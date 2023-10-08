Rewrite this title: رابط لجميع المواسم

ستساعدك المقالة التالية: رابط لجميع المواسم

لكل شيء موسم، وقت يولد، ووقت يموت، وقت للزرع، ووقت لبناء الروابط. لست متأكدًا بنسبة 100% من أن الكتاب الأخير هو في الواقع من سفر الجامعة، ولكن يجب أن يكون موجودًا في كتاب تحسين محركات البحث (SEO).

يعد بناء الروابط سعيًا دائمًا لمواقع الويب، لكن هذا لا يعني أن الظروف هي نفسها كل يوم. ومع ذلك، هناك ثوابت معينة حتى في ظل التغيير المستمر. أحد هذه العوامل الدائمة بأمانة هو التقدم الذي لا ينضب للفصول. حتى لو لم تتغير أوراق الشجر ولم يتساقط الثلج أينما كنت، فنحن جميعًا نشترك في نفس دورة الفصول الأربعة. يوفر هذا التناوب الموسمي الثابت بعض الأشياء التي يمكننا الاعتماد عليها لمساعدتنا في إنشاء إستراتيجيات بناء الروابط.

صيف

تتمتع معظم الحضارات الحديثة على الأقل ببعض القابلية للتأثر بالتقويم الأكاديمي. في الجزء الأول من حياتنا، أصبح معظمنا معتادًا على مفهوم العطلة الصيفية. إنه نمط يميل إلى الظهور في اتجاهات الأعمال بعد فترة طويلة من مغادرتنا الأوساط الأكاديمية. ومن الطبيعي أن يتأثر حتى بناء الروابط بعقلية العطلة الصيفية.

المعايير الذهبية للروابط في تحسين محركات البحث هي تلك التي تأتي من مصادر موثوقة للغاية. تميل العديد من تلك المناطق الساخنة ذات الثقة العالية إلى التباطؤ قليلاً خلال أشهر الصيف. من المؤسسات التعليمية إلى الحكومة المحلية هناك تباطؤ طبيعي في بعض الأنشطة. وفي المدارس على وجه الخصوص، يكون توفر المعلمين والطلاب أقل بكثير. إذا كنت تحاول استهداف هذه الأنواع من الروابط فإن التحدي يزداد عندما تكون المدرسة خارج المدرسة.

ولكن هذا يعني أنك بحاجة إلى تحويل انتباهك إلى مكان آخر. في الطقس الدافئ، يكون الأشخاص عمومًا أكثر نشاطًا في الهواء الطلق وقد يكون من المفيد ربط عملك بنمط الحياة هذا. مع المنظمات التي ترتبط بالجهات الراعية بالطبع. إذا كانت صناعتك تركز أكثر على القطط الداخلية، فإن الشراكة مع مواقع السفر والترفيه الخارجية تعد طريقة جيدة للحصول على بعض الترويج المتبادل.

يسقط

بعض الناس يحبون الخريف والبعض الآخر يكرهونه، وأعتقد أن هذا يعتمد إلى حد كبير على كيفية رؤيتهم له. تستحق أوراق الشجر المتغيرة القيادة لمدة 3 ساعات إلى لا مكان، كما أن هواء الليل له نكهة مبهجة. ولكن بالنسبة للأنواع التي نصفها فارغ، فهذا يعني أيضًا أن الشتاء في طريقه. بالنسبة للمعلمين وأولياء الأمور وبناة الروابط، فقد حان وقت العودة إلى المدرسة.

عندما تبدأ الفصول الدراسية، تكون اللعبة قيد التشغيل للمحتوى التعليمي والاستعداد لفصل الشتاء. بينما يشتري الأطفال حقائب كتب جديدة، يقوم المعلمون بالتخطيط. ويجري تطوير أو مراجعة خطط الدروس والوسائل التعليمية والمناهج الدراسية. يمكن أن يحصل بعض المحتوى الخاص بك على روابط من الإصدارات الإلكترونية لهذه المواد، إذا كانت لديك الموارد المناسبة. اكتشف ما هي اللحظة القابلة للتعلم في عملك. قم بتطوير هذه المفاهيم وشكلها في أجزاء من المحتوى التي ستجذب المعلمين في جميع مستويات الصف الدراسي. يمكن أن تكون الأسابيع الأولى من المدرسة مزدحمة، ولكن إذا قمت بالوقت المناسب، فقد تستمر مساهمتك في الخطط التعليمية لسنوات.

شتاء

الشتاء بارد في نصف الكرة الشمالي، حيث تقع الغالبية العظمى من كتلة اليابسة على الأرض. لذا، سواء كنت في سان فرانسيسكو أو سان تروبيه، يكون الجو باردًا في شهر يناير. يقضي الناس وقتًا أطول في الداخل وهناك فرصة جيدة جدًا للتخلص من بعض حمى المقصورة الخاصة بهم عبر الإنترنت. في فصل الشتاء، يعمل كل من الطقس والتقاليد الاجتماعية لصالح منشئ الارتباط.

عيد الميلاد قادم، وكذلك حانوكا وكاوانزا وعدد من الاحتفالات ورحلات التسوق. كما تعلم معظم المتاجر، فإن هذا الوقت من العام يدور حول العروض الخاصة والمبيعات والخصومات. مهما كان المنتج أو الخدمة التي تبيعها، يمكنك لعب زاوية العطلة. لا تبيع نفسك لمجرد أنك تعتقد أن خدمتك لا تتناسب مع موضوع عيد الميلاد النموذجي. يمكن لخدمة تنظيف السجاد الحصول عليها من خلال تقديم عرض خاص لتنظيف العطلات. يمكن أن يقدم موقع تجهيزات الإضاءة شهادات هدايا وخصومات “ترقية” قبل العطلة.

لا يعني مجرد أنك لست لاعبًا رئيسيًا في مجال البيع بالتجزئة أنه لا يمكنك الحصول على بعض روابط العطلات. يبحث الناس بشكل جماعي عن أفكار الهدايا ونصائح التخطيط لحفلات الأعياد. تقوم المدونات والمنافذ والمواقع الإلكترونية بجميع أنواعها بتجميع قوائم بهذه الموارد جنبًا إلى جنب مع رموز القسيمة والصفقات الوفيرة. لا تنشر عروضك على موقعك فحسب، بل قم بالترويج لها من خلال حملة توعية شاملة. يصيب هوس العطلات الجميع، وإذا لم تتمكن من التغلب عليهم، على الأقل احصل على روابط منه.

ربيع

إذا شاهدت Animal Planet، فأنت تعلم أن فصل الربيع يلعب دورًا رئيسيًا في التوسع والنمو. يمر العالم بنوع من الولادة الجديدة خلال هذه الأشهر. وعلى الرغم من أن هناك الكثير مما يحدث في الخارج، فقد يكون هذا أحد أصعب الأوقات في العام للعمل في زوايا التسويق. هناك عدد قليل من العطلات، ولكن لا شيء يماثل أهمية سلوكية مثل المواسم الأخرى. وهذا يجعل هذا الموسم رائعًا للتخطيط والتحليل والتقييم.

بينما تأخذ الطبيعة مجراها في الخارج، فهذا هو الوقت المناسب لبث حياة جديدة في استراتيجية التسويق عبر الإنترنت الخاصة بك. اكتشف ما نجح خلال فصل الشتاء ووضع الأساس لما ينتظرنا. لا أقصد أنه يجب عليك التوقف عن بناء الروابط الخاصة بك، ولكن دائمًا ما يكون الوضع هادئًا قبل العاصفة. وينبغي أن يكون منشئو الروابط مثل الأطفال؛ إذا كانوا هادئين، فهذا يعني أنهم يخططون لشيء ما. يمكن أن تكون هذه الأشهر “الأكثر هدوءًا” وقتًا مناسبًا مثل أي شهر آخر للتخطيط لهجومك للعام المقبل.

التطور هو أنه من أجل البقاء في الطليعة حقًا، يجب أن يتم التخطيط لكل موسم قبل أشهر من وصوله. بنفس الطريقة التي تعرض بها المتاجر الكبرى ملابس السباحة في شهر فبراير وأشجار عيد الميلاد في وقت مبكر من شهر سبتمبر. يجب أن يتم العمل خلف الكواليس قبل أشهر قليلة من السنة التقويمية، بحيث تكون جاهزًا للانطلاق عندما يأتي الموسم.

يعد إنشاء الروابط أمرًا صعبًا بدرجة كافية في أفضل الظروف، وسيخبرك أي منشئ الروابط أنه لا توجد استراتيجية واحدة تعمل طوال الوقت للجميع. لا يوجد مكان أكثر وضوحًا من فحص الفروق الدقيقة في الموسمية وتأثيراتها على السلوك البشري. يتطلب بناء الروابط بعدة طرق فهمًا لعلم النفس. يتضمن ذلك ليس فقط فهم كيفية وسبب الحصول على الروابط، ولكن متى أيضًا. هناك قمم ووديان تحدث بشكل طبيعي على مدار العام يمكنك استخدامها لصالحك. في بعض الأحيان يمكنك مساعدة موقعك على التحدث إلى خوارزميات محرك البحث بمجرد الاستماع إلى الإيقاعات الحيوية الموسمية. عندما تستخدم العادات الجماعية للإنسانية لتلبية الاحتياجات الصحيحة، في الأوقات المناسبة، فمن المحتمل أن تجد أن الروابط موجودة دائمًا في موسمها.