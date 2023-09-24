Rewrite this title: رؤى من مارتن سبليت من Google: أسئلة وأجوبة حول HTML الدلالي والبحث ووحدة تحكم بحث Google [Podcast]

ستساعدك المقالة التالية: رؤى من مارتن سبليت من Google: أسئلة وأجوبة حول HTML الدلالي والبحث ووحدة تحكم بحث Google [Podcast]

هل لديك فضول حول كيفية تحسين تحسين محركات البحث لموقعك على الويب باستخدام Semantic HTML وGoogle Search Console؟

انضم إليّ مارتن سبليت من Google في هذه الحلقة الخاصة جدًا من برنامج SEJ Show لمشاركة أفكاره وآرائه حول العديد من موضوعات تحسين محركات البحث الفنية، مثل Semantic HTML وGoogle Search Console والفهرسة والعرض من جانب العميل.

تعرف على كيفية الاستفادة بشكل أفضل من هذه الأدوات القوية لتحسين تحسين محركات البحث لموقعك على الويب.

[Prefer to watch instead? Get access to the on-demand video.]

-مارتن سبليت

-مارتن سبليت

-مارتن سبليت

[00:00] – عن مارتن

[02:47] – لماذا يعد SEO الدلالي مهمًا.

[04:22] – هل هناك أي شيء يمكن القيام به ضمن لغة HTML الدلالية للتواصل بشكل أفضل مع Google؟

[06:02] – هل يجب أن تتطابق معلومات ترميز المخطط مع ما هو موجود في المستند؟

[08:24] – ما هي أجزاء البحث الدلالي التي يحتاج Google إليها أكبر قدر من المساعدة؟

[09:19] – ما هو رأي مارتن بشأن علامات الرأس؟

[14:22] – هل مسؤولية تنفيذ HTML الدلالي تقع على عاتق SEO أو المطور؟

[16:19] – مدى إمكانية الوصول إلى لغة HTML الدلالية داخل WordPress، أو نمط Gutenberg

بيئة؟

[19:58] – ما مدى توافق لغة HTML الدلالية مع WCAG؟

[21:08] – ما هي علاقة HTML الدلالي بالمفهوم العام للويب الدلالي RDF، وما إلى ذلك؟

[25:04] – هل يمكن تصحيح الصور المصغرة الخاطئة باستخدام لغة HTML الدلالية؟

[28:42] – هل هناك نوع آخر من ترميز المخطط الذي لا يزال بإمكانه الإشارة إلى المؤسسة واستخدام المعرفات في صفحات المقالات؟

[32:10] – هل يمكن أن تساعد إضافة علامة المخطط لإظهار التسلسل الهرمي لفئة المنتج وتعديل HTML جوجل على فهم العلاقة بين المنتج وفئته؟

[33:49] – هل الحفاظ على التسلسل الهرمي للرأس أكثر أهمية من الرأس الذي تستخدمه؟

[36:36] – هل من الممارسات السيئة عرض محتوى مختلف على الصفحات للمستخدمين العائدين مقابل المستخدمين الجدد؟

[40:08] – ما هي أفضل الممارسات لمعالجة الأخطاء في SPA؟

[45:31] – ما هي أفضل طريقة للتعامل مع معلمات استعلام البحث التي يتم فهرستها في جوجل؟

[48:02] – هل يجب أن تقلق بشأن عدم تضمين صفحات المنتج في خريطة موقع XML؟

[50:26] – كيف يقوم Google بتحديد أولويات الرؤوس؟

[56:00] – ما مدى أهمية أن يبدأ المطورون ومُحسنو محركات البحث في تنفيذ لغة HTML الدلالية الآن؟

[57:31] – ما الذي يجب أن يركز عليه تحسين محركات البحث والمطورون؟

-مارتن سبليت

-مارتن سبليت

[Get access to the on-demand video now!]

تواصل مع مارتن سبليت:

مارتن سبليت – جنية الإنترنت الودودة وساحر الشفرات! إنه ساحر تقني من زيوريخ وله أصابع سحرية عندما يتعلق الأمر بكتابة تعليمات برمجية صديقة للويب.

يتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات كمهندس برمجيات، ويعمل الآن كمدافع عن مطوري Google. يتقن كل ما هو مفتوح المصدر، وتتمثل مهمته في جعل المحتوى الخاص بك مرئيًا في أي ركن من أركان الفضاء الإلكتروني – التعويذة!

تواصل مع مارتن على LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/martinsplitt/

اتبعه Twitter: https://twitter.com/g33konaut

تواصل مع لورين بيكر، مؤسسة مجلة محرك البحث:

اتبعه Twitter: https://www.twitter.com/lorenbaker

تواصل معه على LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lorenbaker