Rewrite this title: رعي الروبوتات: الأداة المثالية لتدفق نظام ترتيب الصفحات

ستساعدك المقالة التالية: رعي الروبوتات: الأداة المثالية لتدفق نظام ترتيب الصفحات

إحدى القواعد المهمة في تحسين محركات البحث هي أنه لا يمكنك الاعتماد بشكل كامل على عناكب محركات البحث والروبوتات عند زيارتهم لموقع الويب الخاص بك. هم [bots] يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات مكررة في المحتوى، أو اعتبار الصفحات المهمة غير مرغوب فيها أو التسبب في مشكلات أخرى غير موجودة بالفعل.

لقد قام Googlebot، في الماضي، بنقل صفحات قيمة عن طريق الخطأ إلى فهرس Google الإضافي أو قام بتمرير نظام تصنيف الصفحات إلى صفحات لا تحتاج إلى تصنيف، مثل تسجيل الدخول أو التسجيل أو الاشتراك وما إلى ذلك.

ولذلك فمن الضروري توجيه هذه الروبوتات إذا كنت تريد تجنب مثل هذه المشاكل. ولكن كيف يمكنك توجيههم؟

ال noindex تنصح علامة HTML الوصفية روبوتات محركات البحث بعدم فهرسة صفحة ويب. ومن ناحية أخرى لا اتباع تنصح العلامة الوصفية روبوتات محرك البحث بعدم تمرير الترتيب من خلال رابط معين إلى الصفحة المرتبطة. تقوم العلامة الوصفية nofollow بنفس الشيء ريل = “نوفولو” ولكن على مستوى الصفحة، بدلاً من ذلك على مستوى الارتباط الواحد. هل الطرق المذكورة أعلاه هي الحل الأمثل لتصنيف نظام تصنيف الصفحات؟

لننظر إلى السيناريو التالي:

الصفحة “أ” ترتبط بالصفحة “ب”، وهذا الرابط منسوب لا اتباع حالة. في هذه الحالة، لن تقوم الصفحة “أ” بتمرير نظام ترتيب الصفحات إلى الصفحة “ب”، أليس كذلك؟ ولكن ماذا يحدث إذا تم ربط الصفحة “ب” من صفحة أخرى من موقع الويب الخاص بك أو من موقع ويب خارجي دون أن يكون هذا الرابط محميًا بـ لا اتباع يصف؟ لن يتم تعيين نظام ترتيب الصفحات إلى الصفحة “ب”؟ لن يظهر مقتطف في نتائج البحث؟ فإنه سوف! هل هذا ما تريده؟ ألا تفضل التأكد من تمرير نظام تصنيف الصفحات الوارد للصفحة “ب” إلى أهم صفحات الويب في موقع الويب الخاص بك؟ أليس من الأفضل تصنيف صفحات منتجاتك أو خدماتك الأكثر ربحًا؟ إذا كانت إجابتك نعم، تابع القراءة لتعرف كيف يمكنك تحقيق ذلك.

قد ينصح العديد من مشرفي المواقع أو مُحسنات محركات البحث بذلك أيضًا عدم السماح الصفحة B هي ملف robots.txt، وذلك باستخدام ما يلي على سبيل المثال:

وكيل المستخدم: *

عدم السماح: /login.php

لكن هل سيحل ذلك المشكلة؟ ليس دائما. كما قلت أعلاه، إذا تم ربط الصفحة “ب” من موقع خارجي دون أن تكون محمية بواسطة لا اتباع السمة، فسيظل نظام ترتيب الصفحات مخصصًا لها، وسيظل من الممكن أن تظهر في نتائج البحث. ولكن هناك طريقة في جوجل للتغلب على هذه المشكلة.

يمكنك استخدام إحدى الطرق التالية للتغلب على المشكلة:

أ. إضافة علامة noindex HTML إلى الصفحة B مثل هذا:

أو

ب. إضافة توجيه noindex في ملف robots.txt الخاص بك باستخدام هذا:

وكيل المستخدم: Googlebot

رقم الفهرس: /login.php

هل قلت ذلك Noindex توجيه robots.txt؟ نعم! بشكل غير رسمي جوجل يدعم Noindex توجيه robots.txt، ولكنه غير مدعوم في الوقت الحالي من قبل محركات البحث الأخرى. باستخدام هذا التوجيه، يمكنك حظر Googlebot أو نصحه بعدم فهرسة صفحة (أو إلغاء فهرسة صفحة إذا تمت فهرستها مسبقًا). ولكنه لن يعيق Googlebot من متابعة الروابط الموجودة على الصفحة “ب” وتمرير نظام تصنيف الصفحات الوارد إلى الصفحات المرتبطة الصادرة غير المحمية.

ولكن هذا ليس كل شيء!

أنت لا يجب استخدم ال لا اتباع علامة تعريف HTML على الصفحة “ب”، لأن ذلك سيجعل الصفحة “ب” طريقًا مسدودًا. والروابط التي تشير إلى صفحات مسدودة تسمى الروابط المتدلية.

الآن قد تتساءل: هل الروابط المتدلية تمثل مشكلة؟

يمكن العثور على الإجابة في المقتطف التالي من ورقة PageRank الأصلية التي أعدها مؤسسا Google، سيرجي برين ولورنس بيج:

ومع ذلك، لا يزال بإمكانك إضافة لا اتباع السمة على الروابط الصادرة للصفحة “ب”، ولكن يجب عليك التأكد من إمكانية اتباع رابط واحد على الأقل.

من خلال تطبيق التقنيات المذكورة أعلاه، يمكنك تحقيق أقصى قدر ممكن من التحكم في تدفق نظام ترتيب الصفحات داخل موقع الويب الخاص بك.

تنصل: قلت أقصى قدر ممكن من السيطرة، ولكن ليس السيطرة بنسبة 100٪. إذا كانت لديك فكرة بديلة ولا تمانع في مشاركتها، فلا تتردد في القيام بذلك.