Rewrite this title: ركز على حملة تسويقية أكثر فعالية عبر الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية: ركز على حملة تسويقية أكثر فعالية عبر الإنترنت

عندما تبدأ العمل لأول مرة، يمكنك بذل كل جهودك في أي تسويق يمكنك تحمله أو يكون لديك الوقت للقيام به: الحصول على إعلانات مبوبة في الصحف المحلية، وإنشاء موقع ويب DIY، والاشتراك في جميع مواقع الشبكات الاجتماعية، وإرسال رسائل البريد المباشر عن طريق البريد، والذهاب إلى اجتماعات التواصل، وما إلى ذلك.

على الرغم من أنك تستهدف أكبر عدد ممكن من الأشخاص/الشركات، فقد تجد أن هذه الجهود لا تجلب تدفقًا مستمرًا من العملاء المحتملين، أو أنها تجلب نوعًا خاطئًا من العملاء المحتملين لعملك. أنشطتك غير مركزة لأنك تخطيت الخطوة الأولى الأكثر أهمية للحصول على نتائج جيدة من خلال جهودك التسويقية: تحديد السوق المستهدف.

إن أخذ الوقت الكافي لتحديد السوق المستهدف، بما في ذلك تقسيمه إلى شرائح مناسبة، ثم استخدام هذه المعلومات في أنشطة التسويق عبر الإنترنت، سيوفر لك قدرًا كبيرًا من الوقت والمال – وسيحقق نتائج أفضل بكثير لأعمالك. هذه مجرد خطوة أولى من خطة تسويق كاملة، ولكنها الأهم، والقيام بهذا وحده سيضعك على المسار الصحيح سواء كنت تستخدم تحسين محركات البحث، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو الدفع مقابل النقرة، أو التسويق عبر البريد الإلكتروني أو أي مزيج من هذه.

1. خصص نصف يوم من وقتك لتحديد السوق المستهدف بشكل صحيح وأعد جهودك التسويقية إلى المسار الصحيح:

انظر إلى عملائك الحاليين. من هم العملاء الأكثر ربحية، والذين يأخذون أقل وقت منك، والذين يسهل التعامل معهم، ويقدمون إحالات جيدة، وما إلى ذلك؟

انظر إلى مجموعة المنتجات/الخدمات الخاصة بك. من هي منتجاتك/خدماتك حقًا لدية علاقة ب؟ (لا تقل “الجميع” فقط معتقدًا أنك ستجلب المزيد من الأعمال. يجب أن نركز بشكل كامل هنا.)

لدية علاقة ب؟ (لا تقل “الجميع” فقط معتقدًا أنك ستجلب المزيد من الأعمال. يجب أن نركز بشكل كامل هنا.) إذا كنت تستهدف الشركات (B2B) بدلاً من الأفراد (B2C)، فانظر إلى صناع القرار في كل شركة، بالإضافة إلى أولئك الذين قد يقومون فقط بالبحث الأولي في عمليات الشراء.

2. Note التفاصيل التالية حول هذه الأهداف:

الموقع الجغرافي (المنزل والعمل)

جنس

الفئة العمرية

المهنة/الصناعة

دخل

مستوى التعليم

الحالة الاجتماعية/حجم الأسرة

اهتمامات شخصية

المنظمات المهنية/مجموعات الشبكات

راحة المهارة باستخدام الإنترنت

3. إنشاء شرائح للأهداف حيث تكون منتجاتك/خدماتك ذات صلة بأكثر من فئة في القوائم أعلاه. على سبيل المثال، توصل أحد المنتجعات الفاخرة ذات الخدمة الذاتية التي أعمل معها إلى عدد من شرائح الأهداف التي قد تهتم بأنواع مختلفة من أماكن الإقامة والإجازات والأنشطة المقدمة، ولكل منها جمهور مستهدف مختلف: عطلات نهاية الأسبوع الرومانسية ، العطلات العائلية، تدريب الشركات، وما إلى ذلك:

قم بتنزيل المثال الكامل على: http://www.e-business.ie/sample-target-market.pdf

4. حدد لكل شريحة:

أنواع مواقع الويب (ومواقع الويب المحددة التي يمكن تحديدها) التي يزورونها؛

ما هي قنوات التواصل الاجتماعي التي يستخدمونها؛

مدى تكرار استخدامهم للإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم؛

ما هي الأيام والأوقات التي يستخدمون فيها الإنترنت؟

كيفية استخدامهم للإنترنت/وسائل التواصل الاجتماعي؛

ومن يتواصلون معه على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ومن هم المؤثرون الرئيسيون؛

إذا كان التسويق عبر البريد الإلكتروني سيكون أسلوبًا فعالاً للوصول إلى هذا الجمهور؛

العوامل الموسمية – ما هي الأوقات من السنة التي تناسب المنتجات/الخدمات المحددة بشكل أفضل وإلى أي مدى مقدمًا يمكن للعميل البحث/الحجز/الشراء/الاستفسار؟

5. حدد كيفية تطبيق كل من هذه العوامل على أنشطتك التسويقية عبر الإنترنت:

تحسين محرك البحث

خذ ما يلي في الاعتبار عند اختيار العبارات الرئيسية التي تريد استهدافها والمحتوى الذي تريد تضمينه في موقع الويب الخاص بك واللغة التي يجب استخدامها لجذب الزوار المناسبين إلى موقع الويب الخاص بك.

ما هي محركات البحث التي يستخدمونها؟ ما هي عبارات البحث التي يستخدمونها؟ كيف يبحثون؟ هل سيتصفحون عددًا من المواقع ويقرأون المعلومات بدقة لاتخاذ القرار، أم سيختارون سريعًا من الموقع الذي يأتي في المرتبة الأولى في عمليات البحث. هل سيكونون أكثر اهتمامًا بمواقع الدليل، أم بالموقع الجيد لأعمال معينة؟ (مقال جيد عن SEOBOOK: “الدخول إلى ذهن الباحث“) محتوى موقع الويب: ما هي المواضيع ذات الصلة بعروضك والتي تهم أهدافك؟

تسويق وسائل الاعلام الاجتماعية

خذ ما يلي في الاعتبار عند تحديد قنوات التواصل الاجتماعي التي يجب استخدامها، وكذلك متى وكيف وماذا تنشر ومن تتواصل معه:

ما هي قنوات التواصل الاجتماعي التي يستخدمونها؟

متى هم على الانترنت في هذه القنوات؟

ما مدى نشاطهم على الشبكات الاجتماعية؟ هل سيتابعون/يصادقون/يتواصلون مع عدد كبير من الشركات الأخرى؟

من هم المؤثرون على أهدافك على هذه القنوات؟

ما هي المواضيع ذات الصلة بعروضك والتي تهم أهدافك؟ هل سيكونون مهتمين بالمسابقات/الألعاب/استطلاعات الرأي؟ هل سيكونون مهتمين بالعروض الخاصة والبرامج التعليمية و”المعلومات الداخلية”؟ هل سيكون الفيديو والبودكاست والصور وما إلى ذلك وسيلة جيدة للتواصل مع أهدافك؟ هل هناك أي محتوى آخر من شأنه أن يدفع الهدف للتفاعل معك؟

هل من المرجح أن يستجيبوا للنهج الشخصي، بدلاً من النهج الأكثر رسمية/احترافية؟

إعلانات الدفع لكل نقرة

خذ ما يلي في الاعتبار عند تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى استخدام الدفع بالنقرة (PPC)، واختيار العبارات للمزايدة عليها، ومتى يتم عرض الإعلانات، والمناطق التي يجب استهدافها، وما إلى ذلك.

هل سينقرون على إعلانات PPC بدلاً من عمليات البحث العضوية؟ ما هي عبارات البحث التي يستخدمونها؟ ما هي المناطق الجغرافية التي يتواجدون فيها؟ في أي وقت من اليوم سيكونون متصلين بالإنترنت؟ ما هي الصياغة المستخدمة في الإعلانات التي من شأنها توصيل الرسالة الصحيحة إلى أهدافك بشكل أفضل والحصول على النقرات الصحيحة؟ ما هو محتوى الصفحة المقصودة الذي سيحول الأهداف إلى العملاء بشكل أفضل؟



التسويق عبر البريد الإلكتروني

خذ ما يلي في الاعتبار عند تحديد كيفية تشغيل حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني، وكيفية تقسيم قائمتك البريدية، والمحتوى الذي يجب تضمينه، ومتى وكم مرة يتم الإرسال، وما إلى ذلك.

ما هي المنتجات/الخدمات التي يهتمون بها؟

متى يستخدمون الإنترنت، ويتحققون من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم، ويكون لديهم الوقت لقراءة النشرات الإخبارية؟

هل يفضلون رسائل البريد الإلكتروني بشكل متكرر أكثر أم أقل؟

ما المحتوى الذي سيكون أكثر فعالية؟

ما هو نمط اللغة الذي سيكون أكثر فعالية؟

حتى الشركات الكبيرة الراسخة غالبًا ما تفشل في قضاء الوقت في تحديد الأسواق المستهدفة وتقسيمها بشكل صحيح ثم استخدام هذه المعلومات في أنشطتها التسويقية عبر الإنترنت. غالبًا ما يكون ضيق الوقت هو المشكلة الرئيسية، ولكن تخصيص الوقت الآن للتعرف حقًا على جمهورك المستهدف وكيفية الوصول إليه بفعالية سيكون أفضل استثمار قمت به في عملك.