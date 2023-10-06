Rewrite this title: سيتم الكشف عن iPhone5 اليوم

ستساعدك المقالة التالية: سيتم الكشف عن iPhone5 اليوم

ال Apple سيتم مكافأة المؤمنين أخيرًا بإلقاء نظرة أولى على أحدث تجسيد لجهاز iPhone في وقت لاحق اليوم. كانت طواحين الشائعات متماوجة منذ ترقية 4S المضادة للمناخ. هل ستكون الشاشة أكبر؟ هل سيكون الهاتف أخف وزنا؟ هل ستكون هناك تحسينات في سرعة المعالجة وعمر البطارية؟ ماذا عن محول الإرساء؟ سيتم الرد على هذه الأسئلة قريبًا، وسيبدأ الناس في وضع خطط التخييم الخاصة بهم لأفضل المواقع القريبة من Apple أبواب المتجر.

مثل smartphones من بين جميع الخطوط التي لا تزال تبدو وتعمل بشكل أشبه بجهاز iPhone الرائد، يصبح المحتوى الذي يمكن توصيله إلى هذه الأجهزة أثناء التنقل أكثر أهمية. YouTube تحولت قطع Apple تعتبر شركة Apron فرصة سانحة وأعلنت مؤخرًا عن إطلاق تطبيقها الجديد لأجهزة iPhone.

على الرغم من أن التطبيق الجديد سيغذي مشاهدي iPhone بإعلان قبل أن يتمكنوا من مشاهدة الحلوى الأنبوبية التي يختارونها، إلا أن تحقيق الدخل من ذلك YouTube تفتح تجربة الهاتف المحمول الأبواب أمام المحتوى الذي لم يكن متاحًا في الإصدارات السابقة من التطبيق المحمل مسبقًا.

بالإضافة إلى المزيد من المحتوى، يعمل التطبيق الجديد على تحسين تجربة الاكتشاف، خاصة بالنسبة للمستخدمين YouTube المعجبون الذين يتم استغلالهم بشكل جيد في موقع الفيديو. من خلال تمرير إصبعك إلى اليمين، سيتمكن المشاهدون من الاطلاع على جديد YouTube دليل القناة، الذي سيسلط الضوء على جميع القنوات المشتركة لديهم، مما يتيح لهم الوصول بسهولة إلى المحتوى الذي يهتمون به كثيرًا. وسيسمح لهم أيضًا بتصفح مقاطع الفيديو والتعليقات والمزيد من مقاطع الفيديو ذات الصلة – حتى أثناء مشاهدتهم لأحد مقاطع الفيديو على أجهزة iPhone الخاصة بهم. يتمتع التطبيق الجديد أيضًا بتجربة بحث محسنة، مع ميزة الملء التلقائي لمنح المستخدمين اقتراحات أثناء إدخال مصطلحات البحث. – من تك كرانش 9-11-12

ما هي التحسينات التي تأمل بها مع iPhone5؟

ارجع إلى هذا المنشور في وقت لاحق من اليوم، حيث سيتم تحديثه بعد الإعلان.

حقوق الصورة: شترستوك / غانكو

تحديث:

الإجابة على جميع الأسئلة هي نعم مدوية وأكثر من ذلك بكثير. جميع التسريبات التي سبقت الكشف عن الهاتف كانت على حق.

مميزات آيفون 5:

جسم من الزجاج والألومنيوم

أنحف بنسبة 18 بالمئة وأخف وزنًا بنسبة 20 بالمئة

شاشة ريتينا مقاس 4 بوصة بنسبة 16:9

تشبع ألوان أفضل بنسبة 44 بالمائة

اتصال لاسلكي فائق السرعة (GPRS وEDGE وEV-DO وHSPA وHSPA+ وDC-HSDPA وLTE)

هوائي ديناميكي

تتميز شريحة A6 بأنها أسرع بمرتين وأصغر حجمًا وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة

تحسين عمر البطارية

كاميرات جديدة في الأمام والخلف

تعمل شريحة A6 على تحسين معالجة الصور

وضع البانوراما

يعمل FaceTime عبر 3G

ثلاثة ميكروفونات لتحسين التعرف على الصوت وجودة المكالمات

يمكن توصيل موصل قفص الاتهام “Lightning” الجديد دون الحاجة إلى التسبب في الاتجاه

و”EarPods” الجديدة لتحسين الراحة وجودة الصوت

https://www.youtube.com/watch?v=_bWHhfkyE8A

الفيديو عبر YouTube urfunnyvideos المستخدم

على الرغم من أنني أملك جهاز iPhone 4S الخاص بي منذ بضعة أشهر فقط، إلا أنني يجب أن أعترف بأنني أفكر جديًا في الترقية. هل ستقوم بالترقية؟