Rewrite this title: سرعة الصفحة السريعة تعني أرباحًا أعلى: مقابلة مع Fili Wiese

ستساعدك المقالة التالية: سرعة الصفحة السريعة تعني أرباحًا أعلى: مقابلة مع Fili Wiese

في Pubcon 2016 في لاس فيجاس، أتيحت لي الفرصة للتحدث مع Fili Wiese من SearchBrothers.com حول أهمية سرعة صفحة موقع الويب. من مصلحتك الحفاظ على سرعة الصفحة عالية، ولكن ليس للأسباب التي قد تعتقدها.

هل صحيح أن الصفحات السريعة تحتل مرتبة أفضل دائمًا؟ هل يستحق الاستثمار في Accelerated Mobile Pages (AMP) فقط لزيادة السرعة؟ هذه بعض الأسئلة التي يجيب عليها Wiese في الفيديو أدناه. يمكن أيضًا الاستماع إلى المقابلة في شكل بودكاست هنا.

فيما يلي بعض الوجبات الرئيسية من الفيديو:

أحد الأسباب الرئيسية للاهتمام بسرعة الصفحة يتلخص في الربح. ستجد غالبًا أنه عندما تتحسن سرعة الصفحة، ترتفع المبيعات.

من الناحية الفنية، هناك زيادة في التصنيف مرتبطة بسرعة الصفحة، ولكن هذا إذا كان كل شيء آخر متساويًا. نادرًا ما يكون كل شيء متساويًا، لذا لا يوصى بإجراء تغييرات كبيرة على موقع الويب الخاص بك فقط لتحسين سرعة الصفحة.

إحدى فوائد التصنيف التي لا يأخذها الكثير من الأشخاص في الاعتبار هي أنه كلما تم تحميل صفحاتك بشكل أسرع، زادت سرعة Google في الزحف إليها وفهرستها. إذا استغرق محرك بحث Google وقتًا طويلاً للزحف إلى محتوى موقع ويب، فمن المحتمل ألا تتم فهرسة جميع الصفحات. لذلك يتم فهرسة فائدة التصنيف في المقام الأول.

هناك نصيحة لمستخدمي WordPress وهي عدم تثبيت وتشغيل أي مكونات إضافية و/أو عناصر واجهة مستخدم ليست ضرورية تمامًا. عندما تكون في شك، هناك مكونات إضافية يمكنك تثبيتها والتي ستقوم بتشخيص الاختناقات في أوقات تحميل صفحتك. ومع ذلك، بعد استخدامها، توصي Weise بإلغاء تثبيتها وحذفها أيضًا.

تتضمن بعض الأدوات الموصى بها للتحقق من سرعة صفحتك Google PageSpeed ​​Insights وGTMetrix و WebPageTest.org.

يجب على مالكي الموقع التحقق من سرعة صفحتهم في أي وقت يتم فيه إجراء تغييرات جديدة على الموقع. بشكل عام، من الجيد أن تعتاد على التحقق من سرعة الصفحة بانتظام. سيساعدك أيضًا التحقق من إحصائيات الزحف في Google Search Console وإبقاء وقت الزحف منخفضًا قدر الإمكان.

في أي وقت يظهر شيء جديد في السوق، مثل AMP، يجب أن تبحث في كيفية استخدامه لتحسين سرعة صفحة موقعك. لا يتوقف تحسين السرعة وتجربة المستخدم أبدًا.

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