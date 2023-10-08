Rewrite this title: ستيف جوبز يترك العالم مكانًا أفضل

ستساعدك المقالة التالية: ستيف جوبز يترك العالم مكانًا أفضل

توفي ستيف جوبز، أحد أكثر رجال الأعمال ابتكارًا وإلهامًا في عصرنا، مساء أمس. على الرغم من أنه عاش حتى سن 56 عامًا فقط، إلا أن ستيف جوبز شارك في تأسيسها Apple، كانت رائدة في صناعة الكمبيوتر الشخصي، وغيرت الطريقة التي ينظر بها الناس إلى التكنولوجيا من خلال إنشاء منتجات عند “تقاطع الفن والتكنولوجيا”. قيادته المذهلة ومنتجاته المبتكرة في Apple تسببت في أن تصبح الشركة اسمًا مألوفًا بقيمة سوقية تبلغ 350 مليار دولار.

بالرغم من Apple ولم يحدد سبب الوفاة، حيث كان السيد جوبز يعاني من سرطان البنكرياس وخضع لعملية زرع كبد في عام 2009. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، اضطر ستيف إلى أخذ العديد من الإجازات الطبية المتعلقة بصحته. في أغسطس، استقال السيد جوبز من منصبه كرئيس تنفيذي وعين تيم كوك في منصب الرئيس التنفيذي Appleالرئيس التنفيذي الجديد.

ال Apple موقع إلكتروني له الصورة الشهيرة للسيد جوبز والمقولة التالية:

“Apple لقد فقد عبقري صاحب رؤية ومبدع، وفقد العالم إنسانًا رائعًا. أولئك منا الذين كانوا محظوظين بما يكفي لمعرفة ستيف والعمل معه فقدوا صديقًا عزيزًا ومعلمًا ملهمًا. يترك ستيف وراءه شركة لم يكن بإمكان أحد سواه أن يبنيها، وستظل روحه أساسًا لها إلى الأبد Apple”.

في خطاب الافتتاح عام 2005، قال السيد جوبز ما يلي بخصوص الموت:

“إن تذكر أنني سأموت قريبًا هو أهم أداة واجهتها على الإطلاق لمساعدتي في اتخاذ الخيارات الكبيرة في الحياة. لأن كل شيء تقريبًا – كل التوقعات الخارجية، كل الكبرياء، كل الخوف من الإحراج أو الفشل – هذه الأشياء تسقط في وجه الموت، ولا يبقى إلا ما هو مهم حقًا.

Apple يطلب إرسال “الأفكار والذكريات والتعازي” إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي:

[email protected].

أثر ستيف جوبز على صناعة التكنولوجيا بأكملها بمنتجاته وابتكاراته وشغفه. ارقد بسلام يا ستيف.

[Sources Include: Apple, Stanford, & WSJ]