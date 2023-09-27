Rewrite this title: دور تحسين محركات البحث (SEO) في Martech Stack للمؤسسات الحديثة

ستساعدك المقالة التالية: دور تحسين محركات البحث (SEO) في Martech Stack للمؤسسات الحديثة

أصبح الاستخدام الفعال لتكنولوجيا التسويق لفهم العميل وزيادة المشاركة وقياس عائد الاستثمار أولوية قصوى للمسوقين.

عندما يكون لدى المستهلكين سؤال أو يحتاجون إلى إيجاد حل لمشكلة ما، فإنهم يلجأون إلى البحث. فلا عجب إذن أنه في عام 2020، أنفقت الشركات ما يقرب من ذلك 47.5 مليار دولار على المنتجات والخدمات المتعلقة بتحسين محركات البحث أو تحسين محركات البحث.

أدى فيروس كورونا إلى تسريع التحول إلى التكنولوجيا الرقمية، والآن يتجه مديرو التسويق وقادة التسويق إلى تحسين محركات البحث (SEO) والقنوات والتقنيات الرقمية التي تمثل، وفقًا لشركة Gartner، ما يقرب من 80% من الميزانيات، حيث يذهب 59% منها إلى الوسائط الرقمية المملوكة والمكتسبة مثل مواقع الويب وتحسين محركات البحث والتسويق عبر الهاتف المحمول.

مجموعات تكنولوجيا التسويق عبارة عن مجموعة من أدوات البرامج والأنظمة الأساسية والتقنيات التي يستخدمها المسوقون في المؤسسات لتحسين الكفاءة وتعزيز التعاون والتواصل وزيادة عائد الاستثمار متعدد القنوات.

مع تجديد قادة التسويق ومديري التسويق على حدٍ سواء تركيزهم على فرص التسويق، فإن دور التكنولوجيا – جنبًا إلى جنب مع تحسين محركات البحث (SEO) – أصبحت ذات أهمية متزايدة.

في هذه المقالة، أشارك رؤى حول دور وأهمية تحسين محركات البحث (SEO) في مجموعات تكنولوجيا التسويق الحديثة.

صوت العميل

مع تزايد الطلب على البحث إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، اتسع دور تحسين محركات البحث (SEO) ليشمل مجالات متعددة من الأعمال.

بعد أن كانت قناة منعزلة، أصبحت تحسين محركات البحث (SEO) الآن جزءًا من أنشطة PPC والأنشطة الرقمية الشاملة لأن تحسين محركات البحث (SEO) يمثل الفرص الأكثر ديناميكية لفهم صوت العميل.

من فهم الاتجاهات الكلية حول سلوك المستهلك إلى الكشف عن اتجاهات البحث الدقيقة، أصبح تحسين محركات البحث (SEO). أداة ذكاء الأعمال لا تقدر بثمن.

بينما تتطلع المؤسسات إلى تحسين تجربة العملاء عبر جميع جوانب مؤسستهم، تساعدهم رؤى تحسين محركات البحث (SEO) على فهم النوايا ونقاط الاتصال المهمة في كل جزء من رحلة العميل.

وهذا يساعد المنظمات على تحسين:

تجارب العملاء.

نماذج المنتجات والخدمات والمبيعات والتسعير.

مشاركة العملاء والوقت لاتخاذ القرار والعمل.

النماذج التشغيلية والتعاونية – داخليًا وخارجيًا.

البيانات والرؤى والعمل

ومع توفر الكثير من البيانات لهم، يمكن لكل نوع من المؤسسات والمسوقين الرقميين الآن الاستفادة من مجموعة من الرؤى التاريخية، والأهم من ذلك، الرؤى في الوقت الفعلي لتعزيز نجاح مجموعة التسويق.

وعلى وجه الخصوص، تتزايد أهمية بيانات تحسين محركات البحث للطرف الأول حيث تتطلع Google إلى التخلص من ملفات تعريف الارتباط للطرف الثالث خلال السنوات القليلة المقبلة.

ونتيجة لذلك، أصبح دور البيانات والتحليلات أكثر أهمية في تطوير مجموعات التكنولوجيا الخاصة بالمؤسسات.

ومع ذلك، عند النظر إلى مزودي التكنولوجيا، يجب على المسوقين التأكد من أنهم يستخدمون التكنولوجيا ذات القدرات المحسنة. على وجه الخصوص، تحتاج المؤسسات إلى الوصول إلى مجموعات البيانات المنظمة، والرؤى في الوقت الفعلي، والسماح باتخاذ إجراءات تلقائية.

تتيح تقنية التعلم الآلي الآن للمسوقين التعرف بسرعة على الفرص بشكل فوري تقريبًا، وإنشاء المحتوى وتنشيطه ديناميكيًا عبر قنوات تسويق رقمية متعددة.

لا تتمتع العديد من المؤسسات دائمًا بإمكانية الوصول إلى فرق علوم البيانات الخاصة بها وتتطلع إلى تكنولوجيا التعلم العميق لتحليل مجموعات البيانات المعقدة والديناميكية.

هذا يساعد:

تحسين الطاقة في الوقت الحقيقي.

استخدم التحليلات التنبؤية على نطاق واسع.

تخصيص الحملات.

أتمتة المهام الحرجة والمستهلكة للوقت.

يساعد اعتماد وتطبيق تقنيات البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في توفير رؤى أكثر ذكاءً وسرعة وقابلة للتنفيذ تركز على تحسين الإيرادات.

وفي الوقت نفسه، تسمح الأتمتة للفرق بتوسيع نطاق حملات تحسين محركات البحث (SEO) وتحسينها وعائد التسويق الرقمي الإجمالي.

التكامل والأداء

نظرًا لأنه يُطلب من مؤسسات التسويق أن تتولى المزيد بموارد أقل، يتم استخدام التكنولوجيا بشكل متزايد كمورد ثالث/الشخص الإضافي في فريق التسويق.

تعني التحولات الأساسية في السوق أن رؤى تحسين محركات البحث (SEO) يتم استخدامها الآن أكثر فأكثر لإعلام العديد من أنشطة التسويق الرقمي الأخرى، وخاصة الدفع لكل نقرة (PPC).

ومع ذلك، مع توفر العديد من الأدوات والمنصات المختلفة، فمن الأهمية بمكان أن يضمن المسوقون إمكانية دمج تقنية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بهم مع عناصر متعددة من مجموعات تكنولوجيا التسويق.

على سبيل المثال، تستفيد المبيعات وخدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات والتصميم والمحتوى والعلاقات العامة والتواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني من رؤى تحسين محركات البحث مثل:

إبلاغ فرق المبيعات ونجاح العملاء بالاتجاهات والفرص الجديدة.

تحديد الإمكانات للمنتجات والخدمات الجديدة.

وبالمثل، فإن العناصر ومصادر البيانات الأخرى – مساراتها وتدفقاتها – يمكن أن تفيد تحسين محركات البحث.

تختار المنظمات الأكثر نجاحًا تقنيات القنوات التكميلية والأنظمة البيئية المجاورة وتنظر في كيفية التكامل والعمل معًا.

يمكن أن يشمل ذلك:

إدارة علاقات العملاء (CRM).

أنظمة إدارة المحتوى (CMS).

منصات إدارة الأصول الرقمية (DAM).

منصات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي.

ادارة مشروع.

إدارة البريد الإلكتروني.

البحث عن موفري التحليلات (مصادر Google والمصادر البديلة).

مقدمو التحليلات الرقمية.

إدارة الأتمتة.

منصات تجربة العملاء (CX).

يمكن للمؤسسات التي تركز على وضع رؤى العملاء وبياناتهم والمحتوى الذكي في مركزية في مجموعات التكنولوجيا الخاصة بهم استخدام واجهات برمجة التطبيقات وعمليات التكامل لإنشاء استراتيجيات تسويقية فعالة للغاية عبر القنوات.

يلعب تحسين محركات البحث (SEO) دورًا حاسمًا في الجميع.

خاتمة

إن التأكد من أن تقنية تحسين محركات البحث والتسويق عبر محرك البحث (SEO) تعد جزءًا أساسيًا ومركزيًا من مجموعة التسويق المؤسسي لعام 2021، مما يضمن أن أنشطة التسويق الرقمي عبر القنوات الخاصة بك مهيأة للنجاح.

تعتبر رؤى البحث هي المحفز الذي يحرك المحتوى والوقود الذي يدفع مواءمة التسويق الرقمي والتعاون حول تجربة المستخدم.

بينما تتطلع المؤسسات إلى تحويل التسويق إلى مراكز لتوليد الإيرادات، تلعب التطورات التكنولوجية دورًا أساسيًا في فهم سلوك العملاء والتعاون في تحسين محركات البحث عبر جميع مجالات المؤسسة.

يحقق البحث فوائد تجارية إضافية تتجاوز اختصاصاته التقليدية، مثل:

الوعي بالعلامة التجارية.

العلاقات العامة وإدارة السمعة.

تسويق المنتج.

تجربة الموظف والعملاء.

تفعيل المحتوى والقنوات المتقاطعة.

الاحتفاظ والبيع.

توليد الرصاص الواردة والصادرة.

التآزر عبر الإنترنت وغير متصل.

تعمل التكنولوجيا على مستوى المؤسسات الآن على تحريك إبرة إيرادات التسويق الرقمي أكثر من أي وقت مضى. إن وجود التكنولوجيا المناسبة في المكان المناسب لمجموعة التسويق الخاصة بك يجلب النجاح إلى ما هو أبعد من تحسين محركات البحث.

تذكر أن كل جزء من حزمة تكنولوجيا التسويق الخاصة بك يجب أن ينتج معلومات يمكن استخدامها في وظائف ومجالات متعددة للتسويق الرقمي.

وهذا هو السبب في أن الأنظمة الأساسية عادة ما تكون أكثر ملاءمة للمؤسسات الكبيرة بدلاً من الأدوات المتعددة ذات مصادر البيانات المتباينة.

يمكنهم إضافة تعقيد غير ضروري إلى مشهد تكنولوجيا التسويق المجزأ بالفعل.

بينما يتطلع قادة التسويق في المؤسسات إلى ترشيد الميزانيات لتتماشى بشكل أكبر مع تجربة العملاء، أصبح تحسين محركات البحث (SEO) مصدرًا محوريًا للمعلومات.

الآن أكثر من أي وقت مضى، أصبحت التطورات في التقنيات التي تساعد على محاذاة الأداء متعدد الوظائف والقنوات ودفعه مركزًا.

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