتطوره.

كن حذرًا جدًا عند استخدام أحرف البدل والمعلمات في عمليات إعادة التوجيه. اختبرها جيدًا للتأكد من عدم وجود صفحات غير مقصودة في الشبكة.

قم بمراقبتها بانتظام، حتى بعد الإطلاق، لاكتشاف أي مشكلات مبكرًا. ومع ذلك، عند استخدامها بشكل مسؤول، فهي أدوات لا غنى عنها لإدارة عمليات إعادة التوجيه على مستوى المؤسسة.

كسر سلاسل إعادة التوجيه

يمكن أن تتشكل سلاسل إعادة التوجيه بسهولة عندما يكون لديك عدد كبير من عمليات إعادة التوجيه على موقع الويب الخاص بالمؤسسة.

تحدث سلسلة إعادة التوجيه عندما يعيد عنوان URL التوجيه إلى عنوان URL آخر يعيد التوجيه أيضًا، مما يؤدي إلى إنشاء سلسلة من عمليات إعادة التوجيه المتعددة للوصول إلى صفحة الوجهة النهائية.

لتجنب سلاسل إعادة التوجيه، ستحتاج إلى تتبع سجل إعادة التوجيه الأخير للعثور على عنوان URL المصدر الأصلي. بمجرد تحديد عنوان URL الأولي الذي بدأ السلسلة، أعد توجيهه مباشرة إلى صفحة الوجهة النهائية.

سيؤدي هذا إلى قطع جميع عمليات إعادة التوجيه الوسطى في السلسلة وتوفير تجربة مستخدم أفضل بكثير.

تحقق من ملفات سجل الخادم لديك لعرض سجلات إعادة توجيه URL من الأشهر الثلاثة إلى الستة الماضية. ابحث عن أي أنماط لنفس عنوان URL لإعادة التوجيه عدة مرات.

ابحث عن أي أنماط لنفس عنوان URL لإعادة التوجيه عدة مرات. استخدم أداة زاحف إعادة التوجيه لاكتشاف سلاسل إعادة التوجيه على موقعك تلقائيًا. ستقوم هذه الأدوات بالزحف إلى موقعك وتسجيل أي سلسلة من عمليات إعادة التوجيه المتعددة لنفس عنوان URL.

ستقوم هذه الأدوات بالزحف إلى موقعك وتسجيل أي سلسلة من عمليات إعادة التوجيه المتعددة لنفس عنوان URL. بالنسبة لعمليات إعادة التوجيه الأخيرة التي مر عليها أقل من 180 يومًا، تحقق مرة أخرى من أن عنوان URL الأصلي يقوم الآن بإعادة التوجيه بشكل صحيح إلى الوجهة النهائية الصحيحة. تحتوي عمليات إعادة التوجيه الأحدث على احتمالية أكبر لحدوث مشكلات، لذا فإن التحقق منها سيساعد في تجنب المشكلات المستقبلية.

تحتوي عمليات إعادة التوجيه الأحدث على احتمالية أكبر لحدوث مشكلات، لذا فإن التحقق منها سيساعد في تجنب المشكلات المستقبلية. إذا اكتشفت سلاسل إعادة توجيه معطلة، فأصلحها عن طريق إعادة توجيه عنوان URL المصدر الأولي مباشرة إلى عنوان URL المقصود الأخير في السلسلة. قم بإزالة أي عمليات إعادة توجيه متوسطة لم تعد هناك حاجة إليها.

في السلسلة. قم بإزالة أي عمليات إعادة توجيه متوسطة لم تعد هناك حاجة إليها. اختبر جميع الإصلاحات للتأكد من كسر سلسلة إعادة التوجيه بالكامل وتحسين تجربة المستخدم. تأكد من استقرار تصنيفات تحسين محركات البحث (SEO) وحركة المرور لعناوين URL المعنية.

ومن خلال اكتشاف سلاسل إعادة التوجيه وكسرها بعناية، ستوفر تجربة شاملة أفضل بكثير للمستخدمين وزوار الموقع.

سيعمل موقع الويب الخاص بمؤسستك بكفاءة أكبر، وستتجنب الانخفاضات المحتملة في تصنيفات البحث وحركة المرور.

عمليات إعادة التوجيه التاريخية

عند ترحيل موقع ويب خاص بالمؤسسة، من السهل نسيان عمليات إعادة التوجيه التي كانت موجودة بالفعل. لا تزال عمليات إعادة التوجيه التاريخية هذه، خاصة تلك التي لم يتجاوز عمرها ستة أشهر، بحاجة إلى أخذها في الاعتبار لتجنب فقدان حركة المرور.

أثناء قيامك بمراجعة عمليات إعادة التوجيه الحالية لموقعك، قم بإنشاء قائمة بأي عمليات إعادة توجيه تشير إلى الصفحات التي سيتم تغييرها أو إزالتها أثناء الترحيل.

ستحتاج عمليات إعادة التوجيه هذه إلى التحديث للإشارة إلى عناوين URL المقصودة الجديدة. بعض الأشياء التي يجب البحث عنها تشمل:

صفحات الأحداث المؤقتة التي تعيد التوجيه الآن إلى قسم عام.

صفحات المنتج التي تعيد التوجيه الآن إلى نموذج محدث.

منشورات المدونة التي تعيد التوجيه إلى أرشيف الفئة.

تحقق مرة أخرى من أن أي عمليات إعادة توجيه تاريخية مضى عليها أكثر من ستة أشهر لا تزال بحاجة إلى التنفيذ. قد يرسل البعض إشارات إلى محركات البحث لم تعد هناك حاجة إليها.

ستساعد أيضًا إزالة عمليات إعادة التوجيه التاريخية غير الضرورية في تبسيط بنية إعادة التوجيه لموقعك وتسهيل إدارته للمضي قدمًا.

عند إعداد خطة إعادة التوجيه الخاصة بالترحيل، تأكد من مراعاة تحديث أي عمليات إعادة توجيه تاريخية إلى عناوين URL المقصودة الجديدة.

قد يؤدي ترك هذه الأشياء وراءك إلى فقدان حركة المرور وتصنيفات الصفحات المهمة على موقعك.

يعد البقاء مطلعًا على عمليات إعادة التوجيه التاريخية والجديدة لموقع الويب الخاص بمؤسستك أثناء الترحيل أمرًا أساسيًا للانتقال الناجح مع الحد الأدنى من تأثير تحسين محركات البحث.

التغلب على حدود إعادة التوجيه

إذا كان لديك موقع ويب خاص بمؤسسة يحتوي على مئات الآلاف من الصفحات، فقد تواجه مشكلات تتعلق بقيود إعادة التوجيه من نظام إدارة المحتوى (CMS) أو نظام التجارة الإلكترونية الخاص بك.

تحدد العديد من الأنظمة مثل SAP Hybris وSalesforce Commerce Cloud عدد عمليات إعادة التوجيه التي يمكنك إجراؤها بما يتراوح بين 50000 إلى 100000. بالنسبة لترحيل مواقع الويب الرئيسية (خاصة مواقع التجارة الإلكترونية للمؤسسات)، فمن المحتمل ألا يؤدي ذلك إلى حل المشكلة.

للتغلب على هذه القيود، ستحتاج إلى الإبداع. بعض الخيارات التي يجب مراعاتها:

استخدم عمليات إعادة توجيه أحرف البدل لالتقاط فئات الصفحات. على سبيل المثال، قم بإعادة توجيه /products/* إلى /shop/*. ستلتقط عملية إعادة التوجيه الفردية هذه جميع الصفحات التي تبدأ بـ /products.

على سبيل المثال، قم بإعادة توجيه /products/* إلى /shop/*. ستلتقط عملية إعادة التوجيه الفردية هذه جميع الصفحات التي تبدأ بـ /products. استبعاد المعلمات من عمليات إعادة التوجيه عندما يكون ذلك ممكنًا. إذا كانت لديك صفحات مثل /product-name?color=red و/product-name?size=large، فأعد توجيه /product-name فقط إلى عنوان URL الجديد. غالبًا لا تتم فهرسة المعلمات أو ربطها، لذا يمكنك تركها خارج عملية إعادة التوجيه.

إذا كانت لديك صفحات مثل /product-name?color=red و/product-name?size=large، فأعد توجيه /product-name فقط إلى عنوان URL الجديد. غالبًا لا تتم فهرسة المعلمات أو ربطها، لذا يمكنك تركها خارج عملية إعادة التوجيه. تفكيك سلاسل إعادة التوجيه. إذا كانت لديك سلسلة من ثلاث عمليات إعادة توجيه لصفحة واحدة، فقم بتقسيم السلسلة وإنشاء عمليات إعادة توجيه مباشرة من عناوين URL الأولية إلى الوجهة النهائية. تاريخيًا، كان يُعتقد أن عمليات إعادة التوجيه المتسلسلة تمرر عبر عصير الارتباط، ولكن ثبت خطأ ذلك. حافظ على عمليات إعادة التوجيه مباشرة قدر الإمكان.

إذا كانت لديك سلسلة من ثلاث عمليات إعادة توجيه لصفحة واحدة، فقم بتقسيم السلسلة وإنشاء عمليات إعادة توجيه مباشرة من عناوين URL الأولية إلى الوجهة النهائية. تاريخيًا، كان يُعتقد أن عمليات إعادة التوجيه المتسلسلة تمرر عبر عصير الارتباط، ولكن ثبت خطأ ذلك. حافظ على عمليات إعادة التوجيه مباشرة قدر الإمكان. إعطاء الأولوية للصفحات المهمة. عندما تبدأ في الوصول إلى حد إعادة التوجيه، ركز على إعادة توجيه الصفحات التي تجذب عددًا كبيرًا من الزيارات والإيرادات. يمكنك ترك الصفحات الأقل أهمية بدون إعادة توجيه أو التي تحتوي على خطأ 404 مؤقتًا.

عندما تبدأ في الوصول إلى حد إعادة التوجيه، ركز على إعادة توجيه الصفحات التي تجذب عددًا كبيرًا من الزيارات والإيرادات. يمكنك ترك الصفحات الأقل أهمية بدون إعادة توجيه أو التي تحتوي على خطأ 404 مؤقتًا. اسأل بائع CMS الخاص بك عن زيادة الحدود. تعمل العديد من الأنظمة على زيادة حدود إعادة التوجيه على موقع الويب الخاص بالمؤسسة إذا طلبت ذلك وشرحت احتياجاتك. كن مستعدًا لدفع رسوم إضافية مقابل هذه الوظيفة الإضافية.

من خلال التفكير الإبداعي والمثابرة، يمكنك التغلب على معظم حدود إعادة التوجيه وإكمال ترحيل موقع الويب الخاص بالمؤسسة دون فقدان جزء كبير من حركة المرور العضوية الخاصة بك.

المفتاح هو وجود إستراتيجية إعادة توجيه مدروسة جيدًا وتنفيذها جيدًا قبل أن تصل إلى حدود نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بك.

قياس الأداء العضوي (حركة المرور، التصنيفات، الفهرسة)

بمجرد تنفيذ عمليات إعادة التوجيه، فقد حان الوقت لمعرفة كيف تأثرت حركة المرور العضوية والتصنيفات الخاصة بك.

قياس التقدم المحرز الخاص بك

سيساعد هذا في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التحسين. فيما يلي بعض المقاييس الرئيسية التي يجب مراقبتها:

حركة البحث العضوية. قارن حركة المرور من محركات البحث الرئيسية مثل Google قبل الترحيل وبعده. توقع بعض الانخفاض الأولي في عدد الزيارات، ولكن من المفترض أن يبدأ في التعافي خلال شهر أو شهرين. إذا ظلت حركة المرور أقل بشكل ملحوظ بعد ثلاثة أشهر، فراجع تنفيذ إعادة التوجيه.

قارن حركة المرور من محركات البحث الرئيسية مثل Google قبل الترحيل وبعده. توقع بعض الانخفاض الأولي في عدد الزيارات، ولكن من المفترض أن يبدأ في التعافي خلال شهر أو شهرين. إذا ظلت حركة المرور أقل بشكل ملحوظ بعد ثلاثة أشهر، فراجع تنفيذ إعادة التوجيه. تصنيفات الكلمات الرئيسية. تتبع تصنيفات كلماتك الرئيسية الأكثر أهمية لمعرفة ما إذا كانت مواقعها قد تغيرت. يعد الانخفاض في التصنيف أمرًا شائعًا بعد الترحيل، ولكن يجب أن يبدأ التصنيف في التحسن مرة أخرى بمرور الوقت حيث تقوم محركات البحث بإعادة الزحف إلى موقعك الجديد. يمكن أن تشير الانخفاضات الكبيرة التي لا تتحسن إلى مشكلات إعادة التوجيه أو المحتوى التي تحتاج إلى معالجة.

تتبع تصنيفات كلماتك الرئيسية الأكثر أهمية لمعرفة ما إذا كانت مواقعها قد تغيرت. يعد الانخفاض في التصنيف أمرًا شائعًا بعد الترحيل، ولكن يجب أن يبدأ التصنيف في التحسن مرة أخرى بمرور الوقت حيث تقوم محركات البحث بإعادة الزحف إلى موقعك الجديد. يمكن أن تشير الانخفاضات الكبيرة التي لا تتحسن إلى مشكلات إعادة التوجيه أو المحتوى التي تحتاج إلى معالجة. الفهرسة. استخدم أداة مثل Google Search Console للتحقق من مقدار فهرسة موقعك الجديد. قد يستغرق الموقع الكبير والمعقد من ثلاثة إلى ستة أشهر حتى يتمكن Google من إعادة الزحف إليه وإعادة فهرسته بالكامل. ابحث عن زيادات مطردة في الفهرسة مع مرور الوقت. إذا توقفت الفهرسة أو انخفضت، فقد تكون هناك مشكلات فنية تمنع Google من الوصول إلى أجزاء من موقعك.

استخدم أداة مثل Google Search Console للتحقق من مقدار فهرسة موقعك الجديد. قد يستغرق الموقع الكبير والمعقد من ثلاثة إلى ستة أشهر حتى يتمكن Google من إعادة الزحف إليه وإعادة فهرسته بالكامل. ابحث عن زيادات مطردة في الفهرسة مع مرور الوقت. إذا توقفت الفهرسة أو انخفضت، فقد تكون هناك مشكلات فنية تمنع Google من الوصول إلى أجزاء من موقعك. 404 أخطاء. راقب أخطاء 404 للتأكد من أن أي روابط معطلة يتم إعادة توجيهها بشكل صحيح. تشير الأعداد الكبيرة من 404، خاصة عناوين URL القديمة، إلى عمليات إعادة التوجيه التي يجب إنشاؤها أو إصلاحها.

راقب أخطاء 404 للتأكد من أن أي روابط معطلة يتم إعادة توجيهها بشكل صحيح. تشير الأعداد الكبيرة من 404، خاصة عناوين URL القديمة، إلى عمليات إعادة التوجيه التي يجب إنشاؤها أو إصلاحها. الروابط الخلفية. قم بإجراء تدقيق للروابط الخلفية للتحقق من أن أي روابط تشير إلى موقعك القديم تعيد التوجيه الآن إلى عناوين URL الجديدة المناسبة. يعد الفشل في إعادة توجيه الروابط الخلفية سببًا شائعًا لفقدان حركة المرور والتصنيف بعد ترحيل موقع الويب.

إن قياس هذه المقاييس الأساسية بشكل منتظم سيمنحك رؤية قيمة حول مدى نجاح عملية ترحيل موقع الويب الخاص بمؤسستك وإعادة توجيه التنفيذ.

قم بإجراء التعديلات حسب الحاجة لإعادة الأداء العضوي لموقعك الجديد إلى المسار الصحيح.

أداء ترحيل الاتصالات إلى المستوى C

يعد توصيل أداء الترحيل إلى القيادة أمرًا ضروريًا لمواصلة الدعم والاستثمار في موقع الويب الخاص بمؤسستك.

وحتى إذا سارت عملية الترحيل بسلاسة، فمن الممكن أن تنشأ مشاكل بعد الإطلاق إذا لم يكن فريق C-suite ضمن الفريق.

حدد توقعات واضحة

قبل الترحيل، اجلس مع المديرين التنفيذيين وحدد أهدافًا ملموسة ومؤشرات أداء رئيسية (KPIs) للموقع الجديد.

ليس من الضروري أن تكون جميع المقاييس ذات أهمية مباشرة لتحسين محركات البحث، ولكن منح المستوى C المزيد من البيانات والوضوح يمكن أن يساعد في منع ردود الفعل غير المحسوبة والقرارات السيئة من فرضها على فريق الترحيل.

كن شفافًا لأنه قد يكون هناك انخفاض أولي في المقاييس مع إنشاء الموقع الجديد. سيساعد تحديد الأهداف في تحديد ما إذا كانت عملية الترحيل تلبي احتياجات العمل بعد استقرار الأمور.

مشاركة التقارير التفصيلية

في الأشهر التالية للترحيل، قم بتقديم تقارير منتظمة حول كيفية أداء الموقع الجديد مقارنة بالموقع القديم ومؤشرات الأداء الرئيسية التي تم إنشاؤها.

قارن هذه المقاييس نفسها من الموقع القديم لإعطاء سياق حول التقدم. كن منفتحًا بشأن أي مشكلات، واحصل على حلول وخطوات تالية جاهزة للاقتراح.

غالبًا ما يكون من المفيد إنشاء تقرير Looker Studio بحيث يتمتع المستوى C بإمكانية الوصول الفوري إلى البيانات ويشعر كما لو أن لديه بعض السيطرة على الموقف.

تسليط الضوء على الانتصارات

في حين أن الإبلاغ عن التحديات أمر مهم، فمن المهم أيضًا عرض النجاحات التي حققتها الهجرة.

يُظهر الترويج للانتصارات، الكبيرة والصغيرة، قيمة الاستثمار في الترحيل وبناء الثقة في فريقك.

يعد إبقاء القيادة على اطلاع منتظم بكيفية أداء الموقع الإلكتروني الجديد للمؤسسة أمرًا ضروريًا.

ومن خلال التواصل المفتوح ومزيج من تقارير التقدم والانتصارات، سيظل المسؤولون التنفيذيون داعمين ومشاركين في تحسين الموقع لتحقيق أفضل النتائج.

المزيد من الموارد: