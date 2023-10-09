Rewrite this title: سلبية AdWords تنمو في القوائم

ستساعدك المقالة التالية: سلبية AdWords تنمو في القوائم

تم إطلاق قوائم الكلمات الرئيسية السلبية للتو قبل اكثر من اسبوع مضى وربما لم يلاحظ العديد من مستخدمي AdWords وجود نظام أساسي محسّن للتحكم في الحملات وتحسينها باستخدام قوائم كبيرة من الكلمات الرئيسية السلبية. وتتمثل الفائدة الرئيسية في أن الوكالات أو أصحاب الامتيازات أو المستشارين يمكنهم الآن تطوير قوائم أساسية قابلة لإعادة الاستخدام للكلمات الرئيسية السلبية التي قد تكون خاصة بصناعتهم أو نوع العميل أو الموقع الجغرافي في العالم.

من الممكن أيضًا أن يكون لديك مجموعة قياسية من الكلمات الرئيسية التي تقوم بتضمينها نظرًا لمعدلات التحويل المنخفضة جدًا في الحملات السابقة أو معرفة أنها تولد حجم بحث مرتفعًا للغاية وتربط تلك القائمة بحملات عملاء متعددة. قد تكون الخطوة التالية هي أن تعيد Google القدرة على إنشاء قوائم كلمات رئيسية سلبية بسهولة وتصديرها مباشرة إلى حساب AdWords الخاص بك وتكون جاهزة للتطبيق على حملاتك.

ما تأثير عدم استخدام قوائم كبيرة من الكلمات الرئيسية السلبية؟

لم يستخدم أحد أكبر مسجلي النطاقات في أستراليا كلمات رئيسية سلبية لفترة طويلة من الوقت حيث كان من الواضح أنهم كانوا يقدمون عطاءات على الكلمة الرئيسية “وقوف السيارات” بهدف التقاط حركة مرور “إيقاف النطاق” لكنهم فشلوا في تفويت الهدف الأعلى بكثير الكلمة الرئيسية السلبية لاستعلامات البحث الجغرافي مثل “مواقف السيارات في بريسبان” و”مواقف السيارات في المطار” والتي من المؤكد أنها ستأخذ بعض الميزانية بعيدًا عن حملة مواقف السيارات في النطاق. لم يكن من الصعب على العميل/الاستشاري الذي يدير حملته تشغيل تقرير سريع لمعرفة مصطلحات البحث التي أدت إلى ظهور مرات ظهور عالية جدًا أو معدلات تحويل منخفضة جدًا وإضافتها إلى قائمة الكلمات الرئيسية السلبية.

ما أنواع قوائم الكلمات الرئيسية السلبية التي ينبغي عليّ إنشاؤها؟

لا توجد قائمة محددة بالكلمات الرئيسية السلبية التي يجب أن تكون موجودة في قائمتك، ولكن فيما يلي بعض الأنواع التي حددتها استنادًا إلى بعض حملاتي السابقة في AdWords والتي تم تجميعها في بعض فئات القوائم المحتملة. من المحتمل أن يكون هناك المئات، إن لم يكن الآلاف، التي قد تكتشفها في كل فئة من هذه الفئات، ولكن هذا يعمل على تحسين عائد الاستثمار لحملتك لأنه يقلل من النقرات الضائعة ولكنه يحسن أرقام حركة المرور حول مرات الظهور الحقيقية للحملة.

الجغرافية – الشارع والضواحي والمدن والبلدان والولايات والمناطق

المعاني البديلة – اختصارات الصناعة، والاختصارات، والأحرف الأولية

نوع العمل – التسليم، البريد، البرنامج التابع، خارج ساعات العمل، داخلي،

المنافسون – الإقليميون، والدوليون، والدوليون، عبر الإنترنت، وغير متصلين

الإجراءات – طباعة، تنزيل، حفظ، مشاركة، متابعة، اسم المستخدم، الإعدادات، إعادة التعيين، كلمة المرور

غير تجارية – الشكوى، الشكاوى، الاتصال، البريد الإلكتروني، المكتب الرئيسي، المؤسسة، مكتب المساعدة، المنتدى

غير متصل – الاتجاهات، ومواقع المتجر، وساعات عمل المتجر، وتفاصيل المتجر،

التوظيف – الوظائف، والتدريب الداخلي، والتوظيف، والعمل، وجهات الاتصال بالموارد البشرية، وعملية التقديم، والتقديم عبر الإنترنت

التعليمية – الطالب، الواجبات، البحث، وصف مثال، معنى،

معلوماتية – مجانية، تجربة، اختبار، تنزيل، قصاصات فنية، كيفية، صور فوتوغرافية، صور، رموز، أمثلة، شائعة، شائعة، مخططات، رسوم بيانية

حساسة تجاريًا – العلامات التجارية والموردين والترخيص والاتفاقيات غير الرسمية وبراءات الاختراع

الشركة ذات الصلة – abn، pty ltd، plc، تسجيل الشركة، التفاصيل الضريبية، المالكين، المستثمرين، أعضاء مجلس الإدارة

من المهم ملاحظة أن القائمة أعلاه ليست واسعة النطاق ولكني أشجعك على توسيع قائمة الكلمات الرئيسية السلبية من 10 إلى 20 الكلمات الرئيسية التي قد تستخدمها حاليًا للتوسع عبر قوائم الكلمات الرئيسية السلبية إلى الآلاف. يمكنك استخدام عدد من مولدات الكلمات الرئيسية لإعطائك أفكارًا للكلمات الرئيسية السلبية، ولكن غالبًا ما تكون بيانات بحث AdWords الحالية هي أفضل مكان للبدء والتوسع من هناك، حيث أضمن وجود مخبأة غير مرغوب فيها والتي تقوم بالمزايدة عليها وحتى إهدار المال الدفع للزوار غير المعنيين.

أمثلة على سبب استخدام الكلمات الرئيسية السلبية

إذا كنت تستخدم نظام AdWords الأساسي لتحديد منطقة جغرافية مثل بريسبان حيث لدينا مجموعة لقاء محلية ونعلم أننا عادةً ما نحضر فقط الأعضاء الذين يعيشون في منطقة بريسبان. إذا كنا ندير حملة بالفعل، فيمكننا أن نرى أن استهداف AdWords غالبًا ما لا يكون دقيقًا كما ينبغي. هناك عدة أسباب، مثل أن مزود خدمة الإنترنت الخاص بك ربما لا يقدم معلومات دقيقة عن مواقع مستخدميه، أو قد يتم تعيين تخصيص بحث Google الخاص بك على موقع مختلف، أو أن العامل الذي يمكننا التحكم فيه هو أنهم ربما يستخدمون مصطلح بحث جغرافي مثل باسم “لقاءات جولد كوست SEO”.

لذا، إذا أردنا أن نفكر في شراء زيارات AdWords لزيادة عدد الأعضاء المحليين بريسبان كبار المسئولين الاقتصاديين مجموعة اللقاءات، ربما تستخدم بعض الكلمات الرئيسية التالية مع تحديد هدف جغرافي على بعد 20 كيلومترًا حول بريسبان.

نلتقي

لقاء سيو

مجموعات سيو

لقاءات الصناعة

اجتماعات مجموعة البحث

الجزء المثير للاهتمام هو أن غالبية هذه المصطلحات لا تتضمن كلمة رئيسية جغرافية كجزء من العبارة، ولكن ذلك لأننا نعلم أن عدد زيارات البحث المقدرة في AdWords ينخفض ​​إلى الصفر تقريبًا إذا أضفنا “بريسبان” إلى كل عبارة مذكورة أعلاه. العبارة الوحيدة التي تعرض قدرًا صغيرًا من حركة المرور هي “لقاء بريسبان” ولكن من المحتمل أن تكون هذه عامة جدًا ولن تؤدي إلى تسجيل أي أعضاء جدد ولا نريد حقًا أن نضطر إلى تقييد الجمهور فقط بما في ذلك الكلمة الرئيسية ” بريسبان”، ولكن من الممكن أن نتمكن من توسيع نطاق الاستهداف ليشمل جميع الضواحي المحيطة.

في الماضي، بدأت العملية من خلال عرض جميع المدن المحيطة يدويًا مثل Redcliffe أو Gold Coast أو Sunshine Coast على خرائط Google وأضفتها ككلمات رئيسية سلبية لأنها تتجاوز الـ 20 كيلومترًا التي يرغب الأشخاص في السفر إليها ولكن هناك خيار أكثر ذكاءً . هناك عدد من المنصات المجانية عبر الإنترنت التي تسمح لك بتعيين رمز بريدي لـ Kangaroo Point على أنه 4169 ثم تعيين نصف قطر يبلغ 20 كيلومترًا وسترى بعد ذلك جميع الضواحي ذات الصلة التي يمكننا إضافتها إلى حملتنا، ولكن يمكننا أيضًا اختيار الكثير نصف قطر أكبر يبلغ 100 كيلومتر وقم بمطابقة البيانات في برنامج Excel للحصول على قائمة الكلمات الرئيسية السلبية خارج نطاق 20 كيلومترًا.

الجانب الإيجابي هو أنك تعرف أن لديك قائمة دقيقة بضواحي بريسبان لأي حملات AdWords التي تهتم باستهداف تلك المنطقة المماثلة التي تبلغ مساحتها 20 كيلومترًا، ولكن يمكنك أيضًا توسيع هذا النطاق أو تقليله ولديك بالفعل قائمة حالية بالضواحي/المدن السلبية التي قمت بزيارتها بالفعل تم التقاطها مما يوفر الوقت.

كيف تؤثر الكلمات الرئيسية السلبية على حملات شبكة Google الإعلانية؟

يعد استخدام الكلمات الرئيسية السلبية عند عرضها عبر مواضع AdSense فعالاً كما هو الحال في البحث حيث يتم استخدامها كدليل بواسطة Google في تحديد ما إذا كان من الممكن عرض كلمتك الرئيسية على ما تعتقد الخوارزمية أنه صفحة محتوى ذات صلة. تتمثل أفضل الممارسات في استخدام استبعاد الموقع أو استبعاد الفئة للحد من عرض إعلاناتك على المواقع التي إما لا تولد زوارًا ذوي جودة عالية أو توزع ميزانيتك بشكل ضئيل جدًا، ولكن لا تستبعد تأثير الكلمات الرئيسية السلبية التي لا تفعل ذلك الاعتماد عليها حصرا.

من الذي قد يستفيد من قوائم الكلمات الرئيسية السلبية؟

أصبح من الممكن الآن ل التسويق بالتبعية تتضمن البرامج الآن رابطًا بسيطًا إلى ملف نصي قابل للتنزيل لأي شركة تابعة ترغب في تشغيل حملات AdWords لجذب الزيارات. نظرًا لطبيعة السياسات المتغيرة للمعلن لضبط قوائم الكلمات الرئيسية السلبية لضمان اتباع الشركات التابعة لإرشاداتها ولا ينبغي انتهاك أي سبب لانتهاك سياسات عروض أسعار SEM الخاصة بهم نظرًا لأن لديهم سيطرة أكبر على مجموعات الكلمات الرئيسية ويمكن للشركات التابعة أن تكون أكثر البقاء حتى الآن بسهولة.

سوق كبير آخر لقوائم الكلمات الرئيسية السلبية هو سلاسل الامتياز التي غالبًا ما يكون لديها سياسات واتفاقيات شرفية بعدم تقديم عروض نشطة على حركة المرور التي تحمل علامات تجارية منافسة، حيث يؤدي ذلك عادةً إلى تكلفة نقرة أعلى بكثير بسبب انخفاض نقاط الجودة ولكنها تبدأ أيضًا حرب مزايدة شرسة تؤدي إلى زيادة كليهما. تكاليف AdWords للشركات. السوق النهائي لقوائم الكلمات الرئيسية السلبية مخصص للوكالات الكبيرة أو المستشارين المتخصصين في حملات AdWords حيث يمكنهم تطوير وتحسين قائمتهم المعروفة لأصحاب الأداء المنخفض بشكل تدريجي وإدراجها للحصول على نتائج محسنة لحملات العملاء بسرعة.

اخرج وأنشئ وشارك قوائم الكلمات الرئيسية السلبية!

لذلك، يعد هذا تحديثًا مرحبًا به من Google وقد تكون الخطوة التالية هي العمل مع وكالات أخرى للبدء في إنشاء قاعدة بيانات مجموعة متزايدة باستمرار من الكلمات الرئيسية الخاصة بالصناعة/العمودية والتي يُعرف عنها أنها غير ذات أداء أو تلك التي غالبًا ما تتسلل تحت الرادار و تدمير عائد الاستثمار لحملتك. تذكر أنه كلما زاد عدد الحسابات التي تستخدم الكلمات الرئيسية السلبية بشكل صحيح، زادت صلة نتائج بحث Google بهؤلاء المستخدمين الذين يتطلعون إلى الحصول على رضا فوري من AdWords، وزاد عدد الأشخاص الذين يثقون في AdWords.