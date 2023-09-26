Rewrite this title: سجل النطاق: هل هو عامل تصنيف في Google؟

ستساعدك المقالة التالية: سجل النطاق: هل هو عامل تصنيف في Google؟

ما لم تكن محظوظًا بما يكفي لتسجيل اسم نطاق لم يفكر فيه أحد من قبل، فمن المحتمل أن النطاق المسجل اليوم سيكون له تاريخ مرتبط به.

هل هناك أي سبب يدعو المالك الجديد للمجال إلى القلق بشأن ما فعله المالك (المالكون) السابقون به؟

نعم، إن سجل النطاق مهم، حتى بعد تغيير الملكية وإعادة استخدامه في موقع جديد.

الحقيقة هي أن سجل النطاق مهم أكثر مما قد يعتقده أصحاب المواقع. وللأسف البعض لا يتعلم ذلك إلا بعد فوات الأوان.

تابع القراءة لمعرفة المزيد حول الادعاءات المتعلقة بتاريخ النطاق كعامل تصنيف، ثم سنلقي نظرة على الأدلة الداعمة من Google.

المطالبة: تاريخ النطاق هو عامل الترتيب

من المحتمل أن يكون للنطاقات العديد من الاستخدامات المختلفة والمتنوعة طوال حياتها.

قد يكون اسم النطاق الذي تستخدمه شركة مشروعة اليوم قد تم استخدامه مسبقًا بواسطة موقع ويب لقروض يوم الدفع، أو موقع قرصنة، أو أي نوع آخر من مواقع الويب التي تستهجنها Google.

على الرغم من كون موقع الويب نفسه جديدًا، يُقال إن سجل النطاق يمثل عاملاً مهمًا في نتائج بحث Google في الوقت الحاضر.

وهذا يعني أنه قد يتم حجب موقع ويب جديد في بحث Google قبل أن تتاح له فرصة التصنيف.

هل هذا مصدر قلق حقيقي؟ أم أن الأمر كله نظري؟

وإليكم ما تقوله الأدلة.

الدليل: تاريخ المجال كعامل تصنيف

تناولت Google موضوع تاريخ النطاق وتأثيره على التصنيف في عدد من المناسبات.

لقد تم التأكيد دائمًا على أن كيفية استخدام النطاق في الماضي يمكن أن تكون عاملاً في كيفية تعامل Google معه اليوم.

يمكن أن يتراوح التأثير من معتدل إلى شديد. أخطر مشكلة يمكن أن يواجهها مالك الموقع هي الحصول على نطاق له سجل من الإجراءات اليدوية التي لم يتم حلها.

لا تختفي الإجراءات اليدوية التي تتخذها Google من تلقاء نفسها، حتى بعد أن يبيع المالك السابق النطاق أو يترك عملية التسجيل تنقضي.

إذا لم يتم التعامل مع العقوبات، فقد يجد مالك النطاق التالي أن موقع الويب الخاص به قد تم تخفيض رتبته أو إلغاء فهرسته فورًا.

تمت مناقشة هذه المشكلة في مقطع فيديو مع موظف Google السابق مات كاتس، الذي أوصى بالبحث عن النطاق قبل شرائه.

يمكن لمالك الموقع معرفة ما إذا كان نطاقه يحتوي على إجراء يدوي ضده على الفور من خلال التحقق من تقرير الإجراء اليدوي في Google Search Console.

هذا هو السيناريو الأسوأ. ولكنها مجرد نكسة مؤقتة حيث يمكن حل جميع الإجراءات اليدوية.

وفي حالات أخرى، قد لا يكون للنطاق عقوبة مرتبطة به، ولكن لا يزال له سجل سلبي مع Google.

وفي تلك الحالات، قد يظل الموقع متأثرًا في نتائج البحث. يقول جون مولر من جوجل إن هذه مشكلة ستحل نفسها بمرور الوقت.

النطاق الذي له تاريخ موجز من النشاط السيئ لا يشكل سببًا للقلق، وفقًا لمولر. إذا كان التاريخ السلبي يعود إلى 10 سنوات أو أكثر، فقد يكون من الصعب التعافي منه.

يمكن البحث عن تاريخ أي مجال على موقع Archive.org.

تاريخ المجال كعامل تصنيف: حكمنا

تم التأكيد إلى حد كبير على أن سجل المجال هو عامل التصنيف.

ولهذا السبب تنصحك Google ببذل العناية الواجبة والبحث عن كيفية استخدام النطاق مسبقًا قبل الحصول عليه.

يختلف تأثير سجل النطاق السيئ من حيث الخطورة، والأكثر ضررًا هو الإجراء اليدوي الذي لم يتم حله من قبل Google والذي يؤدي إلى إلغاء الفهرسة.

في معظم الحالات، ما لم يستمر التاريخ السيئ لمدة عقد أو أكثر، يمكن لموقع ويب جديد أن يرتفع فوق الماضي الإشكالي لنطاقه ويحتل المرتبة على أساس مزاياه الخاصة.