Rewrite this title: رسم خريطة لمشهد شراكة البحث – نظرة نهائية على الصفقات التي تشكل مشهد البحث

ستساعدك المقالة التالية: رسم خريطة لمشهد شراكة البحث – نظرة نهائية على الصفقات التي تشكل مشهد البحث

كيف يمكن لمحرك بحث مستضعف أن يهاجم جوجل؟ يعد Google عملاقًا مطلقًا بالطبع في عالم البحث وهو إلى حد كبير الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الشأن لجميع المقاصد والأغراض. من المؤكد أننا جميعًا نعرف عن Bing وYahoo!، ولكن يبدو أن القليل من الأشخاص يختارون استخدام أي منهما بدلاً من Google الذي أصبح ببساطة عنصرًا أساسيًا للغاية في الطريقة التي نجد بها المعلومات عبر الإنترنت.

حسنًا، هناك طريقة واحدة يمكن لمحركات البحث من خلالها جذب انتباهنا، وهي عقد صفقات مربحة مع شركات المتصفحات/البرمجيات والشركات المصنعة للأجهزة، وبالتالي دمج خدماتها مع الأجهزة والبرامج التي نستخدمها كل يوم. من خلال شراء طريقهم إلى هواتفنا ومتصفحاتنا، يأمل مقدمو خدمات البحث في شراء طريقهم إلى حياتنا وكسبنا بميزاتهم وسحرهم بهذه الطريقة.

على الرغم من أنه يمكنك، بالطبع، اختيار تغيير محرك البحث الافتراضي في معظم المتصفحات، إلا أن الكثير من الأشخاص لن يزعجوا ذلك؛ مما يجعل هذه طريقة رائعة لجذب الأشخاص إلى استخدام محرك بحث معين والتعود على ميزاته الخاصة. لنفترض أن أمك تشتري جهاز كمبيوتر وتقوم بتنزيل Firefox. من المحتمل أنها ستعرف كيفية استخدام مربع البحث في الأعلى، ولكن من غير المرجح أن تقلق بشأن من يقدم هذه الخدمة مما يعني أنها ستستخدم Google دون أن تعرف ذلك. وبعد ذلك، عندما تنتقل إلى نظام آخر، قد ترغب في البحث عن نفس مزود البحث الذي اعتادت عليه.

إذن هذه طريقة واحدة بين Bing وYahoo! من المحتمل أن يتغلبوا على Google، ولكن كيف حالهم؟ من لديه الصفقات الأكثر ربحية؟ قد تتفاجأ بمعرفة عدد هذه الصفقات التي تتم بشكل منتظم وتأثيرها على الطريقة التي نستخدم بها البحث. فيما يلي قائمة شاملة بالصفقات التي أبرمتها شركات البحث الثلاث الكبرى مع المتصفحات وشركات الاتصالات والشركات المصنعة. إذن من يفوز؟

في الزاوية الحمراء… جوجل

أمريكا أون لاين: في عام 2005، مضت Google وAOL قدما في صفقة بقيمة مليار دولار تمنح Google حصة 5٪ في AOL. بالإضافة إلى دمج البحث، كان هذا يعني أن مستخدمي Google Talk وAIM يمكنهم التواصل، كما أدى أيضًا إلى إنشاء سوق AOL.

http://searchenginewatch.com/article/2060114/GoogleAOL-Deal-is-a-Go-AIM-and-Google-Talk-To-Become-Interoperable-White-Labelling-of-Google-Ad-Technology-and- توسيع-عرض-الإعلانات-على-شبكة-جوجل-كل-جزء-من-الجديد

Apple: تشير الأخبار الأخيرة إلى أن Google ستدفع ما يصل إلى مليار دولار أمريكي لتظل محرك البحث الافتراضي لها Appleمنتجات. قد يبدو هذا مبلغًا ضخمًا يجب دفعه (وزيادة كبيرة عن مبلغ 82 مليون دولار سنويًا الذي اتفقوا عليه في عام 2009)، ولكن عندما تفكر في ما Apple تقدم Google إلى الطاولة من خلال متصفح Safari ومنتجات iPhone/iPad، فهي خطوة حكيمة من Google. لا سيما وأن الشائعات كانت تشير إلى أن Microsoft ستحاول سرقة عباءة Google (ومن المؤكد أن M$ لديه الدولارات اللازمة لسحبها!) Apple يبدو أنهم قاموا بعدد من التحركات لإبعاد أنفسهم عن Google مؤخرًا.

http://techcrunch.com/2013/02/12/google-to-pay-apple-1-billion-next-year-to-be-default-search-engine-on-ios/

متوسط: في 18 نوفمبر 2010، حققت Google فوزًا آخر على Yahoo عندما اختار AVG استبدال الأخيرة بالأولى في “شريط أدوات الأمان” الخاص بها. وهذا يعني أن أولئك الذين يستخدمون برنامج مكافحة الفيروسات و”شريط أدوات الأمان”، سيكون لديهم وصول سريع إلى بحث Google.

http://www.webpronews.com/google-enters-toolbar-deal-with-avg-2010-11

موزيلا: تدفع جوجل لشركة Mozilla مبلغًا ضخمًا قدره 300 مليون دولار سنويًا لتظل متصفحها الافتراضي، على الرغم من أن Chrome قد تجاوز الآن Mozilla من حيث عدد المستخدمين. وقد أثار هذا المبلغ الضخم بالفعل شكوك مصلحة الضرائب الأمريكية مما كاد أن يكلف موزيلا أموالاً على المدى الطويل – ولحسن الحظ تمكنت الشركة من الاحتفاظ بمكانتها باعتبارها “منظمة غير ربحية”.

http://www.bbc.co.uk/news/technology-16284196

الأوبرا: أبرمت Google مؤخرًا صفقة مع Opera لتأمين موقعها كمحرك البحث الافتراضي حتى عام 2014. وبينما تتمتع Opera بحصة سوقية صغيرة نسبيًا في هذه المرحلة، إلا أنها تحظى بشعبية كبيرة بين مستخدمي الأجهزة المحمولة التي تعرف الشركات الذكية أنها سوق متزايدة باستمرار. فضاء.

http://www.reuters.com/article/2012/08/22/net-us-google-opera-idUSBRE87L03J20120822

في الزاوية الزرقاء… بنج

Amazon: كان الفوز الكبير الذي حققه Bing مؤخرًا هو أن يصبح محرك البحث الافتراضي على الإطلاق Kindle حرائق. يمثل هذا خروجًا عن Google كإعداد افتراضي سابق، ومن المحتمل أن يكون علامة إيجابية على أشياء قادمة لشركة Microsoft مما يشير إلى أن الأطراف الثالثة البارزة قد تصبح أكثر انفتاحًا على العمل معهم.

http://searchengineland.com/kindle-tablets-default-search-engine-is-bing-132457

شريط أدوات القناة: في ديسمبر 2010، تركت Conduit بحث Google لصالح Bing مما يعني أن البحث في شريط أدوات Conduit سيظهر النتائج مباشرة في Bing. شهد الشهر التالي زيادة كبيرة في حصة Bing في السوق مما يشير إلى أن هذه كانت خطوة جيدة لشركة M الكبيرة.

http://techcrunch.com/2011/02/10/the-funny-coincidence-between-bings-rise-and-conduits-declining-traffic/

Facebook: مع تعدي جوجل على Facebookأراضيها باستخدام Google+، Facebook تحولت إلى Bing لمنح Microsoft عملاً محتملاً آخر. ووعد الاثنان بالشراكة لنقل البحث الاجتماعي إلى المستوى التالي في عام 2010، وكانت النتيجة القدرة على الإعجاب بنتائج البحث (هل تبدو مألوفة؟)، ومشاركة قوائم التسوق، ودمج ميزات أخرى مثل المواقع من خلال Facebook. يمكن للمستخدمين أيضًا إرسال رسائل إلى أصدقائهم عبر مربع البحث. بـ500 مليون Facebook نظرًا لكون المستخدمين و”البحث الاجتماعي” موضوعًا ساخنًا، فقد يعمل هذا لصالح Microsoft.

http://www.pcworld.com/article/228057/Bing_Facebook_Deepen_Ties_Threaten_Google_1.html

Twitter: Twitter لقد انزعجت أيضًا من Google بسبب الفشل الذريع برمته على ما يبدو، مما أدى إلى حالة “عدو عدوي هو صديقي”. ومن هنا جاءت الشراكة بين Twitter وتم تجديد Microsoft في عام 2011 مما يمنح Microsoft حق الوصول الحصري إلى Twitterتغريدات. بينما كانت الشائعات تقول أن هذا كلف مايكروسوفت 30 مليون دولار (http://allthingsd.com/20110715/with-google-gone-for-now-twitter-tries-to-come-to-terms-with-microsofts-bing/)، اختارت Microsoft البقاء صامتًا فيما يتعلق بالتفاصيل كما يبدو أن هذا هو الحال مع العديد من هذه الصفقات. وفي كلتا الحالتين، كانت هذه الصفقة الأصلية بمثابة نهاية لـ “البحث في الوقت الفعلي” من Google، ومن الواضح أنها جعلت Bing احتمالًا أكثر إغراءً للصحفيين على وجه الخصوص.

http://searchengineland.com/twitter-renews-deal-with-bing-google-deal-remains-mia-91928

فيريزون: مثل ال Kindle Fire، العديد من منتجات Verizon تعمل بنظام Android المملوك لشركة Google، ومع ذلك فإن الصفقة بين M$ و Verizon تعني أن Bing سيأتي الآن محملاً مسبقًا على العديد من أجهزتهم (ولكن ليس كلها). وهذا جزء من عقد مدته خمس سنوات بين الشركتين تم توقيعه في عام 2009.

http://searchengineland.com/as-verizon-implements-bing-default-search-deal-company-sees-user-backlash-32650

في الزاوية الأخرى… ياهو!

علي بابا: يقال إن مجموعة علي بابا الصينية دفعت لشركة ياهو مبلغًا كبيرًا قدره 7.6 مليار دولار للحصول على مزيد من الاستقلالية عن ياهو! التي استحوذت على 40% من أسهم الشركة في عام 2005. وقد أدى هذا الاستحواذ الأولي إلى إنشاء www.yahoo.com.cn – مركزًا للبحث والأخبار والبريد الإلكتروني، ومع ذلك تستمر هذه الشراكة مع Yahoo! تمتلك الآن حصة 20٪.

http://finance.yahoo.com/news/yahoo- Closes-7-6-billion-deal-alibaba-group-161614948–finance.html

بنج: وهنا واحدة مثيرة للاهتمام – ياهو! وفي الواقع، لدى Bing صفقة سفاح القربى إلى حد ما خاصة بهم منذ عام 2009 والتي كانوا يأملون أن تساعدهم في التغلب على Google بقوتهم المشتركة. قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة بعد إجراء بحث على Yahoo! وسترى إشعارًا صغيرًا “مدعومًا من Bing” يعلن عن اللعبة. ومع ذلك، فإن الرئيس التنفيذي المعين مؤخرًا ماريسا ماير متشكك حاليًا بشأن حالة الصفقة، قائلًا إنهم يريدون “تنمية الحصص بشكل جماعي، بدلاً من مجرد تداول الأسهم مع بعضهم البعض”. أم أن هذه الصفقة تحتاج فقط إلى المضي قدمًا؟

http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=29894

الاتصالات نيوزيلندي: Telecom NZ لديها صفقة الاستعانة بمصادر خارجية مع Yahoo! مما يجعل شركة البحث مسؤولة عن حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم. لسوء الحظ، فإن أهم الأخبار في الوقت الحالي فيما يتعلق بهذه الصفقة تحيط بخرق أمني رفيع المستوى وعدم قدرة Yahoo على التعامل مع الموقف. هل يمكن أن تكون هذه الصفقة بالذات قريبة من نهايتها؟

http://www.nbr.co.nz/opinion/telecom-updates-yahoo-xtra-email-crisis-yahoo-refuses-answer-key-point

تقرير إخباري

لذا، في الوقت الحالي، لا تزال Google تحتفظ بأكبر عدد من الشراكات ويبدو أنها مستعدة لتخصيص أكبر قدر من الأموال للبقاء في المقدمة في لعبة البحث، مستفيدة من الصفقات مع Appleوموزيلا وAVG والمزيد. على الرغم من ذلك، يبدو أن شركة Microsoft حريصة على التغلب على Google من خلال بعض التحركات الذكية الخاصة بها فيما يتعلق بـ Kindle نار، Twitter و Facebook. ياهو! وفي الوقت نفسه، يبدو أنها متعثرة إلى حد ما وبلا اتجاه (على الرغم من التركيز المثير للاهتمام على الأسواق الخارجية والذي يمكن أن يكون اتجاهًا ذكيًا بالنسبة لهم).

دعونا لا ننسى أيضًا أن هذه الشركات الثلاث لديها أيضًا متصفحاتها الخاصة وأن Microsoft وGoogle تمتلكان مجموعة من الأجهزة أيضًا. نظرًا لأن متصفح Google Chrome هو المتصفح الأكثر استخدامًا في السوق في الوقت الحالي، كما تستفيد Google أيضًا من التكامل مع أجهزة Android وiOS، فإن G الكبير يتفوق مرة أخرى على المنافسة. ومع ذلك، فإن أداء Microsoft لا يزال سيئًا للغاية حيث أن Internet Explorer يتخلف بشكل هامشي عن Chrome وBing! يتم تحميلها مسبقا على Windows 8 أجهزة كتطبيق وحتى مدمجة في البرنامج الثابت لـ Xbox 360 – إذا حافظ M$ على هذا الزخم في جميع الأقسام، فقد تتاح لهم الفرصة.

ولا أحد يستخدم المحور…

إذن، إليكم الصورة الكاملة لجميع الصفقات التي تتم خلف الكواليس في سوق محركات البحث والتي تساعد في توجيه اختياراتنا عند البحث عن معلومات على الويب. أخبرنا إذا فاتنا أي شيء في التعليقات، وما الذي يعنيه كل هذا في رأيك لمستقبل مشهد البحث. باختصار، يبدو أن Google في المقدمة ويليه Bing مباشرة، وينبغي أن تكون السنوات القليلة المقبلة مثيرة للاهتمام للغاية. انظر لهذه المساحة!