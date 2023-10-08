Rewrite this title: سطح المكتب مقابل. برامج تحسين محركات البحث (SEO) المستندة إلى الويب

ستساعدك المقالة التالية: سطح المكتب مقابل. برامج تحسين محركات البحث (SEO) المستندة إلى الويب

تكتسب تطبيقات تحسين محركات البحث (SEO) المستندة إلى الويب المزيد من المعجبين كل يوم في النقاش الدائر حول تطبيقات سطح المكتب مقابل تطبيقات الويب. يقال إن تطبيقات الويب أبسط وأسهل في الاستخدام وسهلة التعلم من قبل المستخدمين النهائيين. يمكن الوصول إلى الحسابات من أي مكان، ويبدو أن كل ما تحتاجه هو اتصال بالإنترنت وكلمة مرور.

أقول لك، لو كان لديهم زر في مكان ما لضغطت عليه الآن.

من ناحية أخرى، تلتصق تطبيقات تحسين محركات البحث لسطح المكتب بالأجهزة التي تعمل عليها، وفي بعض الأحيان تكون ميزاتها معقدة للغاية لدرجة أنها تتحدى عقول المختبرين الأكثر بديهية وخبرة.

فلماذا في العالم يختار شخص ما برنامج SEO لسطح المكتب؟

منطق الأعمال

حلول تحسين محركات البحث لسطح المكتب هي تطبيقات أصلية. ولذلك، فهي تتمتع بميزة توفير منطق عمل معقد، مع ميزات وأنماط قوية.

من ناحية أخرى، تعتمد تطبيقات الويب على نموذج خادم العميل. يؤدي هذا إلى تقييد تنشيط الميزات والأدوات مباشرة من صفحات الويب التي تراها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

وتنعكس الاختلافات في السلوك في جوانب أخرى أيضًا.



شكل التطبيق ومظهره

كلما قل عدد القيود التي تفرضها تطبيقات سطح المكتب، أصبح تفاعل المستخدم النهائي أكثر تعقيدًا. التحكم الكامل في الميزات والأدوات يعني أنك تحتاج أيضًا إلى “إخبار” النظام بموعد وكيفية تنفيذ الإجراءات.

بفضل منطق الأعمال الأكثر بساطة، تحتوي تطبيقات الويب على طبقات أقل. لذلك، فإن ضعف التحكم في الميزات والأدوات يمكن أن يجعل كل شيء أقل تعقيدًا، وهو أمر مثالي إذا كان لديك موقع صغير فقط لإدارته.

تواتر التحديثات

تحتوي تطبيقات Desktop SEO على محرك استعلام متكامل. في تتبع الرتب، على سبيل المثال، يمنحك هذا التحكم الكامل في تكرار التحديثات. إنه مثل وجود ساعي البريد الصغير الخاص بك والذي يكون على استعداد لتسليم استعلامات جديدة إلى محركات البحث عندما تحتاج إلى إرسالها.

هذا غير ممكن مع تطبيقات الويب المستضافة. محرك الاستعلام مخفي على جانب الخادم. لذلك، عندما تقوم بإنشاء حساب، بدلاً من أرقام التصنيف الجديدة لموقعك، قد تحصل على مجموعة من البيانات القديمة ورسالة تفيد بأنه تمت جدولة التحديث التالي في غضون أيام قليلة، وعادةً ما يكون ذلك مرة واحدة فقط في الأسبوع.

ولكن، ماذا لو كانت حملة تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك تتضمن إعلانات مدفوعة؟ النتائج أكثر تقلبا من النتائج العضوية. لتقييم مراكزك بشكل صحيح، قد تحتاج إلى تحديثين إلى خمسة تحديثات أسبوعيًا.

دقة النتائج بناءً على الموقع

تنظر جميع محركات البحث إلى عنوان IP الذي يتم إرسال الاستعلامات منه لحساب الموقع التقريبي وإرجاع النتائج الأكثر صلة.

باستخدام تطبيق سطح المكتب، يمكنك التعامل بسهولة مع المواقع وصولاً إلى مستوى المدينة عن طريق تحديدها يدويًا أو إضافة خوادم بروكسي متعددة داخل التطبيق.

لا يمكن تنفيذ آلية تتبع الترتيب هذه في تطبيق ويب من جانب العميل. يتم إرسال الاستفسارات فقط من الخادم المستضاف على الويب، بناءً على الطلبات التي تدخلها في حسابك.

اسمحوا لي أن أشرح كيف يعمل.

لنفترض أنك في سان فرانسيسكو، ولديك عميل لديه شركة محلية في برمنغهام، المملكة المتحدة. إنه يريد معرفة مكان إدراج موقعه في Google UK للباحثين الموجودين في برمنغهام.

باستخدام برنامج تحسين محركات البحث (SEO) لسطح المكتب، يمكنك إما استخدام خوادم بروكسي بريطانية بعناوين IP من برمنغهام، أو يمكنك تعريف برمنغهام كموقع Google في واجهة المستخدم، دون استخدام أي وكلاء على الإطلاق. بهذه الطريقة، يجمع التطبيق نفس النتائج التي يراها الباحثون من هذا الموقع في المتصفح.

في الوقت الحالي، باستخدام أداة تحسين محركات البحث على الويب، يمكنك تحديد الموقع على مستوى الدولة فقط. لذا، عندما تختار محرك بحث Google UK في ملفك الشخصي، فقد يتم استرداد التصنيفات باستخدام عنوان IP لندني. وبالتالي، فإن النتائج قد لا تكون مماثلة لتلك التي تم جمعها من برمنغهام.

تكامل الأدوات القائمة على الويب

شيء جميل آخر في تطبيقات تحسين محركات البحث لسطح المكتب هو أنه يمكن أن تحتوي على أدوات متكاملة تعتمد على الويب. صعبة، أليس كذلك؟

على سبيل المثال، يمكنك الوصول إلى بعض أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية المفيدة مباشرةً من إطار عمل التطبيق، دون الحاجة إلى تحميلها في جلسة متصفح جديدة.

كما كنت قد خمنت، لا يمكن لتطبيقات تحسين محركات البحث المستضافة تضمين مكونات سطح المكتب.

القيود البيئية

ومع ذلك، فإن تطبيقات تحسين محركات البحث لسطح المكتب تكون أيضًا أكثر عرضة للقيود البيئية.

تنعكس الاختلافات بين أدوات سطح المكتب وأدوات الويب في ثلاثة جوانب بيئية:

أولاً، هناك الاعتماد على جهاز كمبيوتر واحد

يتم تثبيت تطبيق سطح المكتب وتشغيله بشكل مستقل على سطح مكتب أو كمبيوتر محمول محدد. هذا يعني أنه لا يمكنك استخدامه إلا إذا كان هذا الكمبيوتر قيد التشغيل.

على سبيل المثال، إذا كنت تريد تشغيل تحديث مجدول خلال عطلة نهاية الأسبوع، فستحتاج إلى ترك جهاز الكمبيوتر الخاص بك قيد التشغيل.

الأمور أسهل مع تطبيقات الويب، لأنه يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب SEO مستضاف من أي جهاز يمكنك الوصول إليه. ولا داعي للقلق بشأن ترك جهاز الكمبيوتر الخاص بك قيد التشغيل عند جدولة تحديث جديد.

ثم هناك توافق النظام الأساسي.

يتم فرض قيود تطبيق Desktop SEO بواسطة متطلبات أنظمة التشغيل. بعضها متوافق مع جميع المنصات، مما يوفر WindowsوMac وLinux يتمتعون بنفس تجربة المستخدم النهائي. ولكن، تم تصميم بعضها فقط لمنصة معينة، مما يجعل من المستحيل التبديل إلى منصة مختلفة.

ونظرًا لطبيعتها، فإن جميع تطبيقات الويب تكون مستقلة تلقائيًا عن النظام الأساسي. إنهم يحتاجون فقط إلى متصفح، لذلك يتم فرض القيود فقط من خلال الميزات التي يدعمها المتصفح.

ما هو اتصال الإنترنت المراوغة أو غائبة؟

تحتاج أدوات تحسين محركات البحث (SEO) لسطح المكتب والويب إلى اتصال بالإنترنت لجمع وعرض تصنيفات جديدة. ومع ذلك، يظهر اختلاف في السلوك عندما ينقطع الاتصال بالإنترنت ويكون الشخص الوحيد الذي يبتسم هو ساعي البريد الصغير الذي سئم من كثرة الاستفسارات :).

بينما يمكنك تشغيل تطبيق سطح المكتب والتحقق من بيانات التصنيف التي تم جمعها مسبقًا، فمن المستحيل الوصول إلى حساب مستضاف دون اتصال بالإنترنت، لذلك لا يمكنك حتى رؤية بياناتك.

عندما يتعلق الأمر بالبنية التحتية، تتحول نقاط الضعف في سطح المكتب إلى مزايا.

تظهر الاختلافات بين تطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الويب في طريقة نقل المعلومات وتخزينها في قاعدة البيانات.

باستخدام حلول تحسين محركات البحث لسطح المكتب، يتم تخزين البيانات محليًا، على كمبيوتر كل مستخدم، أو على قاعدة بيانات مركزية. وهذا يوفر لك وقتًا ثابتًا للاستجابة، ويضع سرعة النقل ووقت تعطل البنية التحتية بالكامل بين يديك.

مع التطبيقات المستضافة، يتم تخزين بيانات التصنيف عن بعد، في قاعدة بيانات مستضافة من جانب المزود. يمكن لهذه الآلية أن تجعل تطبيقات الويب أبطأ من تطبيقات سطح المكتب، نظرًا لأن سرعة نقل البيانات تعتمد على النطاق الترددي للإنترنت. هنا أيضًا ليس لديك أي سيطرة على وقت تعطل البنية التحتية. يمكن أن يصبح هذا إزعاجًا كبيرًا، لأنه لا يمكن الوصول إلى البيانات عندما يكون الخادم المضيف غير متصل بالإنترنت.

تسمح قواعد بيانات سطح المكتب بسهولة بتتبع وتخزين عشرات الآلاف من الكلمات الرئيسية لأن جميع البيانات يتم تخزينها محليًا. بهذه الطريقة، يستطيع كل مستخدم استخدام موارده الخاصة.

لا تتمتع قواعد بيانات تطبيقات الويب بهذه الإمكانية. عادةً ما يكون عدد الكلمات الرئيسية التي يمكنك تتبعها محدودًا وفقًا لنوع الحساب لأن الجميع يستخدم الموارد المشتركة للموفر.

عندما يتعلق الأمر بأمن البيانات، تتعارض الآراء. يقول البعض إن التخزين عبر الإنترنت يوفر إدارة أمنية أكثر تعقيدًا من التخزين المحلي.

ولكن، إذا فكرت في الأمر، فستجد أن هناك الكثير من الطرق لتعيين قواعد الوصول الأمني ​​الخاصة بك ولحماية بياناتك المحلية. بالطبع، لا يوجد حل لمخاوف الخصوصية عند تخزين البيانات عن بعد. يتعلق الأمر بالثقة بمزود الخدمة الخاص بك.

ولا تنعكس التكنولوجيا التي يقوم عليها كل نوع من التطبيقات فقط في متطلبات البيئة وتجربة المستخدم، ولكن أيضًا في تكاليف التنفيذ.

يمكن رؤية الفرق الرئيسي بين نوعي حلول تحسين محركات البحث (SEO) في طريقة توزيع التكاليف على مدار فترة زمنية طويلة:

الشراء لمرة واحدة

باستخدام أدوات سطح المكتب، تكون التكلفة الأولية أكثر اتساقًا، وغالبًا ما تعتمد على عدد التراخيص التي ستحتاج إليها. ولكن، بمجرد تشغيل النظام، يمكنك وضع قفل على محفظتك لفترة طويلة.

توزيع تكلفة الشراء

يتم بيع تطبيقات الويب بشكل عام مثل الاشتراكات، مما يقلل من التكاليف الأولية، ولكن يجعلها نفقات متكررة.

هنا مثال:

تبلغ تكلفة ترخيص برنامج SEO الجيد لسطح المكتب حوالي 400 دولار، اعتمادًا على الميزات والأدوات. يبلغ متوسط ​​سعر حل الويب الجيد 100 دولار شهريًا. وعلى مدار عام، ستدفع 800 دولار إضافية مقابل تطبيق ويب.

هناك بالطبع أدوات مجانية لتحسين محركات البحث لسطح المكتب والويب. ومع ذلك، غالبًا ما تتمتع هذه البرامج المجانية بوظائف محدودة ولا توجد ضمانات.

خاتمة

يأتي كل حل لتحسين محركات البحث (SEO) بمزاياه وعيوبه:

تمنحك تطبيقات سطح المكتب التحكم في التحديثات ووقت استجابة أفضل وتفاعل عالي. لكنك مقيد بالكمبيوتر الذي تم تثبيت التطبيق عليه، ويمكن أن يكون التدريب أمرًا صعبًا.

غالبًا ما يتم تجميع تطبيقات الويب في إطار عمل أبسط بكثير، ويمكن الوصول إليها من أي مكان. ولكن لديك سيطرة أقل على كيفية تطوير التطبيقات، وقد تكون الميزات أقل قابلية للتخصيص.

إذن، أي واحد ستختار؟

أو ربما السؤال الأفضل هو: لماذا تعتقد أن أحدهما أفضل من الآخر؟