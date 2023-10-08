Rewrite this title: سحق العوائق أمام إطلاق شركة تحسين محركات البحث – الجزء الأول: الفرص

ستساعدك المقالة التالية: سحق العوائق أمام إطلاق شركة تحسين محركات البحث – الجزء الأول: الفرص

كما تعلمت على مدار الـ 16 شهرًا الماضية، فإن إنشاء شركة تحسين محركات البحث الخاصة بك يمكن أن يكون تجربة صعبة ومحبطة وتعليمية ومجزية في النهاية. بدءًا من الصعود والهبوط في الحصول على أعمال جديدة إلى معرفة كيفية الموازنة بين عمل العميل وتطوير الأعمال، هناك شيء واحد مؤكد: إذا كنت تفكر في إنشاء شركة تحسين محركات البحث الخاصة بك، فأنت في طريقك تمامًا.

في اليوم التالي لتخرجي من الكلية، استيقظت مبكرًا ومشرقًا (اقرأ: 10:30 صباحًا)، وجلست على طاولة مطبخي، وفتحت جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي، وذهبت إلى العمل:

حسنًا، لم أخطط لكل شيء بالضبط عندما اتخذت القرار بالمضي قدمًا فيه. ولكن، كما ستقرأ، كان لدي الكثير من العمل بالنسبة لي، وتتوافق نقاط قوتي بشكل جيد مع الجوانب الأكثر تحديًا في تأسيس شركة تحسين محركات البحث (SEO). كان لدي الكثير من فرصة للقيام بشيء محفوف بالمخاطر مثل إنشاء شركة، والكثير من تحسين محركات البحث خبرة تحت حزامي، صلبة إستراتيجية لتنمية أعمالي، الوصول إلى المالية سأحتاج، و شخصية التي قدمت نفسها بشكل جيد لهذا النوع من المسعى.

تحلل هذه السلسلة العوائق التي تحول دون البدء في إنشاء شركة استشارية لتحسين محركات البحث وتجربتي في التغلب على تلك التحديات:

فرصة

خبرة

إستراتيجية

الشؤون المالية

شخصية

العوائق الخمسة أمام الدخول لبدء شركة تحسين محركات البحث: الفرصة

إن إنشاء شركة SEO الخاصة بك هو عمل جاد. في البداية، لديك الكثير للتعامل معه، بما في ذلك إنشاء شركة وفرز الجانب القانوني/المحاسبي للأشياء، وتطوير منتج معين لبيعه والعمل على المواد الترويجية الخاصة بك، وإنشاء موقع على شبكة الإنترنت، ومحاولة الحصول على العملاء المحتملين وتحويلهم إلى عملاء جدد. بمجرد أن تبدأ في تنمية مجموعة عملائك، يتحول انتباهك إلى تحقيق نتائج لعملائك، والتعامل مع خصوصيات وعموميات عالم الاستشارات (وبعض العملاء)، ومحاولة مواصلة تنمية شركتك واكتساب أعمال جديدة.

النقطة هنا هي أن إنشاء شركة ليس قرارًا وليد اللحظة، وليس شيئًا يمكن لأي شخص المشاركة فيه. من الناحية المثالية، يجب أن يتمتع الشخص الذي يبدأ شركة تحسين محركات البحث (SEO) بالقدرة على تحمل المخاطر المالية. وهذا يعني أنه ستكون هناك حاجة إلى دعم مالي أو مدخرات جدية. يصبح هذا الأمر أكثر صعوبة إذا كان لديك عائلة أو من تعيلهم، لكنه بالتأكيد يمثل تحديًا لأي شخص.

هل لديك ما يكفي من المدخرات لترك وظيفتك لبدء شركة تعمل على تحسين محركات البحث (SEO) والتي (بشكل متفائل) قد لا تكون مربحة لعدة أشهر؟ إذا لم يكن لديك وظيفة، فهل يمكنك حقًا تجربة شيء محفوف بالمخاطر مثل إنشاء شركتك الخاصة، أم هل ينبغي أن تركز جهودك على تأمين العمل أولاً وقبل كل شيء؟ من السهل إضفاء طابع رومانسي على فكرة بدء مشروعك التجاري الخاص، ولكن يمكنك أن تسأل أي رائد أعمال – فهو يتطلب التفاني والعمل الجاد، وكثير من الناس لا يفشلون.

عندما بدأت لأول مرة، كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لأكون في موقف حيث كان لدي المرونة اللازمة لهذا النوع من المساعي. لقد تخرجت للتو من الكلية وكنت في مطهر الشخص الحقيقي بعد الجامعة. هذا هو المكان الذي لا يكون فيه وجودك على هذا الكوكب متدهورًا تمامًا كما كان خلال سنوات دراستك في المدرسة، ولكنك لا تتمتع بأي حال من الأحوال بأسلوب حياة الشخص الذي اكتشف أشياء مثل التوظيف والمدخرات والعلاقات وأهداف الحياة. ولحسن الحظ، فإن هذه المرحلة من الحياة لها فوائد قليلة، وأهمها التحرر من المسؤوليات الجسيمة، وفائض من الوقت، وبصراحة تامة، ليس هناك ما تخسره. لقد منحني هذا النوع من المرونة القدرة على القيام بشيء محفوف بالمخاطر مثل إنشاء شركة بدلاً من قبول أحد عروض العمل العديدة التي كانت أمامي في ذلك الوقت.

المسؤولية وفقا لمرحلة الحياة. Note أن “مطهر الشخص الحقيقي” يعادل أن يكون إما طفلاً حديث الولادة أو جثة.

الهدف من هذا المنشور ليس تثبيطك عن إنشاء شركة إذا لم يكن وضعك مثاليًا. لا ينبغي أن تكون الفرصة بمثابة كسر للصفقة، ولكنها تجعل العملية أكثر سلاسة إذا كانت تعمل لصالحك. قد يمثل حدث فردي مثل فقدان وظيفتك، أو التخرج من الكلية، أو الذهاب في إجازة أمومة، فرصة لتحقيق أحلامك، ولكنها ليست شرطًا بأي حال من الأحوال.

يعد هذا المنشور جزءًا من سلسلة تحلل تلك العوائق التي تحول دون الدخول إلى إنشاء شركة استشارية لتحسين محركات البحث. التالي:

خبرة

إستراتيجية

الشؤون المالية

شخصية

في غضون ذلك، قم بإلقاء نظرة على بعض المؤتمرات لرواد الأعمال. وتعرف على عائد الاستثمار من قول “لا”.