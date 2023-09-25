Rewrite this title: دمج تحسين محركات البحث (SEO) بسلاسة عند إطلاق المنتجات [Podcast]

ستساعدك المقالة التالية: دمج تحسين محركات البحث (SEO) بسلاسة عند إطلاق المنتجات [Podcast]

هناك العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها عند إطلاق منتج جديد. ولكن هناك طرقًا لتجهيز كل شيء وبدء البحث في Google بمجرد بدء البث المباشر.

انضم إليّ Aja Frost & Justin Champion من HubSpot في SEJShow لمناقشة دور تحسين محركات البحث في إطلاق المنتجات، وكيف ساعد تكاملها السلس في إطلاق HubSpot لنظام CMS Free، وكيف يمكن لشركتك دمج هذه الدروس في مبادرة الإطلاق أو التوسع أو النمو التالية .

-أجا فروست، [17:20]

-جاستن تشامبيون، [04:21]

-لورين بيكر، [17:35]

[00:00] – كيف بدأ Aja & Justin في SEO و HubSpot.

[02:46] – ما هو نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بـ HubSpot مجانًا؟

[05:01] – عمليات تحسين محركات البحث الفريدة التي تم دمجها في هذا الإصدار.

[07:54] – ما مدى سهولة الحصول على موافقة أصحاب المصلحة؟

[15:24] – كيف تتعامل مع الاستعلامات المتعلقة بقصد المعلومات مقابل الاستعلامات الخاصة بالمعاملات؟

[19:15] – جولة تفصيلية لصفحات الإطلاق المسبق.

[26:09] – هل تم جعل صفحات الإطلاق قابلة للفهرسة وإدراجها في XML؟

[27:07] – استراتيجية نايكي.

[29:26] – كيفية تحسين قيمة الصفحات المرتبطة بصفحات الإطلاق.

[32:20] – ما الذي يمكن لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) فعله أيضًا لتحسين العلاقات؟

[38:27] – كيفية تحفيز المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

[45:56] – أفكار حول الإعلانات إلى الصفحة المقصودة والاكتشاف العضوي.

[53:53] – نصائح أخيرة فيما يتعلق بالربط وتحسين محركات البحث.

الموارد المذكورة:

نظام إدارة المحتوى Hub استضافة المواقع المجانية: https://www.hubspot.com/products/cms/web-hosting

-جاستن تشامبيون، [22:37]

-أجا فروست، [46:46]

-لورين بيكر، [36:22]

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تواصل مع Aja Frost & Justin Champion:

تقوم آجا فروست، مديرة نمو اللغة الإنجليزية في HubSpot، بتوجيه نجم الروك بداخلها لضمان وصول الشركة إلى الجماهير المناسبة من خلال إستراتيجيات البحث العضوية. مؤلفة كتاب Work-From-Home-Hacks والرئيسة السابقة لقسم تحسين محركات البحث (SEO)، تشارك أيضًا نصائحها حول العمل بنجاح عن بُعد.

جاستن تشامبيون هو خبير في مجال بناء الروابط، ويتمتع بسنوات من الخبرة التي يمكن أن تساعدك على تنمية أعمالك. بصفته رئيسًا لبناء الروابط في HubSpot، ومعلمًا للتعليم العالي، ومؤلف كتاب Inbound Content، فهو يعرف ما يلزم للعثور على الاستراتيجيات الأكثر فعالية.

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