Rewrite this title: دليل محدث حول محتوى SEO الجيد مقابل محتوى SEO السيئ

ستساعدك المقالة التالية: دليل محدث حول محتوى SEO الجيد مقابل محتوى SEO السيئ

هل أنت محترف SEO جيد أم سيء؟

إذا كنت مثل معظم الناس، فسوف تصنف نفسك بقوة في الفئة الأولى.

لكن انتظر ثانية واحدة فقط. ماذا لو أخبرتك أنه حتى لو لم تكن تنشئ عن قصد محتوى محشوًا بالكلمات الرئيسية أو صفحات مكتظة بروابط تلاعبية… فربما لا تزال تشارك في تحسين محركات البحث بشكل سيء؟

انها حقيقة. حتى لو كنت تتجنب المزالق الواضحة، فهناك مجال كبير للأخطاء التي لا تبدو حتى وكأنها أخطاء.

السبب؟ جوجل.

تقوم Google بإجراء العديد من التحديثات الرئيسية لخوارزمياتها كل عام، بالإضافة إلى تعديل الأشياء هنا وهناك مئات المرات. وذلك لأن Google ملتزمة تمامًا بإنشاء تجربة بحث أكثر توحيدًا وسهولة في الوصول إليها وعالية الجودة لمستخدميها.

يجب أن يدعم المحتوى الخاص بك هذه المهمة.

إذا لم يحدث ذلك، فإن كل تحديث سيؤدي إلى انزلاق صفحات SERP الخاصة بك إلى أسفل الصفحة.

إذا كانت آخر الأخبار حول Core Web Vitals أو تغييرات الخوارزمية الأخرى قد جعلتك تشعر وكأنك لا تعرف ما يجب عليك فعله بعد الآن للبقاء في نعمة Google الجيدة، فلا تخف.

لقد حصلت على دليل لك فقط.

5 أخطاء سيئة في تحسين محركات البحث يجب تجنبها في المحتوى الخاص بك

عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث، فإن Google تهتم في النهاية بشيء واحد: وهو أنك تقدم محتوى عالي الجودة حول موضوعات تكون فيها خبيرًا بطريقة سهلة وممتعة لجمهورك.

مع قيام Google الآن بإرسال بعض 1.2 تريليون عمليات البحث سنويًا، لقد أصبحوا أكثر مهارة من أي وقت مضى في غربلة وتصنيف جميع تلك المواقع على الويب.

وليس لديهم الوقت لممارسات تحسين محركات البحث السيئة مثل:

1. الاستشهادات ذات الجودة الرديئة

من الجيد أن تستشهد بمصادرك ولكن كن حذرًا ممن تستشهد به.

يعتبر Google الروابط إلى صفحات أخرى أ صوت للثقة على محتوى تلك الصفحة. عندما تقدم رابطًا كمرجع، فإنك تخبر Google فعليًا أنك تعتقد أن هذا المحتوى صالح وذو مصداقية.

(وهذا هو سبب أهمية الروابط الخلفية).

عادة، هذا شيء جيد. ولكن عندما تربط موقعك بموقع آخر ذي سمعة مشكوك فيها أكثر، فإن Google تأخذ في الاعتبار ذلك.

أثناء قيامك بصياغة المحتوى الخاص بك، كن على اطلاع بما يلي:

المواقع التي تم وضع علامة عليها باعتبارها معلومات مضللة أو مضللة.

الاقتباسات الخاصة بمحتوى YMYL حيث لا يكون المؤلف أو بيانات اعتماده واضحة على الصفحة.

المواقع ذات تصنيف اليكسا هذا يزيد عن 100 ألف (وهذا يشير إلى قلة حركة المرور أو انعدامها).

ملاحظة. فيما يلي دليل سريع حول استخدام Nofollow، فقط في حالة ضرورة تضمين هذا الرابط أو الاقتباس.

2. المقالات الطويلة جدًا

من الجيد إنشاء المحتوى الأكثر اكتمالًا وشمولاً بقدر ما تستطيع – ولكن هذا لا يعني أنك تحاول كتابة مقالة أطول من منافسيك. في الواقع، لا ينبغي أن تكتب كلمة أكثر مما تحتاج.

لماذا؟

يمكن أن يكون للمحتوى الطويل جدًا تأثير ضار بنفس القدر مثل المحتوى الرقيق على تجربة المستخدم.

الدفع هذه الدراسة بواسطة مجموعة Nielsen Norman، التي تتبعت مقل أعين الأشخاص أثناء قيامهم بمسح صفحة ويب. يرتبط نمط المسح الذي يقترح على الأشخاص قراءة أقل كلما انتقلوا إلى أسفل الصفحة ارتباطًا وثيقًا بتجربة مستخدم سلبية.

خلاصة القول: اكتب محتوى فعالًا، وليس محتوى لا نهاية له.

3. عدم وجود عناوين

إليك القليل من السر المكشوف: هل ترغب في الحصول على واحدة من تلك المقتطفات المميزة المرغوبة؟ استخدم العناوين، إذا كنت تكتب قائمة.

صحيح أن عناوين H2 وH3 تساعد في توجيه القراء. إن استخدامها كل 300 كلمة أو نحو ذلك يمنح الدماغ استراحة سريعة ويساعد على منع العين من الضياع. كما أنه يساعد في تفكيك جدار النص القبيح الذي لن تتم قراءته أبدًا.

ومع ذلك، العناوين مهمة أيضًا في تحسين محركات البحث. إنها فرصة ممتازة لاستخدام الكلمات الرئيسية.

كما أنها تساعد في توفير بنية الصفحة لـ Google وتكون بمثابة مؤشرات قوية لموضوع الصفحة.

4. محتوى مكرر

يتضمن المحتوى المكرر محتوى مشابهًا (أو متطابقًا) للمحتوى الموجود على مواقع الويب أو صفحات الويب الأخرى داخل موقعك. لقد كان دائمًا أمرًا محظورًا في عالم تحسين محركات البحث (SEO).

(جوجل حتى يدعوها مباشرة.)

يعتقد العديد من الأشخاص أن المحتوى المكرر يشير إلى مجرد سرقة أدبية، لكن هذا ليس صحيحًا دائمًا. إن إعادة صياغة أو تكرار نفس الكتل النصية في جميع أنحاء موقع الويب الخاص بك أمر مهم.

على الرغم من أنك لن تتلقى عقوبة، إلا أن المحتوى المكرر يشير إلى Google بأن المحتوى الموجود على الصفحة ليس فريدًا. وماذا يحدث؟ وينتهي الأمر بحذفه من نتائج البحث تمامًا.

5. إساءة استخدام الكلمات الرئيسية

أنت تعلم أن حشو الكلمات الرئيسية أمر سيء. إذا كان مقالك عن كعك نيويورك يبلغ طوله 300 كلمة واستخدمت الكلمة الرئيسية “كعك مدينة نيويورك” 20 مرة، فسيعرف Google بالتأكيد موضوع صفحتك. وسوف ينقر القراء بعيدًا، ومن المحتمل ألا يعودوا أبدًا.

ومع ذلك، يمكن أيضًا أن تتخذ إساءة استخدام الكلمات الرئيسية أشكالًا مختلفة. على سبيل المثال:

التحسين لعدد كبير جدًا من الكلمات الرئيسية. يجب أن يكون لديك كلمة رئيسية واحدة للتركيز ومجموعة من الكلمات الرئيسية الثانوية. لا أكثر.

يجب أن يكون لديك كلمة رئيسية واحدة للتركيز ومجموعة من الكلمات الرئيسية الثانوية. لا أكثر. استخدام الكلمات الرئيسية بشكل غير صحيح فيما يتعلق بـ نية البحث. تنظر Google بشكل متزايد إلى ما يفعله المستخدمون عندما يكتبون سلسلة الكلمات هذه في شريط البحث.

7 طرق لإتقان تحسين محركات البحث بشكل جيد

الآن بعد أن تعرفت على ما يبدو عليه تحسين محركات البحث السيئ، فلنتحدث عن مجموعة من أفضل ممارسات تحسين محركات البحث الدائمة.

أتقن هذه الأمور، وسيبدو المحتوى الخاص بك دائمًا جيدًا لكل من جمهورك وGoogle.

1. قم بالبحث عن (الكلمات الرئيسية).

استخدام الكلمات الرئيسية هو حالة المعتدل والعصيدة. لا ترغب في استخدام عدد كبير جدًا أو قليل جدًا – أو استخدام الأشياء الخاطئة. ما تستخدمه يجب أن يكون صحيحًا تمامًا.

أوصي بأن:

استخدم المرادفات والإجابات والمحتوى المجمع حول المواضيع بدلاً من المصطلحات الفردية.

ابحث عن الكلمات الرئيسية الطويلة التي فاتتها منافسيك.

ابحث عن الكلمات الرئيسية التي تريد استخدامها لمعرفة ما سيحدث وما إذا كان المحتوى الخاص بك يدور حول موضوع مماثل.

2. تحسين المحتوى المحلي

إذا كان لديك متجرًا فعليًا، فمن المهم تحسين المتجر المحلي. لتحقيق ذلك، استخدم الكلمات الرئيسية الجغرافية في جميع أنحاء موقعك للمساعدة في تحديد هويتك كشركة محلية.

نصيحة محترف: تعد كتابة المحتوى عن الأحداث أو الأخبار المحلية طريقة رائعة لتحقيق ذلك.

3. إنشاء المقتطفات المميزة

المقتطفات المميزة هي تلك المربعات الصغيرة المفيدة التي تظهر في أعلى نتائج البحث. إذا سبق لك أن بحثت عن “كيفية” القيام بشيء ما، فمن المحتمل أنك حصلت على قائمة سريعة من الخطوات.

إنها أيضًا طريقة رائعة لتعزيز المحتوى الخاص بك إلى جمهور أوسع بكثير. تأكد من أنك:

استخدم العناوين لتسليط الضوء على الخطوات أو النقاط.

تقديم إجابات مباشرة يتم وضعها بشكل بارز على الصفحة.

تجنب إنشاء محتوى يقع ضمن أحد هذه العناصر الفئات المحظورة.

4. استخدم مجموعات المواضيع

أصبح تحسين محركات البحث (SEO) بشكل متزايد أقل ارتباطًا بالكلمات الرئيسية أو المقالات الفردية وأكثر ارتباطًا بالخبرة الموضعية. بمعنى آخر، يتعين عليك إرسال إشارة إلى Google بأنك خبير في موضوع معين.

وهذا يعني وجود الكثير من المحتوى على موقعك الذي يثبت ذلك. و كيف تفعل ذلك؟

مجموعات الموضوع.

تتضمن مجموعات المواضيع إنشاء محتوى أساسي. هذه قطع طويلة وموثوقة ترتبط بها مقالات أصغر وأكثر تحديدًا.

تساعد هذه البنية Google في الزحف عبر موقعك والتعرف على خبرتك.

5. قم بتحديث المحتوى القديم الخاص بك

المحتوى ليس نوعًا من الأشياء التي يتم ضبطها ونسيانها. يمكن أن تصبح قديمة أو غير ذات صلة أو غير صحيحة في الواقع. عندما يحدث هذا، تشير جوجل إليه على أنه “قديم”.

من العلامات الجيدة على أن جزءًا من المحتوى قد أصبح قديمًا هو أن تلاشت حركة المرور العضوية المرتبطة به. وهذا يعني إما أن المعلومات لم تعد ذات قيمة للقراء، أو أن غرض البحث عن الكلمات الرئيسية التي تم تحسينها بها في البداية قد تغير.

إنها فكرة جيدة أن تقوم بمراجعة المحتوى مرة واحدة سنويًا للتحقق من عدم وجود أجزاء قديمة.

6. انتبه إلى تناول الطعام وYMYL

تعد EAT (الخبرة والموثوقية والجدارة بالثقة) وYMYL (أموالك أو حياتك) من المبادئ التوجيهية الهامة للجودة التي تحكم كيفية تصنيف المقيِّمين لموقعك.

إن استيفاء متطلبات كلاهما سيجبرك على إنتاج محتوى رائع.

يمكن أن يضرب YMYL أيضًا عندما لا تتوقعه على الإطلاق. إذا كنت تعتقد أنك تكتب أي شيء يمكن أن يؤثر على صحة شخص ما أو ثروته أو سلامته أو سعادته المستقبلية، فقم بإلقاء نظرة على الإرشادات وتأكد من أنك تستوفي أعلى معايير Google.

7. ضع المستخدمين في المقام الأول

أخيرًا وليس آخرًا، عندما تقوم بجمع تكتيكات تحسين محركات البحث، تأكد من أنك تضع المستخدمين في المقام الأول.

كقاعدة عامة، تعمل أساليب تحسين محركات البحث الجيدة على إنشاء تجربة تصفح أفضل لقرائك. كما أنهم يشجعونك على تطوير محتوى أكثر فائدة يجذب المستخدمين إلى موقعك دون حيل.

إذا كانت الإستراتيجية التي اكتشفتها لا تساعدك على القيام بأي من هذين الأمرين، فتجاهلها. إن تجربة المستخدم هي تجربة المستخدم، ويجب أن تكون هذه أولويتك أيضًا.

انتقل بـ SEO الخاص بك إلى المستوى التالي هذا العام

يستمر تحسين محركات البحث (SEO) في التطور كحقل. ما كان في السابق مُحسّنات محرّكات بحث جيدة يمكن أن يصبح بسهولة مُحسّنات محرّكات بحث سيئة حيث تعمل Google على تحسين توقعاتها لمنشئي المحتوى.

لكن الخبر السار هو أن البقاء ضمن مزايا جوجل ليس بالأمر الصعب.

من خلال تقديم أفضل محتوى ممكن مع تجربة مستخدم استثنائية باستمرار، فإنك تساعد Google على تحقيق مهمتها المتمثلة في توفير محتوى مفيد وذو صلة وعالي الجودة.

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