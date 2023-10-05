Rewrite this title: دوافع Google وراء البحث الآمن: مقابلة مع ماركوس توبر من Searchmetrics

ستساعدك المقالة التالية: دوافع Google وراء البحث الآمن: مقابلة مع ماركوس توبر من Searchmetrics

لقد اشتعلت مع ماركوس توبر، كبير مسؤولي التكنولوجيا مقاييس البحث، لمناقشة الأخبار الأخيرة عن أن بيانات الكلمات الرئيسية من Google للبحث المدفوع أصبحت “غير متوفرة”. شارك ماركوس أفكاره حول هذا التحول وقدم بعض الأفكار حول ما يعنيه بالنسبة لمستقبل البحث المدفوع.

في مقابلتي مع ماركوس، سألته ما هي دوافع Google وراء هذا التغيير، وكيف سيؤثر ذلك على الصناعة. سألت أيضًا ما إذا كان هناك أي احتمال لأن ينتقل الأشخاص غير الراضين عن Google إلى Bing بدلاً من ذلك.

للاطلاع على مقابلتي الكاملة مع ماركوس، يرجى مشاهدة الفيديو أدناه:

فيما يلي بعض الوجبات الرئيسية من الفيديو:

ماركوس لديه رأي قوي حول البحث الآمن. وهو يعتقد أنه يجب على المستخدمين أن يتساءلوا عما إذا كان الأمان هو الشاغل الرئيسي، فلماذا لم تقم Google بتشفير بيانات البحث لكل من البحث العضوي والمدفوع في نفس الوقت؟ لا يعرف ماركوس أي شخص يضمن جوجل ويقول إن البحث الآمن يفيد المستخدمين، مما يثير تساؤلات حول الدوافع وراء ذلك.

كشركة، تستطيع Google أن تفعل ما تشاء، ولكن أفعالها لها تأثير على صناعات البحث العضوي والبحث المدفوع. توفر الكلمات الرئيسية معلومات حول نية المستخدم، ومن المهم معرفة الكلمات الرئيسية التي تجذب معظم الأعمال. ومع محدودية الوصول إلى بيانات الكلمات الرئيسية، يقول ماركوس إنه يتعين عليه طرح المزيد من الكلمات الرئيسية والاستراتيجيات على الحائط لمعرفة ما سيظل عالقًا، إذا جاز التعبير.

حقوق الصورة: مستخدم فليكر تود كرافوس

يعتقد ماركوس أن الافتراض بأن Google أجرت هذا التغيير لتحقيق المزيد من العائدات من AdWords قد يكون صحيحًا، لأنه إذا كنت لا تعرف بالضبط الكلمات الرئيسية التي تؤدي إلى التحويلات، فيجب عليك تقديم عرض أسعار على المزيد من الكلمات الرئيسية لمحاولة كسب المزيد من النقرات.

كرجل أعمال، يفهم ماركوس دوافع Google. في النهاية، قد يكون الأمر أفضل بالنسبة للمستهلكين لأنه يتم تقديم نتائج فائقة لهم ذات صلة باستفساراتهم بسبب قيام المعلنين بتقديم عروض أسعار على العديد من الكلمات الرئيسية. جوجل لا تخسر أي شيء، والمستخدمون لا يخسرون أي شيء، فقط المسوقون هم الذين يخسرون من خلال الوصول إلى بيانات أقل.

يقول ماركوس إن Searchmetrics لديها طريقة فريدة من نوعها لإجراء هندسة عكسية للكلمات الرئيسية على مستوى الصفحة المقصودة إلى مستوى الكلمة الرئيسية، وهو حل لا يمتلكه أي شخص آخر بسبب عمق قاعدة بيانات Searchmetrics التاريخية.

لا يمكنك إجراء هندسة عكسية لكل شيء، لكن ماركوس يعتقد أن المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات العمل لا تعتمد بنسبة 100% على الكلمات الرئيسية، بل يمكن أيضًا أن تعتمد على الافتراضات وعن طريق قياس الاتجاهات.

إن Searchmetrics قادر على إجراء هندسة عكسية لما بين 20 إلى 50% من بيانات الكلمات الرئيسية على مستوى الصفحة المقصودة، وهو ما يقول ماركوس إنه يكفي لاتخاذ قرارات جيدة.

يقترح ماركوس أن الشركات يجب أن تفكر في استخدام Bing نظرًا لامتلاكها حصة سوقية كبيرة في الولايات المتحدة تبلغ حوالي 20%. يجب على الشركات أن تنظر إلى Bing ليس فقط بسبب البحث الآمن، ولكن أيضًا بسبب أن لديها الفرصة لزيادة حركة المرور والإيرادات من 20٪ من السوق.

يقول ماركوس إن Bing سيتحول في النهاية إلى البحث الآمن أيضًا، لذلك لا توجد فرصة طويلة المدى للمسوقين لاستخدامه كبديل للحصول على رؤى حول بيانات الكلمات الرئيسية.

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