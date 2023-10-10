Rewrite this title: روابط أهوي! تحويل المحتوى المنسوخ إلى روابط فورية

ستساعدك المقالة التالية: روابط أهوي! تحويل المحتوى المنسوخ إلى روابط فورية

من المحتمل أن تكون واحدة من أعظم الأساطير عبر الإنترنت على الإطلاق (وهو أمر جيد بالنسبة لي على الأقل). نعم، نعلم جميعًا ونتفق على أن المحتوى الرائع سيكون دائمًا لا يقدر بثمن، ولكن المحتوى الرائع في موقع ويب متوسط ​​المستوى؟ إنه مثل وجود ملك عظيم وحكيم وحيدًا في قلعة قديمة متداعية ينتظر إحباط قطاع الطرق بدون غنائم (المغيرين المساكين IMHO!).

ما أقوله هنا هو أن التصميم وسهولة الاستخدام لا يقل أهمية عن أي وقت مضى اليوم. المحتوى الرائع، الذي يستحق التقدير، يستحق منزلًا مصممًا جيدًا وقابلاً للاستخدام. من خلال عدم جعل المحتوى الخاص بك قابلاً للقراءة، وقابلاً للاستهلاك، وقابلاً للمشاركة، وما إلى ذلك، ما الفائدة؟ لن تجذب أبدًا قطاع الطرق لسرقة المحتوى الخاص بك (وجود غزاة يطالبون بالمحتوى الخاص بك = فوز ملحمي!)!

لا تفهموني خطأ، فأنا لا أؤيد قراصنة المحتوى وناشطي المحتوى، ولكن كن على علم بأن هناك طريقة جديدة للنظر إلى الأشخاص الذين ينسخون المحتوى الخاص بك فعليًا من أجل الإعجاب والموافقة ومجرد الاقتباس. نلقي نظرة على تاينت، ال خدمة النسخ/اللصق.

إذن ماذا يفعل؟

Tynt كسائق مرور

Tynt هي في جوهرها خدمة إسناد رابط تلقائية، مما يعني أن أي مقتطف من المحتوى يتم نسخه من مدونتك أو موقع الويب الخاص بك ثم لصقه على صفحات الويب أو الشبكات الاجتماعية أو البريد الإلكتروني الأخرى، سيتضمن تلقائيًا عنوان URL للعودة إلى صفحة المحتوى الأصلية الخاصة بك.

وبصرف النظر عن وجود كل هذه الروابط التي تعيد حركة المرور إلى موقعك، فإن جانبًا مهمًا آخر من هذا سيكون على جانب المستخدم من الأشياء حيث يتم إعلام القراء مباشرة بالمصدر الأصلي للمحتوى – نوعًا ما يشبه الواجهة البشرية -نسخة نهائية من العلامة الأساسية إيه؟

Tynt كأداة لبناء الروابط

أخبار جيدة لمُحسّنات محرّكات البحث، إن وجود خدمة إسناد الروابط الآلية التي تعمل على موقعك سيجعل إنشاء الروابط أقل صعوبة بكثير. كل ما عليك فعله هو إضافة محتوى رائع (وأنا أقصد ذلك) وسيكون لديك وسيلة أخرى لإنشاء الروابط منها.

Tynt كتحليلات المشاركة

علاوة على جعل المحتوى الخاص بك يعمل بشكل أكثر صعوبة عن طريق إرسال حركة المرور إليك تلقائيًا عبر الروابط الواردة، تضيف Tynt لمسة جمالية على الكعكة من خلال جعل كل شيء قابلاً للقياس (نعم! قابل للقياس!). في الأساس، يمكنك قياس مقدار المحتوى الذي تم نسخه من صفحاتك، ومحتوى الصفحات التي تم نسخها منها، والمكان الذي تم لصق المحتوى الخاص بك فيه، وحجم حركة المرور التي أرسلتها جميع إسناد الارتباطات هذه إلى موقعك.

يوفر Tynt أيضًا للمستخدمين خرائط حرارية للصفحات التي تم نسخ المحتوى منها، وبالتالي إضافة المزيد من القيمة لمشرفي المواقع الذين يعملون باستمرار بجد على تحسين خصائصهم – فقط تخيل مقدار المعرفة التي يمكنك استخلاصها من كل هذه البيانات.

ما هو الصيد؟

من المحتمل أنني قدمت لك المراجعة الأكثر إيجازًا لخدمة Tynt وأعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة لي لأخبرك بما يختبئ تحت هذا الغلاف الذهبي. حسنًا، من المحزن أن أقول إنك تحصل على كل هذا مقابل أقل سعر وهو… أوه، إنه كذلك حر!

ومع ذلك، لاحظ أنه لا يوجد شيء مثالي، وبالتالي سأشارككم المعلومات الداخلية عن بعض التحسينات التي سأقدرها بالتأكيد من Tynt.

1. نص مرساة – لقد كان هذا دائمًا عاملاً مهمًا بالنسبة إلى مُحسنات محركات البحث (SEO)، ومن المحزن أن نقول إن Tynt لا يمنحنا القدرة (حتى الآن على الأقل) على تعديل نوع النص الأساسي الذي ستحتوي عليه إسناد الارتباط الخاص بنا على المواقع الأخرى. لكن ما نحصل عليه هو بادئات ولاحقات الارتباط (على سبيل المثال، المزيد من SEO Taoist: http://www.seotaoist.com/)

2. تقصير URL – بناءً على سلوك الكثير من الأشخاص الذين يشاركون المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لدينا Facebook, Twitterوبالطبع صدى Google. المشكلة عندما يقوم الأشخاص بنسخ مقتطفات من المحتوى من موقعنا هي أن Tynt يعرض المسار الكامل لعنوان URL ولا يكتشف (مرة أخرى على الأقل في الوقت الحالي) ما إذا كان المحتوى تتم مشاركته على الخدمات التي تعتمد على الأحرف مثل Twitter.

3. قراصنة المحتوى والكاشطات – هناك نوعان من قراصنة المحتوى، الروبوتات الآلية التي تبحث في الويب عن المحتوى، والمقلد الذي يكون كسولًا ويائسًا لدرجة أنه لا يستطيع كتابة محتوى خاص به. صحح لي إذا كنت مخطئًا ولكني أعتقد أنه من خلال تشغيل Tynt، سنواجه مشكلات أقل مع كاشطات الروبوتات لأننا سننسب روابط تشير إلينا في كل هذه الصفحات. ومع ذلك، يمكن للأشخاص الذين ينسخون المحتوى يدويًا إزالة الروابط الآلية التي تم إنشاؤها بواسطة Tynt بسهولة. سؤالي هو، هل يستطيع Tynt بالفعل تتبع قرصنة المحتوى بدون الرابط الذي تم إنشاؤه؟ هذا أنا أفكر في الحصول على نسخ-مثل الأداة التي تعمل على موقعي.

4. نوع المحتوى – سؤال بسيط هو: هل تقتصر خدمة Tynt على الرسائل النصية في الوقت الحالي؟ سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يمكن أن تتطور خدمتهم لتشمل مقاطع الفيديو والصور والأشياء الأخرى أيضًا.

هل من الصعب التقديم؟

ليس تمامًا، فالأمر بسيط مثل تسجيل موقعك ولصق برنامج نصي يشبه إلى حد كبير GA على موقعك أو قالب المدونة، ثم تنتهي من ذلك. استغرق الأمر مني حوالي دقيقة أو أقل للتسجيل وتثبيته بنفسي.

نريد أن نراها تعمل!

بقدر ما أنا متردد في القيام بإضافة وقحة (ولكن يجب أن أفعل ذلك من أجل تجربتك المباشرة!)، يرجى مراجعة موقعي على SEO Taoist، مدونتي الخاصة بفلسفة التسويق عبر الإنترنت وقراءة مقالاتي حقًا (دعونا احتفظ بالتجربة الحقيقية يا شباب!). إذا وجدت أي شيء مثير للاهتمام، مقتطفًا من المحتوى الذي يعجبك حقًا على سبيل المثال، شاركه مع أصدقائك من خلال مدونتك أو وسائل التواصل الاجتماعي ومن هناك سترى كيف يعمل Tynt – وهو قيد التشغيل حاليًا على موقعي.

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لتجعلك تقدر Tynt بشكل إبداعي أكثر، يرجى بذل المزيد من الجهد وإلقاء نظرة على مقالتي حول التحكم بالعقل والبحث المحلي ومعرفة كيف يمكنك أن تكون رابطًا عبقريًا من خلال الاستفادة من هندسة الاختيار و المعاملة بالمثل بمساعدة تاينت.

كما هو الحال دائما، وأنا أتطلع إلى تعليقاتكم واقتراحاتكم. لا تتردد في مشاركة رأيك في تحسين خدمة Tynt أيضًا، وأراهن أن الرجال من Tynt سيكونون أكثر من شاكرين.