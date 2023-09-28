Rewrite this title: رؤى التحديث الأساسي لشهر ديسمبر 2023 من Google

ستساعدك المقالة التالية: رؤى التحديث الأساسي لشهر ديسمبر 2020 من Google

ساهم خمسة من مسوقي البحث بآراءهم حول التحديث الأساسي لـ Google لشهر ديسمبر 2020. تقدم الملاحظات تعليقات مثيرة للاهتمام حول ما قد حدث.

في رأيي، أصبحت تحديثات Google تركز بشكل متزايد على عوامل التصنيف بشكل أقل وأكثر على تحسين كيفية فهم الاستعلامات وصفحات الويب.

لقد عرض البعض رأيًا مفاده أن Google تقوم بترتيب نتائج البحث عشوائيًا لخداع أولئك الذين يحاولون إجراء هندسة عكسية لخوارزمية Google.

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يصعب اكتشاف بعض ميزات الخوارزمية في نتائج البحث. ليس من السهل الإشارة إلى نتيجة بحث والقول إن ترتيبها يرجع إلى خوارزمية BERT أو المطابقة العصبية.

ولكن من السهل الإشارة إلى الروابط الخلفية أو EAT أو تجربة المستخدم كأسباب لشرح سبب تصنيف الموقع أو عدم تصنيفه إذا كان هذا هو ما يبرز، حتى عندما يكون السبب الفعلي أكثر ارتباطًا بـ BERT.

لذلك قد تبدو صفحات نتائج محرك البحث () مربكة وعشوائية لأولئك الذين يقومون بفحص SERPs الذين يبحثون عن عوامل تصنيف المدرسة القديمة التقليدية لشرح سبب تصنيف الصفحات أو سبب خسارتها للتصنيفات في التحديث.

بالطبع قد تبدو تحديثات Google غامضة. لقد تغيرت أسباب ترتيب صفحات الويب بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية بسبب تقنيات مثل معالجة اللغة الطبيعية.

ماذا لو قام Google بالتحديث ولم يرى أحد ما الذي تغير؟

لقد حدث في الماضي أن قامت Google بتغيير شيء ما ولم يلاحظه مجتمع تحسين محركات البحث (SEO).

على سبيل المثال، عندما أضافت Google خوارزمية مثل BERT، لم يتمكن الكثير من اكتشاف ما تغير.

والآن، ماذا لو أضافت Google شيئًا مثل خوارزمية SMITH؟ كيف يمكن لمجتمع تحسين محركات البحث (SEO) اكتشاف ذلك؟

تم وصف سميث في أ جوجل ورقة بحثية تم نشره في أبريل 2020 وتمت مراجعته في أكتوبر 2020. ما يفعله سميث هو تسهيل فهم صفحة طويلة من المحتوى، متفوقًا على بيرت.

وهنا ما يقول:

“في السنوات الأخيرة، حققت النماذج القائمة على الاهتمام الذاتي مثل Transformers وBERT أداءً متطورًا في مهمة مطابقة النص.

ومع ذلك، لا تزال هذه النماذج مقتصرة على النص القصير مثل بضع جمل أو فقرة واحدة بسبب التعقيد الحسابي التربيعي للانتباه الذاتي فيما يتعلق بطول نص الإدخال.

في هذا البحث، نتناول هذه المشكلة من خلال اقتراح برنامج التشفير الهرمي المعتمد على المحولات السيامية المتعددة العمق (SMITH) لمطابقة المستندات الطويلة.

تُظهر نتائجنا التجريبية على العديد من مجموعات البيانات المعيارية لمطابقة المستندات الطويلة أن نموذج SMITH المقترح يتفوق على النماذج الحديثة السابقة بما في ذلك الاهتمام الهرمي، والشبكة العصبية المتكررة الهرمية متعددة العمق القائمة على الاهتمام، وBERT.

بالمقارنة مع خطوط الأساس المستندة إلى BERT، فإن نموذجنا قادر على زيادة الحد الأقصى لطول نص الإدخال من 512 إلى 2048.

أنا لا أقول أن Google قد قدمت خوارزمية SMITH (بي دي إف) أو أنها مرتبطة بخوارزمية الممرات.

ما أشير إليه هو أن التحديث الأساسي لشهر ديسمبر 2020 يحتوي على جودة التغييرات التي تبدو غير قابلة للملاحظة.

إذا أضافت Google ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو قامت بتحديث ميزة حالية مثل BERT، فهل سيتمكن مجتمع تسويق البحث من اكتشافها؟ على الاغلب لا.

ونوعية التغييرات غير القابلة للملاحظة هي التي قد تشير إلى أن ما تغير قد يكون له علاقة بكيفية فهم Google لاستعلامات الويب وصفحات الويب.

إذا كان الأمر كذلك، فقد يعني ذلك أنه بدلاً من تدوير العجلات على عوامل التصنيف المعتادة التي يمكن ملاحظتها بسهولة (روابط من مواقع استخراج البيانات، وسرعة الموقع، وما إلى ذلك)، قد يكون من المفيد الرجوع إلى الوراء واعتبار أنه قد يكون من المفيد يكون شيئًا أكثر عمقًا من عوامل التصنيف المعتادة التي تغيرت.

رؤى حول التحديث الأساسي لـ Google لشهر ديسمبر 2020

أشكر أولئك الذين أتيحت لهم الفرصة للمساهمة بآرائهم، فقد قدموا معلومات ممتازة قد تساعدك على وضع تحديث خوارزمية Google الأساسية لشهر ديسمبر في منظوره الصحيح.

ديف ديفيز (@oohloo)

التسويق عبر الإنترنت لشجرة الفاصولياء

يضع ديف هذا التحديث في سياق ما قالت Google إنه سيأتي قريبًا إلى الخوارزمية وكيف يمكن أن يلعب ذلك دورًا في التقلبات.

عرض ديف:

“كان التحديث الأساسي لشهر ديسمبر 2020 بمثابة تحديث فريد من نوعه يستحق المشاهدة. العديد من المواقع التي نعمل معها بدأت بخسائر وانتهت بانتصارات، والعكس صحيح.

من الواضح أن الأمر يتعلق بالإشارة أو الإشارات المتتالية. أي عندما يتسبب التغيير في نتيجة واحدة، ولكن بمجرد أن شق هذا الحساب الجديد طريقه عبر النظام، فإنه ينتج نتيجة أخرى. مثل إعادة حساب نظام ترتيب الصفحات، على الرغم من أنه من المحتمل ألا يكون لهذا الأمر أي علاقة بنظام نظام ترتيب الصفحات.

وبدلاً من ذلك، ربما تكون Google قد أجرت تعديلات سريعة، أو أجرت تغييرات أخرى أثناء الطرح، لكنني أجد أن ذلك أقل احتمالًا.

إذا فكرنا في التوقيت، وكيفية ارتباطه ببدء فهرسة المقطع وأنه تحديث أساسي، أظن أنه يرتبط بأنظمة تفسير المحتوى وليس بالروابط أو الإشارات على هذا المنوال.

نحن نعلم أيضًا أن مؤشرات أداء الويب الأساسية ستدخل إلى الخوارزمية في مايو 2021، لذلك قد تكون هناك عناصر لدعم ذلك في التحديث، ولكن هذه العناصر لن تنتج التأثير الذي نشهده جميعًا حاليًا نظرًا لأن مؤشرات أداء الويب يجب أن تكون خاملة من الناحية الفنية كإشارة في هذه المرحلة، على الأقل، سيكون هناك ما هو أكثر من ذلك في التحديث.

وفيما يتعلق برد فعل المجتمع العام، كان من الصعب قياس هذا الرد بعد أن “كان كبيرًا”. كما يمكن للمرء أن يتوقع في أي سيناريو محصلته صفر، عندما يشكو شخص ما من الخسارة، يبتسم آخر على طول الطريق إلى أعلى قائمة نتائج البحث (SERPs).

أظن أنه قبل نهاية شهر يناير، سيتضح بالضبط ما الذي تم طرحه ولماذا. أعتقد أن الأمر يتعلق بالميزات والقدرات المستقبلية، لكنني كنت موجودًا لفترة كافية لأعلم أنني قد أكون مخطئًا، وأحتاج إلى المراقبة عن كثب.

ستيفن كانج (@SEOSignalsLab)

ستيفن كانغ، مؤسس مختبر SEO Signals الشهير Facebook تلاحظ المجموعة أنه لا يوجد شيء يبرز من حيث القواسم المشتركة أو الأعراض بين الفائزين والخاسرين.

“يبدو أن هذا الأمر صعب. أجد المكاسب والخسائر. سأحتاج إلى الانتظار أكثر لهذا واحد. “

دانييل كيه تشيونج (@danielkcheung)

قائد الفريق، شركة بروسبيريتي ميديا

يعتقد دانيال أنه من المفيد التراجع وعرض تحديثات Google من خلال عرض الصورة الكبيرة للمجموعة بدلاً من شجرة آخر تحديث، ووضع هذه التحديثات في سياق ما نعرف أنه يحدث في البحث.

أحد الأمثلة على ذلك هو الانخفاض الواضح في تقارير الإجراءات اليدوية في Google Search Console. المعنى الضمني هو، هل هذا يعني أن Google أفضل في تصنيف المواقع التي تنتمي إليها، دون الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات اليدوية العقابية؟

هذه هي الطريقة التي يرى بها دانيال آخر تحديث للخوارزمية الأساسية من Google:

“أعتقد أننا كأشخاص متخصصين في البحث/قابلية الاكتشاف بحاجة إلى التوقف عن التفكير في التحديثات الأساسية كأحداث فردية والنظر بدلاً من ذلك إلى التحديثات الأساسية باعتبارها سلسلة متواصلة من الاختبارات المستمرة و”التحسينات” على ما نراه في SERPs.

لذلك عندما أشير إلى التحديث الأساسي لشهر ديسمبر، أريد التأكيد على أنه مجرد حدث واحد من بين العديد من الأحداث.

على سبيل المثال، وجد بعض المسوقين والمحللين التابعين أن المواقع التي “تعرضت” سابقًا لتحديث مايو 2020 قد تعافت في طرح ديسمبر. ومع ذلك، لم يكن هذا متسقا.

ومرة أخرى، هنا تكمن المشكلة، لا يمكننا التحدث عن المواقع التي فازت أو خسرت لأن الأمر كله يتعلق بعناوين URL الفردية.

لذا فإن النظر إلى الرؤية النقية عبر موقع الويب بأكمله لا يمنحنا أي أدلة.

هناك لغط من 301 عملية إعادة توجيه، وشبكات PBN، وروابط خلفية منخفضة الجودة ومحتوى رديء، وهي الأسباب التي دفعت بعض المواقع إلى دفعها من الصفحة 1 إلى الصفحة 6-10 من نتائج SERP (غير مرئية عمليًا).

لكن هذه الممارسات كانت دائمًا عرضة للتقلبات اليومية للخوارزمية.

الأمر المثير للاهتمام حقًا طوال عام 2020 هو أنه كان هناك عدد قليل جدًا من التقارير عن العقوبات اليدوية داخل GSC.

لقد تم استبدال هذا بشكل مخيف برسوم بيانية للنقرات والنقرات تقفز من الهاوية دون إلغاء فهرسة الموقع.

في رأيي المتواضع، أصبحت التحديثات الأساسية أقل استهدافًا لمجموعة محددة من الممارسات، بل أصبحت فرصة إضافية لنضج الخوارزمية.

الآن، أنا لا أقول إن جوجل تقوم بالأمر بشكل صحيح بنسبة 100% من الوقت، فمن الواضح أن الخوارزمية لا تفعل ذلك، ولا أعتقد أنها ستفعل ذلك على الإطلاق (بسبب فضول البشرية).

كريستوف سيمبر (@cemper)

أدوات بحث الارتباط الخاصة بالرئيس التنفيذي

يرى كريستوف سيمبر أن التحديث الأخير له تأثير عبر مجموعة واسعة من العوامل.

وهنا ما شاركه:

“على مستوى عالٍ، تعمل Google على تعديل الأشياء التي لها تأثير عالمي في التحديثات الأساسية.

إنه:

أ) نسب الوزن لأنواع الوصلات المختلفة وإشاراتها

أعتقد أن طرح NoFollow 2.0 اعتبارًا من سبتمبر 2019 لم يكتمل، ولكن تم تعديله. أي مقدار القوة التي NoFollow في أي سياق.

ب) مربعات الإجابة، وأكثر من ذلك بكثير. جوجل يزيد من العقارات الخاصة بهم

ج) التخفيض الشامل لقيمة شبكات وصلات PBN والآثار الواضحة تمامًا لـ “بناء روابط التوعية”.

إن مجرد قيام شخص ما بإرسال بريد إلكتروني للتواصل لا يجعل الرابط المدفوع أكثر طبيعية، حتى لو تم دفعه من خلال “المحتوى” أو “تبادل الخدمات”.

مايكل مارتينيز (@seo_theory)

مؤسس نظرية SEO

قدم مايكل مارتينيز هذه الأفكار:

“بناءً على ما رأيته في المناقشات عبر الإنترنت، يشعر الناس بالارتباك والإحباط. إنهم لا يعرفون حقًا ما حدث ويبدو أن القليل منهم لديهم أي نظريات حول سبب تغير الأمور.

بشكل عام، يبدو لي وكأن جوجل أعادت كتابة عدد من خوارزميات تطبيق سياسة الجودة الخاصة بها.

لا يوجد شيء محدد في ذهني ولكن مواقع الأشخاص الآخرين التي نظرت إليها أذهلتني بأنها جيدة، وليست رائعة. ارتفعت بعض المواقع في محفظتنا، بينما انخفض البعض الآخر.

مرة أخرى، أذهلني الأمر لأنه يتعلق بالتنفيذ أو التفسير الخوارزمي للإشارات المعينة وفقًا لإرشاداتهم.

لا يتعلق الأمر بمعاقبة أي شيء، ولكن ربما يتعلق بتجربة بعض الأساليب المختلفة لحل الاستفسارات.

ماذا حدث في التحديث الأساسي لجوجل لشهر ديسمبر 2020؟

تختلف وجهات النظر حول ما حدث في تحديث خوارزمية Google الأساسية. ويبدو أن معظم المراقبين يتفقون على عدم ظهور أي عوامل أو تغييرات واضحة.

وهذه ملاحظة مثيرة للاهتمام لأنها قد تعني أنه تم تحسين أو تقديم شيء متعلق بالذكاء الاصطناعي أو معالجة اللغات الطبيعية. ولكن هذه مجرد تكهنات حتى تستبعدها Google صراحةً أو تدخلها.