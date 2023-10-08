Rewrite this title: زر +1 الخاص بمشروع Google Plus يغير التسويق عبر الويب باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي

ستساعدك المقالة التالية: زر +1 الخاص بمشروع Google Plus يغير التسويق عبر الويب باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي

أعتقد أنه من العدل أن نقول إن مشروع Google Plus، المعروف أيضًا باسم G+، قد انتشر في ساحة التسويق عبر الويب في وقت قصير جدًا. تشير الإحصائيات حول الويب إلى أنه في الأسبوع الأول، تمت مشاركة 35% من جميع الروابط الجديدة Twitter كانت مرتبطة بمشروع G+.

للوهلة الأولى، يبدو أن الجميع يعلن أن مشروع Google G+ سيكون نهاية المشروع Facebook, Twitterولينكدين و Skype. لا أستطيع أن أتخيل أن G+ سيكون لديه القدرة على القضاء على هؤلاء العمالقة. بالتأكيد ليس على المدى القصير والطويل أن تلبي المجتمعات الأخرى الاحتياجات الأخرى التي لن يتمكن G+ من تلبيتها. أعتقد أن ما يفتقده النقاد هو التأثير على التسويق عبر الإنترنت. ربما لا يكون هؤلاء النقاد من المسوقين على شبكة الإنترنت، ولكن من المرجح أنهم إما يبحثون عن الاهتمام من خلال الدعاية التنافسية أو لديهم عدم القدرة على تبني التغييرات الجديدة داخل صناعة الإنترنت والتكيف معها.

من المؤكد أن مشروع Google G+ سيغير في نهاية المطاف عالم التسويق عبر الإنترنت. وبما أن هذا هو منتج Google الخاص، فسوف يفضلون علامات التجزئة الاجتماعية من خلال زر 1+ على تلك الواردة من Twitter, Facebook والإشارات الاجتماعية. لا يمكنك إلا أن ترى أن هذا سيؤثر على نتائج البحث العضوية. من المحتمل أن يتم نشر صفحات الويب التي تنتج العديد من إجراءات 1+ في نتائج بحث Google في وقت مبكر مقارنة بمواقع الويب التي لا تفعل ذلك.

سأتجنب المناقشات التفصيلية المتعلقة بالميزات المقدمة من خلال مشروع Google G+ في هذه المناقشة، والتي تتضمن مشاركة الصور والدردشة وHangout وSpark وHuddles والتحميلات الفورية. كمسوق ويب، فإن كل هذه الميزات الأخرى عبارة عن وظائف إضافية للمجتمع الاجتماعي تحاكي أمثال GoToMeeting، Skypeوفليكر وآخرون. لن يؤثر أي من هذه الأمور بالضرورة على التسويق عبر الإنترنت من حيث نتائج البحث؛ فقط إتاحة المزيد من الميزات لـ Google للسماح بإعلان Adwords على مواقع ويب Google مقابل شبكة Google الإعلانية.

ما هي الحاجة لمشروع جوجل بلس؟

أولاً وقبل كل شيء، إذا عدنا إلى الوراء لسنوات عديدة عندما بدأت شركة Google في بداياتها، كان جزءًا من هدفها هو أن تصبح مصدرًا للمعلومات في العالم. ولتحقيق هذه الغاية، فإن أي معلومات، بما في ذلك الاتصالات، هي لعبة عادلة يتم تجميعها تحت سقف واحد لتحسين الوصول إليها وتفسيرها وتوافرها بناءً على ملاءمة المحتوى. من المؤكد أن المعلومات الواردة من المجتمعات الاجتماعية تقع ضمن عملية تجميع المعلومات وبما يتماشى مع أهداف Google.

ثانيًا، قبل بضع سنوات، إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حسابك في Google، كان لديك خيار التعليق على صفحات الويب في نتائج البحث. أعتقد أن الأمر استغرق تعليقًا واحدًا لندرك أن أي شيء نفعله لن يكون له تأثير على تصنيفات مواقع الويب، لأن التعليقات كانت نسبية فقط لحسابنا الخاص. الآن لماذا أعلق على صفحات الويب إذا لم تتم مشاركة تعليقاتي مع أي شخص؟ بالضبط! لذا، فإن التعليق الذي كان لدينا على موقعنا لم يعد موجودًا ويبدو أن مشروع Google Plus قد حل محل هذه الميزة بشكل أكثر فعالية. الآن، تتم مشاركة جميع التعليقات والعلامات وما إلى ذلك مع الأشخاص في مجتمعنا. يبدو بالتأكيد أنه أكثر فعالية للتسويق عبر الإنترنت.

ربما ليس السبب الأخير، ولكن بالتأكيد سببًا مهمًا آخر، سيكون متعلقًا بمكافحة البريد العشوائي. لقد بحثت Google دائمًا عن طرق لتقليل البريد العشوائي في نتائج البحث. لدرجة أنه جعل الأمر أكثر صعوبة وتعقيدًا بالنسبة للشركات لتصنيف المعلومات والمواقع الشرعية (يُعرف هذا أيضًا باسم الأمان الوظيفي لمسوقي الويب!).

لقد تسلل مرسلي البريد العشوائي إلى المجتمعات الاجتماعية ووجدوا طرقًا لفهرسة معلوماتهم من خلال هذه المجتمعات و/أو التأثير على نتائج محرك البحث لمواقعهم الإلكترونية. نظرًا لأن معظم المجتمعات الاجتماعية الشائعة ليست بنفس جودة Google فيما يتعلق بمكافحة البريد العشوائي، فمن المتوقع أن تقوم Google بدور استباقي. يمكن مراقبة المحتوى الموجود في المشروع بشكل أفضل (المعروف أيضًا باسم التحكم فيه) لتقليل البريد العشوائي والاحتيال ومواقع الويب الأقل سمعة.

G+ والتسويق عبر الويب

يتوفر زر 1+ من خلال نتائج بحث الويب الآن وأيضًا من خلال المجتمعات الاجتماعية الأخرى والمدونات وما إلى ذلك. يتوفر مكون إضافي لزر Google 1+ لمدونات WordPress وفي النهاية، سيكون هذا منتشرًا على نطاق واسع مثل أدوات المشاركة الأخرى لـ Twitter, Facebookولذيذ وما إلى ذلك (المزيد من نصائح Google plus للمدونين هنا)

نظرًا لأن هذه “الأنشطة الاجتماعية” تتم على Google، فمن الصعب أن نتخيل أن عدد النقرات على زر 1+ التي تحصل عليها صفحة معينة لن يكون له تأثير على التصنيف العضوي! لا يتم تضمين زر 1+ في كل مشاركة داخل Google Plus وعلى مواقع ويب ناشري المحتوى فحسب، بل إنه موجود حرفيًا بجوار كل نتيجة بحث يعرضها Google. هل يشك أحد في أن هذا سيؤثر على نتائج ترتيب محركات البحث (SERP)؟!

قد يكون الأمر مشابهًا للشك في أن تصنيفات النجوم في قوائم الأنشطة التجارية المحلية لن تؤثر على نتائج محرك البحث التي تأتي من خلال قوائم الأنشطة التجارية المحلية. دعونا نكون واقعيين. اعتبارًا من نوفمبر 2010، تمكنت Google من دمج موقع ويب يحتوي على قائمة أنشطة تجارية محلية وعرض متوسط ​​تصنيفات النجوم لموقع ويب استنادًا إلى النتائج في قائمة الأنشطة التجارية المحلية. تقييمات النجوم كمية وبالتالي رياضية! مازلت لا تصدق أن هذا سيؤثر على SERP؟

إذا اعتقدنا أن عدد نقرات 1+ سيؤثر على SERP وسيتم عرضه أيضًا وفقًا لملاءمة المحتوى لمجتمع +G، فكلما زاد عدد الأشخاص في مجتمعي، زاد عدد الأشخاص الذين يمكنني التأثير عليهم من خلال نقرات 1+.

نعم، أدرك أنه إذا قمنا بتعيين مجموعة من الأشخاص من دولة من دول العالم الثالث مقابل 50 سنتًا في الساعة للنقر على عملائنا أو مواقعنا الإلكترونية، فقد نؤثر على برنامج SERP، ولكن دعونا نبتعد عن هذه الفكرة للحظة لأن ذلك يمكن إغلاق فتحة الحلقة بسرعة كبيرة بناءً على عنوان IP الجغرافي.

ومع ذلك، فهذا يعني أنه كلما زاد عدد الأشخاص في مجتمع +G، زاد عدد الأشخاص الذين يمكنك التأثير عليهم. بدلاً من التفكير في رحيل دول العالم الثالث، فكر في إنشاء أكبر مجتمع يمكن أن تفكر في استخدامه بشكل عشوائي – كل مجتمع تنتمي إليه بالفعل، وكل عنوان بريد إلكتروني لديك، وكل اتصال يمكنك الحصول عليه. والآن قد يكون لهذا تأثير أكبر بكثير على أي شيء تجري 1+ له!

التبني المبكر والتكيف مع التغيير

مرة أخرى، يظهر الإنترنت مدى السرعة التي يمكن أن تدخل بها التكنولوجيا إلى السوق ومدى سرعة هجرة الناس إليها. التبني المبكر هو اسم اللعبة في عالم تقنيات الإنترنت. إن التكيف مع التغيرات في الصناعة أمر لا بد منه وسيتخلف الجميع عن الركب. إذا لم تظهر لنا السنوات العشرين الماضية أن الشركات بحاجة إلى الانضمام إلى السوق عاجلاً وليس آجلاً، فمن المؤكد أنك ستتخلف عن الركب.

سوف ينمو عدد مستخدمي +G بسرعة كبيرة، نظرًا للاهتمام ومدى وصول Google ومواردها وحاجة الشركات إلى برنامج SERP الخاص بموقعها على الويب. وربما يصبح هذا “Facebook للأعمال التجارية”!

سيكون من المثير للاهتمام معرفة مدى قدرة الشركات على مواكبة جميع التغييرات، في ضوء قائمة “المهام” المتزايدة. سيضيف G+ على المدى القصير مجموعة كبيرة من “المهام الواجبة” وعدد منافذ التسويق التي يجب إدارتها. سيكون G+ أيضًا مهمًا جدًا بحيث لا يمكن تجاهله.

ملحوظة: تأكد من وضع إشارة مرجعية على هذه أدلة جوجل بلس