Rewrite this title: ساعد جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك عن طريق اختيار موفر الاستضافة بعناية

ستساعدك المقالة التالية: ساعد جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك عن طريق اختيار موفر الاستضافة بعناية

يحتوي كل موقع ويب على خادم مضيف في قاعدته، وغالبًا ما تحدد الشركة المضيفة مدى نجاح موقع الويب الخاص بك أو مدونتك. أساس كل التصميم الرائع والمحتوى الممتاز الذي تنشره على موقع الويب الخاص بك هو جذب حركة مرور الشبكة إليه. يتناسب النجاح والإيرادات الناتجة عن بوابتك بشكل مباشر مع عدد المستخدمين الذين يصلون إليها.

لا يزال تحسين محرك البحث أحد أبرز الطرق وأكثرها فعالية لتحويل حركة مرور المستخدم إلى مدونة جديدة، وإذا وجد القراء محتوى مدونتك مثيرًا للاهتمام، فيمكنك الاطمئنان إلى أن استخدامك سيزدهر تمامًا وسيزدهر سوف ترتفع شعبية المدونة.

قبل أن تبدأ، يجب عليك التأكد من اختيار مزود وحزمة استضافة بارزة حيث سيكون لها علاقة مباشرة بالعمل الذي يقوم به مُحسنات محركات البحث (SEO) لديك. حتى الخبراء في تحسين محركات البحث لن يتمكنوا من الحصول على قدر محترم من الزيارات إذا تم اختيار شركة الاستضافة الخاطئة. يوجد عدد كبير من مواقع الويب هذه الأيام ومن الضروري أن تكون متميزًا عن بقية المواقع.

هناك عدد من العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء بدء موقع جديد أو التخطيط للعمل في مجال تحسين محركات البحث، ستجدها مفيدة جدًا للقراءة.

استهداف الجغرافية

للبدء بعملية تحويل حركة المرور إلى موقع ويب هو في الواقع أمر سهل ولكن الحصول على حركة المرور الصحيحة التي ستساعدك على كسب المال هو الجزء الصعب. يمكنك الحصول على ملايين مرات مشاهدة الصفحة وإنفاق الآلاف على نفقات النطاق الترددي، لكن هذا قد لا يساعدك أيضًا في تحقيق أموال كبيرة. فقط لذكر مثال يمكننا أن نقول أن موقعًا مشهورًا جدًا يسمى Chat Roulette يحصل على مستخدمين من جميع أنحاء العالم ومع ذلك لا يزال المالك غير قادر على جني أي أموال حيث لا يوجد مكان واحد محدد للموقع ويتم زيارته من قبل العديد من الأشخاص بشكل عشوائي الناس. هناك دخل قليل من النقرات العشوائية على الإعلانات ولكن نسبة النقر إلى الظهور منخفضة جدًا وليست وسيلة جيدة بما يكفي.

يجب عليك اختيار شركة الاستضافة المناسبة ويفضل أن تكون موجودة في البلد المناسب إذا كنت تريد البدء في الحصول على عدد كبير من الزيارات. تبدأ طريق الاستهداف الجغرافي من البلد، ثم الاستهداف الجغرافي حسب المنطقة والولاية والمقاطعة والمدينة. العديد من شركات الاستضافة على الإنترنت لديها خوادمها في الولايات المتحدة، وبما أن معظم أصحاب مواقع الويب والمدونين يستهدفون (أي بيع أو عرض المنتجات) للأمريكيين، فلا داعي للقلق بشأن استضافة الويب. ولكن هناك الكثير من مالكي المواقع من المملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا ودول أخرى تكون مواقعهم بلغاتهم الأصلية ويمتلكون نطاق المستوى الأعلى لبلادهم (.co.uk، .es، .de، وما إلى ذلك) لذلك يتعين عليهم ذلك يواجهون خيبة الأمل لعدم ظهور أسمائهم في أفضل محركات البحث مثل Google.

ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن Google تنظر إلى الخادم، وترى أنه موجود في الولايات المتحدة، وتعتقد أن مالك الموقع يستهدف الأشخاص في ذلك البلد (الذي يضم أيضًا ملايين الأشخاص الذين يتحدثون الإنجليزية والإسبانية والألمانية). بالإضافة إلى ذلك، فإن وقت تحميل الصفحة يكون أعلى في أوروبا، لذا إذا كان الخادم في الولايات المتحدة فسيكون ذلك مفيدًا. عليك أن تتذكر اختيار شركة استضافة في البلد الذي يتواجد فيه معظم القراء، والأهم من ذلك العملاء. هذا هو الشيء الرئيسي الذي يجب أن تكون على دراية به عند اختيار شركة استضافة للحصول على أفضل نتائج تحسين محركات البحث.

عناوين الانترنت بروتوكول

وهذا عامل رئيسي آخر في اختيار شركة الاستضافة، أو حزمة الاستضافة. تلعب عناوين IP دورًا مهمًا في تحسين محركات البحث لموقعك. هنا يلعب تاريخ عنوان IP دورًا مهمًا. إذا تم استخدام عنوان IP الخاص بك من قبل من قبل مالك موقع آخر، والذي تمكن من صنع اسم لنفسه. وإذا كان موقعًا جيدًا، فكل شيء على ما يرام، ولكن إذا كان اسمه مرتبطًا بأي نشاط غير قانوني مثل البريد العشوائي أو التصيد الاحتيالي أو أي شيء آخر، فمن المؤكد أن Google ومحركات البحث الأخرى ستصنفه في مرتبة أقل بل وستحظره من فهرسها. (وفي هذه الحالة لا يوجد شيء يمكنك فعله على الإطلاق). تحتاج إلى التحقق من عنوان IP الخاص بك بحثًا عن أي مخالفات في Google (معرفة ما إذا كان موقعك مفهرسًا) وخدمات مكافحة البريد العشوائي مثل Spamhaus. إذا كان كل شيء نظيفًا وواضحًا، فهذا جيد بالنسبة لك واستعد للانطلاق.

أحياء الشبكة

مما لا شك فيه أن منطقة موقعك مهمة لتحسين محرك البحث. على الرغم من أن هذه تعتبر ميزة قديمة جدًا وقد تصبح قديمة في المستقبل القريب، إلا أنك تحتاج إلى موقع مصنف الآن، سيكون من الأفضل أن تأخذها بعين الاعتبار.

تمامًا كما هو الحال عندما تختار منزلًا، فأنت تريده أن يكون في حي جيد خالٍ من الجرائم والأنشطة غير اللائقة. وينطبق الشيء نفسه على موقع الويب الخاص بك في العالم الافتراضي. إذا كانت هناك مواقع غير لائقة على نفس عنوان IP الخاص بموقعك، فستؤثر على مدونتك أو موقع الويب الخاص بك. في أسوأ الحالات، إذا تم حظر عنوان IP، فسيفقد موقعك الفهرس أيضًا.

لا يوجد قدر كبير من الحرية حيث لا يمكنك اختيار من سيكون جيرانك، ولكن التعامل مع شركة استضافة حسنة السمعة وصارمة عند التعامل مع مرسلي البريد العشوائي والمتسللين سوف يقطع شوطًا طويلًا لضمان أمان موقعك. أفضل ما يمكنك فعله هو الحصول على عنوان IP المخصص لك ثم التحقق من وجود أي مخالفات.

سمعة الخدمة

هذه الميزة مهمة في تحديد مصير المدونة مثل الوظيفتين المذكورتين أعلاه. يجب عليك أن تضمن وجود شركة استضافة تتمتع بأفضل سمعة وسجل حافل في التعامل مع المخالفات بسرعة ودقة. إذا اخترت شركة تستضيف عن عمد مرسلي البريد العشوائي والمتسللين والمحتالين أو تتظاهر فقط بأنها تمتنع عنهم، فأنت تقوم باختيار سيء.

يجب عليك إلقاء نظرة على تقييمات أفضل شركات الاستضافة، ولحسن الحظ أن هناك الكثير منهم هذه الأيام ويجب عليك اختيار الأفضل. ليس من الضروري أن تكون الشركة الأكثر تكلفة هي الأفضل، حيث أن نسبة السعر/الأداء ليست هي التي تجعل تحسين محركات البحث الخاص بك جيدًا.

هذه هي العوامل الضرورية التي تلعب دورًا عندما يتعلق الأمر باختيار أفضل مزود استضافة سيساعد في جهود تحسين محرك البحث الخاص بك، وإذا نجحت في القيام بـ 90٪ من عملك فقد تم إنجازه. يمكن تجاهل بقية التفاصيل إذا كان الوقت ينفد لديك ولكن تذكر أنه كلما كنت أكثر حذرًا في البداية، أصبحت مضيف الويب الأكثر نجاحًا في المستقبل.