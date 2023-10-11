Rewrite this title: ستطلق Google أيضًا متجرًا للتطبيقات عبر الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية: ستطلق Google أيضًا متجرًا للتطبيقات عبر الإنترنت

ال وول ستريت جورنال تشير التقارير إلى أن Google تقوم بإعداد متجرها للتطبيقات عبر الإنترنت، على أمل منح أعمال Google Apps بعض الارتفاع الذي تحتاج إليه بشدة بالإضافة إلى تمكين Google من تعزيز علاقاتها مع شركاء الأعمال. لن يقوم المتجر الجديد عبر الإنترنت بدفع مجموعة تطبيقات الأعمال من Google فحسب، بل سيعمل أيضًا على دفع برامج الأعمال الخاصة بشركائها

إذا كان متجر التطبيقات عبر الإنترنت المذكور صحيحًا بالفعل، فسوف يكمل سوق الحلول الحالية لشركة Google أو يحل محله تمامًا. يعمل هذا السوق حاليًا كمستودع عبر الإنترنت للعديد من الوظائف الإضافية والأدوات والدعم لمستخدمي Google Apps. سيعزز متجر التطبيقات الجديد عبر الإنترنت علاقة Google مع الشركاء في تقديم حلول البرامج/التطبيقات للمستخدمين.

إذًا، كيف تربح Google من بيع منتجات شركائها؟ – عن طريق أخذ شريحة من المبيعات من العملاء الذين سيُسمح لهم بشراء البرنامج مباشرة من متجر التطبيقات عبر الإنترنت. ستشارك Google أيضًا بعض الإيرادات لمطوري البرامج. ولجعل هذا المخطط جذابًا للمستهلكين، تسمح Google لهم بالوصول بسرعة إلى تطبيقات الشراء الخاصة بهم من خلال توفير قائمة في الجزء العلوي من شاشاتهم والتي ستظهر داخل Gmail أو Google Docs.

في حين أن التفاصيل الكاملة قد لا تزال غير دقيقة في الوقت الحالي، فمن الواضح أن Google لا تتنافس فقط مع أعمال Microsoft Enterprise Solutions ولكن مع متاجر التطبيقات الأخرى عبر الإنترنت أيضًا مثل Apple و Salesforce AppExchange.