Rewrite this title: رؤى التصنيف من الأعلى إلى الجانب في AdWords

ستساعدك المقالة التالية: رؤى التصنيف من الأعلى إلى الجانب في AdWords

نظرًا لأن Google توقفت عن العمل بميزة تفضيلات الموضع في AdWords في شهر أبريل من هذا العام، فمن المحتمل أن يكون تصنيف الأداء من الأعلى إلى الجانب جاهزًا تقريبًا للإطلاق، ولكنه أصبح متاحًا للعامة أخيرًا في الأسبوع الماضي. لقد كان التقسيم من الأعلى إلى الجانب أحد الميزات التي كان الموظفون يستخدمونها داخليًا للمساعدة في توجيه العملاء والوكالات المباشرة حول كيفية تغيير/تعديل أعمالهم. إستراتيجيات عروض الأسعار في AdWords لمزيد من النقرات أو التحويلات ولكنه الآن متاح للجميع الآن وعبر واجهة برمجة التطبيقات (API) قريبًا.

أعتقد أن معظم المسوقين قد قبلوا أن الجانب السلبي الواضح لتفضيل الموضع هو أنه عندما تم إطلاقه في أبريل 2006، كان أكثر دقة حيث لم يعرض Google نتائج AdWords فوق النتائج العضوية. في ذلك الوقت، كان متوسط ​​موضعك عبارة عن عملية حسابية بسيطة للغاية. كانت المشكلة هي أن Google قامت الآن بتوسيع عدد AdWords الذي يمكن أن يظهر فوق النتائج العضوية حتى 3 تصنيفًا بناءً على تقارير تفضيلات موضع الإعلان التي أصبحت غير متسقة إلى حد كبير بحيث لا تكون ذات فائدة حقيقية لمعظم المعلنين.

ساعد أيضًا جزء من إيقاف تفضيل الموضع في دفع المزيد من المستخدمين نحو استخدام ميزة القواعد التلقائية الخاصة بهم والتي تركز على رفع معدلات عروض الأسعار أو خفضها تلقائيًا للحفاظ على موضعك المثالي. يؤدي هذا التغيير أيضًا إلى جعل تقارير AdWords أكثر توافقًا مع البيانات التي يمكنك عرضها بالفعل ضمن قسم AdWords الخاص بك في تقارير Google Analytics. يمكنك أن ترى أدناه أنه أصبح من الأسهل الآن فهم مكان ظهور إعلانك ولا يهم عدد نتائج AdWords التي تظهر في الأعلى.

على الرغم من أن هذا التغيير في عرض التقسيم من الأعلى إلى الجانب يسمح بقدر أكبر من التحكم في موضعك، إلا أنه يفتح فكرة أنه قد يكون هناك المزيد من أنواع المواضع في طريقها قريبًا. ربما ستتبع Google Bing وتسمح للإعلانات بالظهور ضمن النتائج العضوية أو هل يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من الإعلانات تظهر فوق النتائج العضوية؟

كيف يمكنك استخدام التقسيم من الأعلى إلى الجانب؟

إحدى النقاط الأولى التي يجب ملاحظتها هي أن البيانات بأثر رجعي ويمكنك الرجوع إلى حملتك لمعرفة كيف تغيرت بياناتك ومواضعك بمرور الوقت. الميزة الأخرى هي أنه على عكس عدد من مرشحات AdWords الأخرى، فإن التصنيف من الأعلى إلى الجانب يسمح لك بالانتقال إلى مستوى الإعلان أو الكلمة الرئيسية. إذا كان لديك الكثير من شروط العلامة التجارية لزيادة عدد الزيارات، يجب أن تفكر في تصفيتها لإجراء تحليل منفصل لأن هذه قد تؤدي إلى تحريف بياناتك لأنها تظهر عادةً في المواضع العليا.

جمع البيانات للتحليل

في هذا المنشور، استخدمت مجموعة بيانات صغيرة من فترة زمنية خلال الـ 18 شهرًا الماضية. أنا استخدمت فقط قدرة شرائية بيانات بضع حملات أكبر حجمًا، ولكن لضمان مزجها في صناعات مختلفة وتشغيلها عبر بلدان متعددة، ظل ذلك يسمح لي بمراجعة 70000 نقرة و3.5 مليون مرة ظهور.

العوامل التي ربما أثرت على مجموعة البيانات الخاصة بي

لم يكن هناك سوى عدد محدود من الكلمات الرئيسية للعلامة التجارية في الحملات، ولم تكن جميع الكلمات الرئيسية دائمًا في أعلى 5 مواضع. تمت إزالة بيانات الشبكة الإعلانية أيضًا من التقرير للتأكد من أنها مجرد بيانات بحث، ومن المهم أيضًا أن يتم إنفاق قدر أقل بكثير من إجمالي الميزانية (10%) فقط على حملات شركاء البحث. لم أقوم بتصفية الأنواع الأخرى من الإعلانات مثل روابط المواقع التي من المحتمل أن تؤدي إلى تحريف نسبة النقر إلى الظهور في المواضع العليا.

رؤى بيانات AdWords

إنهم يتبعون الرؤى التي تمكنت من الحصول عليها من خلال التقسيم الجديد للأعلى مقابل الجانب، وهذا هو المكان الذي رأيت فيه أكبر الفرق مقارنة بالمتوسط، وهذا هو المكان الذي سأقوم فيه بتفصيل بياناتك لمعرفة ما إذا كنت تجد نفس الأنماط.

معظم النقرات: بحث جوجل الأعلى

معظم مرات الظهور: جانب بحث Google متبوعًا ببحث الشركاء في مجالات أخرى

أفضل نسبة نقر إلى ظهور: بحث جوجل الأعلى

أغلى تكلفة نقرة (CPC): جانب بحث Google متبوعًا بالشركاء الآخرين

معظم التحويلات: بحث جوجل الأعلى

أفضل تكلفة اكتساب (CPA): جانب بحث Google، أعلى الشركاء

أفضل معدل تحويل: جانب بحث Google متبوعًا بالشركاء الآخرين

يمكنك أن ترى من الرسم البياني أعلاه مدى الاختلاف الذي يمكن أن يحدثه تغيير طفيف في الموضع في حملتك. هناك عناصر واضحة قد تكون خارجة عن سيطرتك مثل ترتيب الإعلان أو حتى المبلغ الذي يمكنك إنفاقه مقابل كل نقرة، ولكن إذا كان عليك إنفاق أموالك بحكمة، فإن هذا التقسيم يعد طريقة جيدة للقيام بذلك.

رؤى العلامة التجارية باستخدام تجزئة الأعلى مقابل الجانب؟

من الصعب جدًا تفصيل مصطلحات العلامة التجارية لأنها تظهر في الموضع العلوي في معظم الأوقات وفي أي وقت كان لديهم مرات ظهور، ولكنها أظهرت أنه عندما كان أي مصطلح علامة تجارية يظهر على الشريط الجانبي، لم يسجلوا نقرة واحدة. يبدو أن هذا يوضح أنك تحتاج إلى تقديم عروض أسعار للحصول على الموضع الأعلى وفقًا لعبارات العلامة التجارية، وإلا فلن يتم النقر على إعلاناتك وستفقد النقرات لصالح المنافسين.

ملخص الأعلى مقابل الجانب

تعتبر هذه الأنواع من ميزات واجهة AdWords مفيدة جدًا لجهات التسويق، حيث يمكن استخدامها عبر حسابك بالكامل، ولكن أيضًا نظرًا لأن البيانات ذات أثر رجعي، لذا فهي صالحة لجميع حملاتك السابقة. أقترح أنه إذا لم تتح لك فرصة اللعب بالشرائح الجديدة، فيجب عليك قضاء 15 دقيقة على الأقل لمعرفة ما إذا كان بإمكانك قياس أي رؤى مبكرة وما إذا كانت بياناتك تتطابق مع تحليلي.