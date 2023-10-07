Rewrite this title: سياسة Google: جوجل تطلق مركزًا انتخابيًا جديدًا

ستساعدك المقالة التالية: سياسة Google: جوجل تطلق مركزًا انتخابيًا جديدًا

مع بقاء يوم واحد فقط على انعقاد المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، تعمل Google على الترويج لموقع ويب جديد مخصص حصريًا للانتخابات. ويعد موقع الانتخابات، الذي يسمح لمستخدمي جوجل بتحديد القصص والمعلومات بسهولة على أساس المرشحين أو القضايا، نسخة محدثة من الموقع الذي أطلقته جوجل في أواخر نوفمبر الماضي والمتعلق بالانتخابات البرلمانية المصرية.

تم تصميم مركز السياسة والانتخابات، الذي يركز بشكل كامل على الانتخابات والمواضيع ذات الصلة، ليكون مصدر معلومات سهل الاستخدام للناخبين المحتملين. وقال متحدث باسم جوجل ماشابل الأتى:

“مع اقتراب يوم 6 نوفمبر 2012، سيتطور الموقع ليصبح مركزًا انتخابيًا قويًا حيث يستطيع المواطنون المشاهدة والتعلم والمناقشة والمشاركة – وربما حتى التأثير على – مسار الحملة الرقمية بينما يتقدم نحو الانتخابات. للرئيس القادم للولايات المتحدة.”

يتيح قسم الاتجاهات في الموقع للمستخدمين إمكانية تحديد نطاق زمني بسهولة ومعرفة أداء مرشح معين مقارنة بخصومه السياسيين. في هذا القسم، توفر Google لزوار الموقع عرضًا مرئيًا لحجم بحث المرشحين، والإشارات الإخبارية، و YouTube مشاهدات الفيديو. لرؤية بيانات محددة، يمكن للمستخدم النقر فوق أي من الرسوم البيانية للاتجاهات لرؤية الأرقام الدقيقة أو زيارة القناة المشار إليها.

يعرض قسم “على الأرض” خريطة تفاعلية تتيح للمستخدمين النقر فوق موقع للوصول إلى معلومات انتخابية جغرافية محددة. على سبيل المثال، عندما يقوم المستخدم بالنقر فوق Fort Dodge, Iowa، فسوف يشاهد مقطع فيديو لحدث حملة Newt Gingrich الذي حدث في تلك المدينة. بالإضافة إلى مقاطع الفيديو، يتيح النقر فوق المدينة للمستخدمين الوصول بسهولة إلى المقالات والمدونات الإخبارية المحلية.

بالإضافة إلى الأدوات والموارد عبر الإنترنت، تخطط جوجل لزيادة تواجدها خارج الإنترنت في ولاية أيوا من خلال رعاية قسم من مركز ملفات الوسائط، وتنسيق جلسات Hangout المباشرة مع الصحفيين، وتوفير الطعام من المطاعم المحلية.