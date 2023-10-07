Rewrite this title: سوني تتفوق على نينتندو في تصفح وحدة التحكم

ستساعدك المقالة التالية: سوني تتفوق على نينتندو في تصفح وحدة التحكم

يتنافس اثنان من أكبر اللاعبين في سوق أجهزة ألعاب الفيديو، Nintendo وSony، بقوة لتزويد عملائهم بأفضل تجربة ألعاب من خلال إضافة المزيد والمزيد من الميزات إلى وحدات التحكم الرئيسية الخاصة بهم. ونتيجة لذلك، أصبح تصفح وحدة التحكم في ألعاب الفيديو أحد خيارات تصفح الويب المتنوعة المتاحة للمستهلكين.

قررت Chitika Insights قياس هذا الاتجاه الجديد في الوصول إلى الإنترنت في تقريرها الأخير. قامت دراستنا بفحص البيانات من آلاف مرات الظهور على شبكة Chitika بواسطة وحدات تحكم الألعاب في الفترة من 14 يونيو إلى 20 يونيو 2012. وتم إجراء تحليل وكيل المستخدم للتوصل إلى النتائج التالية:

من الواضح أن Sony PlayStation هي الشركة الرائدة في هذا السوق، حيث تستحوذ على حصة استخدام للويب تبلغ 79%، مقارنة بـ 21% لجهاز Nintendo Wii. يعد هذا التباين الكبير في سلوك استخدام الويب أمرًا مفاجئًا بعض الشيء تمتلك Nintendo وحدات تحكم أكثر نشاطًا في الولايات المتحدة بفارق كبير. من المحتمل أن يكون الفرق هو أن Sony PlayStation يوفر لمستخدميه إمكانية الوصول إلى ميزات تصفح الويب مثل Facebook التكامل وعروض شرائح الصور ومقاطع الفيديو على شبكة PlayStation، والعديد منها غير موجود على Nintendo Wii. قد تغري هذه الميزات مستخدمي PlayStation لاستخدام وحدة التحكم الخاصة بهم لمزيد من تصفح الويب، مقارنة بمستخدمي Wii. بالإضافة إلى ذلك، يجب على مستخدمي Wii إدخال عناوين الويب واستعلامات البحث يدويًا عن طريق توجيه “Wii-mote” إلى التلفزيون الخاص بهم واختيار الحروف واحدًا تلو الآخر. يمكن أن يكون هذا الأمر محبطًا، وقد يثني المستخدمين عن استخدام جهاز Wii للتصفح بشكل أكثر انتظامًا.

في حين أن التصفح المعتمد على وحدة التحكم لا يمثل حاليًا سوى حصة صغيرة من إجمالي حركة المرور على الإنترنت، إلا أن هناك جهودًا متضافرة من قبل الشركات المصنعة لوحدة التحكم لتكون نقطة مركزية في غرفة المعيشة. جنبا إلى جنب مع أرقام مبيعات تاريخية صحية، تتمتع وحدات تحكم ألعاب الفيديو بالقدرة على التطور لتصبح نقطة وصول أكثر هيمنة في السنوات القادمة. في هذا السياق، يمكن أن يكون سلوك تصفح الويب الحالي على وحدات تحكم ألعاب الفيديو بمثابة مفاجأة للمعلنين وناشري مواقع الويب. ويضيف الوصول عبر هذه المنصات بعدًا جديدًا تمامًا لفهم سلوك المستخدم، حيث أصبح استخدام الإنترنت عبر وحدات التحكم هذه خيارًا أكثر طبيعية للمستهلكين الأصغر سنًا.