Rewrite this title: رئيس جوجل في الصين يستقيل ليؤسس شركته التقنية الناشئة

ستساعدك المقالة التالية: رئيس جوجل في الصين يستقيل ليؤسس شركته التقنية الناشئة

بالنسبة لرئيس شركة Google في الصين، كاي فو لي، فإن تولي منصب الرجل الأعلى في مكاتب Google الإقليمية ليس بالتأكيد نهاية الطريق. بعد ثلاثة أيام من ترك منصبه، أنشأ السيد كاي فو لي شركة ناشئة جديدة في مجال التكنولوجيا – Innovation Works. تهدف Innovation Works إلى مساعدة المهندسين ورجال الأعمال الصينيين الموهوبين على تطوير تقنيات جديدة للإنترنت والحوسبة المتنقلة.

خلال مقابلة هاتفية مع نيويورك تايمزوأوضح السيد كاي فو لي خطة أعمال الابتكار:

“سوف نقوم بجمع أفضل الأفكار، وسوف نقوم بتوظيف أفضل المهندسين ورجال الأعمال. وبعد عام واحد، سنرسل الشركات إلى العلن. إذا حصلوا على تمويل رأس المال الاستثماري، عظيم؛ وإذا لم يفعلوا ذلك، فلن يعيشوا”.

ومن المثير للاهتمام أن شركة Innovation Works حصلت على دعم قوي – YouTube المؤسس المشارك ستيف تشين والعديد من المجموعات التقنية بما في ذلك مجموعة فوكسكون للتكنولوجيا، الشركة المصنعة لأجهزة iPhone وأجهزة كمبيوتر HP.

شغل السيد لي منصب رئيس شركة جوجل في الصين لمدة أربع سنوات، حتى قرر مؤخرًا ترك الشركة. لكنه سرعان ما نفى الشائعات التي تفيد بأنه ترك Google China بسبب الأحداث الأخيرة لانتهاك Google لقواعد الرقابة الصينية. كما نفى أن يكون لقراره أي علاقة بمحرك البحث الصيني بايدو الذي يمنع جوجل باستمرار من أخذ مكانها في سوق محركات البحث الصينية.

ومع إلمام السيد لي بكيفية عمل جوجل، فقد أصبح الآن في وضع أفضل للاستفادة من الشركات الناشئة التي يمكن أن تنافس جوجل في نهاية المطاف. ربما بايدو آخر؟ عندها ربما لن يتحقق حلم جوجل الذي طال أمده في غزو سوق محركات البحث الصينية.