Rewrite this title: زيادة حركة المرور والتعرض – خطوة بخطوة

ستساعدك المقالة التالية: زيادة حركة المرور والتعرض – خطوة بخطوة

سواء كنت قد بدأت للتو أو لديك مشروع تجاري حالي تحتاج إلى إضفاء بعض الحياة والنمو عليه، فإليك استراتيجية جيدة يجب عليك اتباعها.

سواء كنت تسمي هذا مخططك أو ورقة الغش الخاصة بك أو قائمة المهام الخاصة بك، فلا يهم – ما عليك سوى قراءتها واستيعابها والعمل عليها! ج

في حين أن المخطط/ورقة الغش/خطة العمل هذه تعتمد على استراتيجيات قوية ومثبتة – تختلف كل صناعة وكل موقع عن الآخر وتحتاج إلى تحديد ما يناسبك ثم تعظيم جهودك في تلك المجالات لزيادة تلك النتائج إلى الحد الأقصى. (استخدم برنامج الإحصائيات لتتبع نتائجك!)

حسنًا، دون مزيد من التأخير، ها هي الخطة….

وضع الأساس أولاً…

تحسين موقعك:

الاستعانة بمصادر خارجية:

إذا كان الاستعانة بمصادر خارجية هو الأكثر منطقية بالنظر إلى وقتك ومجموعة مهاراتك (بمعنى آخر، إذا كنت لا تعرف كيفية القيام بذلك بنفسك وليس لديك الوقت) فأنت تريد أن تبدأ بطلب استشارة أو اقتراح والتأكد من أن الشركة سوف يخبرك من تتحدث إليه بما سيفعلونه وما سيكلفه ذلك. احصل على كافة التفاصيل، واطلب المراجع وتأكد من أنهم سيجيبون على جميع الأسئلة حتى تشعر بالراحة.

افعلها بنفسك:

تأكد من أن لديك تعليمات برمجية نظيفة – وهو ما يعني عدم وجود “تضخم التعليمات البرمجية” (ضع Java script وCSS في ملفات خارجية) وتأكد من عدم امتلاء التعليمات البرمجية الخاصة بك بالعلامات المفرطة والأكواد الدخيلة القديمة.

اكتب علامات تعريف مقنعة تستخدم كلماتك الرئيسية بشكل جيد (لا تقم بحشو الكلمات الرئيسية أو إنشاء قائمة بالكلمات الرئيسية، واكتب بتنسيق جملة مقنعة)

قم بإجراء التحسين على الصفحة (مثيلات جريئة للكلمات الرئيسية، ضع روابط مع الكلمات الرئيسية كنص أساسي في محتوى الجسم، قم بضغط الصور بشكل صحيح لوقت تحميل الصفحة، قم بتسمية الصور بالكلمات الرئيسية، استخدم علامات ALT التي تصف الصورة ولكنها أيضًا استخدم عبارة رئيسية [no keyword stuffing])

ملحوظة: هذا ليس ترخيصًا للانطلاق في عملية التحسين – افعل كل الأشياء باعتدال وفي حدود المعقول – ولا تبالغ في أي شيء. يجب أن تستخدم صفحتك كلماتك الرئيسية بشكل طبيعي. ركز على 1-3 كلمات رئيسية ذات صلة في كل صفحة – الكلمات الرئيسية التي تتوافق معًا بشكل طبيعي. لا ترسل رسائل غير مرغوب فيها أو كلمات رئيسية.

إعداد مدونة ووردبريس:

الاستعانة بمصادر خارجية

إذا كنت لا تعرف كيفية تثبيت مدونة أو تكوينها أو إذا كنت لا تعرف ما هي المكونات الإضافية للتسويق وتحسين محركات البحث والوسائط الاجتماعية التي تحتاجها، فيجب عليك الاستعانة بمصادر خارجية لهذه الخطوة. تأكد من تزويد الشركة التي تستعين بها بمصادر خارجية بجميع التفاصيل (الوصول إلى الخادم الخاص بك – كلاً من لوحة التحكم والوصول إلى FTP). تحدث معهم حول شكل المدونة ومظهرها وأخبرهم أيضًا بكيفية تخطيطك لاستخدام المدونة حتى يتمكنوا من اختيار الموضوع الذي يلبي احتياجاتك على أفضل وجه.

افعلها بنفسك:

قم بتثبيت مدونة WordPress على الخادم الخاص بك كدليل فرعي (مثال: isellflowers.com/FlowerBlog) تثبيت وتكوين جميع المكونات الإضافية لتحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق (لا تنس إضافة قائمة ping الخاصة بك) تأكد من مدونتك، Twitter و Facebook كلها متصلة بحيث تقوم مدونتك بتغذية المحتوى الخاص بك إلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك. تأكد من تشغيل الروابط الدائمة حتى تكون عناوين URL سهلة الاستخدام ومحركات البحث.



أعد ال Twitter حساب:

الاستعانة بمصادر خارجية:

تحدث إلى الشركة حول ما سيتعاملون معه وما ستفعله بنفسك. ابحث عن الشركة التي ستعمل معك وتقوم بإنشاء حزمة مخصصة لتلبية أهدافك واحتياجاتك.

افعلها بنفسك:

قم بإنشاء سيرة ذاتية مقنعة تستخدم واحدة أو اثنتين من كلماتك الرئيسية الأساسية.

صمم خلفية مخصصة تعبر عن هويتك وماذا تفعل.

خطط لاستراتيجية تغريداتك.

ابدأ بالتغريد.

بناء المتابعين.

لا تقم فقط بالتغريد على الأشخاص، بل قم بإشراكهم في المحادثة

أعد ال Facebook صفحة المعجبين/الأعمال:

الاستعانة بمصادر خارجية: إذا كنت لا تعرف كيفية التعامل مع HTML وتصميم الرسومات، فيجب عليك الاستعانة بمصادر خارجية لتصميم صفحة المعجبين الخاصة بك للتأكد من حصولك على صفحة رائعة.

افعلها بنفسك:

لا تستخدم علامات التبويب الافتراضية فحسب، بل أنشئ علامة تبويب FBML رائعة تسمح لك بجمع العملاء المتوقعين وإشراك المستخدمين فعليًا.

أضف ميزة تقدم قسيمة، أو تقرير مجاني يحصل عليه الأشخاص بعد الضغط على زر “أعجبني”. إن الحصول على شيء لم يكن من الممكن أن يحصلوا عليه بطريقة أخرى هو السبب الأكبر الذي يجعل الأشخاص معجبين بالصفحة.

ابدأ في بناء قاعدة المعجبين الخاصة بك.

بالإضافة إلى تغذية مدونتك بالصفحة، يمكنك زيارة وترك الأسئلة والتعليقات ومشاركة المعلومات التي لا يمكنهم الحصول عليها في أي مكان آخر وتركها شخصيًا لإبقائهم ملتصقين بصفحتك

إنشاء خطة إضافة محتوى:

تأكد من أنك تعمل على الخروج من قائمة الكلمات الرئيسية الخاصة بك وإنشاء محتوى جديد بشكل منتظم. حاول التركيز على كلمة رئيسية واحدة أو كلمتين رئيسيتين في كل صفحة واكتب المحتوى الخاص بك “بنمط المقالة” (مما يعني أنه مفيد وغني بالمعلومات وليس ترويجيًا ذاتيًا لأنك تريد أن تكون قادرًا على نشر هذا المحتوى). حدد عدد المرات التي يمكنك فيها إضافة المحتوى وتقويم الخطة للتأكد من حدوث ذلك.

لقد انتهيت الآن من الإعداد والتشغيل، والآن ينصب التركيز على: النمو

إذا كنت تقوم بالفعل بإنشاء محتوى جديد لموقعك أو مدونتك، فلنتأكد من أنك تتبع خطة عمل لتحصل على مزيد من التعرض.

كتابة المقالات:

الاستعانة بمصادر خارجية: إذا لم تكن متأكدًا من قدرتك على كتابة نسخة مقنعة تستخدم كلماتك الرئيسية بشكل جيد وتثبتك كخبير لديه شيء مثير للاهتمام لتقوله، فيجب عليك التفكير في الاستعانة بمصادر خارجية لكتابتك. اطلب رؤية نماذج من العمل السابق وتأكد من تعديل/الموافقة على جميع المقالات للتأكد من أنك سعيد بوجودهم هناك ليمثلوك!

افعلها بنفسك:

قم بإنشاء سيرة ذاتية مقنعة تحتوي على عبارات تحث المستخدم على اتخاذ إجراء وروابط إلى موقعك (نصيحة: استخدم سيرًا مختلفة في مقالات مختلفة وقم بتخصيص العبارة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء والصفحة التي ترتبط بها على موقعك بما يتناسب مع موضوع المقالة)

انشر المحتوى الخاص بك على مدونتك (إذا تم تكوينك بشكل صحيح، فسيؤدي ذلك إلى تغذية المحتوى الخاص بك إلى Facebook و Twitter [which should also feed to LinkedIn] ويجب أيضًا تنفيذ الأمر ping على مدونتك تلقائيًا). تأكد من أنك تستخدم العلامات والفئات وتأكد من إضافة علامات التعريف عبر All in One SEO Pack أو أن لديك تكوين SEO يقوم تلقائيًا بإنشاء علامات تعريف جيدة عند النشر.

قم بإرسال موجز RSS الخاص بك لمزيد من التعرض

التعليق على مدونات الصناعة الأخرى:

تجاوز هذه الخطوة إلا إذا كنت تخطط للإضافة حقًا إلى المحادثة وتضمين تعليقات حقيقية مفيدة ومثيرة للتفكير.

ربط مرة أخرى إلى صفحات مختلفة على موقعك.

متابعة جميع أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي:

لا تعتمد فقط على المحتوى الخاص بك الذي يتم تغذيته من مدونتك، بل تحتاج إلى التفاعل شخصيًا أيضًا.

تأكد من أن لديك خطة مطبقة لتعظيم مواقع التواصل الاجتماعي وتنمية قاعدة المتابعين/المعجبين لديك بالإضافة إلى إشراكهم.

بعد أن يتم الزحف إلى منشورك وفهرسته، أرسله إلى أدلة المقالات:

إذا كنت ستقوم بالإرسال يدويًا، فتأكد من تجميع قائمة بالأدلة التي ستمنحك أكبر فائدة. بدلاً من الإرسال يدويًا، يجب عليك إما الاستعانة بمصادر خارجية أو استخدام خدمة الإرسال.

قم بوضع إشارة مرجعية على منشورك على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومواقع الإشارات المرجعية:

ضع في اعتبارك: مواقع التواصل الاجتماعي/الإشارات المرجعية الاجتماعية المختلفة مخصصة لموضوعات وجماهير مختلفة. يقدم فقط إلى المناسبين!

بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار: الأخبار الاجتماعية – Propeller وDigg وReddit الاستضافة الاجتماعية – Weebly، Squidoo، Hubpages، WetPaint إشارة مرجعية – ديجو، السيد وونغ، لذيذ، جوجل، ميكس وضع العلامات على الموقع – StumbleUpon

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