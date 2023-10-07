Rewrite this title: رأي في أخبار “Deindexing Blog Networks” من Google

ستساعدك المقالة التالية: رأي في أخبار “Deindexing Blog Networks” من Google

أنا متأكد من أنك قد شاهدت جميعًا مقالات متنوعة حول قيام Google باتخاذ إجراءات صارمة ضد مخططات الارتباط لشبكات المدونات. أنا شخصياً لا أرى سبب هذه المشكلة. يقوم الأشخاص بأشياء غير أخلاقية ويتم معاقبة مواقعهم على ذلك. هذه هي طريقة Google وأعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح. إذا كنت تشارك في مخططات الروابط وممارسات الربط غير الطبيعية، فإنك تخاطر بشكل كبير. الخسارة غالبا ما تكون جزءا من المخاطر.

منذ متى وجوجل يخبرنا بما يجب أن نفعله وما لا ينبغي لنا أن نفعله؟ وقت طويل. نحن نعرف ما هو صحيح وما هو غير صحيح، كما أن مخططات الارتباط لا تتوافق مع Google. نحن كلنا نعلم ذلك.

لسنوات عديدة كان الكثير منا يحاول اتباع “القواعد” والبقاء “أخلاقيًا”. والبعض الآخر لم يفعل ذلك، وفي كثير من الأحيان ازدهر أولئك الذين يستخدمون الممارسات “غير الأخلاقية”. ما تسمح به أنت تشجعه وفي الماضي سمحت Google بالكثير. أدت هذه الممارسات غير الأخلاقية، ولكنها ناجحة، إلى إثارة الغضب والانزعاج من قبل كبار المسئولين الاقتصاديين الذين كانوا يحاولون فعل الشيء الصحيح واتباع القواعد.

تعد هذه الخطوة الأخيرة من جانب Google علامة أخرى على أنهم يتحركون في اتجاه حيث سيعاقبون باستمرار أولئك الذين ينتهكون الإرشادات التي قدمتها Google وناقشناها وشجعتنا على اتباعها.

هل تتحرك Google بالسرعة الكافية فيما يتعلق بالعقوبات؟ حسنًا، هذا يعتمد على من تتحدث إليه. لديهم الكثير مما يمكنهم فعله، ويبدو لي أنهم يحاولون التأكد من حصولهم على كل ما لديهم على التوالي قبل أن يفرضوا العقوبات والخوارزميات. ومع ذلك، أعلم أن التغييرات والعقوبات تحدث بمعدل أسرع، ما عليك سوى إلقاء نظرة على تاريخ تغييرات الخوارزمية الخاصة بهم. أعتقد أننا سنشهد المزيد من الإجراءات الصارمة ضد السلوك غير الأخلاقي، ونأمل أن تتحسن نتائج البحث لدينا.

إذا كنت تعبث على جانبي السياج، أعتقد أنه يجب عليك البدء في التحرك إلى الجانب الأيمن. على لسان يودا “…بمجرد أن تبدأ في السير على الطريق المظلم، فسوف يهيمن على مصيرك إلى الأبد، وسوف يستهلكك…”. سيؤدي هذا الاستهلاك في النهاية إلى فقدان التصنيف وحركة المرور والدخل. تختار بعناية.

من الأمثلة الحديثة على أن Google تتحرك بشكل أسرع للقبض على تلك الإرشادات المخالفة:

هناك مقال حديث بقلم جو هول ما يتعلق بهذا الموقف، قد ترغب في التحقق من ذلك – إن نزهة تحسين محركات البحث (SEO) أمر غير أخلاقي.