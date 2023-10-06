Rewrite this title: رؤية النجاح في سوق AdWords الذي يتسم بالمنافسة المتزايدة

ستساعدك المقالة التالية: رؤية النجاح في سوق AdWords الذي يتسم بالمنافسة المتزايدة

ليس سرًا أن عالم التسويق عبر الإنترنت أصبح غارقًا في المزيد والمزيد من المنافسة مع مرور الأيام. يأخذ أصحاب الأعمال المزيد والمزيد من الأموال بعيدًا عن الأشكال التقليدية للإعلانات (مثل الطباعة والتلفزيون)، ويضعونها في القنوات عبر الإنترنت. وبسبب هذه المنافسة الإضافية، أصبح من الصعب على الشركات تحقيق النجاح من خلال حملاتها التسويقية عبر الإنترنت. إذًا، ما الذي يمكنك فعله للحصول على التفوق على منافسيك عبر الإنترنت؟

فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على تحقيق النجاح في عالم AdWords التنافسي:

تأكد من أن نقاط البيع الخاصة بك تتساوى على الأقل مع منافسيك

عندما يتعلق الأمر بإعلانات AdWords وإعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) بشكل عام، فليس من السهل حقًا على العملاء المحتملين إجراء بعض عمليات المقارنة السريعة – فالأمر في الحقيقة مجرد مسألة قيام الزائر بالضغط على زر “الرجوع” في متصفحه ثم النقر فوق زر آخر مدعوم وصلة. ولهذا السبب، من المهم للغاية إلقاء نظرة على ما يقدمه منافسوك في AdWords لعملائهم وعلى الأقل مطابقة عروضهم… أو الأفضل من ذلك، حاول التغلب عليه!

بالطبع، قد تكون هناك أوقات لسبب أو لآخر (على سبيل المثال نموذج عملك، والتكاليف العامة، وما إلى ذلك) لا تستطيع فيها ببساطة مطابقة أسعار أو عروض منافسيك. عندما يكون الأمر كذلك، فمن الأفضل توجيه الانتباه تمامًا بعيدًا عن نقطة الاختلاف تلك وبدلاً من ذلك محاولة التركيز على نقطة بيع مختلفة تمامًا. على سبيل المثال، إذا كان منافسوك يقدمون خصمًا بنسبة 20% على منتجاتهم، فانظر ما إذا كان بإمكانك تقديم توصيل مجاني لحد أدنى معين من قيمة الطلب أو ربما حتى تسليط الضوء على الفرق في الجودة بينك وبين منافسيك. (المزيد حول هذا في رسالتي “كتابة إعلانات AdWords القاتلة”)

اجعل عملية التحويل الخاصة بك بسيطة ومباشرة قدر الإمكان

في حين أنه من المهم التعامل مع عملائك المحتملين كأشخاص أذكياء وتجنب اللهجة المتعالية مع محتوى موقع الويب الخاص بك، عندما يتعلق الأمر بعملية التحويل، يجب أن تهدف إلى جعل العملية من الوصول إلى موقع الويب إلى البيع أو الاستفسار سهلة بما يكفي لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات مكتمل. من البداية إلى النهاية، يجب أن يكون المحتوى الموجود على موقعك واضحًا، وأن يتم وضعه بطريقة توجه المستخدمين بصريًا إلى الإجراء الذي تريد منهم إكماله، وتضمن الإجابة بوضوح على أي أسئلة قد تكون لدى المستخدمين طوال الرحلة في القسم ذي الصلة الصفحات.

انتبه إلى التفاصيل الدقيقة في تقارير AdWords الخاصة بك

إن معدلات التحويل ذات المستوى الأعلى وتكلفة الاكتساب (“تكلفة الاكتساب”) هي المقاييس التي تحدد ما إذا كان حسابك في AdWords ناجحًا أم فاشلاً، إلا أن المقاييس على مستوى الحساب مثل هذه ليست في الواقع سوى مؤشرات أداء. إذا تم إعداد حسابك بشكل صحيح، فلا يجب أن تعتمد أيًا من أعمال التحسين الخاصة بك على بيانات المستوى الأعلى. وبدلاً من ذلك، قم بإلقاء نظرة على التفاصيل الدقيقة ضمن تقارير AdWords الخاصة بك للتأثير على أدائك الإجمالي. يجب أن تقضي معظم وقتك في النظر في تقارير استعلام البحث، وأداء مستوى الكلمات الرئيسية/الإعلان، وعلى افتراض أنك تجري اختبارات تقسيم الصفحة المقصودة (وهو ما يجب أن تفعله بالتأكيد)، وتحليل معدلات التحويل لكل صفحة مقصودة. قد ترغب أيضًا في اختبار معلومات الإعلان الإضافية المختلفة (مثل روابط أقسام الموقع مقابل إضافات المواقع) لمعرفة مدى تأثيرها على أدائك.

لا تجمع كلماتك الرئيسية المستهدفة مع مصطلحات أكثر عمومية

يجب أن تكون هذه النقطة واضحة جدًا لمتخصص الدفع لكل نقرة (PPC)، ولكن من المعتاد بشكل مؤلم رؤية أصحاب الأعمال ومديري التسويق يقومون بإنشاء حساب AdWords يتكون من حملة واحدة فقط. من خلال إنشاء حملة واحدة لحسابك، فإنك تسمح لعباراتك الأكثر عمومية باستهلاك ميزانية AdWords اليومية المحددة بالكامل قبل أن تتاح لبعض مصطلحاتك الأكثر استهدافًا فرصة الحصول على بعض الزيارات. بشكل عام، سيتم تحويل مصطلحاتك الأكثر استهدافًا بشكل أفضل بكثير من المصطلحات العامة، لذا يمكنك تخيل نوع التأثير الذي يمكن أن يحدثه نهج الحملة الفردية على معدلات التحويل الإجمالية. أوصي بإنشاء حملة محددة لكلماتك الرئيسية الأكثر استهدافًا والأكثر صلة فقط، مما يعني أن لديك حدًا أقصى لميزانية يومية مخصصة لهذه المصطلحات على وجه التحديد. يمكنك بعد ذلك إنشاء حملة منفصلة لعباراتك العامة مع حد أقصى منفصل للميزانية اليومية.

تحليل السلوك التسويقي لمنافسيك

هل يبدو أن منافسيك يتوقفون عن العمل في أوقات معينة من اليوم؟ هل يضعون تركيزًا كبيرًا على كلمات رئيسية معينة؟ هذه هي أنواع الأشياء التي يجب أن تبحث عنها لمحاولة معرفة ما يناسب منافسيك. إذا لاحظت أن المنافسة على قطاعك تبدو منخفضة بشكل كبير في وقت لاحق من اليوم، فمن الممكن أن تكون إحدى الإستراتيجيات التي يمكنك استخدامها هي إعداد حملة تمت جدولتها للتشغيل فقط من الساعة 3 مساءً فصاعدًا – مع وجود عدد أقل من المنافسين على صفحة البحث في هذا الوقت غالبًا ما ستشهد انخفاضًا في تكلفة النقرة وربما معدل تحويل أعلى نظرًا لوجود عدد أقل من المنافسين المتاحين للعملاء المحتملين.

لا تقبل بمعدل التحويل الحالي

حتى إذا كنت تدير حملة AdWords ذات معدل تحويل مرتفع للغاية، فلا ينبغي أن يكون هناك وقت يمكنك فيه الجلوس وإخبار نفسك أنها جيدة قدر الإمكان. يجب عليك دائمًا اختبار الكلمات الرئيسية والإعلانات والصفحات المقصودة المختلفة في AdWords وما إلى ذلك لمعرفة ما إذا كان بإمكانك رؤية تحسن طفيف في معدل التحويل على الأقل. في بعض الأحيان ستكون هذه التغييرات نحو الأفضل، وفي أحيان أخرى ستكون نحو الأسوأ، ولكن في كلتا الحالتين ستكون قد تعلمت شيئًا ما. المعرفة هي القوة، بعد كل شيء!

نأمل أن تكون النقاط المذكورة أعلاه قد أعطتك شيئًا للتفكير فيه عندما يتعلق الأمر بتشغيل إستراتيجية AdWords وتحسينها – فلا تتردد في ترك تعليق أدناه يتضمن أفكارك! كما يُرجى عدم التردد في الاطلاع على مشاركتي السابقة هنا حول موضوع مماثل “تحقيق أقصى استفادة من ميزانية AdWords المحدودة”.