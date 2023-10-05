Rewrite this title: سلسلة مقابلات المتحدثين في SMX West: جريج ستيرلنج يناقش تحسين محركات البحث للجوال

ستساعدك المقالة التالية: سلسلة مقابلات المتحدثين في SMX West: جريج ستيرلنج يناقش تحسين محركات البحث للجوال

السيرة الذاتية: جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على سوق البحث المحلي. وهو أيضًا محرر مساهم في Search Engine Land.

ما هي النقاط الثلاث الرئيسية أو الوجبات السريعة التي ستركز عليها جلسة SMX West الخاصة بك؟

لدي جلستين أقوم بإدارتهما: “أفضل الممارسات لتحسين محركات البحث للجوال” و”الاستحواذ على العميل المحتمل المدفوع عبر الهاتف المحمول”. تعتبر جلسة Mobile Paid Lead أوسع وستناقش مجموعة من المشكلات بما في ذلك توجيه المكالمات وقياس الحملات من خلال تتبع المكالمات والتجارة عبر الهاتف المحمول وإعادة استهداف الهاتف المحمول للإعلانات داخل التطبيق وحملات بحث الهاتف المحمول/الدفع لكل نقرة (PPC). سيكون تحسين محركات البحث للجوال متقدمًا نسبيًا ويركز على التصنيف والتحسين. في تلك الجلسة ستكون هناك مناقشة محدودة للتصميم سريع الاستجابة مقابل الأساليب الأخرى.

لقد ذكرت أجهزة الاستشعار اللاسلكية في ملخص جلستك، هل تعتقد أن تقنية تعقب النشاط/التكنولوجيا القابلة للارتداء المتنامية سوف تتقاطع في النهاية مع جهود التسويق عبر الهاتف المحمول والبيانات الضخمة؟ علاوة على ذلك، كيف ترى أن التكنولوجيا القابلة للارتداء تؤثر على الطريقة التي نتفاعل بها مع أجسامنا؟ smartphones؟

التكنولوجيا القابلة للارتداء لا تزال في مهدها. تحظى مراقبة الصحة والوظائف ذات الصلة بأكبر قدر من الاهتمام والاعتماد في الوقت الحالي. إن Google Glass ليس منتجًا استهلاكيًا رئيسيًا، ولكن الساعات الذكية وشاشات مراقبة الصحة ستكون موجودة أو ستكون كذلك على المدى القريب. تمكنت من رؤية حركات وأنشطة الأشخاص في العالم الحقيقي يتم تتبعها والتقاطها وإعادتها إلى التخصيص (عبر الأجهزة/المنصات). هناك أيضًا جانب الإسناد أيضًا – هل دخل الشخص X إلى المتجر بعد التعرض للحملة؟

فيما يتعلق بالتسويق أو الإعلان، ستكون هذه المنطقة بأكملها حساسة جدًا. يجب أن يكون كل شيء شفافًا للغاية بالنسبة للمستخدم النهائي وأن يعتمد على الإذن – مع الاشتراك الكامل.

كيف تعتقد أن الإعلان قد تأثر بمنصات الوسائط عبر الإنترنت (الفيديو، وسائل التواصل الاجتماعي، الهاتف المحمول)؟

بشكل عام: التجزئة والبيانات والاستهداف. فيما يتعلق بالتأثير المحدد للهاتف المحمول: يمكنك الآن متابعة الأشخاص أثناء تنقلهم عبر “العالم الحقيقي”. وهذا هو، أو سيكون قريبا، الوحي. يمكنك الآن تتبع تأثير مرات الظهور الرقمية بشكل موثوق إلى حد ما على المبيعات خارج الإنترنت أو في المتجر. سيكون لهذه القدرة تأثير جذري على الإسناد وشراء الوسائط وتخطيطها. كما أن البيانات التي يتم التخلص منها من خلال حركات الأشخاص وسلوكياتهم في العالم غير المتصل بالإنترنت ستجعل التسويق عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني أكثر تعقيدًا وتخصيصًا وثراءً. وعلى نفس المنوال، فإن تعقيد سلوك المستهلك متعدد الشاشات اليوم يمثل تحديًا للمسوقين بشكل لم يسبق له مثيل.

كيف تأثر تحسين محركات البحث المحلية بالهاتف المحمول؟

جزء كبير من تجربة الهاتف المحمول للمستهلك هو استرجاع المعلومات حول العالم المادي والتصرف بناءً عليها. فيما يتعلق بالهواتف المحمولة، يعد موقع تحسين محركات البحث (SEO) عاملاً مهمًا في التصنيف بالتأكيد. أنا لست ممارسًا لتحسين محركات البحث؛ لذا فإن الدرجة التي أثرت بها الأجهزة المحمولة على تحسين محركات البحث المستندة إلى الكمبيوتر الشخصي والإنترنت هي أكثر غموضًا بالنسبة لي. ومع ذلك، لا يوجد تأثير كبير للجوال على تحسين محركات البحث المحلية بقدر ما يوجد تأثير محلي على تحسين محركات البحث للجوال.

ما هو أكثر ما يعجبك في تواجدك في مجالنا مقارنةً بـ “حياتك الماضية” كمحامي؟

ومن الصعب تلخيص كل ذلك. الطبيعة الديناميكية للصناعة. التكنولوجيا نفسها وحقيقة أننا نستطيع أن نرى المجتمع والثقافة يتغيران من حولنا في الوقت الفعلي تقريبًا. بعض هذه التغييرات إيجابية للغاية، وبعضها أقل من ذلك بكثير. إن الوصول الفوري إلى المعلومات وأدوات الاتصال العالمية أمر مذهل.

سؤال إضافي: ما هو آخر كتاب عظيم قرأته؟

أنت تجعل السؤال صعبًا من خلال تضمين المُعدِّل “رائع”. لكن . . . قرأت مؤخرًا كتاب “أنا ملالا” عن الفتاة الباكستانية المشهورة التي كادت أن تهب حياتها للدفاع عن تعليم الفتيات. كما أنني على وشك الانتهاء من كتاب “دليل الزوهار” الذي يدور حول هذا العمل العظيم للتصوف اليهودي في العصور الوسطى. التالي بعد ذلك هو “وليمة متنقلة” لهيمنغواي.

قم بالتسجيل في SMX West هنا وانظر جريج في جلساته أدناه:

التحول النموذجي القادم في التسويق عبر الهاتف المحمول (#smx #1AMobile)

بفضل انتشار الأجهزة المحمولة، أصبحت المكونات اللازمة لإحداث نقلة نوعية كاملة موجودة: انخفاض تكلفة الاتصالات اللاسلكية وأجهزة الاستشعار اللاسلكية، إلى جانب زيادة سهولة الوصول إلى تخزين البيانات الرخيصة ومعالجة البيانات، مما يعني حدوث تغييرات كبيرة في كل من الإنترنت والإنترنت. التسويق دون اتصال بالإنترنت. تخطط الشركات الذكية للمستقبل من خلال التفكير في التوافق عبر الأجهزة، ولكن أيضًا من خلال التفكير في البيانات الضخمة، وكيف ستغير طريقة تفكيرنا في التسويق. حضور هذه الدورة والانضمام إلى صفوفهم!

جريج ستيرلنج، المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence (@gsterling)

مكبر الصوت: سيندي كروم، الرئيس التنفيذي لشركة MobileMoxie (@suzzicks)

وقت: الثلاثاء 11 مارس، 9:30 – 9:55 صباحًا

أفضل الممارسات لتحسين محركات البحث للجوال (#سمكس #21C)

على الشاشة الصغيرة، يعد التصنيف العالي أمرًا بالغ الأهمية. ولكن هل تقنيات SEO التقليدية لسطح المكتب تفي بالغرض؟ يؤيد البعض أساليب مميزة لتحسين محركات البحث على الأجهزة المحمولة، بينما يشكك البعض الآخر في مفهوم “تحسين محركات البحث على الأجهزة المحمولة”. جوجل صريحة في نصيحتها: تأكد من تعيين موقعك وتحسينه بشكل صحيح لمستخدمي الأجهزة المحمولة ونواياهم بدلاً من اتباع نهج واحد يناسب الجميع – وإلا! في هذه الجلسة، ستحصل على الأساليب الجديدة التي تحتاجها لتعظيم فرصة البحث الهائلة على الأجهزة المحمولة.

جريج ستيرلنج، المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence (@gsterling)

ليزا ويليامز، مديرة إستراتيجية التسويق الرقمي، Search Discovery (@seopollyanna)

مكبرات الصوت:

سيندي كروم، الرئيس التنفيذي لشركة MobileMoxie (@suzzicks)

مايكل مارتن، كبير مديري تحسين محركات البحث، Covario (@mobile__martin)

برايسون مونييه، مدير استراتيجية تحسين محركات البحث، Solution Media (@brysonmeunier)

مايلي أويي، كبير مهندسي برامج المطورين، شركة Google Inc. (@maileohye)

وقت: الأربعاء 12 مارس، 9:00 – 10:15 صباحًا

رصيد الصورة: روبن ياو عبر فوتوبين نسخة