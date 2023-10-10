Rewrite this title: ذا بنج-Facebook سيتم طرح ميزات الشراكة اليوم

ستساعدك المقالة التالية: ذا بنج-Facebook سيتم طرح ميزات الشراكة اليوم

قبل بضعة أسابيع نشرت عن Bing-Facebook شراكة؛ كانت خطتهم هي جعل البحث أكثر اجتماعية. نشر بول يو، مدير برنامج مجموعة مدونة بحث Bing، هذا الصباح أنهم نجحوا في نشر الميزات الاجتماعية الجديدة التي أنشأوها بالشراكة مع Bing’s Search Blog. Facebook. وفقًا لـ Yiu، قامت الفرق من كلا الطرفين ببعض الأشياء من أجل إرضاء تعليقات المستخدمين: عرض تعليقات المستخدمين Facebook معلومات الملف الشخصي في عمليات بحث Bing والسماح للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بظهور معلومات ملفهم الشخصي في نتائج البحث العامة.

يقول Bing عن الميزة السابقة أنه طالما أنك اخترت مشاركة المعلومات مع أصدقائك في الداخل Facebook بالفعل، ستظهر نفس المعلومات في عمليات البحث العامة التي يجريها أصدقاؤك – سواء اخترت ظهورها هناك أم لا. ومع الأخير، كل من بنج و Facebook تلقيت تعليقات من مستخدمين غير راضين حول عدم القدرة على عرض نتائج البحث لهؤلاء الأصدقاء الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. قرر Bing في الأصل السماح بإظهار هؤلاء المستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في نتائج البحث العامة، على الرغم من Facebook يسمح للأعضاء الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا بالانضمام إلى الشبكة الاجتماعية.

مع هذه التغييرات التي تم إجراؤها على الطبقة الاجتماعية الجديدة لمحرك البحث، أصبح Bing (بالإضافة إلى Facebook) يأمل الباحثون أن يجدوا تجربتهم أكثر ملاءمة، فضلاً عن أنها أكثر شخصية واجتماعية.

ماذا تعتقد؟ هل يمكن لهذه الطبقة الاجتماعية أن تتدفق على بعض موظفي Google إلى محرك بحث Microsoft؟