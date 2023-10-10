Rewrite this title: سايونارا جوجل ويف!

ستساعدك المقالة التالية: سايونارا جوجل ويف!

هل تتذكر جوجل ويف؟ أعلم أنكم جميعًا تفعلون ذلك. إنه أحد أكبر مشاريع Google وأكثرها طموحًا والذي تم إطلاقه للعامة في عام 2009. اسمح لي بتجديد ذاكرتك – Google Wave عبارة عن أداة تعاون عبر الإنترنت في الوقت الفعلي. لقد كان منتجًا واعدًا فشل الكثيرون في تقديره، وخاصة مستخدمي الإنترنت غير المتخصصين في التكنولوجيا. لماذا؟ لأنها معقدة للغاية بالنسبة لأداة المراسلة في الوقت الفعلي.

لذا، فإن جوجل ستفعل ذلك في النهاية التوقف عن دعم Google Wave أو تطويره. لن يتم تنفيذ أي تطوير في المستقبل. على الرغم من أن Google Wave لن يتم إغلاقه بالكامل، على الأقل حتى نهاية عام 2010. لدى Google الكلمات التالية لتقولها:

نحن لا نخطط لمواصلة تطوير Wave كمنتج مستقل، ولكننا سنحافظ على الموقع على الأقل حتى نهاية العام ونوسع نطاق التكنولوجيا لاستخدامها في مشاريع Google الأخرى. الأجزاء المركزية من الكود، بالإضافة إلى البروتوكولات التي قادت العديد من ابتكارات Wave، مثل السحب والإفلات والكتابة المباشرة لكل حرف على حدة، متاحة بالفعل كمصدر مفتوح، لذلك يمكن للعملاء والشركاء مواصلة الابتكار نحن بدأنا. بالإضافة إلى ذلك، سنعمل على تطوير الأدوات التي تمكن المستخدمين من “تحرير” المحتوى الخاص بهم بسهولة من Wave.

إذن، ما هي أفكارك؟ هل أنت حزين بسبب زوال Google Wave المفاجئ؟