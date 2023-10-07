Rewrite this title: ذهب جوالا: Facebook إيقاف عمليات الاستحواذ الأخيرة

ستساعدك المقالة التالية: ذهب جوالا: Facebook إيقاف عمليات الاستحواذ الأخيرة

متى Facebook بعد استحواذها على تطبيق مشاركة الموقع Gowalla، بدأت الشائعات تنتشر بأن الخدمة الشعبية سيتم إغلاقها في المستقبل القريب. والآن، وبعد مرور ثلاثة أشهر فقط، Facebook أغلقت Gowalla نهائيًا ولم تعد الخدمة متاحة لعامة الناس. في هذا الوقت، يبدو أن Gowalla كان مجرد بيدق آخر Facebookإنها لعبة اكتساب المواهب المستمرة بدلاً من الشراء بدافع من الملكية الفكرية أو قاعدة عملائها.

تم إيقاف الخدمة يوم السبت ونشرت الرسالة التالية على الموقع:

“شكرًا لك على الخروج مع جوالا. لقد كان من دواعي سروري السفر معك حول العالم. قم بتنزيل تسجيلات الوصول والصور والقوائم هنا قريبًا.

Gowalla، الذي تم إطلاقه في SXSW في عام 2009، كان تطبيقًا لمشاركة الموقع وقد نما إلى أكثر من 600000 مستخدم. ومع ذلك، فإن النمو السريع وشعبية خدمة تسجيل الوصول Foursquare إلى جانب النمو الهائل والتمويل القوي لـ Groupon كانا بمثابة تهديد خطير لاستمرارية Gowalla على المدى الطويل.

يمكن لـ Foursquare، الشركة الرائدة المهيمنة في مجال الشبكات الاجتماعية القائمة على الموقع، أن تشعر بمزيد من الأمان عند معرفة التهديد المحتمل والقضاء على المنافس المباشر. ومع ذلك، على الرغم من فوز شخصيات قصص الابطال الخارقين في معركة قصيرة المدى، فقد وفرت عملية الاستحواذ على Gowalla Facebook بالمعرفة والموهبة التي يحتاجون إليها للتفوق في السوق المتخصصة القائمة على الموقع للمضي قدمًا.

تم نقل جوش ويليامز، المؤسس المشارك لشركة Gowalla والرئيس التنفيذي السابق، على الفور إلى Facebookمكتب بالو ألتو بعد الاستحواذ في ديسمبر. منذ ذلك الوقت، ركز ويليامز على تطوير واجهة برمجة التطبيقات (API) التي ستسمح بذلك Facebook سيتم دمج بيانات موقع المستخدمين بشكل أكبر مع المحتوى المشترك. كما Facebook يتطور الجدول الزمني بشكل أكبر ليشمل بيانات موقع أفضل، Facebook سيرى المستخدمون تأثير عملية الاستحواذ على شركة Williams وGowalla.

[Sources Include: Gowalla, Mashable, & ZDNet]