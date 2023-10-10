Rewrite this title: رديت يزدهر من كارثة Digg v4

ستساعدك المقالة التالية: رديت يزدهر من كارثة Digg v4

منذ إطلاق الإصدار الأحدث من Digg، v4، الأسبوع الماضي، تسبب الاستقبال الأقل دفئًا في تدفق هائل لحركة المرور إلى منافسهم – Reddit. تم إطلاق Reddit بعد أقل من عام من إطلاق موقع Digg، ولم يحظى بشعبية كبيرة، لكن كان لديه مستخدمين مخلصين للغاية. ومع ذلك، بدءًا من ليلة الأحد، شهد الفريق المكون من أربعة أشخاص زيادة في عدد المستخدمين الجدد والعناصر الفريدة وعدد مشاهدات الصفحة بأعداد مذهلة.

صرح كبير المبرمجين، كريس سلو، أن مشاهدات الصفحة الفريدة وحدها زادت بنسبة 50٪ – حيث بلغ متوسطها حوالي 900000 يوميًا منذ صباح يوم الاثنين. كما أنهم يبلغون عن ما بين 13 و 14 مليون مشاهدة إجمالية للصفحة يوميًا. ما يقرب من 25٪ من زوار الموقع كانوا أشخاصًا قاموا بالتسجيل في الموقع وأصبحوا “محررين صغارًا” كما يسميهم كريس على الموقع. مدونة الموقع.

ومع تزايد أعدادهم بسرعة كبيرة، تفاجأ العاملون في Reddit بأن الموقع لم يتعطل. تقول مدونتهم أيضًا إنهم يعملون في معظم الأيام في حدود ذروة السعة للموقع وأنهم “لم يكن بإمكانهم أبدًا النجاة من زيادة غير متوقعة كهذه”.

إيفلين روسلي من Tech Crunch تحدثت مع سلو ويقول إنهم يعملون حاليًا على ميزات جديدة لإبقاء “Redditors” سعداء وللتأكد من قدرة الموقع على الحفاظ على قاعدة المستخدمين الجديدة والأكبر، بما في ذلك إعادة تصميم واجهة المستخدم.