Rewrite this title: ستقوم Google بإلغاء فهرسة الصفحات إذا كان الموقع معطلاً لعدة أيام

ستساعدك المقالة التالية: ستقوم Google بإلغاء فهرسة الصفحات إذا كان الموقع معطلاً لعدة أيام

سيبدأ Google في إلغاء فهرسة صفحاتك من نتائج البحث إذا واجه موقع الويب الخاص بك أكثر من يومين من التوقف.

صرح بذلك جون مولر، محامي بحث Google، أثناء جلسة Hangout الخاصة بساعات عمل مكتب Google Search Central SEO المسجلة في 10 ديسمبر.

تم استدعاء مُحسّن محركات البحث يُدعى Aakash Singh إلى البث المباشر ليسأل مولر عن كيفية تقليل التأثير على تصنيفات البحث أثناء تعطل موقع الويب الخاص بعميله لأكثر من أسبوع.

لسوء الحظ بالنسبة لسينغ وعميله، ليس من الممكن إزالة موقع ويب لمدة أسبوع دون أي تأثير سلبي على تحسين محركات البحث (SEO) وتصنيفات البحث.

يقول مولر إنه إذا تعذر الوصول إلى صفحات موقع الويب، فلن يستغرق الأمر سوى بضعة أيام قبل البدء في إلغاء فهرستها.

يستمر مولر في اقتراح طريقة بديلة للتعامل مع فترات التوقف المخطط لها، لكنه لا يضمن عدم حدوث أي ضرر على المدى القصير.

اقرأ رده الكامل في القسم أدناه.

جوجل جون مولر حول تأثير تحسين محركات البحث (SEO) لتوقف موقع الويب

إذا كان موقع الويب معطلاً لمدة تزيد عن بضعة أيام، سواء كان ذلك مخططًا له أو غير مخطط له، فلن يكون من الممكن منع التأثيرات السلبية على تصنيفات البحث.

يقول مولر:

“لا أعتقد أنك ستكون قادرًا على القيام بذلك في ذلك الوقت، بغض النظر عما قمت بإعداده. بالنسبة للانقطاع لمدة يوم أو نحو ذلك، يعد استخدام رمز النتيجة 503 طريقة رائعة لإخبارنا بأنه يتعين علينا التحقق مرة أخرى. ولكن بعد بضعة أيام، نعتقد أن هذا رمز نتيجة دائم، ونعتقد أن صفحاتك قد اختفت للتو، وسنقوم بإسقاطها من الفهرس.

وعندما تعود الصفحات سنقوم بالزحف إليها مرة أخرى وسنحاول فهرستها مرة أخرى. ولكن خلال تلك الفترة من المحتمل أن نقوم بإسقاط الكثير من الصفحات من موقع الويب من فهرسنا، وهناك فرصة جيدة جدًا لعودتها بطريقة مماثلة ولكن هذا ليس مضمونًا دائمًا.

والوجهة الرئيسية هنا هي أن تأثير التوقف الممتد سيستمر لفترة أطول من مدة الانقطاع.

لن تعود صفحاتك على الفور، وعندما تعود ستكون هناك تقلبات قوية في تصنيفات البحث قبل أن تستقر الأمور.

“لذلك في أي وقت يكون فيه انقطاع أطول، حيث أفكر أكثر من يومين، أفترض أنه على الأقل مؤقتًا سيكون لديك تقلبات قوية حقًا وسيستغرق الأمر بعض الوقت للعودة.

الأمر ليس مستحيلاً لأن هذه الأشياء تحدث أحياناً. ولكن إذا كان هناك أي شيء يمكنك القيام به لتجنب هذا النوع من الانقطاع، فسأحاول القيام بذلك.

ما الذي يجب أن يفعله موقع الويب أثناء انقطاع ممتد؟

يقول مولر إن إحدى طرق التعامل مع هذا الأمر هي إعداد نسخة ثابتة من الموقع يمكن توجيه المستخدمين إليها أثناء تعطل الموقع الرئيسي.

ومع ذلك، إذا كان ذلك ممكنًا، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو التأكد من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لمدة تقل عن يوم واحد.

“… قد يكون هذا شيئًا مثل إعداد نسخة ثابتة من موقع الويب في مكان ما وإظهار ذلك للمستخدمين في الوقت الحالي. ولكن على وجه الخصوص، إذا كنت تفعل ذلك بطريقة مخططة، فسأحاول إيجاد طرق لتقليل انقطاع التيار الكهربائي إلى أقل من يوم واحد إذا كان ذلك ممكنًا.

استمع إلى رد مولر الكامل في الفيديو أدناه: