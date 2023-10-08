Rewrite this title: سمكة صغيرة في بركة ذات علامة تجارية كبيرة

ستساعدك المقالة التالية: سمكة صغيرة في بركة ذات علامة تجارية كبيرة

لقد فعل زوجي مؤخرًا شيئًا أخافني من الحياة: فقد اشترى جهازًا رئيسيًا من أحد متاجر التجزئة الإلكترونية الصغيرة. بعد أن وجد سعرًا رائعًا لعنصر كان يريده، بحث في سمعتهم عبر الإنترنت ووجد أنها نظيفة عمليًا، لذلك اغتنم فرصة كبيرة وأنفق الكثير من المال في شركة غير معروفة. لم أكن لأكون شجاعًا جدًا. كما توقعت، كوني نانسي سلبية، كان هناك خلل في السلعة. ومع ذلك، قال بائع التجزئة الإلكتروني الصغير إنه أرسل بديلاً دون أي متاعب.

الآن، لا أتحقق مطلقًا من الروابط الخلفية الخاصة بعلامة تجارية ما قبل أن أشتري منها بالطبع (لكوني عاقلًا في الغالب) ولكنني بالتأكيد أتحقق من سمعتها عبر الإنترنت، وسأتحقق من سمعتها خارج الإنترنت أيضًا إذا كان ذلك ممكنًا، لكنني ألقي نظرة عليها. هل معظم تقييماتهم إيجابية أم سلبية؟ هل لديهم مشاكل كبيرة في خدمة العملاء؟ هل تميل أغراضهم إلى الانهيار بعد شهر واحد؟ أريد أن أعرف هذه الأشياء قبل أن ألتزم بالدولار.

ظهرت الروابط الخلفية للعلامات التجارية الكبرى في الأخبار كثيرًا مؤخرًا حيث أصبحت هذه العلامات التجارية موضع شك حول كيفية حصولها على تصنيفاتها بالضبط. نحن نعلم أن العلامات التجارية الكبرى تمتعت بمستوى معين من الأمان عبر الإنترنت في معظم الأحيان، وهو مستوى لم يتم توفيره للصغار من قبل. يمكن للعلامات التجارية الكبرى أن تلعب بسرعة وتستهلك كل المساحة عبر الإنترنت للكلمات الرئيسية التي قد ترغب في تصنيفها. أضف بعض SERPs المحلية الملوثة لبعض الصناعات وسيكون لديك فوضى للخوض فيها. كيف على الأرض من المفترض أن يتنافس رجل صغير؟

وإليك الطريقة.. من خلال الاستفادة ليس من اسمك المعروف (لأنه ربما لم يكن لديك اسم بعد)، ولكن من خلال الاستفادة من سبب اختلافك عن أي شخص آخر يفعل ما تفعله. ما الذي يمكنك إحضاره إلى الطاولة؟

بالنسبة للمبتدئين، يمكنك التأكد من عدم ارتكاب أي أخطاء في خدمة العملاء يمكن أن تؤدي إلى تعليقات سلبية عبر الإنترنت، ويمكنك التأكد من أنه في حالة حصولك على بعض التقارير الصحفية السلبية، فإنك ترد عليها وتقوم بإصلاحها. في اسرع وقت ممكن. ليس هناك ما هو أسوأ من رؤية الشكاوى التي لم تتم معالجتها عبر الإنترنت.

تحتاج أيضًا إلى تحديد سبب اختلافك عن الأشخاص الأكبر حجمًا. من المؤكد أن وجود بعض النقاط المضيئة في كيفية القيام بأعمالك هو أمر مؤكد، ولكن عليك أيضًا أن تكون قادرًا على تمييز نفسك في عالم الإنترنت، واللعب وفقًا لقواعد عالم الإنترنت. كما قلت عدة مرات من قبل، فإن إخفاء الروابط السيئة في ملف تعريف الارتباط الخلفي العملاق أسهل بكثير من إخفائها في ملف تعريف صغير. إذا كان لديك 50 رابطًا خلفيًا فقط، فستحتاج إلى التأكد من أنها روابط جيدة حقًا.

يفعل:

قم بإدراجك في أدلة الأعمال المتخصصة والمحلية (ذات الصلة).

قم بإعداد كل شكل ممكن من تنبيهات الوسائط الاجتماعية لعلامتك التجارية وعنوان URL الخاص بك. بهذه الطريقة يمكنك الرد على أي شيء يظهر عبر الإنترنت، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا.

الرد على المثال الأول للتجربة السلبية. لا تنتظر أن يشتكي شخص ما مرتين قبل أن تعالجه.

استخدم أحد أشكال تحليلات الويب لمراقبة مصدر حركة المرور الخاصة بك.

راقب عن كثب أي روابط تشير إليك. كثير من الناس لا يدركون ما يكمن في ملف تعريف الارتباط الخاص بهم. بقدر ما أكره أن أقول ذلك، عليك أن تكون أكثر حذرًا إذا كنت تعمل مع شخص لا يخبرك بكيفية بناء الروابط. أصادف بعض الروابط السيئة جدًا كل أسبوع تقريبًا، وليس لدى العملاء أدنى فكرة.

استخدم منصات التواصل الاجتماعي مثل Twitter و Facebookولكن استخدمها بحكمة لبناء المجتمع والانضمام إليه.

إذا كان لديك تواجد تجاري محلي وكان ذلك منطقيًا بالنسبة لك، فابذل الكثير من جهدك في التسويق المحلي. التواصل مع أصحاب الأعمال الآخرين في منطقتك سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت.

استمر في إنتاج محتوى جيد يمكن مشاركته بسهولة باستخدام أزرار الوسائط الاجتماعية.

تواصل مع الروابط عندما تجد موقعًا رائعًا. أسوأ ما سيحدث هو أن يتم رفضك.

لا:

تعليق أو منتدى غير مرغوب فيه. ليس لديك أي فكرة عن عدد المرات التي يطلب مني فيها الأشخاص إلقاء نظرة على ما يفعلونه بشكل خاطئ في إنشاء الروابط وملفهم الشخصي ليس سوى تعليق وبريد عشوائي في المنتدى.

تواصل مع المواقع غير المرغوب فيها التي لا تحتوي إلا على روابط. نعم، من المحتمل أن يرتبطوا بك، لكن لا، أنت لا تريد هذا الرابط.

اجلس واستريح. من المؤكد أن منافسيك، وخاصة الأكبر منهم، ليسوا كذلك. إن بناء روابط جيدة هو جهد مستمر.

أعتقد أنه يمكنك كتابة محتوى رائع وجعلنا نعثر عليه عن طريق الخطأ. عليك أن ترسل لنا لذلك.

يستخدم Twitter و Facebook لنشر روابط إلى منشور مدونتك الجديد أو المبيعات أو عروض المنتجات وما إلى ذلك فقط.

قم بإعداد 10 مواقع مصغرة مختلفة تتشابك جميعها وتركز على موضوع مجهري محدد لكل موقع. نعم، لا يزال الناس يفعلون ذلك.

كرنك طلبات الارتباط غير الشخصية. إذا تمت قراءتها، فمن المرجح أن يتم التخلص منها. ولا تفترض أن مشرف الموقع ذكر… فهذا أمر يثير غيظي الشخصي.

فقط تذكر: يمكنك بالتأكيد التنافس عبر الإنترنت، ولكن ليس لديك نفس المساحة للأخطاء التي ترتكبها العلامات التجارية الكبرى. ومع ذلك، إذا كنت مهتمًا بكيفية تسويق موقعك، فيمكنك بناء تواجد جيد على الويب لا يعتمد على ما ينجح فقط في ذلك الوقت.