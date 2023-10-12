Rewrite this title: ست درجات للفصل بين تحسين محركات البحث: هل يمكننا عكس هندسة TrustRank وHilltop؟

ستساعدك المقالة التالية: ست درجات للفصل بين تحسين محركات البحث: هل يمكننا عكس هندسة TrustRank وHilltop؟

تخيل أنك تلعب لعبة “ست درجات من الانفصال”، ولكن من خلال مواقع الويب. كلما اقتربت من الحصول على رابط من مجلة Maclean أو Time، كلما كان ذلك أفضل.

من الواضح أن الوضع المثالي هو أن تكون Maclean’s أو Time.

ولكن باستثناء ذلك، فإن الحصول على رابط من أي من الموقعين يعد أمرًا ممتازًا (درجة انفصال واحدة). يعد الحصول على رابط من موقع تم ربطه من Time أمرًا جيدًا جدًا (درجتان). الحصول على رابط من موقع تم ربطه من موقع تم ربطه بالزمن أمر جيد (3 درجات). رابط من موقع تم ربطه من موقع تم ربطه من موقع تم ربطه من موقع Time is OK…

رتبة الثقة و HillTop هما خوارزميتان لمحرك البحث تعتمدان على “المجموعة الأولية” للمواقع الموثوقة. كلما اقتربت من الحصول على رابط (أو عدة روابط) من المواقع الموثوقة في المجموعة الأولية، زادت ثقتك.

المزيد من الثقة يعني تصنيفات أعلى. ماذا لو تمكنا من قياس الثقة التي يتمتع بها موقعنا أو منافسينا؟ هذه فكرة كان علي أن أفعلها بالضبط.

ومن المفارقات أن إحدى الكلمات الرئيسية الأكثر تنافسية للتصنيف عبر الإنترنت ربما لم تكن شيئًا حاول أي شخص التصنيف له عمدًا. أنا أشير إلى “انقر هنا”. تلك المواقع الضخمة التي تحتوي على ملايين الروابط، والتي يستخدم العديد منها عبارة “انقر هنا” كنص أساسي، ينتهي بها الأمر إلى التصنيف لهذه العبارة.

وعلى الرغم من أن الارتباط ليس مثاليًا، إلا أن المواقع التي يتم تصنيفها حسب النقر هنا تميل إلى أن تكون جهات موثوقة إلى حد كبير.

لذا، ربما من خلال البحث في Google عن “انقر هنا”، يمكننا تشكيل “مجموعة أولية” من المواقع الموثوقة؟

بمجرد حصولك على هذه المجموعة الأولية، يمكنك التوصل إلى كلمات بحث رئيسية في Yahoo Site Explorer والتي تتيح لك البحث عن روابط من أمثال Time.com وما إلى ذلك. وسيُظهر لك هذا أي روابط من الدرجة الأولى تمرر الكثير من الثقة إلى المستلم.

إذا قمت بإنشاء أداة استخراج وتعاملت معها بذكاء، فيمكنك حتى البحث في بعض الروابط الخلفية للمواقع المرتبطة، والعثور على علاقات ثقة من الدرجة الثانية.

وعلى الرغم من أن استخدام/فائدة هذه البيانات ربما لم يكن واضحًا في البداية، فإن أي شخص يستخدمها كبار المسئولين الاقتصاديين لمتصفح فايرفوكس يمكن البحث عن مواقع .edu أو .gov في الروابط الخلفية لموقع معين. عادةً ما تكون هذه الروابط موثوقة جدًا أيضًا.

إذن يا قراء SEJ، ما رأيك؟ هل هذه نصيحة قيمة لمعرفة مدى ثقة منافسيك؟ هل هذا غير دقيق للغاية، أم أن هذا التقريب أفضل من لا شيء؟ أيضًا، إليك اختبار اتصال بـSEOmoz – هل هذه هي الطريقة التي يعمل بها مقياس mozTrust الخاص بك؟