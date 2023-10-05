Rewrite this title: ربط تجربة العملاء ببيانات التسويق: مقابلة مع LiveRamp

ستساعدك المقالة التالية: ربط تجربة العملاء ببيانات التسويق: مقابلة مع LiveRamp

يقضي المسوقون الرقميون الكثير من الوقت في الحديث عن بيانات المستهلك وجمعها وتحليلها، ولكن على الرغم من الكم الهائل من هذه البيانات المخزنة وتوافرها، غالبًا ما يكون هناك انفصال بين الأفكار التي تم جمعها وطرق استخدامها. على سبيل المثال، سيتمكن معظم المسوقين عبر الإنترنت من إخبارك أن 80 بالمائة من العملاء عبر الإنترنت يبحثون عن آراء أقرانهم قبل شراء منتج ما، لكن العديد من المسوقين يهملون أو حتى يفتقرون إلى صفحة المراجعة أو الشهادة، سواء كان ذلك على موقعهم الخاص أو على شبكة اجتماعية مثل Yelp.

لكي نكون منصفين، مع حجم قنوات التواصل الاجتماعي التي يضطر المعلنون والناشرون إلى الاهتمام بها، قد يكون من الصعب صياغة استراتيجية رائعة تستخدم بيانات العملاء بشكل صحيح لتنفيذ استراتيجية إعلانية ناجحة عبر القنوات. ولحسن الحظ، هناك عدد قليل من الشركات التي تساعد المسوقين على سد هذه الفجوة LiveRamp هو واحد منهم.

تم تصميم LiveRamp لمساعدة المسوقين على ربط بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بهم بتطبيقات التسويق الرقمي الخاصة بهم من أجل تحسين الاستهداف وتخصيص الموقع للإسناد دون الاتصال بالإنترنت. بعبارات أبسط، فهي تساعدك على أخذ بيانات عملائك واستخدامها لتحسين قنواتك المتنوعة مثل البحث ووسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين الفرديين.

لقد أتيحت لي الفرصة مؤخرًا للتحدث مع LiveRamp أنيكا غوبتا في متحف تاريخ الكمبيوتر في ماونتن فيو، كاليفورنيا. تحدثنا في المقابلة عن سبب أهمية قيام المسوقين بربط تجارب العملاء عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، وكيف يمكن للمسوقين الاستفادة من هذه التكنولوجيا من خلال شراء الوسائط المدفوعة، وما هي الاتجاهات الناشئة للمسوقين عبر الإنترنت.

لمعرفة المزيد، شاهد المقابلة بالفيديو أدناه:

فيما يلي بعض الوجبات الرئيسية من الفيديو:

تصف Anneka LiveRamp بأنها شركة تساعد المسوقين على ربط بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بهم بتطبيقات التسويق عبر الإنترنت الخاصة بهم. وتقول إن المسوقين في كثير من الأحيان غير قادرين على ربط الرؤى عبر الإنترنت بالتسويق المناسب بنجاح، وأن LiveRamp يمكّن المسوقين من الاستفادة حقًا من بياناتهم عن طريق استخدامها في إعادة الاستهداف، وتخصيص الموقع، والمزيد.

وفيما يتعلق بشراء الوسائط المدفوعة، توضح أنيكا أن المسوقين ينفقون الكثير من المال على جهود إعادة الاستهداف، ولكن في كثير من الحالات، يخطئون في فهم الأمر. وتقول إنه من خلال إعادة استهداف إدارة علاقات العملاء (CRM)، يمكن للمسوقين استهداف شرائح محددة من بياناتهم أو قائمتهم بشكل أفضل. على سبيل المثال، تقول إذا كنت تريد استهداف عملائك الذين أجروا عملية شراء في الخريف الماضي، فإن إعادة استهداف إدارة علاقات العملاء (CRM) تسمح لك بتركيز جهودك على هذا الجزء فقط من قائمتك.

في وقت لاحق من المقابلة، تتوسع أنيكا في الحديث عن الابتكار في هذا القسم من الصناعة، موضحة أن المسوقين أصبحوا أكثر ذكاءً عندما يتعلق الأمر بالبيانات التي يختارون استخدامها وأيضًا كيفية استخدامهم لتلك البيانات. وتقول إن المسوقين اليوم مغمورون بالبيانات لدرجة أنه قد يكون من الصعب في كثير من الأحيان معرفة البيانات التي ستخدم حملاتهم بشكل أفضل. ولكن مع تطبيق التكنولوجيا الجديدة، بدأ هذا الاتجاه يتغير.

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