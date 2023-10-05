Rewrite this title: سلسلة مقابلات Searchmetrics X SEJ: جون دوهرتي من HotPads

ستساعدك المقالة التالية: سلسلة مقابلات Searchmetrics X SEJ: جون دوهرتي من HotPads

كما تعلم من المقابلات الأخرى التي أجريتها مع Anne Ahola Ward من CircleClick وEli Schwartz من SurveyMonkey، فقد عقدت Search Engine Journal شراكة مع Searchmetrics لاستضافة حدث تسويق تنفيذي مدته يوم واحد بدعوة فقط في سان فرانسيسكو يسمى تحسين محركات البحث وتسويق المحتوى والتحليلات: الركائز الثلاث لنجاح التسويق عبر الإنترنت في عام 2014.

مقابلتي الثالثة كانت مع جون دوهرتي، رئيس التسويق عبر الإنترنت في منصات التشغيل، وهي شركة تأجير تابعة لشركة Zillow. سيكون عضوًا في لوحة نمط AMA الرئيسية.

باعتبارك رئيسًا للتسويق عبر الإنترنت في HotPads، ما هي الاختلافات التي لاحظتها في مشهد تحسين محركات البحث (SEO) لصناعة سوق الإسكان خلال السنوات القليلة الماضية؟

لقد كنت أقود التسويق في HotPads منذ أكتوبر 2013، مع تركيزي على تحسين محركات البحث بينما أقوم ببناء فريق التسويق الداخلي الكامل. لقد تغير مشهد تحسين محركات البحث (SEO) في العقارات والإيجارات بنفس الطرق التي تغيرت بها القطاعات الأخرى في السنوات الثلاث الماضية، مما يعني أنه يتعين علينا أن نفكر في النية المحلية وكذلك النية الوطنية. وبقدر ما “ينجح”، فإننا نبتعد عن النص الأساسي العدواني إلى تجربة تسويقية شاملة تفيد تحسين محركات البحث. مع وجود موقع قوي، تأتي الحاجة إلى تحسين محركات البحث التقنية بشكل قوي في الموقع، لكن Zillow أثبتت أن البيانات الرائعة وسرد القصص بالإضافة إلى الانتشار هو مزيج هائل لتحقيق حركة مرور عضوية كبيرة. لقد بدأنا للتو في هذا الأمر في HotPads!

ما هي الاستراتيجيات 1-3 التي أثبتت نجاحها مع Hotpads والتي يمكن ترجمتها إلى صناعات أخرى؟

أحد أكبر التحديات التي يواجهها موقع مثل HotPads، الذي يحتوي على ملايين الصفحات، هو فهرسة الصفحات المهمة. يحتاج كل موقع في كل صناعة إلى التفكير في كيفية وصول Googlebot (الذي يعد أحد شخصياتك) إلى المحتوى الخاص بك. في HotPads، كنا نستثمر في تنظيف بنية موقعنا للسماح لمحركات البحث بالوصول إلى المحتوى الخاص بنا بحرية أكبر. انها تعمل!

قبل HotPads، كنت تعمل في Distilled NYC، وهي وكالة بحث. لقد قمت مؤخرًا بكتابة تدوينة حول الفرق بين الحياة في الوكالة والحياة الداخلية. هل مازلت تتعامل مع استراتيجية البحث بنفس الطريقة مع HotPads كما فعلت مع العديد من العملاء المختلفين؟ أم أن ذلك يجب أن يتغير أيضاً؟

ما زلت أتعامل مع تكتيكات تحسين محركات البحث (SEO) بنفس الطريقة (لقد تعلمت ما الذي ينجح)، ولكن استراتيجية تنفيذها تغيرت بالتأكيد. مع العديد من العملاء، لم أركز وقتي أبدًا على عميل واحد لفترة طويلة من الوقت، لذلك لم أتمكن أبدًا من القيام بأكثر من مجرد تقديم التوصيات، وتقديم مبرر لما اعتقدت أنه سيحققه لهم، ثم أترك الأمر للداخل. فريق المنزل لإنجاز الأمور. وفي داخل الشركة، أعمل بشكل وثيق مع المهندسين لإنجاز الأمور. أركز كثيرًا على بناء العلاقات أكثر من التوصيات الآن.

تحتوي مدونتك الشخصية وموقعك الإلكتروني الذي يحمل اسمك على الكثير من المحتوى الرائع حول البحث. ما مدى أهمية العلامة التجارية الفردية بالنسبة لمحترفي البحث وغيرهم في الفضاء الرقمي؟

أعتقد أن العلامة التجارية الشخصية مهمة للغاية لأي محترف، سواء كان متخصصًا في البحث أو مصرفيًا. عندما بدأت التدوين لأول مرة حول البحث/التسويق، كان هدفي ببساطة هو تعليم الآخرين. لقد اكتسبت تدريجيًا متابعين مما مكنني من القيام بالكثير من الأشياء الرائعة على مدار السنوات القليلة الماضية وأوصلني في النهاية إلى ما أنا عليه الآن. أوصي دائمًا بأن يقضي المسوقون الجدد عبر الإنترنت وقتًا في ذلك Twitter والمجتمعات المتنوعة عبر الإنترنت (Moz، Inbound.org، والتعليقات على مدونات الصناعة المختلفة) لأنك ستتعلم الكثير وستتواصل مع الكثير من الأشخاص الأذكياء والمثيرين للاهتمام حقًا.

تُعد لوحة أنماط Reddit AMA التي تُقام في أحداث Searchmetrics بمثابة تنسيق جديد. ما هو المكان الذي تعتقد أن Reddit لديه (إن وجد) في التسويق؟

أعتقد أن Reddit يمكن أن يكون فعالاً بشكل لا يصدق. لقد تلقيت تعليقات رائعة على أفكار المحتوى التي كنت أفكر فيها من جمهور Reddit. يُعرف Reddit غالبًا بالتصيد، ولكن إذا وجدت المنتديات الفرعية المناسبة، فيمكنك الحصول على الكثير من التعليقات الرائعة، وجذب عدد كبير من الزيارات المؤهلة، وحتى مقابلة بعض المؤثرين على طول الطريق الذين سيكتبون عنك ويصبحون بطلك. أوصي بالتأكيد بتجربة Reddit على الأقل في التسويق عبر الإنترنت بمجرد قضاء الوقت المناسب في قنواتك الأخرى لتنمية هذه القنوات.

سؤال إضافي: إلى جانب مدونتك الخاصة، ما هي مدوناتك المفضلة الآن؟

لأكون صادقًا، معظم قراءاتي هذه الأيام لا تتعلق بالتسويق. مواقع الويب المفضلة لدي الآن هي The Atlantic وThe Atlantic Cities. أي مادة تسويقية أحفظها أو أقرأها أجدها فيها Twitter، وعادة ما يكون ذلك على المواقع التي أعرفها والتي يكتبها أشخاص أحترمهم، مثل المحتوى الموجود على مواقع مثل Moz وSearch Engine Land.