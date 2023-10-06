Rewrite this title: رؤى تحسين محركات البحث الاجتماعية لعصر البحث الجديد

ستساعدك المقالة التالية: رؤى تحسين محركات البحث الاجتماعية لعصر البحث الجديد

“و فجأة ظهرت أصابع يد إنسان وبدأت تكتب تجاه المنارة على جص جدار قصر الملك، وأبصر الملك ظهر اليد التي تكتب. واصفر وجه الملك وأفزعته أفكاره، وارتخت فخذاه واصطكت ركبتاه».

الكتابة الشهيرة على الحائط…

لقد كان بيلشاصر، ملك بابل، هو الذي بدأت ركبتيه تطرقع عندما رأى الكتابة اليدوية على الحائط. وبعد أن أُعطي التفسير: “أحصى الله مملكتك وأنهىها”، كانت تلك الليلة نفسها التي استولى فيها داريوس المادي على مملكته.

يمكن للعديد من مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) الارتباط بالشازار. لقد أمضينا الخمسة عشر عامًا الماضية في بناء صناعة تتمحور حول الكلمات الرئيسية والعلامات والروابط، لكن جوجل أوضحت أن المملكة القديمة تقترب من نهايتها، وأن النظام الجديد قد بدأ.

تعريف SEO الاجتماعي

نظرًا لعدم وجود اسم أفضل، سنطلق على هذا العالم الجديد اسم “SEO الاجتماعي”. إنه ليس اسمًا رائعًا، لأن أجزاء من تحسين محركات البحث كانت اجتماعية لفترة طويلة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتبار الإشارات الاجتماعية عامل تصنيف أساسي. دعونا ننظر إلى ما يعنيه ذلك، وكيف حدث ذلك.

تغيير النظام

في البدايه، Facebookكان الرسم البياني الاجتماعي لـ مجرد وسيلة لإظهار مدى شعبية شخص ما. لدي 50 صديقًا، وأنت لديك 250 صديقًا. لماذا هذا مهم لمحرك البحث؟ إنه أمر مهم لأن الصداقات مبنية على الثقة، وتستخدم محركات البحث الثقة كإشارة للجودة. إذا كنت تعتقد أن الصفحة مفيدة، وأنا أثق بك كشخص، فهناك فرصة جيدة لأن أعتقد أن الصفحة مفيدة أيضًا.

مع نضوج الرسم البياني الاجتماعي، أدركت محركات البحث فائدته، وبدأت في تضمين الإشارات الاجتماعية في خوارزمياتها. داني سوليفان من SearchEngineLand تم تأكيد ذلك مع Google وBing في 2010.

وهذا يعني أنه يجب على مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) تعديل إستراتيجيتهم والتوصل إلى طرق جديدة لتحسين إشارات العلاقات الجديدة هذه. ولمساعدتك على فهم تحسين محركات البحث الاجتماعي بمزيد من التفصيل والاستفادة من الفرص الجديدة ذات الصلة التي يقدمها لك هذا كمسوق، يمكنك العثور على قائمة من خمس رؤى حول تحسين محركات البحث الاجتماعي على النحو التالي:

البصيرة 1: من أين تأتي الإشارات؟

في يونيو من عام 2012، نشرت شركة SearchMetrics بحثًا يوضح العلاقة بين النشاط الاجتماعي وتصنيفات البحث في Google. وأظهرت الدراسة أن النشاط من Facebook و Twitter يرتبط بقوة مع التصنيفات العالية في جوجل. نظرت الدراسة إلى Google+، ولكن في ذلك الوقت كان عمر Google+ أقل من عام. منذ ذلك الحين، ركزت Google بشكل كبير على شبكتها الاجتماعية المحلية، وأنا متأكد من أن دراسة هذا العام سوف تعكس ذلك.

ومن هذه النتائج وحدسنا، نستنتج أن هناك أربعة محركات بحث للشبكات الاجتماعية تعتمد عليها في إشاراتها: +Google، Facebook, Twitter، و YouTube.

البصيرة 2: لماذا YouTube؟

يعتقد معظم الناس أن Google+ هو مجرد شبكة اجتماعية مثلها Facebook. ما لا يدركونه هو أن Google+ هو في الواقع نظام لجمع وعرض البيانات الاجتماعية عبر جميع منتجات Google، بما في ذلك شبكتهم الاجتماعية.

يوجد في قلب معظم المنتجات التي تنشئها Google شريط بحث: Chrome، وAndroid، وخرائط Google، وGmail، YouTube-سمها ما شئت. البحث هو العامل الذي يجعل منتجات جوجل أفضل من منافسيها. يعد Google+ أمرًا مهمًا، لأنه يمثل طبقة من الشبكات الاجتماعية التي ترغب Google في دمجها عبر محفظتها بالكامل.

على سبيل المثال، لنفترض أنني أخطط لرحلة برية عبر الولايات المتحدة. أبدأ في رسم طريقي باستخدام خرائط Google. ألن يكون رائعًا لو تمكنت من رؤية الطرق التي سلكها أصدقائي في رحلاتهم البرية، والمعالم التي توقفوا عندها، والمطاعم التي استمتعوا بتناول الطعام فيها؟ تم تصميم Google+ لتقديم هذه التجربة الاجتماعية إلى خرائط Google. ولكن من أجل تقديم تلك التجربة المخصصة، تحتاج Google إلى معرفة من أنت ومن هم أصدقاؤك وما هي الأشياء التي تحبها.

لا يقتصر Google+ على مجرد عرض تجربة مخصصة ضمن مجموعة منتجاته؛ كما أنه يجمع البيانات منهم.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تحب مقاطع فيديو Rainn Wilson YouTube لدرجة أنك قررت الاشتراك في له SoulPancake قناة. من خلال الاشتراك، فإنك تنضم إلى مجموعة من الآخرين الذين يشتركون في اهتمامات مشتركة: مقاطع فيديو SoulPancake. يعد هذا التجمع غير الرسمي بمثابة إشارة إلى Google بأن لديك شيئًا مشتركًا مع الآخرين في تلك المجموعة. قد تستخدم Google هذه الإشارة للتوصية بنتائج الويب التي قد تعتقد أنها ستعجبك، استنادًا إلى حقيقة أن الآخرين في تلك المجموعة قد أعجبوا بها.

ومن بين منتجات جوجل، YouTubeإن شعبية ومستويات المشاركة (على سبيل المثال، 800 مليون زائر فريد شهريًا، وأكثر من 4 مليارات مشاهدة فيديو يوميًا، وما إلى ذلك) تجعلها مصدرًا مهمًا بشكل خاص لتوليد الإشارات، والتي يمكن بعد ذلك ربطها بملفك الشخصي والرسم البياني الاجتماعي من خلال جوجل+.

البصيرة 3: استراتيجية جديدة وأدوار جديدة للفريق

الإشارات الجديدة تتطلب تكتيكات جديدة، والتكتيكات الجديدة تتطلب استراتيجيات جديدة.

يجب على المديرين الذين يخططون لإضافة عنصر اجتماعي إلى حملة تحسين محركات البحث الخاصة بهم تقييم مواردهم الحالية وتكوين الفريق.

قد لا يكون مُحسنات محركات البحث الفنية الماهرة هو الشخص الأنسب لتنفيذ حملة بناء العلاقات. وبالمثل، قد لا يتمتع مدير المجتمع بالبحث عن الكلمات الرئيسية وتحليل البيانات.

لا يوجد سوى عدد قليل من الأفراد الذين لديهم فهم عميق لكل من تحسين محركات البحث (SEO) والتواصل الاجتماعي. إذا كان لديك مثل هذا الشخص ضمن فريق العمل، فيجب عليه تطوير وقيادة إستراتيجية تحسين محركات البحث الاجتماعية الجديدة الخاصة بك، بينما يقوم المتخصصون في مجالات تخصصهم بتنفيذ التكتيكات.

البصيرة 4: مؤشرات الأداء الرئيسية المعدلة

لا أهمية للتصنيفات في عالم يرى فيه الجميع نتائج بحث مختلفة.

مثل حملات تحسين محركات البحث التقليدية، لا يزال تحسين محركات البحث الاجتماعي يستخدم التحويلات وحركة المرور العضوية كمؤشرات أداء رئيسية أساسية، ولكن تضاءل ارتباطها بالتصنيفات.

يمكن لمؤشرات الأداء الرئيسية الثانوية، مثل نمو المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ودرجات التأثير، ومقاييس التفاعل مع المحتوى، أن تعمل كمؤشرات على أن الحملة تتحرك في الاتجاه الصحيح، ولكن لا ينبغي إعطاؤها وزنًا كبيرًا بشكل فردي.

بدأت Google وموفرو التحليلات الآخرون في إدراك أهمية قياس الأنشطة الاجتماعية، وبدأوا في تقديم تقارير مثل التحويلات الاجتماعية المدعومة من Google Analytics في محاولة لربط عائد الاستثمار بالإجراءات الاجتماعية.

يمكن أن تكون التصنيفات، في مجملها، مفيدة كمقياس اتجاهي آخر، ولكنها لا تعني سوى القليل جدًا على مستوى الكلمات الرئيسية الفردية، خاصة وأن Google تخفي قدرًا كبيرًا من بيانات إحالة الكلمات الرئيسية. ومع ذلك، فإن بعض الأهداف، مثل إدارة السمعة، قد تجعل تتبع الرتبة مؤشر أداء رئيسيًا أكثر أهمية بالنسبة للبعض.

البصيرة 5: أدوات جديدة للتجارة

تعتبر البيئة الاجتماعية بيئة عالية اللمسة، وتتطلب اهتمامًا مستمرًا. نظرًا لأن الاهتمام غير قابل للتطوير، فنحن بحاجة إلى التكنولوجيا لتوسيع نطاقه بالنسبة لنا. فيما يلي بعض الأدوات المفيدة لحملات تحسين محركات البحث الاجتماعية الخاصة بك:

هوتسويت: HootSuit هي إحدى منصات الإدارة الاجتماعية الأكثر شعبية، وتسمح للفريق بمراقبة الجماهير وتحليلها والتفاعل معها عبر شبكات اجتماعية متعددة في وقت واحد. تتيح التغريدات المجدولة لمديري الحملة وضع الرسائل في قائمة الانتظار ليتم إرسالها تلقائيًا في الأوقات المجدولة.

إفتتت: منصة فريدة من نوعها قائمة على القواعد حيث يمكنك أتمتة الأنشطة بناءً على الإجراءات الاجتماعية. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء قاعدة لإرسال بريد إلكتروني إلى الفريق عندما يذكر شخص ما علامتك التجارية في تغريدة.

تريبير: منصة لتنظيم المحتوى ومشاركته. يمكن للفريق البحث عن مجموعات الصناعة ذات الصلة والانضمام إليها للوصول إلى دفق مستمر من المحتوى الجديد الذي يمكن مشاركته تلقائيًا مع الجماهير الاجتماعية. وبالمثل، يمكن للفرق إنشاء ومشاركة المحتوى الخاص بهم على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

أبحاث إضافية

الأفكار المذكورة أعلاه مأخوذة من كتاب إلكتروني منشور حديثًا من Catalyst بعنوان “فن تحسين محركات البحث الاجتماعي: إتقان فن تحسين محركات البحث الاجتماعي”. لقد كنت واحدًا من العديد من كبار المسئولين الاقتصاديين الذين ساهموا في المشروع. للحصول على رؤى إضافية لتحسين محركات البحث الاجتماعي، قم بتنزيل نسخة مجانية من المنشور هنا.

في الختام

كان هناك يوم يمكن فيه لمُحسّنات محرّكات البحث (SEO) إجراء بعض التعديلات على موقع الويب، وسيتحسن التصنيف. الآن، نحن بحاجة إلى تعديل موقع الويب، وإنشاء محتوى جديد، ومطالبة الآخرين بالارتباط بالمحتوى، ومشاركة المحتوى، والتعليق عليه. إنه جهد مشترك من تطوير الويب، وكتابة النصوص، والتصميم، والعلاقات العامة، والتسويق المؤثر، ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض الحالات، الوسائط المدفوعة (إذا كنت بحاجة إلى توجيه حركة المرور إلى المحتوى لمزيد من المشاركة).

لم يعد بإمكاننا البدء في إجراء أبحاث تحسين محركات البحث (SEO) والاستراتيجيات والتنفيذ التكتيكي في صومعة. أصبحت خوارزميات محرك البحث أكثر شمولية من أي وقت مضى، ويجب أن تكون عمليات تحسين محركات البحث (SEO) كذلك. وهذا هو دورنا في مملكة جوجل الجديدة. لقد حان الوقت لنتبنى التغيير، لأنه مثل الملك بيلشاصر، الكتابة على الحائط.