Rewrite this title: سيتم إطلاق خدمة Yahoo Buzz رسميًا في 21 أبريل

ستساعدك المقالة التالية: سيتم إطلاق خدمة Yahoo Buzz رسميًا في 21 أبريل

بالعودة إلى ديسمبر من عام 2010، كان الجميع (بمن فيهم أنت حقًا) يكسبون أموالًا ضخمة من صورة واحدة أصدرها أحد موظفي Yahoo. كانت تلك الصورة عبارة عن شريحة تم عرضها في عرض تقديمي لموظفي Yahoo، حيث كانت الشركة تحدد خطتها للبقاء على قيد الحياة في عالم أصبحت فيه Yahoo أقل اهتمامًا بالبحث من أي وقت مضى. كانت خطة اللعبة تتمثل في إغلاق عدد كبير من خدماتها حتى تتمكن الشركة من التركيز على مواقعها الأقوى والأكثر ربحية. حسنًا، خطة اللعب هذه قيد التنفيذ الآن وخدمات Yahoo القديمة تنخفض كالذباب – مع ظهور Yahoo Buzz باعتباره الموقع التالي في كتلة التقطيع.

لم تشهد خدمة Yahoo Buzz، التي تشبه خدمة Digg من Yahoo، قدرًا كبيرًا من الاهتمام أو الربح أو (ببساطة) النجاح. على هذا النحو، ليس من المحتمل أن يشعر مستخدمو Yahoo Buzz بخيبة أمل كبيرة عندما يتعذر الوصول إلى موقعهم في 21 أبريل. يتوقع العديد من المحللين أن مستخدمي Yahoo Buzz السابقين سوف يهاجرون ببساطة إلى Digg أو غيرها من خدمات الإشارات الاجتماعية.

يكرر بيان ياهو بشأن الإغلاق خطة الشركة. وجاء في البيان: “كان هذا قرارًا صعبًا”. “ومع ذلك فإن هذا سيساعدنا على التركيز على نقاط قوتنا الأساسية والابتكارات الجديدة [sic]”. الخدمات الأخرى التي من المحتمل أن يتم إغلاقها في المستقبل القريب تشمل AltaVista وDe.Licious. ومع ذلك، فإن العديد من الميزات الأساسية، بما في ذلك Yahoo Sports وEntertainment وMail، لا تزال مستمرة في قوتها.

[via Tech Land]