Rewrite this title: روابط لتقليل الأهمية، كما يقول بنج

ستساعدك المقالة التالية: روابط لتقليل الأهمية، كما يقول بنج

يمكن سماع صوت جيمس موراي من Bing مؤخرًا مقابلة قد تقل أهمية الروابط.

مع انخفاض أهمية الروابط، يتوقع Bing أن يتطور البحث ليصبح أكثر مدفوعًا بالتخصيص والسياق.

موراي، في مقابلة أجريت في مقر Bing الرئيسي في بادينغتون، لندن يقول:

“ما زلنا لم نصل إلى المرحلة التي ستختفي فيها الروابط، ولذلك ستظل عاملاً ننظر إليه.

“هناك سبب وجيه وراء كون الروابط قد حققت غرضها حتى الآن، وأعتقد أنها ستستمر في القيام بذلك.”

وبما أن الروابط “خدمت غرضها حتى الآن”، يتابع موراي موضحًا إلى أين قد يتجه مستقبل تصنيفات البحث.

من وجهة نظري، ما يقوله هو أن البيانات التي تجمعها محركات البحث عن مستخدميها هي ذات قيمة كبيرة بحيث لا يمكن تجاهلها.

تمنح هذه البيانات محركات البحث قدرة أكبر على تخصيص نتائج البحث وتلبية استفسارات المستخدم بشكل أفضل.

يبدو أن Bing يفضل بشدة الاعتماد على المعلومات الشخصية عند تحديد النتائج التي سيتم تسليمها إلى أي مستخدم في وقت معين.

بينما نستعد لاحتمال مستقبل ما بعد الارتباط، من المهم ألا نغفل عن مدى أهمية الروابط حاليًا.

لا تبدأ في التقليل من أهمية بناء الروابط حتى الآن.