Rewrite this title: روبرت ريجز، صحفي سابق في شبكة CBS وABC، أجرى مقابلات مع محرر SEJ جون رامبتون

ستساعدك المقالة التالية: روبرت ريجز، صحفي سابق في شبكة CBS وABC، أجرى مقابلات مع محرر SEJ جون رامبتون

كجزء من سلسلة المقابلات التي أجريناها مع SEJ، روبرت ريجز أجرى كلاريتي مقابلة معي في Pubcon 2013 في لاس فيغاس.

روبرت ريجز هو صحفي حائز على جوائز عمل في شبكات رئيسية في الولايات المتحدة، مثل CBS وABC، لذا كان من دواعي الشرف أن تتم مقابلته معه.

أتحدث في هذه المقابلة عن SEJ، وأبرز النقاط من Pubcon، وكيفية التغلب على Google في لعبتهم الخاصة، وما أعتبره الشيء الكبير التالي عبر الإنترنت.

إسمع كل ذلك في الفيديو أدناه:

فيما يلي بعض الوجبات الرئيسية من الفيديو:

أقدم بعض المعلومات الأساسية عن SEJ، مثل تفويضنا وجمهورنا. بالنسبة لنا هنا في SEJ، الأمر كله يتعلق بتعليم العالم المزيد عن تحسين محركات البحث (SEO).

أناقش التنافس بين جيسون كالاكانيس ومات كاتس الذي حدث في Pubcon، حيث تحدث جيسون عن مات ورد مات موضحًا سبب قيام Google بإلغاء فهرسة مواقع معينة.

يتساءل روبرت عما إذا كانت Google تحاول الاستيلاء على المواقع الشهيرة بإصداراتها الخاصة، مثل صفحات Google Business التي تتفوق على Yelp. إلى حد ما نعم، أعتقد أن هذه هي نيتهم. يمكنك أن ترى ذلك من خلال كيفية سيطرتهم على سوق الفنادق عبر الإنترنت.

لكي تتمكن من التغلب على Google في لعبتها الخاصة، عليك أن تكون في طليعة التكنولوجيا وأن تعمل على تحسين ما لا تفعله Google.

سألني روبرت عما أعتبره الشيء الكبير التالي، وقد تأثرت مؤخرًا بنموه Pinterest. Pinterest يؤدي إلى عدد كبير من الزيارات والعديد من المواقع لا تستفيد منه بشكل كامل.

سأل روبرت عن أهمية المحتوى، وأشعر أنه من المهم ليس فقط نشر المحتوى ولكن نشر المحتوى الذي يبحث عنه جمهورك بالفعل.

تعد الإجابة على أسئلة العملاء في شكل منشورات مدونة طريقة رائعة لضمان تقديم نوع المحتوى الذي يريده جمهورك.

إذا كان لديك أي أسئلة بعد مشاهدة الفيديو، اطرحها في قسم التعليقات وسأبذل قصارى جهدي للرد على الجميع! يرجى زيارة SEJ YouTube صفحة للمزيد من مقابلات الفيديو.